MEXC reforça la seva presència al mercat a Vietnam a VTIS 2024

Seychelles, 6 de desembre de 2024: la plataforma líder mundial de comerç d'actius digitals MEXC va participar a la Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024, celebrada del 3 al 4 de desembre al Centre Nacional de Convencions del Vietnam a Hanoi. Organitzat conjuntament pel Vietnam Securities Group SSI i la firma fintech FPT, la cimera es va centrar en sectors d'avantguarda com ara IA, Fintech, Blockchain i Gaming, atraient líders del sector, empreses innovadores i experts en tecnologia d'arreu del món.





Durant la cimera, l'equip de Vietnam de MEXC va mostrar els seus anys d'esforços dedicats al mercat local. L'estand de MEXC va atreure una multitud de KOL locals i entusiastes de la criptografia amb ganes d'intercanviar informació i explorar les últimes tendències de la indústria. Una, gerent de Vietnam de MEXC, va destacar els punts forts de la plataforma, com ara l'accés a més de 3.400 parells de negociació, zero comissions comercials i llançaments aeri diaris, que milloren col·lectivament l'experiència de l'usuari.





També va posar èmfasi en l'ecosistema de liquiditat líder de la indústria de MEXC, amb el suport de 30 milions d'usuaris globals, tecnologia d'avantguarda i proveïdors de liquiditat de primer nivell, la qual cosa la converteix en la plataforma preferida tant per als comerciants com per als equips de projectes.





La vicepresidenta de MEXC, Tracy, va augmentar encara més la presència de la plataforma compartint les seves idees sobre el mercat de blockchain de Vietnam en entrevistes exclusives amb VTV Money i VTV1. Va reconèixer Vietnam com un mercat d'actius digitals vital al sud-est asiàtic, elogiant les seves robustes capacitats d'innovació i l'ecosistema blockchain en ràpida expansió.





Tracy també va abordar reptes com la saturació del mercat i els riscos de seguretat, destacant la capacitat de MEXC per identificar ràpidament projectes d'alt potencial i aprofitar l'anàlisi de dades impulsada per IA per ajudar els usuaris a aprofitar les oportunitats en un mercat competitiu.





El compromís inquebrantable de MEXC amb el mercat de Vietnam subratlla la seva confiança i dedicació a fomentar el creixement local. Mitjançant la seva participació activa a VTIS 2024, MEXC va reforçar les seves relacions amb els usuaris locals i els usuaris, alhora que va reforçar la seva posició com a líder mundial en la indústria criptogràfica. En endavant, MEXC té com a objectiu continuar donant suport a la innovació i el desenvolupament a Vietnam, col·laborant amb la comunitat local per impulsar l'adopció d'actius digitals i criptomonedes.

Sobre MEXC

Fundada el 2018, MEXC es compromet a ser "La vostra manera més fàcil de cripto. Amb més de 30 milions d'usuaris en més de 170 països, MEXC és conegut per la seva àmplia selecció de fitxes de tendència, oportunitats freqüents de llançament aeri i tarifes comercials baixes.





La nostra plataforma fàcil d'utilitzar està dissenyada per donar suport tant als nous comerciants com als inversors experimentats, oferint un accés segur i eficient als actius digitals. MEXC prioritza la simplicitat i la innovació, fent que el comerç de criptografia sigui més accessible i gratificant.

