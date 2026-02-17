Ztratil všechno a vsadil na sebe

Úžasné příběhy o superscience únor 2026: Moři a Feny, svazek 1 (z 3) - kapitola III

Alfred Westwood od J.H. Riddell

Jednoho chladného dne v tom nejdepresivnějším ze všech anglických měsíců, v listopadu, stál pan Merapieův hlavní úředník před požárem ve venkovní kanceláři tak snadno a elegantně. Jeho pravá noha byla pevně zasazena na staromódní židli pokrytou vlasovou tkaninou, a tak mu bylo umožněno odpočinout si loket na kolenou, a konečně položit pod čelist pozoruhodně štíhlou gentlemanskou ruku, ozdobenou dvěma prstenci, a vydal se k větší výhodě širokým lněným náramkem, bílým jako poháněný sníh, a jemným, jak to dokázaly irské ploutve. K tomu, aby se takto choval, považoval za jednu ze zvláštních výsad své situace, že žádnému z juniorských úředníků nebylo nikdy dovoleno - alespoň nikdy v jeho přítomnosti - tak společně užívat luxusu myšlení, tepla a důstojnosti, s jednou nohou podpořenou bláznivou židlí, která se vzdávala svého naplňování téměř nepostřehnutelným stupněm. Kdykoli byl ve zvláště dobré nebo zvláště špatné náladě, zaujímal výše uvedenou pozici a obrátil se slovy povzbuzení nebo výčitek ke svým spolupracovníkům, když vystavoval své šperky, líbal své whiskers a zdánlivě odrážel, jak je krásný. Ve skutečnosti byl Merrapishem, který do města přinesl vnitřní ženskost, jediný, kdo byl vnímavý v charakteru pana Alfreda Westwooda, jehož chytrost byla srovnána pouze s jeho bezohledností – jeho bezohledností s jeho pokrytectvím – jeho pokrytectvím s jeho ambicí – a jeho ambicí s jeho sebevědomím. Byl to ten, kdo miloval peníze, ne z lásky k nim, ale z lásky k sobě samému. Chtěl to utratit za nákup drahých širokopásmových plátek, jemných lněných rukavic, cambric rukavic, nových klobouků, vzácných parfémů, macassarových olejů, zlatých řetězů, značkovaných prstenů, mimořádných mýdel a V současné době se věřilo, že kdysi měl rodiče, ale nikdo nemohl tuto okolnost vyjádřit jako skutečnost svého vlastního vědomí.Sestry, bratři, bratranci, příbuzní, přátelé, zřejmě neměl žádné; zdálo se, že je to jen blázen, posedlý mnoha osobními přitažlivostmi, lehce plovoucí nad mořem londýnské společnosti, který se z nutnosti dostal do kontaktu s, a 46zdravil řadu svých spolubydlících v průběhu svého přechodu z dalekého přístavu do nějakého neznámého cíle, ale který nepatřil nikomu, stal se důvěrníkem nikoho, zdálo se, že ho nikdo nechtěl, nikdo ho nemiloval – zachránil sám sebe. Byl z toho, co by ta královna blažených vzpomínek, Alžběta, možná nazvala „spravedlivou výškou“, protože nebyl ani nepohodlně vysoký, ani přesto pozoruhodně krátký; poněkud lehký v postavě, ale nesmírně dobře přiměřený; slušného vzhledu, s hnědými očima, vlasy a whiskers spíše tmavý než světlý, a zuby tak bílé a pravidelné, že z dobrotivé touhy nezbavit společnost obecně určitého potěšení, usmíval se neustále způsobem, který, ačkoliv několik nepříjemných osob to považovalo za umělé, sám považoval za naprosto okouzlující. Jestliže je však marnost ze všech lidských slabostí a šílenství nejneocenitelnější a neudržitelnější, je to také nejméně skutečně škodlivé pro