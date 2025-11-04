GrantiX bringt 1,57 Billionen US-Dollar Impact-Investing-Markt auf der Kette durch AI-powered SocialFi-Plattform

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 3. November 2025/Chainwire/-- , die weltweit erste nachhaltige, multi-chain-impact-Plattform, die traditionelle Wohltätigkeitsorganisationen mit Blockchain-Spendern verbindet, kündigte den bevorstehenden Start ihres Mainnet-Ökosystems an, das den Markt für Impact-Investing mit einem Wert von 1,57 Billionen US-Dollar mit der Transparenz und Skalierbarkeit von Web3 verbindet. Grantix wurde auf Arbitrum aufgebaut und wurde für Blockchain-agnostik entwickelt und ermöglicht es Benutzern, Projekte mit sozialen Auswirkungen in der realen Welt direkt in der Kette zu finanzieren und zu verfolgen. sein KI-getriebenes Ökosystem verbindet verifizierte soziale Unternehmer mit Krypto-Investoren durch ein integriertes DeFi-, SocialFi- und gamifiziertes Learn-to-Earn-Modell und verwandelt Wohltätigkeitsgeschenke in messbare, Einkommens-positive Auswirkungen.

"GrantiX ist ein natürlicher Fortschritt für eine Welt, die bereit ist, Verantwortung für ihre eigene Lebensqualität zu übernehmen", sagte Dr. Konstantin Livshits, Gründer von GrantiX. "Blockchain gibt uns schließlich die Werkzeuge, um Philanthropie transparent, effizient und skalierbar zu machen. GrantiX wurde an der Kreuzung von sozialem Unternehmertum und Investitionen geboren und vereint Menschen, die Veränderungen schaffen, mit denen, die sie finanzieren." Im Gegensatz zu traditionellen gemeinnützigen oder hype-driven Web3-Projekten, die von Zuschüssen oder Token-Spekulationen abhängen, unterstützt GrantiX sich durch DeFi- und CeFi-Integrationen, Impact-Stakes und transaction-basierte Spenden. Die Technologie von GrantiX hat bereits mehr als 15.000 Spenden in Höhe von insgesamt 200.000 US-Dollar verarbeitet, 50.000 US-Dollar in Zuschüssen an verifizierte soziale Unternehmer verteilt und mehr als 10.000 Benutzer organisch ohne bezahltes Marketing angezogen. "Der Erfolg von GrantiX wird der beste Beweis dafür sein, dass Web3 und Blockchain nicht umsonst entstanden sind", sagte Anton Januszowitsch, CEO von GrantiX, Berater mit über 10 Jahren Erfahrung in Web3, und Gründer von Cryptemic FZ-LLC. „Wir schaffen eine transparente, effiziente und dezentralisierte Infrastruktur, die globale Ressourcen in messbares Gut kanalisiert und Vertrauen in das, was Technologie für die Menschheit erreichen kann, wiederherstellt."

Die AI Evaluation and Risk Management Layer der Plattform fügt der Mission einen analytischen Rückgrat hinzu, indem sie die Effizienz des Projekts beurteilt, das Nutzerverhalten analysiert, um die Finanzierung mit möglichen Ursachen zu übereinstimmen, und frühzeitige Risiken wie Fehlallokation von Fonds oder Reputationsprobleme kennzeichnet. Mit mehr als 850.000 US-Dollar Engelfinanzierung gesichert, umfasst das Ökosystem von GrantiX bereits mehr als 40 aktive Projekte, die Ursachen von Katastrophenhilfe und psychischer Gesundheit über das Wohlbefinden von Kindern, Senioren, Tieren und Umweltnachhaltigkeit ansprechen.Die nächste Phase umfasst IDO und IEO-Vorverkäufe, CEX-Listen und eine globale Marketing-Einführung, die von mehr als 50 Web3-Partnern und Botschaftern unterstützt wird. Branchenanalysten betrachten GrantiX als eine Schlüsselbrücke zwischen Off-Chain-Philanthropie, die im Jahr 2024 592 Milliarden US-Dollar überschritten hat (Giving USA), und aufstrebende Krypto-Philanthropie, die nach dem Bericht von The Giving Block 2025 1 Milliarde US-Dollar in Spenden übertraf. Der Dezember-Launch positioniert GrantiX, um die Kreuzung von Blockchain, KI und Impact-Investing neu zu definieren, was das Team als "Impact-Layer für Web3" bezeichnet, ein Modell, in dem Gutes tun Teil des digitalen Dienstleistungswesens selbst wird.

Über Grantix ist eine nachhaltige, multi-chain-basierte Impact-Plattform, die Spender, soziale Unternehmer und Investoren auf der Kette verbindet. Mit seinem KI-gestützten Web3-Ökosystem bringt GrantiX Transparenz und Effizienz für globale Impact-Investitionen. Sein auditiertes, Umsatz-positives Modell kombiniert DeFi, SocialFi und DAO-Governance-Tools, um reale Wohltätigkeitsprojekte zu finanzieren und zu überprüfen. Die Mission von GrantiX besteht darin, das Gute zu einem skalierbaren, lohnenden Teil des Web3-Dienstprogramms zu machen. 