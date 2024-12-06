MEXC تعزز حضورها في السوق في فيتنام في معرض VTIS 2024

سيشيل، 6 ديسمبر 2024 - شاركت منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة عالميًا MEXC في قمة Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024، التي عقدت في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر في مركز المؤتمرات الوطني الفيتنامي في هانوي. ركزت القمة، التي استضافتها مجموعة Vietnam Securities Group SSI وشركة fintech FPT، على القطاعات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين والألعاب، وجذبت قادة الصناعة والمؤسسات المبتكرة وخبراء التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.





خلال القمة، استعرض فريق MEXC في فيتنام سنوات من الجهود الدؤوبة في السوق المحلية. وقد استقطب جناح MEXC حشدًا من خبراء الرأي المحليين وعشاق العملات المشفرة الحريصين على تبادل الأفكار واستكشاف أحدث اتجاهات الصناعة. وسلط أونا، مدير MEXC في فيتنام، الضوء على نقاط القوة الرئيسية للمنصة، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 3400 زوج تداول، ورسوم تداول صفرية، وعمليات الإنزال الجوي اليومية، والتي تعمل بشكل جماعي على تعزيز تجربة المستخدم.





كما أكدت على نظام السيولة الرائد في الصناعة لدى MEXC، والذي يدعمه 30 مليون مستخدم عالمي، والتكنولوجيا المتطورة، ومقدمي السيولة من الدرجة الأولى، مما يجعله المنصة المفضلة لكل من المتداولين وفرق المشروع.





كما عززت نائبة رئيس MEXC تريسي حضور المنصة من خلال مشاركة رؤيتها حول سوق blockchain في فيتنام في مقابلات حصرية مع VTV Money و VTV1. وقد اعترفت بفيتنام كسوق حيوي للأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا، وأشادت بقدراتها الابتكارية القوية ونظام blockchain المتوسع بسرعة.





كما تناول تريسي التحديات مثل تشبع السوق ومخاطر الأمن، مسلطًا الضوء على قدرة MEXC على تحديد المشاريع ذات الإمكانات العالية بسرعة والاستفادة من تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اغتنام الفرص في سوق تنافسية.





يؤكد التزام MEXC الثابت بسوق فيتنام على ثقتها وتفانيها في تعزيز النمو المحلي. من خلال مشاركتها النشطة في VTIS 2024، عززت MEXC علاقاتها مع KOLs والمستخدمين المحليين مع تعزيز مكانتها كقائد عالمي في صناعة التشفير. في المستقبل، تهدف MEXC إلى مواصلة دعم الابتكار والتطوير في فيتنام، والتعاون مع المجتمع المحلي لدفع تبني الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

نبذة عن MEXC

تأسست شركة MEXC في عام 2018، وهي ملتزمة بأن تكون "طريقك الأسهل إلى العملات المشفرة". تخدم MEXC أكثر من 30 مليون مستخدم في أكثر من 170 دولة، وهي معروفة بتشكيلتها الواسعة من الرموز الرائجة وفرص الإنزال المتكررة ورسوم التداول المنخفضة.





تم تصميم منصتنا سهلة الاستخدام لدعم كل من المتداولين الجدد والمستثمرين ذوي الخبرة، حيث توفر وصولاً آمنًا وفعالًا إلى الأصول الرقمية. تضع MEXC البساطة والابتكار في المقام الأول، مما يجعل تداول العملات المشفرة أكثر سهولة ومجزية.

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