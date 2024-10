Cómo acelerar la ejecución de un conjunto de pruebas de Cypress: técnicas para mejorar su experiencia

Cypress se erige como un titán en el ámbito de las pruebas de navegadores web debido a sus capacidades de automatización. Sin embargo, como ocurre con muchas herramientas de prueba, surgen desafíos, especialmente cuando los ciclos de prueba toman más tiempo de lo previsto.





Este completo tutorial de Cypress lo guiará a través de enfoques estándar y avanzados para mejorar los tiempos de ejecución del conjunto de pruebas y demostrará cómo incorporar Cypress con Launchable sin problemas para obtener resultados óptimos.

Técnicas estándar para impulsar la ejecución de Cypress

Así como los cimientos de un edificio son cruciales para su estabilidad, comprender e implementar técnicas básicas de optimización de Cypress puede afectar profundamente sus tiempos de prueba. A continuación le indicamos cómo empezar:





Aproveche el poder de Cypress Dashboard para la paralelización: Paralelice sus pruebas en varias máquinas con Cypress Dashboard. Esto puede reducir drásticamente el tiempo de ejecución de su conjunto de pruebas.



Configuración de ejemplo:

// In your cypress.json configuration file { "projectId": "your-project-id", "record": true, "parallel": true, "group": "your-group-name" }

Nota: asegúrese de configurar su entorno de CI para ejecutar varias máquinas o contenedores simultáneamente.





Segmente sus escenarios de prueba: segmente las pruebas en escenarios más pequeños y específicos, lo que reduce la complejidad y mejora la velocidad. Las pruebas más pequeñas también ofrecen facilidad de depuración y mantenimiento.

Simulación de solicitudes de API: elimine el tiempo de espera para las respuestas de API reales utilizando 'cy.intercept()' para burlarse de ellas. Esto acelera significativamente la ejecución de las pruebas.



Ejemplo:

cy.intercept('GET', '/api/users', { fixture: 'users.json' });





Optimice los tiempos de carga de la página: la velocidad es esencial, especialmente durante las pruebas. Asegúrese de que su aplicación web se cargue rápidamente optimizando sus componentes. Esto puede conducir a una ejecución acelerada de la prueba.



Ejemplo:

// Opt to visit only necessary pages during tests cy.visit('/essential-page');

Técnicas avanzadas para ciclos de prueba de Swift Cypress (con ejemplos de código)

Uso limitado de 'cy.wait()': evite retrasos innecesarios y mejore la eficiencia de sus pruebas utilizando cy.wait() con prudencia.



Ejemplo:

// Instead of: cy.wait(5000); // waits 5 seconds // Use: cy.get('element-selector', { timeout: 5000 }); // waits up to 5 seconds for the element





Uso inteligente de los ganchos: reducir las tareas repetitivas en los ganchos puede cambiar las reglas del juego para el tiempo de ejecución de la prueba.

Adopte el modo sin cabeza: ejecutar pruebas sin visualizarlas en el navegador puede mejorar la velocidad, ya que no se gastan recursos en representar la interfaz de usuario.



Ejemplo:

npx cypress run --headless





Gestión de Cypress Cache: aproveche los comandos de Cypress Cache para optimizar los tiempos de inicio mediante el manejo competente de los activos almacenados en caché.



Ejemplo:

npx cypress cache clear npx cypress cache list

Cómo acelerar Cypress con Launchable

A pesar de la destreza de Cypress, la verdadera magia ocurre cuando incorporas la Selección de prueba predictiva de Launchable .





Con Launchable, encuentre y verifique rápidamente problemas de prueba. Ahorre tiempo, reduzca costos y asegúrese de que cada ejecución de prueba cuente. Cada vez que se ejecutan pruebas, sus cambios y resultados de las pruebas se pasan a

Lanzable para entrenar continuamente un modelo.





Durante el entrenamiento del modelo, el sistema analiza las modificaciones vinculadas a cada compilación e identifica las pruebas que encontraron fallas. Establece conexiones entre archivos modificados y pruebas que comúnmente presentan fallas.





Este proceso se puede comparar con un algoritmo avanzado de conteo de frecuencia, que mapea de manera efectiva las asociaciones entre fallas y los cambios correspondientes en el código fuente.





Ejecute solo las pruebas más importantes basadas en los cambios de código recientes, lo que acorta los tiempos de espera y permite lanzamientos más rápidos .





Configurar la CLI ejecutable: asegúrese de tener la CLI ejecutable configurada en su canal de CI.

Selección de prueba inteligente: la inteligencia de Launchable se deriva de los resultados históricos de las pruebas y los cambios de código. Para utilizar esto, ejecute:



launchable record tests --name <BUILD NAME> cypress <PATH TO TEST RESULTS>





Cambie a la izquierda sus pruebas: ejecute de forma inteligente un subconjunto de pruebas de Cypress en cada solicitud de extracción, proporcionando comentarios más tempranos y acelerando los procesos de lanzamiento. Al integrar estas prácticas y herramientas, puede lograr pruebas de Cypress más rápidas y eficientes.

Conclusiones del tutorial de ciprés

Aprovechar Cypress de manera eficiente: en el corazón de los ciclos de prueba acelerados se encuentra una profunda comprensión y aplicación de las técnicas de Cypress, tanto estándar como avanzadas. Desde aprovechar la paralelización a través de Cypress Dashboard hasta emplear juiciosamente cy.wait(), hay muchas herramientas a su disposición.





Burlarse de la espera: las respuestas API del mundo real pueden llevar mucho tiempo. Al emplear técnicas de burla como cy.intercept(), puede simular respuestas, haciendo que sus pruebas sean más rápidas y consistentes.





Uso óptimo de recursos: las técnicas avanzadas, especialmente la ejecución de pruebas en modo sin cabeza y la administración de cachés, garantizan que su proceso de prueba sea lo más eficiente posible en cuanto a recursos , lo que se traduce en ciclos de prueba más rápidos.





El poder de combinar herramientas: por sí solo, Cypress es poderoso. Sin embargo, cuando se integra con Launchable, sus capacidades aumentan. La selección de pruebas predictivas de Launchable, que ejecuta solo las pruebas más relevantes, puede transformar su proceso de desarrollo, garantizando comentarios y lanzamientos más rápidos.





Canales de prueba optimizados: el poder combinado de Cypress y Launchable no solo acelera los ciclos de prueba individuales, sino que también agiliza todo el proceso de prueba. Esto garantiza que las pruebas más importantes, basadas en datos históricos y cambios de código recientes, estén siempre a la vanguardia, optimizando los ciclos de retroalimentación y los procesos de desarrollo.





Listo para el cambio: dado que el panorama del desarrollo y las pruebas evoluciona constantemente, es vital estar equipado con las últimas herramientas y técnicas. Launchable transforma registros de errores complejos y voluminosos en resúmenes concisos para identificar rápidamente el meollo de los problemas .





Al aprovechar Cypress y Launchable, sus procesos de prueba están preparados para el futuro frente a las demandas del mañana.