kohokoliv, s výjimkou jednotlivce, který prostřednictvím svého zásahu žije v atmosféře trvalého sebeúcty; a kdyby pan Westwood byl jedinou charakteristikou neomezeného obdivu pro svou osobu, mohl by šetrně procházet životem, městem a svým milovaným West Endem, neochronizovaným, neslyšeným mnou. Toužil nejen po obdivu, ale i po postavení; chtěl obchodovat, hromadit bohatství, odejít do důchodu, mít městský dům a sídlo na venkově, služebníky, posádky, vinařství, zelené domy, malby, velkou společnost; a aby splnil tyto drobné touhy, začal ve věku sedmi a dvaceti let, jak se říká, „na vlastní účet“, s dostupným kapitálem deset liber tři a devět pencí a zásobou zajištění, na které by se mohl po léta spoléhat, kdyby mohl být jen minován na zlato. , s pozitivní jistotou, že jakýkoli bankéř v království by šek uctíval. Ad libitum Ale bezohlednost, nešťastně, nemůže být žádným procesem alchymie přeměněna na panovníky, ačkoliv to může, a často dělá, dokázat prostředky, jak je získat; a deset liber tři a devět pencí, na rozdíl od současných módních plaveckých vest, se nebude rozšiřovat na nevídané rozměry, a udržet hlavu šťastného majitele nad vodou „navždy;“ a navíc se lidé někdy unaví dávat úvěr a začnou rozhodně žádat o vypořádání. Mezitím žil jako panovník, držel koblihu, najal úředníka a ubytoval se v St.Jamesově: a když včas prošel bankrotním soudem, lehce řekl komisaři, že jeho výdaje byly nejmírnější – Šest set ročně; a v extrémně generálním přízvuku vstoupil do rozhořčeného protestu proti neliberálnímu a urážlivému požadavku svých věřitelů (když se zdvořile objevil, na jejich přání, aby jim odpověděl na jejich otázky, a poskytl jim veškerou pomoc v jeho moci), že by se měl vzdát, v jejich prospěch, své hodinky, řetězy, prsteny a brýle, kterými se zdobil, aby mohl, i v zkáze, vypadat jako gentleman. Pouze Ale vzpomínka se ukázala jako marná, s duchem se vzdal těchto neplacených vzpomínek na šťastnější dny, učinil plné prohlášení o svých záležitostech, slavnostně prohlásil, že on sám je stranou, která si zaslouží slitování, a prokázal k uspokojení, i když rozhodně ne k uspokojení, všeho přítomného, že ať už by mohl být cokoliv – kovář, jednoduchý, blázen, schemer nebo fop – nic ve formě kompenzace nemohlo být odňato od něj, ať už svobodný nebo vězeň; že neměl žádné přátele, kteří by „stáli s ním“, nebo jinými slovy, aby je zaplatili; že milosrdné stíhání by mu ublížilo málo, a nemohl Přestože si o tom myslel obrovskou dohodu, nikdy neřekl „není slovo“, když slyšel, že jeho věřitelé se chystají pojišťovat jeho život, aby se zajistili, pokud je to možné, proti úplné ztrátě; ale zdánlivě smutný, zlomený duch a zlomené srdce, udělal vše, co se od něj požadovalo, mírumilovně dostal požadované dokumenty vyplněné a podepsány, šel tiše před vládnoucí mocí „být viděn“, a měli pravděpodobnost jeho smrti diskutována a následná sazba prémie rozhodnuta; trpělivě držel svůj klid na dobu, a dovolil těm, které tak záměrně podváděl, aby dokončili svou část podnikání předtím, než s ponurým ú Co se týče skutečné úzkosti, lehké nepohodlí a dvou nebo tří bezesných nocí, zjistil, že je dostatečně nemocný, aby mohl svůj projekt realizovat s šancí na úspěch; a proto, vyhazováním všech zbytečných