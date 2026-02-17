Er verlor alles, dann spielte er auf sich selbst

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel III: Introduces Mr. Alfred Westwood Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel III Vorstellung von Alfred Westwood von J. H. Riddell Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel III: Introduces Mr. Alfred Westwood hier Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel III Vorstellung von Alfred Westwood By J. H. Riddell Eines kalten Tages in jenem deprimierendsten aller englischen Monate, November, stand Herr Merapies Hauptbeamter vor dem Feuer im Außenbüro auf einmal leicht und anmutig.Sein rechter Fuß war fest auf einem altmodischen Stuhl gepflanzt, bedeckt mit Haarschleier, und so konnte er seinen Ellbogen auf seinem Knie ruhen, und schließlich eine bemerkenswert schlanke Gentleman-ähnliche Hand unter seine Stirn legen, mit zwei Ringen geschmückt, und setzte sich zu einem größeren Vorteil durch einen breiten Linenarmband, weiß wie der getriebenen Schnee, und so fein, wie irische Leinen es weben konnten. Um sich nach dieser Mode zu verhalten, hielt er es für eines der besonderen Privilegien seiner Situation, dass keinem der jüngeren Bediensteten jemals erlaubt war - zumindest nie in seiner Gegenwart - so gemeinsam den Luxus des Denkens, der Wärme und der Würde zu genießen, mit einem Fuß 44 unterstützt vom verrückten Stuhl, der seine Füllung in fast unmerklichem Maße aufgab. Jedes Mal, wenn er sich in einer besonders guten oder einer besonders schlechten Stimmung befand, nahm er die oben angegebene Position an und wendete sich mit Worten der Ermutigung oder der Reue an seine Mitarbeiter, während er seine Schmuckstücke ausstellte, seine Whiskers schüttelte und anscheinend reflektierte, wie hübsch er war. Für die Rotoness, die in die Stadt herabgesandt wurde, war er der einzige Mann, der in den Charakter des Herrn Alfred Westwood, dessen Klugheit nur durch seine Unhöflichkeit gleichgesetzt wurde – seine Unhöflichkeit durch seine Heuchelei – seine Heuchelei durch seine Ehrgeiz – und seine Ehrgeiz durch sein Selbstwertgefühl herausbrachte. Er liebte das Geld, nicht gerade aus Liebe zu ihm, sondern aus Liebe zu sich selbst. Er wollte es für den Kauf teurer Breitwäsche, feiner Linnen, feiner Handtücher, neuer Hut, seltener Parfüm, Macassaröl, Goldketten ecc., Zeichenringe, außergewöhnliche Seifen und endlose Zigarren ausgeben. Es gab keinen Künstler, oder tatsächlich keine junge Spriggänger der Aristokrat Es wurde derzeit geglaubt, dass er einmal Eltern hatte, aber niemand konnte die Umstände als eine Tatsache seines eigenen Wissens erklären. Schwestern, Brüder, Cousins, Verwandte, Freunde, hatte er offenbar keine; er schien nur ein verlorener Walef zu sein, besessen von vielen persönlichen Attraktionen, schwimmend leicht über dem Meer der Londoner Gesellschaft, der aus Not in Kontakt kam, und 46 begrüßte Dutzende seiner Mitmenschen während seines Übergangs von einem fernen Hafen zu einem unbekannten Ziel, aber der niemandem gehörte, ein Vertrauter von niemandem wurde, schien von niemandem beansprucht, von niemandem geliebt zu sein – rettete sich selbst. Er gehörte zu dem, was die Königin des gesegneten Gedächtnisses, Elisabeth, vielleicht eine "richtige Höhe" nennen würde, da er weder unangenehm hoch noch bemerkenswert kurz war; etwas leicht in der Figur, aber äußerst gut verhältnismäßig; von einer gerechten Form, mit braunen Augen, Haaren und Whiskers eher dunkel als hell, und Zähne so weiß und regelmäßig, dass er aus einem wohlwollenden Wunsch, die Gesellschaft im Großen und Ganzen nicht von einem bestimmten Vergnügen zu berauben, ständig lächelte in einer Weise, die er selbst, obwohl einige unangenehme Personen es für künstlich hielten, vollkommen verzaubern ließ. Aber wenn die Eitelkeit von allen menschlichen Schwächen und Wahnsinns die verächtlichste und