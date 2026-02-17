彼はすべてを失い、それから自分自身に賭けました。

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter III: Introduces Mr. Alfred Westwood スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter III オリジナルタイトル: Mr. Alfred Westwood J. H. リデル The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter III: Introduces Mr. Alfred Westwood シングル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter III オリジナルタイトル: Mr. Alfred Westwood By J. H. Riddell イギリスのすべての月の最も憂鬱な日に、11月、メルペイ氏の主要な職員は、屋外のオフィスで火事の前に、すぐに簡単かつ優雅に立っていた。彼の右足は、髪の毛で覆われた古い椅子に固く植えられ、このように彼は膝に肘を置くことができ、ついに彼のの下に、二つのリングで飾られた、驚くほどスムーズな紳士のような手を置くことができ、広いラインナップのブレスレットでより大きな利点に立ち、雪のように白く、そしてアイルランドのブレスレットがそれを織り込むことができるようになった。 このように態度をとることは、彼の状況の特別な特権の1つと考えたが、少なくとも彼の存在では決して、少なくとも若い職員のいずれも、考え、暖かさ、尊厳の贅沢を共に楽しむことは許されていなかった。 彼が特別に良い、あるいは特別に悪い気分にいたとき、彼は上記の立場をとり、彼の宝石を展示し、彼のを抱きしめ、彼がどんなに美しいかを反映しているように見えるように、彼の同僚に励ましや批判の言葉で向かう。 ロトン・ウエストウッド氏の知恵は、彼の無知さによってのみ平等にされ、彼の偽善によって彼の偽善、彼の野心によって彼の偽善、珍しい香水、マカサールオイル、黄金のチェーン、シグネート・リング、特別な石鹸、そして無限のシガーを望んでいた。彼は、金銭を愛するためだけではなく、自分自身の愛のために、彼の知恵を愛するために、彼の知恵は、高価なブロードコートの購入に費やしたかった――彼の偽善は、彼の偽善は、彼の野心によって考慮されていた――そして彼の野心は、彼の自尊心によって、彼のほとんどの内面的な特徴だった。彼は金銭を愛していなかった、正確にそれを愛 現在は、彼がかつて親を持っていたと信じられていたが、誰も自分の知る事実としてその状況を述べることができなかった。姉妹、兄弟、従兄弟、親戚、友人、彼には、見た目では誰もいなかったが、彼は単に、多くの個人的な魅力を持ち、ロンドン社会の海の上に軽く浮かび上がり、必然的に接触し、46彼は遠い港から未知の目的地へと渡る途中、彼の仲間の数を歓迎したが、彼は誰にも属さなかったが、誰にも信頼されなかった、誰にも主張されなかった、誰にも愛されなかった、自分自身を救った。 彼は祝福された記憶の女王エリザベスが「正しい身長」と呼ぶものだったかもしれない、なぜなら、彼は不便な高さでもなく、それでも驚くほど短いものでもなかったからだ、少し小さい形で、しかし極めて比例的だったからだ、正しい形で、褐色の目、髪、そして、むしろ光よりも暗く、歯がとても白く、規則的で、社会全体に一定の喜びを奪わないという善意の欲求から、彼は絶え間なく、いくつかの不愉快な人々がそれを人工的に見なしたにもかかわらず、彼自身が完全に魅惑的だと考えたように、微笑んでいたからだ。 しかし、もし虚栄心が人間のあらゆる弱さと愚かさの中で最も軽蔑され、耐え難いものであるならば、それはまた、その介入によって、永遠の自己祝福の雰囲気の中で生きる個人を除いて、誰にとっても本当に傷つくことは少なく、そして、ウエストウッド氏の唯一の特徴が自分自身に対する無限の尊敬だったならば、彼は私に耳を傾けることなく、人生、街、そして彼の愛するウェストエンドを通って穏やかに歩んでいたかもしれない。 彼は崇拝だけでなく、地位を望み、貿易し、富を積み上げ、引退し、町の住居と田舎の席を持つこと、奴隷、乗組員、ワイナリー、グリーンハウス、絵画、大社会を望み、そしてこれらのわずかな小さな願いを叶えるために、彼は七歳二十歳の時に、「自分のために」始めた、「自分自身の口座」で、10ポンドの資本と9ペン、そして金に硬貨化されただけだったら、何年も引き出されていたかもしれない保証金庫。 