Ethereum-basierte Meme-Münze Pepeto verkauft 6,6 Millionen US-Dollar als Exchange-Demo

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 12. September 2025/Chainwire/ - Die Rolle des Vorverkaufs in der Frühinvestition Pepeto, die steigende Meme-Münze, die auf Ethereum gebaut wurde, hat jetzt mehr als 6,68 Millionen US-Dollar in seinem Vorverkauf gesammelt, da mehr Investoren nach dem viralen Start seiner Demo-Börse teilnehmen.Mit Milliarden von Token, die bereits verkauft wurden, und wachsendem Interesse an dem besten Krypto-Projekt, das vor dem 4. Quartal 2025 wächst, wird Pepeto schnell zu einem der am meisten gesprochenen Meme-Projekte von 2025. In der traditionellen Finanzierung ermöglichen IPOs (Initial Public Offerings) frühen Anlegern, Aktien vor der öffentlichen Markteinführung zu erwerben.In dem Krypto-Sektor dienen ICOs (Initial Coin Offerings) und Präsales einer ähnlichen Rolle, indem sie Zugang zu Token zum niedrigsten Preis bieten, bevor sie breiter verfügbar sind. Laut ihrem Team hat die Geschichte wiederholt gezeigt, dass diejenigen, die sich früh in Projekten wie Shiba Inu, Dogecoin oder Pepe angeschlossen haben, erhebliche Gewinne gesehen haben.Der Schlüssel ist, früh einzutreten, wenn das Token niedriger preisiert wird und hält, wenn die Nachfrage wächst. Diese Entwicklung wird durch Produktlieferung, Partnerinteresse, Gemeinschaftsaktivitäten und eine bereits laufende Roadmap unterstützt. Pre-Sale-Wachstum zeigt starke Marktnachfrage Inmitten eines geschäftigen Krypto-Marktes, wo unzählige Token erscheinen, hält Pepeto die Aufmerksamkeit aus den richtigen Gründen. Zu einem Pre-Sales-Preis von $ 0,000000152, Tausende von Investoren kaufen früh, da das Vertrauen in die Infrastruktur des Projekts wächst. Anstatt vom leeren Hype abhängig zu sein, hat Pepeto eine Demo seiner Börsenplattform gestartet, die eine Welle von Interesse auslöst.Die Börse selbst bietet Null-Gebühr-Handel, Geschwindigkeit und eine zugängliche Schnittstelle, über die viele Meme-Projekte nur sprechen, aber selten liefern. Mehr Anleger schließen sich der Pre-Sale jede Stunde an, da sich die Aufmerksamkeit auf Pepeto und die möglichen Auswirkungen seiner Börse auf den breiteren Krypto-Markt verschiebt. Die Rolle des Demo-Austauschs Während einige Projekte flashy giveaways laufen, Die Demo-Börse war nicht nur eine Ankündigung; sondern auch eine Demonstration dessen, was entwickelt wird.Die Plattform zog die Aufmerksamkeit nicht nur von Einzelinvestoren, sondern auch von potenziellen Partnern, Token-Emittenten und größeren Fonds, die den Wert einer funktionierenden Meme-Native-Börse sehen. Pfeffer Pfeffer Der Meilenstein des Vorverkaufs von 6,68 Millionen US-Dollar spiegelt das wahre Interesse der Investoren wider. Von Telegram bis zu YouTube-Influencer, Krypto-Twitter bis zu AMAs, die Diskussion erweitert sich. Gemeinschaftsinteresse über Hype und Vorverkaufsstruktur Pepeto zieht echte Gemeinschaftsenergie ein.Der Austausch hat Gespräche auf dem gesamten Markt angeregt, wobei Benutzer Screenshots, Walkthroughs und frühe Bewertungen teilen. Diese Ebene der realen Interaktion geht über bezahlte Kampagnen hinaus: Es signalisiert von Substanz angetriebenes Interesse. Mehr Menschen erscheinen täglich. Während ältere Token wie Shiba und Pepe die frühe Meme-Welle fuhren, startet Pepeto mit sich für langfristiges Wachstum vorzubereiten. Infrastruktur und Geschichte Infrastruktur und Geschichte Während des Pre-Sales steigt der Preis von Pepeto mit jeder neuen Stufe. Dies bedeutet, dass das Token im Laufe der Zeit wertvoller wird und einen Mehrwert für frühe Käufer bietet. Staking bietet derzeit eine Rendite von 229%, so dass Inhaber zusätzliche Token verdienen können.Diese Funktionen unterstreichen, wie Pepetos Struktur frühe Beteiligung und langfristige Haltung belohnt. Auf Ethereum gebaut, für die Skalierung konzipiert Pepetos intelligente Grundlage ist seine größte Stärke. vollständig auf Ethereum und EVM-kompatibel gebaut, bietet es Hochgeschwindigkeits-Null-Fee-Trades, Brückenfunktionen und einen sicheren Rahmen für zukünftige Token-Listen. In einem Ökosystem, in dem Gasgebühren und langsame UX häufig Meme-Münzen einschränken, befasst sich Pepeto mit diesen Problemen mit nützlichen Tools. Sicherheit, Transparenz und Real Tech Pepeto schneidet keine Ecken. Das Projekt läuft mit einem vollständig doxxed Team und einer öffentlichen Roadmap. Jedes Update wird offen geteilt. Und im Gegensatz zu anderen Token mit fragwürdigen Brieftaschen oder plötzlichen Änderungen der Politik, Pepeto baut Vertrauen Tag für Tag, erfolgreich auditiert von und . Solidproof Coinsult Solidproof Coinsult Transparenz, kombiniert mit der tatsächlichen Produktlieferung, ist das, was den aktuellen Vorverkauf treibt und was Pepeto wahrscheinlich in die Listen und darüber hinaus bringen wird. Blick in die Zukunft: Tier-1-Eintragung und mehr im Gange Pepeto Kommunikation über alle seine sozialen, dass Tier 1 Listing-Börse auf dem Fortschritt, Listungen auf sowohl zentralisierten als auch dezentralisierten Börsen sind erwartet, die Sichtbarkeit zu erhöhen und den Inhabern Zugang zu einer breiteren Liquidität zu geben. X Link zu: https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 Dies ist nicht nur ein Meme-Token.Es ist ein Pepe-inspiriertes Utility-Projekt, das für die nächste Phase der Krypto-Annahme entwickelt wurde. Über Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Meme-Münze-Projekt, das Geschwindigkeit, Utility und Community-Kultur in ein wachsendes Krypto-Ökosystem kombiniert. Unterstützt durch echte Tools, einen funktionierenden Demo-Austausch mit Null-Gebühren und eine transparente Roadmap, zielt es darauf ab, dauerhaften Wert in den Meme-Münzenraum zu bringen. Pfeffer Pfeffer Presale ist jetzt live, und frühe Investoren setzen sich zusammen, um ihren Platz vor dem Start zu sichern. Die Disclaimer: Die Pepeto Pre-Sale ist live. Um teilzunehmen, benutzen Sie die offizielle Website: Während die Listung näher rückt, können einige nicht autorisierte Plattformen versuchen, den Namen Pepeto zu verwenden, um Anleger zu irren. https://pepeto.io https://pepeto.io Kontakt COO von Daniel B. Kontakt@pepeto.io

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht.