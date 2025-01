MEXC stärkt seine Marktpräsenz in Vietnam auf der VTIS 2024

Seychellen, 6. Dezember 2024 – Die weltweit führende Handelsplattform für digitale Vermögenswerte MEXC nahm am Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024 teil, der vom 3. bis 4. Dezember im Vietnam National Convention Center in Hanoi stattfand. Der Gipfel wurde gemeinsam von der Vietnam Securities Group SSI und dem Fintech-Unternehmen FPT veranstaltet und konzentrierte sich auf zukunftsweisende Sektoren wie KI, Fintech, Blockchain und Gaming. Er zog Branchenführer, innovative Unternehmen und Technologieexperten aus der ganzen Welt an.





Während des Gipfels präsentierte das vietnamesische Team von MEXC seine jahrelangen engagierten Bemühungen auf dem lokalen Markt. Der MEXC-Stand zog eine Menge lokaler KOLs und Krypto-Enthusiasten an, die begierig darauf waren, Erkenntnisse auszutauschen und die neuesten Branchentrends zu erkunden. Una, Vietnam Country Manager von MEXC, hob die wichtigsten Stärken der Plattform hervor, darunter den Zugang zu über 3.400 Handelspaaren, keine Handelsgebühren und tägliche Airdrops, die insgesamt das Benutzererlebnis verbessern.





Sie betonte außerdem, dass MEXC ein branchenführendes Liquiditäts-Ökosystem sei, das von 30 Millionen Nutzern weltweit unterstützt werde, über Spitzentechnologie verfüge und über erstklassige Liquiditätsanbieter verfüge, was es zur Plattform der Wahl sowohl für Händler als auch für Projektteams mache.





MEXC-Vizepräsidentin Tracy steigerte die Präsenz der Plattform noch weiter, indem sie in exklusiven Interviews mit VTV Money und VTV1 ihre Erkenntnisse über den vietnamesischen Blockchain-Markt teilte. Sie erkannte Vietnam als einen wichtigen Markt für digitale Vermögenswerte in Südostasien an und lobte seine robusten Innovationsfähigkeiten und sein schnell wachsendes Blockchain-Ökosystem.





Tracy ging auch auf Herausforderungen wie Marktsättigung und Sicherheitsrisiken ein und betonte die Fähigkeit von MEXC, Projekte mit hohem Potenzial schnell zu identifizieren und KI-gesteuerte Datenanalysen zu nutzen, um Benutzern dabei zu helfen, Chancen in einem wettbewerbsintensiven Markt zu nutzen.





MEXCs unerschütterliches Engagement für den vietnamesischen Markt unterstreicht sein Vertrauen und Engagement für die Förderung des lokalen Wachstums. Durch seine aktive Teilnahme an VTIS 2024 stärkte MEXC seine Beziehungen zu lokalen KOLs und Benutzern und festigte gleichzeitig seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Kryptobranche. Auch in Zukunft möchte MEXC Innovation und Entwicklung in Vietnam unterstützen und mit der lokalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die Einführung digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen voranzutreiben.

Über MEXC

MEXC wurde 2018 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, „Ihr einfachster Weg zu Krypto“ zu sein. MEXC bedient über 30 Millionen Benutzer in über 170 Ländern und ist für seine große Auswahl an trendigen Token, häufigen Airdrop-Möglichkeiten und niedrigen Handelsgebühren bekannt.





Unsere benutzerfreundliche Plattform ist darauf ausgelegt, sowohl neue Händler als auch erfahrene Anleger zu unterstützen und einen sicheren und effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. MEXC legt Wert auf Einfachheit und Innovation und macht den Krypto-Handel zugänglicher und lohnender.

