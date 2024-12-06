MEXC укрепляет свое присутствие на рынке Вьетнама на выставке VTIS 2024

Сейшельские острова, 6 декабря 2024 г. – Ведущая мировая платформа торговли цифровыми активами MEXC приняла участие в Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024, который прошел 3–4 декабря во Вьетнамском национальном конференц-центре в Ханое. Саммит, организованный Vietnam Securities Group SSI и финтех-фирмой FPT, был посвящен передовым секторам, таким как ИИ, финтех, блокчейн и игры, привлекая лидеров отрасли, инновационные предприятия и технических экспертов со всего мира.





Во время саммита команда MEXC во Вьетнаме продемонстрировала свои годы самоотверженной работы на местном рынке. Стенд MEXC привлек толпу местных KOL и криптоэнтузиастов, жаждущих обменяться мнениями и изучить последние тенденции в отрасли. Уна, региональный менеджер MEXC во Вьетнаме, подчеркнула основные преимущества платформы, включая доступ к более чем 3400 торговым парам, нулевые торговые комиссии и ежедневные аирдропы, которые в совокупности улучшают пользовательский опыт.





Она также подчеркнула ведущую в отрасли экосистему ликвидности MEXC, поддерживаемую 30 миллионами пользователей по всему миру, передовыми технологиями и поставщиками ликвидности высшего уровня, что делает ее платформой выбора как для трейдеров, так и для проектных групп.





Вице-президент MEXC Трейси еще больше повысила присутствие платформы, поделившись своими мыслями о рынке блокчейнов во Вьетнаме в эксклюзивных интервью с VTV Money и VTV1. Она признала Вьетнам жизненно важным рынком цифровых активов в Юго-Восточной Азии, высоко оценив его мощные инновационные возможности и быстро расширяющуюся экосистему блокчейнов.





Трейси также затронул такие проблемы, как насыщение рынка и риски безопасности, подчеркнув способность MEXC быстро выявлять перспективные проекты и использовать аналитику данных на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям воспользоваться возможностями на конкурентном рынке.





Непоколебимая приверженность MEXC рынку Вьетнама подчеркивает ее уверенность и преданность делу содействия местному росту. Благодаря активному участию в VTIS 2024, MEXC укрепила свои отношения с местными KOL и пользователями, одновременно укрепив свои позиции мирового лидера в криптоиндустрии. Двигаясь вперед, MEXC намерена продолжать поддерживать инновации и развитие во Вьетнаме, сотрудничая с местным сообществом для стимулирования принятия цифровых активов и криптовалют.

О МЕКС

Основанная в 2018 году, MEXC стремится быть «Вашим самым простым способом для криптовалют». Обслуживая более 30 миллионов пользователей в более чем 170 странах, MEXC известна своим широким выбором трендовых токенов, частыми возможностями airdrop и низкими торговыми комиссиями.





Наша удобная платформа разработана для поддержки как новых трейдеров, так и опытных инвесторов, предлагая безопасный и эффективный доступ к цифровым активам. MEXC отдает приоритет простоте и инновациям, делая торговлю криптовалютой более доступной и выгодной.

Официальный сайт ｜ X ｜ YouTube ｜__ TikTok ｜ Фейсбук __

Эта история была распространена как релиз Btcwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



