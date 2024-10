Cách tăng tốc độ thực thi bộ thử nghiệm Cypress: Các kỹ thuật cải thiện trải nghiệm của bạn

Cypress được coi là người khổng lồ trong lĩnh vực thử nghiệm trình duyệt web nhờ khả năng tự động hóa của nó. Tuy nhiên, cũng như nhiều công cụ kiểm tra, có nhiều thách thức, đặc biệt là khi chu kỳ kiểm tra mất nhiều thời gian hơn dự kiến.





Hướng dẫn toàn diện về Cypress này sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn và nâng cao để nâng cao thời gian thực hiện bộ thử nghiệm và trình bày cách kết hợp liền mạch Cypress với Launchable để có kết quả tối ưu.

Các kỹ thuật tiêu chuẩn để tăng cường thực thi Cypress

Giống như nền tảng của một tòa nhà có vai trò quan trọng đối với sự ổn định của nó, việc hiểu và triển khai các kỹ thuật tối ưu hóa Cypress cơ bản có thể tác động sâu sắc đến thời gian thử nghiệm của bạn. Đây là cách để bắt đầu:





Tận dụng sức mạnh của Bảng điều khiển Cypress để song song hóa: Song song hóa các lần chạy thử nghiệm của bạn trên nhiều máy với Bảng điều khiển Cypress. Điều này có thể làm giảm đáng kể thời gian thực hiện bộ thử nghiệm của bạn.



Cấu hình ví dụ:

// In your cypress.json configuration file { "projectId": "your-project-id", "record": true, "parallel": true, "group": "your-group-name" }

Lưu ý: Đảm bảo thiết lập môi trường CI của bạn để chạy đồng thời nhiều máy hoặc vùng chứa.





Phân đoạn các kịch bản thử nghiệm của bạn: Phân chia các thử nghiệm thành các kịch bản nhỏ hơn, được xác định chính xác, giảm độ phức tạp và nâng cao tốc độ. Các thử nghiệm nhỏ hơn cũng giúp dễ dàng gỡ lỗi và bảo trì.

Yêu cầu API mô phỏng: Loại bỏ thời gian chờ đợi cho các phản hồi API thực tế bằng cách sử dụng 'cy.intercept()' để mô phỏng chúng. Điều này tăng tốc đáng kể việc thực hiện thử nghiệm.



Ví dụ:

cy.intercept('GET', '/api/users', { fixture: 'users.json' });





Tối ưu hóa thời gian tải trang: Tốc độ là điều cốt yếu, đặc biệt là khi thử nghiệm. Đảm bảo ứng dụng web của bạn tải nhanh chóng bằng cách tối ưu hóa các thành phần của nó. Điều này có thể dẫn đến việc thực hiện kiểm thử nhanh chóng.



Ví dụ:

// Opt to visit only necessary pages during tests cy.visit('/essential-page');

Kỹ thuật nâng cao cho chu trình kiểm thử Swift Cypress (với mẫu mã)

Sử dụng hạn chế 'cy.wait()': Tránh sự chậm trễ không cần thiết và cải thiện hiệu quả thử nghiệm của bạn bằng cách sử dụng cy.wait() một cách thận trọng.



Ví dụ:

// Instead of: cy.wait(5000); // waits 5 seconds // Use: cy.get('element-selector', { timeout: 5000 }); // waits up to 5 seconds for the element





Cách sử dụng hook một cách khôn ngoan: Giảm các tác vụ lặp đi lặp lại trong hook có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong thời gian chạy thử nghiệm của bạn.

Sử dụng Chế độ không đầu: Chạy thử nghiệm mà không trực quan hóa chúng trong trình duyệt có thể nâng cao tốc độ vì tài nguyên không được sử dụng để hiển thị giao diện người dùng.



Ví dụ:

npx cypress run --headless





Quản lý bộ đệm Cypress: Khai thác các lệnh bộ đệm Cypress để tối ưu hóa thời gian khởi động bằng cách xử lý thành thạo các nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm.



Ví dụ:

npx cypress cache clear npx cypress cache list

Cách tăng tốc Cypress bằng Launchable

Bất chấp sức mạnh của Cypress, điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra khi bạn kết hợp Lựa chọn thử nghiệm dự đoán của Launchable .