王国のどの銀行家もチェックを尊重するだろうという肯定的な確信を持って、 リビウム しかし、残念なことに、無礼は、アルケミーのいかなるプロセスによっても支配者に変えられないが、それはそれらを得るための手段を証明するかもしれないし、10ポンド3と9ペンスは、現在のファッショナブルな水着と異なり、未聞の大きさまで拡大し、幸運な所有者の頭を水の上に永遠に保つことはできない。 その間、彼は主人のように生活し、コブを飼い、弁護士を雇い、サン・ジェイムズの家に宿泊していました:そして、彼が破産裁判所を通過したとき、彼は、彼の支出が最も適度だったと、軽く委員長に言いました。 彼は、彼の債権者(彼が礼儀正しく彼らの質問に答え、彼の力のあるすべての援助を提供するために彼の願望に従って現れたとき)が、彼が自分自身を飾った物品で、彼の腕時計、鎖、リング、眼鏡を、彼らの利益のために、彼を放棄するように、彼は、彼の力のすべての助けを提供するために、非常に天才的な口調で、非自由的で侮辱的な要求に反抗した。 たった しかし、彼は無駄なことを証明し、無駄な思い出で、彼は幸せな日々のこれらの無償の思い出を放棄し、彼の事柄を完全に宣言し、彼と彼だけが憐れみの価値のある党であることを厳に主張し、満足に証明し、たとえ断固として満足にしないが、すべての現在の彼は、彼が何であれ - ケナブ、シンプルトン、デュペット、スケマー、またはフープ - 彼から、自由人であろうと囚人であろうと、いかなる形の補償が奪われることができなかった、彼には彼の味方に立つ友人がいなかった、または、言い換えれば、それらを支払うことができなかった、彼は、憐れみの訴訟は彼にわずかに害 彼はこの問題について膨大な取引を考えていたにもかかわらず、彼は彼の債権者が彼の命を保険しようとしているのを聞いたとき、「決して一言も言わない」と言ったが、可能な限り、完全な損失に対して自分自身を保証するために、しかし、明らかに屈辱的で、心が壊れ、心が壊れ、彼から要求されたすべてを行い、謙虚に必要な書類を記入し、署名し、支配権力の前に静かに行き、彼の死の確率を議論し、その結果としてのプレミアムの割合を決定し、忍耐強く彼の平和を維持し、彼がそれほど意図的に欺いた人々が彼のビジネスの一部を完了させた前に、彼は、彼の唇に暗い笑顔で、彼の仕事 実際の不安、軽い不快感、そして二、三晩の眠れぬ夜、彼は、彼のプロジェクトを成功の可能性を持って実行することができるように十分に病気だと自分自身を見つけた;および、それに従って、すべての役に立たない飾り物を捨て、非常に恥ずかしいコート、髪の毛は光りもなく、よく整理されていなかった、そして彼は、彼がこの機会のために少しずつ変えた帽子を修理した、彼は、彼の生活が何らかの重要な問題とみなされていたことをよく知っていた保険事務所に修理しました。 彼は重要な事柄について首長たちと話したいと望み、そして、この主張の強さに基づいて、彼は即座に「臨在の部屋」に導かれた。 「紳士たちよ」と彼は冷たい、単純な方法で始めた、「私は、あなたが私の長寿に関心を持っていると思うが、私はアルフレッド・ウェストウッド、かつては商人で、今は乞食で、彼の債権者はあなたの事務所で私の命を保険した。 その事実を正確に覚えておくと、人々は彼の顔に焦がれた視線を向け、頭から足まで彼を調べ、彼が「良い」というプレミアムの数を精神的に計算し、彼は次のように続けた。 「だから私は深い後悔の気持ちであなたに知らせるために来た──もちろん、あなたよりも私のために後悔する──私はあなたがこのケースで行なわれたさまざまな政策の支払いを非常に速やかに要求されることを恐れている」 それは確かに少し驚くべき発表であり、彼の死の可能性を静かに伝えた2人の高齢者と1人の中年の紳士は、一息で叫んだ。 「神よ、それはありえない・・・」 「すべての敬意をもって」ウエストウッド氏は返した、「ただ単に可能でなく、確実なことではなく、私の死を指摘することを許してください。 わたしの見る限りは、医学や技が治すことのできる病気からではなく、あなただけがわたしを救うことができる病気のほぼ致命的な影響からである」 モス 「私たち!」トリオは再び共鳴を上げた。 「お前たち、紳士たち」と、彼らの訪問者は厳に答えた。 「そして、この病気は何なのか、そしてどのようにしてそれを防ぐことができるのか」と彼らは要求した。 「お金や利便な仕事は、私の人生とあなたのポケットを救うだろうが、これだけの理由は、あなた自身の罪である」と彼は答え、絶望的な努力で、ほぼ抵抗できない傾向で、笑顔の行動を隠すが、「お金や利便な雇用は、私の人生とあなたのポケットを救うだろう。私のすべての世俗的な財産、すべて、簡単に言えば、私はどんなに謙虚な状況を得ることができなかったが、静かな良心を除いて、私は今着ている服を、教育や憲法によって、手動労働のために、私は私に渡す必要がある。52私には何をすることができるのか?それでも、彼らは私を助けることができない:私は脳を持っている、そして彼らは満足しません、彼らの悪意は私を追いかけます――あなたが 53 ウェストウッドは正しかった;彼は人間の性質の最悪の部分を慎重に研究し,正しく判断した。