unerträglichste ist, dann ist sie auch die geringste wirklich schädliche für jeden, außer für den Einzelnen, der durch seine Intervention in einer Atmosphäre der ewigen Selbstzufriedenheit lebt; und wenn Mr. Westwoods einziges Merkmal eine unbegrenzte Bewunderung für seine eigene Person gewesen wäre, hätte er sanft durch das Leben, die Stadt und seinen geliebten Westend gegangen, unchronicled, unbeachtet von mir. Er wünschte sich nicht nur Bewunderung, sondern Stellung; er wünschte sich Handel, Wohlstand zu sammeln, in den Ruhestand zu ziehen, eine Stadtwohnung und einen Landsaal zu haben, Diener, Besatzung, Weinberge, Grünhäuser, Gemälde, große Gesellschaft; und um diese wenigen winzigen Wünsche zu erfüllen, hatte er im Alter von siebenundzwanzig Jahren begonnen, wie das Sprichwort sagt, „auf eigene Rechnung“, mit einem verfügbaren Kapital von zehn Pfund drei und neun Penny, und einem Bestand von Sicherheiten, die, wenn sie nur in Gold gefertigt worden wären, jahrelang auf sich gezogen worden wären. , mit einer positiven Gewissheit, dass jeder Banker im Königreich den Scheck ehren würde. Ad Libitum Aber unglücklicherweise kann die Unhöflichkeit nicht durch irgendeinen Prozess der Alchemie in Herrscher verwandelt werden, obwohl sie möglicherweise, und oft tut, die Mittel beweisen kann, sie zu erhalten; und zehn Pfund drei und neun Pfund, im Gegensatz zu den gegenwärtigen modischen Schwimmwesten, werden sich nicht auf ungewöhnliche Größen ausdehnen und den Kopf des glücklichen Besitzers „für immer“ über dem Wasser halten; und darüber hinaus werden die Menschen manchmal müde sein, Kredit zu geben, und beginnen, entschieden nach einer Einigung zu fragen. In der Zwischenzeit hatte er wie ein Herr gelebt, einen Schwanz gehalten, einen Valet eingestellt und in St. James's untergebracht: und als er rechtzeitig durch das Bankrottgericht ging, sagte er dem Kommissar sanft, dass seine Ausgaben am moderatesten gewesen seien. Sechshundert pro Jahr; und mit einem äußerst großzügigen Akzent trat er in einen wütenden Protest gegen eine unliberale und beleidigende Forderung seiner Gläubiger ein (wenn er höflich nach ihrem Wunsch erschien, ihre Fragen zu beantworten und ihnen alle Hilfe in seiner Macht zu gewähren), daß er zu ihrem Vorteil seine Uhr, Kette, Ringe und Augenbrille, mit denen er sich selbst geschmückt hatte, aufgeben solle, damit er, selbst in Ruine, wie ein Gentleman aussehen könnte. nur Aber der Rückblick erwies sich als vergeblich, mit einem Seufzer verzichtete er auf diese unbezahlten Erinnerungen an glückliche Tage, machte eine vollständige Erklärung seiner Angelegenheiten, bestätigte feierlich, dass er und er allein die Partei war, die Gnade verdient, und bewies zu Zufriedenheit, wenn auch entschieden nicht zur Befriedigung aller Gegenwart, dass, sei er es - Knave, simpleton, dupe, schemer, oder fop - nichts in Form von Entschädigung von ihm ausgerottet werden konnte, ob freier Mann oder Gefangener; dass er keine Freunde hatte, die "bei ihm standen" oder, mit anderen Worten, sie bezahlen würden; dass eine barmherzige Verfolgung ihm wenig Schaden zufügen würde, und die Leidenden Obwohl er an einen enormen Deal über das Thema dachte, sagte er „nie ein Wort“, als er hörte, dass seine Gläubiger sein Leben versichern wollten, um sich, wenn möglich, gegen einen totalen Verlust zu versichern; aber scheinbar zornig, gebrochen geistlich und gebrochenes Herz, tat alles, was von ihm verlangt wurde, nahm sanft die erforderlichen Dokumente aus und unterschrieb, ging leise vor den herrschenden Mächten „zu sehen“, und hatte die Wahrscheinlichkeit seines Todes besprochen und die daraus resultierende Prämienrate entschieden; geduldig hielt er sich für eine Zeit, und erlaubte denen, die er so absichtlich betrogen hatte, ihren Teil des Geschäfts zu vervollständigen, ehe er, mit einem düsteren Lächeln auf seinen Lippen, seine Was aber mit der wirklichen Angst, der leichten Unannehmlichkeit und zwei oder drei