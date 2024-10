Como acelerar a execução de um conjunto de testes Cypress: técnicas para melhorar sua experiência

Cypress se destaca como um titã no domínio de testes de navegadores web devido às suas capacidades de automação. No entanto, como acontece com muitas ferramentas de teste, surgem desafios, especialmente quando os ciclos de teste demoram mais do que o previsto.





Este tutorial abrangente do Cypress irá guiá-lo através de abordagens padrão e avançadas para aprimorar os tempos de execução do conjunto de testes e demonstrar como incorporar perfeitamente o Cypress com o Launchable para obter os melhores resultados.

Técnicas padrão para impulsionar a execução do Cypress

Assim como a fundação de um edifício é crucial para sua estabilidade, compreender e implementar técnicas básicas de otimização Cypress pode impactar profundamente seus tempos de teste. Veja como começar:





Aproveite o poder do Cypress Dashboard para paralelização: Paralelize suas execuções de teste em várias máquinas com o Cypress Dashboard. Isso pode reduzir drasticamente o tempo de execução do seu conjunto de testes.



Exemplo de configuração:

// In your cypress.json configuration file { "projectId": "your-project-id", "record": true, "parallel": true, "group": "your-group-name" }

Observação: certifique-se de configurar seu ambiente de CI para executar várias máquinas ou contêineres simultaneamente.





Segmente seus cenários de teste: segmente os testes em cenários menores e identificados, reduzindo a complexidade e aumentando a velocidade. Testes menores também oferecem facilidade de depuração e manutenção.

Simulação de solicitações de API: elimine o tempo de espera para respostas reais da API usando 'cy.intercept()' para zombar delas. Isso acelera significativamente a execução do teste.



Exemplo:

cy.intercept('GET', '/api/users', { fixture: 'users.json' });





Otimize o tempo de carregamento da página: a velocidade é essencial, especialmente durante os testes. Garanta que seu aplicativo da web carregue rapidamente otimizando seus componentes. Isso pode levar à execução acelerada do teste.



Exemplo:

// Opt to visit only necessary pages during tests cy.visit('/essential-page');

Técnicas avançadas para ciclos de teste Swift Cypress (com exemplos de código)

Uso limitado de 'cy.wait()': Evite atrasos desnecessários e melhore a eficiência de seus testes usando cy.wait() com prudência.



Exemplo:

// Instead of: cy.wait(5000); // waits 5 seconds // Use: cy.get('element-selector', { timeout: 5000 }); // waits up to 5 seconds for the element





Uso inteligente de ganchos: reduzir tarefas repetitivas em ganchos pode mudar o jogo em seu tempo de execução de teste.

Adote o modo Headless: executar testes sem visualizá-los no navegador pode aumentar a velocidade, pois os recursos não são gastos na renderização da IU.



Exemplo:

npx cypress run --headless





Gerenciando o Cypress Cache: Aproveite os comandos de cache do Cypress para otimizar os tempos de inicialização manipulando com eficiência os ativos armazenados em cache.



Exemplo:

npx cypress cache clear npx cypress cache list

Como acelerar o Cypress com lançamento

Apesar das proezas do Cypress, a verdadeira magia acontece quando você incorpora a Seleção de Teste Preditiva do Launchable .





Com o Launchable, encontre e verifique rapidamente problemas de teste. Economize tempo, reduza custos e garanta que cada teste conte. Cada vez que os testes são executados, suas alterações e resultados de teste são passados para

Lançável para treinar continuamente um modelo.





Durante o treinamento do modelo, o sistema analisa as alterações vinculadas a cada build e identifica os testes que encontraram falhas. Ele estabelece conexões entre arquivos modificados e testes que comumente apresentam falhas.





Este processo pode ser comparado a um algoritmo avançado de contagem de frequência, mapeando efetivamente associações entre falhas e as alterações correspondentes no código-fonte.





Execute apenas os testes mais importantes com base nas alterações recentes do código, reduzindo os tempos de espera e permitindo lançamentos mais rápidos .





Configurar CLI iniciável: certifique-se de ter a CLI iniciável configurada em seu pipeline de CI.

Seleção inteligente de testes: a inteligência do Launchable é derivada de resultados históricos de testes e alterações de código. Para utilizar isso, execute:



launchable record tests --name <BUILD NAME> cypress <PATH TO TEST RESULTS>





Mude seus testes para a esquerda: execute de forma inteligente um subconjunto de testes Cypress em cada solicitação pull, fornecendo feedback antecipado e acelerando os processos de lançamento. Ao integrar essas práticas e ferramentas, você pode obter testes Cypress mais rápidos e eficientes.

Conclusões do tutorial Cypress

Aproveitando o Cypress de maneira eficiente: No centro dos ciclos de testes acelerados está um profundo entendimento e aplicação de técnicas Cypress padrão e avançadas. Desde o aproveitamento da paralelização por meio do Cypress Dashboard até o emprego criterioso de cy.wait(), há muitas ferramentas à sua disposição.





Zombar da espera: as respostas da API do mundo real podem consumir muito tempo. Ao empregar técnicas de simulação como cy.intercept(), você pode simular respostas, tornando seus testes mais rápidos e consistentes.





Uso ideal de recursos: técnicas avançadas, especialmente a execução de testes no modo headless e o gerenciamento de caches, garantem que seu processo de teste seja o mais eficiente possível em termos de recursos , traduzindo-se em ciclos de teste mais rápidos.





O poder de combinar ferramentas: Por si só, Cypress é poderoso. No entanto, quando integrado ao Launchable, seus recursos são aumentados. A seleção de testes preditivos do Launchable, que executa apenas os testes mais relevantes, pode transformar seu pipeline de desenvolvimento, garantindo feedback e lançamentos mais rápidos.





Pipelines de teste simplificados: o poder combinado do Cypress e do Launchable não apenas acelera os ciclos de teste individuais, mas também agiliza todo o seu pipeline de teste. Isso garante que os testes mais vitais, informados por dados históricos e alterações recentes de código, estejam sempre na vanguarda, otimizando os ciclos de feedback e os processos de desenvolvimento.





Pronto para a mudança: com o cenário de desenvolvimento e testes em constante evolução, é vital estar equipado com as ferramentas e técnicas mais recentes. O Launchable transforma logs de erros complexos e volumosos em resumos sucintos para identificar rapidamente o cerne dos problemas .





Ao aproveitar o Cypress e o Launchable, você está preparando seus processos de teste para o futuro contra as demandas de amanhã.