もし彼がデモステネスの発言力を持っていたならば、彼は彼の聴衆の心に、彼が達成したいと思っていた感情をより速く打ち込むことができなかったので、彼が一度に彼の命を救うために、時間やお金のわずかな金額を置かなかったならば、彼らは彼の命の結果として、長い間、大きな金額を支払わなければならなかっただろうということを静かに述べるよりは、彼の物語は十分な可能性がありました;彼のハグガードは声明を確認するように見ている;黄金,彼らは彼が何も持っていないことに満足していた;それは彼の雇用を得るために、彼の乗り越え 彼に奉仕するために、そしてそれに従って、彼は賢く、賢く、信頼できるので、彼らは迅速にそうした。 債権者たちがプレミアムを支払った保険会社の幹部は、一種の混乱した会議を一緒に開催し、その結末は、事実上54非常に有利な状況ではなく、まだ「スタート」がアルフレッド・ウェストウッド氏のために調達されたことだった。 倒産した彼は再び金を稼ぐ立場にあり、彼は楽しく彼のフリッパーを曲げ、彼が、単純な言葉で「盗んだ」人々を通り過ぎ、高い頭と自信のある空気で、精神的に「私は以前はあまりにも速かった、私は今度はゆっくりと確信するだろう」始めた。 存在の闘いは、楽しい実験としてではなく、重要な現実として。 関心事 正面 新たに 何年も経ったが、ある人々はアルフレッド・ウェストウッドを名誉あるバカと呼んだが、他の人々は、彼は彼が何をしているかを完全に知っていると主張した:彼は常にきちんと着物を着て、常に外見を維持し、明らかに自分自身に満足を否定しなかったし、別の状況を見るまで一つの状況を維持し、彼は彼によりよく似合う可能性があるが、もう一瞬も持たないまで、そこに入った、最後に、彼は入った、55年間200の給料、ジョン・メルピエ氏の運命の階段を慎重に登り、元の絶望的な墓地の助手として、そしてその能力は、上記の個人が夢見たことよりも多くのことをして、その試みを試み だから、忍耐深い読者よ、三十五歳の若さがあまり進んでいない頃に、安易な収入を手にしたアルフレッド・ウェストウッド氏は、無職の父親、無力な母親、狂気の兄弟、繊細な姉妹、あるいは疲れた子供の姿で、苦しみもなく苦しめられ、この章の初めに書かれたように、自分の幸せな思いの贅沢を楽しんでいた。 「ウェストウッド」は、彼の足を下ろし、頭を一秒で立たせた言葉だった――「ウェストウッド」。 「ご主人様」と、このように呼ばれた人は答えたが、どのような注意を呼び起こしたかを、メルピエ氏は次のように述べた。 「私は今夜、市長の宴会に出席しなければなりませんので、あなたが私の姉、フラザー夫人(56歳)に会うことを便利にすることができたら、北部から来て、広場に無事に帰ることができたら幸いです」 そこで、ウェストウッド氏は、最も優しい笑顔で、「彼をより喜ばせるものはない」と宣言した。 「ありがとう、もし私がそれを避けることができたら、あなたに迷惑をかけないだろう」とメルピエ氏は返した。 「何の法則も知らない」と、彼の職員は、メルペイ氏を外部の事務所から引き離し、ウェストウッド氏を内部の一時的なマスターに残して、彼は直ちに後者に修理し、二つの椅子を火場の向こう側に近づけ、頭を背面に傾け、他者に優しい姿勢で肢体を配置し、胸の上に腕を横切って、このようにして、彼が新しい来場者、フレーザー夫人と彼女の二人の子供たちと知り合う時が来るまで、チャンスを考慮し、計算し続けた。 彼は、彼の財産が書かれている本のページをスキャンしたかもしれないように、慎重に、アルフレッド・ウェストウッドは、「未亡人と孤児」の顔を調べた、彼は、見知らぬ人として、それで彼らがほとんど知らない場所に到着したときに出会って挨拶した。 57 彼は、ゆるやかな、ファッショナブルな見た目のある女性、彼女の魂が中心に置かれているように見える少年、そして最後に、彼女について特別に注目すべき何もない小さな明るい子供、柔らかい柔らかい目、暗いカラスの完全な荒野と、特別に速い知的な表情を除く。 アルフレッド・ウェストウッドは「家」という三人組を演じた時、あらゆる姿勢、特徴、言葉に気づき、彼らと彼らの荷物がメルペイ氏の家に安全に置かれているのを見て、その紳士が「広場」と呼んだ場所に置かれたとき、彼は、数え切れないほどのロンドンの通りを照らすガスライトで彼自身の宿舎へと歩き回り、まるで、彼が長い間自分の中で議論してきた非常につまらない議論の結論として、「彼らは私に役に立つかもしれないが、いずれにせよ、私は彼らに挑戦し、私の道に障害をかけようとする。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日*, from https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日*, from https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html