schlaflosen Nächten, fand er sich 50 genug krank, um sein Projekt mit einer Chance auf Erfolg in die Ausführung bringen zu können; und folglich warf er alle nutzlosen Schmuckstücke weg, mit einem sehr schäbigen Mantel, Haaren weder glänzend noch gut angeordnet, und einen Hut, den er für die Gelegenheit ein wenig verdunkelt hatte, reparierte er zu einem Versicherungsbüro, wo er gut wusste, dass sein Leben eine Angelegenheit einer gewissen Bedeutung war. Er wünschte, mit den Fürsten über wichtige Angelegenheiten zu sprechen, sagte er; und auf Grund dieser Behauptung wurde er sofort in die „Präsenzkammer“ eingeführt. »Herrinnen«, begann er, »ich glaube, ihr seid eher an meiner Langlebigkeit interessiert; ich bin Alfred Westwood, einst ein Kaufmann, jetzt ein Bettler, dessen Gläubiger mein Leben in eurem Büro versichert haben.« Die Tatsache, dass sie sich genau erinnert haben, richteten sich die Einzelpersonen so auf angsthafte Blicke auf sein Gesicht, überprüften ihn von Kopf zu Fuß und berechneten geistig, wie viele Prämien er „gut für“ war, während er fortfuhr: "Ich bin daher gekommen, um Sie mit Gefühlen tiefer Bedauern zu informieren - bedaure, natürlich mehr auf eigene Rechnung als auf Ihre - dass ich befürchte, dass Sie sehr schnell aufgefordert werden, die verschiedenen Politiken zu bezahlen, die in diesem Fall ausgeführt wurden." Es war sicherlich eine etwas erstaunliche Ankündigung, und die beiden Älteren und ein mittelalterlicher Gentleman, denen er so ruhig die Wahrscheinlichkeit seines Todes mitgeteilt hatte, schrie in einem Atemzug: „Guten Himmel, es ist nicht möglich...“ »Mit allem Respekt«, antwortete Mr. Westwood, »erlaubt mir, zu bemerken, es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich; mein Tod So weit ich sehe, wird es nicht von irgendeiner Krankheit geschehen, die Medizin oder Geschick heilen kann, sondern von einer Krankheit, von den fast tödlichen Folgen, von denen du, und du allein, mich befreien kannst." muß „Wir!“ ejakulierte das Trio, noch einmal einstimmig. »Sie, meine Herren«, antwortete ihr Besucher feierlich. "Und was kann die Krankheit sein, und wie können wir sie verhindern?" sie forderten. "Die Motivation ist zwar nur die Sünde des Menschen", antwortete er, und verbirgt, durch eine verzweifelte Anstrengung, eine fast unwiderstehliche Neigung zu lächeln, "aber das Geld oder eine lukrative Beschäftigung wird mein Leben und deine Taschen retten.Alle meine weltlichen Güter, alles, kurz, ich war besessen von, außer einem ruhigen Gewissen und die Kleidung, die ich jetzt trage, muss ich meinen Gläubigern übergeben.52Was konnte mir der Mensch mehr tun? und doch sind sie nicht zufrieden; ihre Bosheit verfolgt mich so unerbittlich, dass ich aufgrund ihrer bösen Berichte keine Situation bekommen kann, egal wie demütig ich war.Ich will nicht, ich will nicht, für jeden Selbst einen neuen Charakter für mich haben, für die Natur, aber sicherlich gegen die 53 Westwood hatte Recht; er hatte den schlimmsten Teil der menschlichen Natur sorgfältig studiert, und beurteilte es richtig. Hätte er die Eloge eines Demosthenes besessen, hätte er nicht schneller das Gefühl in den Herzen seiner Auditoren getroffen, das er erreichen wollte, als indem er so leise erklärte, dass, wenn sie nicht auf einmal eine kleine Menge, entweder Zeit oder Geld, um sein Leben zu retten, sie höchstwahrscheinlich einen großen Betrag, infolge seines Todes zu zahlen hätten. Die Leiter des Versicherungsbüros, dem die Gläubiger Prämien gezahlt hatten, hielten eine Art verwirrte Konferenz zusammen; das Ende war, dass eine Situation, nicht wirklich sehr lukrativ, aber immer noch ein „Start“, für Herrn Alfred Westwood geschaffen wurde. Er fand sich wieder in der Lage, Geld zu verdienen, drehte er freudig seine Flüstern, verpasste die Männer, die er hatte, in einfachen Worten, „gestohlen“, mit einem hohen Kopf und selbstbewussten Luft, und geistig murmelte: „Ich war zu schnell, ich werde langsam und