Với Launchable, nhanh chóng tìm và xác minh các vấn đề kiểm tra. Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và đảm bảo mỗi lần chạy thử đều có giá trị. Mỗi lần chạy thử nghiệm, các thay đổi và kết quả thử nghiệm của bạn sẽ được chuyển tới

Có thể khởi chạy để liên tục đào tạo mô hình.





Trong quá trình đào tạo mô hình, hệ thống sẽ phân tích các thay đổi liên quan đến từng bản dựng và xác định các thử nghiệm gặp phải lỗi. Nó thiết lập các kết nối giữa các tệp đã sửa đổi và các bài kiểm tra thường có lỗi.





Quá trình này có thể được ví như một thuật toán đếm tần số nâng cao, ánh xạ hiệu quả mối liên hệ giữa các lỗi và những thay đổi mã nguồn tương ứng.





Chỉ thực hiện các thử nghiệm quan trọng nhất dựa trên những thay đổi mã gần đây, rút ngắn thời gian chờ đợi và cho phép phát hành nhanh hơn .





Thiết lập CLI có thể khởi chạy: Đảm bảo bạn đã thiết lập CLI có thể khởi chạy trong quy trình CI của mình.

Lựa chọn kiểm tra thông minh: Thông tin của Launchable được lấy từ kết quả kiểm tra lịch sử và các thay đổi mã của bạn. Để sử dụng điều này, hãy chạy:



launchable record tests --name <BUILD NAME> cypress <PATH TO TEST RESULTS>





Chuyển sang bên trái các bài kiểm tra của bạn: Chạy một tập hợp con các bài kiểm tra Cypress một cách thông minh theo mọi yêu cầu kéo, cung cấp phản hồi sớm hơn và tăng tốc quá trình phát hành. Bằng cách tích hợp các phương pháp và công cụ này, bạn có thể đạt được thử nghiệm Cypress nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bài học hướng dẫn về Cypress

Khai thác Cypress một cách hiệu quả: Trọng tâm của các chu trình thử nghiệm tăng tốc là sự hiểu biết sâu sắc và ứng dụng cả kỹ thuật Cypress tiêu chuẩn và nâng cao. Từ việc khai thác tính năng song song hóa thông qua Bảng điều khiển Cypress cho đến việc sử dụng cy.wait() một cách thận trọng, bạn có thể tùy ý sử dụng nhiều công cụ.





Chế giễu việc chờ đợi: Phản hồi API trong thế giới thực có thể tốn thời gian. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật mô phỏng như cy.intercept(), bạn có thể mô phỏng các phản hồi, làm cho các bài kiểm tra của bạn nhanh hơn và nhất quán hơn.





Sử dụng tài nguyên tối ưu: Các kỹ thuật nâng cao, đặc biệt là chạy thử nghiệm ở chế độ không có đầu và quản lý bộ đệm, đảm bảo quy trình thử nghiệm của bạn tiết kiệm tài nguyên nhất có thể, chuyển sang chu kỳ thử nghiệm nhanh hơn.





Sức mạnh của việc kết hợp các công cụ: Cypress rất mạnh mẽ về bản thân. Tuy nhiên, khi được tích hợp với Launchable, khả năng của nó sẽ được nâng cao. Lựa chọn thử nghiệm dự đoán của Launchable, chỉ chạy các thử nghiệm phù hợp nhất, có thể biến đổi quy trình phát triển của bạn, đảm bảo phản hồi và phát hành nhanh hơn.





Đường ống thử nghiệm được hợp lý hóa: Sức mạnh kết hợp của Cypress và Launchable không chỉ tăng tốc các chu kỳ thử nghiệm riêng lẻ mà còn hợp lý hóa toàn bộ đường ống thử nghiệm của bạn. Điều này đảm bảo rằng các thử nghiệm quan trọng nhất, dựa trên dữ liệu lịch sử và những thay đổi mã gần đây, luôn được đặt lên hàng đầu, tối ưu hóa vòng phản hồi và quy trình phát triển.





Sẵn sàng thay đổi: Với bối cảnh phát triển và thử nghiệm không ngừng phát triển, việc trang bị các công cụ và kỹ thuật mới nhất là điều vô cùng quan trọng. Có thể khởi chạy sẽ chuyển đổi các nhật ký lỗi phức tạp, nhiều lỗi thành bản tóm tắt ngắn gọn để nhanh chóng xác định mấu chốt của vấn đề .





Bằng cách tận dụng Cypress và Launchable, bạn sẽ đảm bảo quy trình thử nghiệm của mình trong tương lai phù hợp với nhu cầu của ngày mai.