如何加快赛普拉斯测试套件的执行速度：改善体验的技术

赛普拉斯因其自动化功能而成为网络浏览器测试领域的巨头。然而,与许多测试工具一样,挑战也随之而来,特别是当测试周期比预期时间长时。





这个全面的 Cypress 教程将指导您通过标准和高级方法来缩短测试套件的执行时间,并演示如何将Cypress 与 Launchable 无缝结合以获得最佳结果。

提升赛普拉斯执行力的标准技术

正如建筑物的地基对于其稳定性至关重要一样,理解和实施基本的赛普拉斯优化技术也会对您的测试时间产生深远的影响。以下是如何开始:





利用 Cypress Dashboard 的强大功能实现并行化:使用 Cypress Dashboard 在多台机器上并行测试运行。这可以大大减少测试套件的执行时间。



配置示例:

// In your cypress.json configuration file { "projectId": "your-project-id", "record": true, "parallel": true, "group": "your-group-name" }

注意:确保将 CI 环境设置为同时运行多台计算机或容器。





细分您的测试场景:将测试细分为更小的、精确的场景,从而降低复杂性并提高速度。较小的测试还可以简化调试和维护。

模拟 API 请求:通过使用“cy.intercept()”模拟实际 API 响应,消除实际 API 响应的等待时间。这显着加快了测试执行速度。



例子:

cy.intercept('GET', '/api/users', { fixture: 'users.json' });





优化页面加载时间:速度至关重要,尤其是在测试时。通过优化其组件,确保您的 Web 应用程序快速加载。这可以加快测试执行速度。



例子:

// Opt to visit only necessary pages during tests cy.visit('/essential-page');

Swift Cypress 测试周期的高级技术(带有代码示例)

“cy.wait()”的有限使用:谨慎使用 cy.wait() 可以避免不必要的延迟并提高测试效率。



例子:

// Instead of: cy.wait(5000); // waits 5 seconds // Use: cy.get('element-selector', { timeout: 5000 }); // waits up to 5 seconds for the element





明智地使用钩子:减少钩子中的重复任务可以改变测试运行时的游戏规则。

拥抱无头模式:运行测试而不在浏览器中可视化它们可以提高速度,因为资源不会花费在渲染 UI 上。



例子:

npx cypress run --headless





管理赛普拉斯缓存:利用赛普拉斯缓存命令,通过熟练地处理缓存资产来优化启动时间。



例子:

npx cypress cache clear npx cypress cache list

如何使用 Launchable 加速 Cypress

尽管 Cypress 实力雄厚,但当您结合Launchable 的预测测试选择时,真正的魔力就会发生。





使用 Launchable,快速查找并验证测试问题。节省时间、降低成本并确保每次测试运行都很有价值。每次运行测试时,您的更改和测试结果都会传递到

可启动以持续训练模型。





在模型训练期间,系统会分析与每个构建相关的变更,并识别遇到失败的测试。它在修改的文件和通常表现出失败的测试之间建立连接。





这个过程可以比作先进的频率计数算法,有效地映射故障与相应源代码更改之间的关联。





根据最近的代码更改仅执行最重要的测试,从而缩短等待时间并实现更快的发布。





设置可启动 CLI:确保您在 CI 管道中设置了可启动 CLI。

智能测试选择: Launchable 的智能源自您的历史测试结果和代码更改。要利用它,请运行:



launchable record tests --name <BUILD NAME> cypress <PATH TO TEST RESULTS>





左移测试:在每个拉取请求上智能地运行赛普拉斯测试的子集,提供早期反馈并加快发布流程。通过集成这些实践和工具,您可以实现更快、更高效的赛普拉斯测试。

赛普拉斯教程要点

有效利用赛普拉斯:加速测试周期的核心在于对标准和先进赛普拉斯技术的深入理解和应用。从通过赛普拉斯仪表板利用并行化到明智地使用 cy.wait(),有许多工具可供您使用。





模拟等待:现实世界中的 API 响应可能非常耗时。通过使用 cy.intercept() 等模拟技术,您可以模拟响应,使您的测试更快、更一致。





最佳资源使用:先进的技术,特别是在无头模式下运行测试和管理缓存,可确保您的测试过程尽可能节省资源,从而加快测试周期。





组合工具的力量: Cypress 本身就很强大。然而,当与 Launchable 集成时,其功能会得到增强。 Launchable 的预测测试选择仅运行最相关的测试,可以改变您的开发流程,确保更快的反馈和发布。





简化的测试管道: Cypress 和 Launchable 的结合不仅可以加快单个测试周期,还可以简化整个测试管道。这确保了最重要的测试(根据历史数据和最近的代码更改提供信息)始终处于最前沿,从而优化反馈循环和开发流程。





准备好变革:随着开发和测试环境的不断发展,配备最新的工具和技术至关重要。 Launchable 将复杂、大量的错误日志转换为简洁的摘要,以快速识别问题的症结所在。





通过利用 Cypress 和 Launchable,您可以使您的测试流程适应未来的需求。