sicher dieses Mal sein“, begann, Der Kampf des Daseins, nicht als ein angenehmes Experiment, sondern als eine wichtige Realität. Interesse Vorwärts von neu Jahre vergingen: manche nannten Alfred Westwood einen angesehenen Fuchs, aber andere behaupteten, er wusste, wovon er war: er kleidete sich immer gut, hielt ständig Erscheinungen auf, verweigerte sich scheinbar keiner Befriedigung, hielt eine Situation, bis er eine andere sah, die ihm wahrscheinlich besser entsprach, aber nicht einen Moment länger; er wurde berühmt für seine schlaue Klugheit und Langhaarigkeit; steigerte vorsichtig die Schicht des Vermögens von Herrn John Merapie, als Assistent des Hauptsekretärs, und in dieser Fähigkeit tat er nie so viel, als der oben stehende Einzelne jemals geträumt hatte, bis er moralisch sicher war, dass er es am Ende des Briefes des Herrn Westwood, ein Jahr später, selbst Und so, geduldiger Leser, kam es vor, daß Herr Alfred Westwood im nicht sehr fortgeschrittenen Alter von fünfunddreißig Jahren, besessen von einem bequemen Einkommen, ohne Belastung gequält, in der Gestalt eines unfähigen Vaters, einer hilflosen Mutter, eines verrückten Bruders, einer empfindlichen Schwester oder eines müden Kindes, den Luxus seiner eigenen glücklichen Gedanken genoss, wie zuvor am Anfang dieses Kapitels beschrieben. "Westwood" war das Wort, das seinen Fuß nach unten brachte und seinen Kopf in einer Sekunde erhob - "Westwood". »Herr«, antwortete der so angerufene Einzelne; nachdem er ein Zeichen der Aufmerksamkeit hervorgerufen hatte, ging Herr Merapie voran: „Ich muss heute Abend am Banquet des Herr Bürgermeisters teilnehmen und wäre daher froh, wenn Sie es bequem machen könnten, meine Schwester, Frau Frazer, zu treffen, 56 die, wie Sie gehört haben, aus dem Norden kommt und sie sicher zu Hause auf den Platz sieht.“ Der Herr Westwood lächelte auf seine süßeste Art und Weise und erklärte: "Nichts könnte ihm mehr Freude bereiten." »Vielen Dank — würde es euch nicht stören, wenn ich das vermeiden könnte«, antwortete Herr Merapie, »aber Notwendigkeit, ihr wisst —« »Kein Gesetz«, versorgte sein Knecht mit einem Ehrenbogen, der Mr. Merapie rechtfertigend vom Außenbüro wegnahm und Mr. Westwood als vorübergehenden Meister des Innenbüros hinterließ, und er reparierte sofort den letzten, zog zwei Stühle nahe zusammen gegenüber dem Feuerplatz, legte seinen Kopf auf den Rücken des einen und stellte seine Glieder in einer anmutigen Haltung auf den anderen, kreuzte seine Arme majestätisch über seine Brust, und blieb so nachdenkend und berechnen Chancen, bis die Zeit gekommen war für ihn, um die neuen Kommissare, Frau Frazer und ihre zwei Kinder, kennenzulernen. So sorgfältig, wie er die Seiten eines Buches, in dem sein Vermögen geschrieben war, gescannt hätte, prüfte Alfred Westwood die Gesichter der „Widowen und Waisen“, die er, ein Fremder, so traf und begrüßte bei ihrer Ankunft an einem fast unbekannten Ort. Er sah eine langweilige, modisch aussehende Dame, einen Jungen, in dem ihre Seele selbst zentriert schien, und schließlich ein leichtes blasses Kind, ohne etwas Besonderes an ihr, außer einem Paar weiche Augen, einer perfekten Wildnis von dunklen Locken und einem ungewöhnlich schnellen intelligenten Gesichtsausdruck. Alfred Westwood bemerkte jede Geste, jedes Merkmal, jedes Wort, als er das Trio „Haus“ führte; und als er sie und ihr Gepäck sicher im Haus des Herrn Merapie gelagert sah, in dem, was dieser Gentleman „Der Platz“ nannte, wandte er sich um und ging zu seinen eigenen Unterkünften durch die helle Gasleuchte durch einige der unzähligen Londoner Straßen, murmelte er, als ob er zu einem sehr knöchelnden Argument, das er lange in sich selbst diskutiert hatte, schlussendendend, „Sie könnten mir dienen, vielleicht; auf jeden Fall, ich widerspreche ihnen, um ein Hindernis auf meinem Weg aufzubauen.“ \n \n \n \n Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. 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