ozdob, s velmi špinavým kabátem, vlasy ani lesklé ani dobře uspořádané, a klobouk, který pro tuto příležitost trochu zklamal, opravil do pojišťovny, kde dobře věděl, že jeho život byl považován za věc určité důležitosti. Chtěl mluvit s vůdci o důležitých věcech, řekl; a na základě tohoto tvrzení byl okamžitě uvězněn do „komory přítomnosti“. „Pane,“ začal chladným, prostým způsobem, „myslím, že vás zajímá spíše moje dlouhověkost; jsem Alfred Westwood, dříve obchodník, nyní žebrák, jehož věřitelé mi zajistili život ve vaší kanceláři.“ Skutečnost, že si přesně vzpomněli, jednotlivci tak adresovali zakřivené úzkostné pohledy na jeho tvář, zkoumali ho od hlavy k nohám a mentálně vypočítali, kolik prémií byl „dobrý“, zatímco pokračoval: „Přišel jsem proto s pocitem hlubokého smutku vás informovat – omlouvám se, samozřejmě více na můj účet než na váš – že se obávám, že budete velmi rychle vyzváni k zaplacení různých opatření, která byla v tomto případě uplatněna.“ Bylo to jistě poněkud překvapivé oznámení, a dva starší muži a jeden gentleman středního věku, kterým tak klidně sdělil pravděpodobnost jeho úmrtí, vykřikl v dechu: „Dobré nebe, není to možné...“ „S náležitou úctou,“ odpověděl pan Westwood, „dovolte mi, abych poznamenal, že to není jen možné, ale pravděpodobné; moje smrt. To se odehraje tak dlouho, jak to vidím, ne od jakékoliv nemoci, kterou může léčit medicína nebo dovednost, ale kvůli nemoci, od téměř smrtelných následků, z nichž mě můžete vysvobodit vy a jen vy.“ Musí „My!“ ejakuloval trio, opět v jednom hlasu. „Vy, pánové,“ slavnostně odpověděl jejich návštěvník. "A co může být nemocí a jak ji můžeme zabránit?" požadovali. „Ačkoliv je to pro vás jediný hřích, je to pro člověka hřích,“ odpověděl, skrývající se, s dostatečným zoufalým úsilím, téměř neodolatelným sklonem k úsměvu; „Lidé, ať už peníze nebo lukrativní práce zachrání můj život a vaše kapsy.Všechny mé pozemské věci, všechno, zkrátka jsem byl posedlý, kromě klidného svědomí a oblečení, které teď nosím, musím předat svým věřitelům.“ 52Co mi mohl člověk udělat víc? a přesto nejsou spokojeni; jejich zlověst mě pronásleduje tak neúprosně, že v důsledku jejich zlověstných zpráv, nemohu získat žádnou situaci, bez ohledu na to, jak pokorný jsem byl.Nejsem připraven Westwood měl pravdu; pečlivě studoval nejhorší část lidské přirozenosti a správně ji posuzoval. Kdyby vlastnil výmluvu Demosthenese, nemohl by rychleji zasáhnout pocit v srdcích svých auditorů, které chtěl dosáhnout, než tím, že tiše prohlásil, že kdyby neukládali najednou malé množství, ať už času nebo peněz, aby mu zachránili život, nejspíš by jim museli zaplatit, už dlouho, velkou částku, v důsledku jeho smrti. Jeho příběh byl pravděpodobně dostatečně jeden; jeho hlídač se podíval na prohlášení; zlato, byli spokojeni, že nic neměl; mohlo by být téměř správně, že nepřekonatelné překážky mu zabránily získat zaměstnání; dále, Velitelé pojišťovny, které věřitelé platili pojistné, uspořádali společně nějakou zmatenou konferenci, jejíž koncem bylo, že situace, ne opravdu velmi lukrativní, ale stále „začátek“, byla získána pro pana Alfreda Westwooda. obdržel pětadvacet liber za naléhavé potřeby, aby lehce doplnil svůj šatník a umožnil mu znovu se objevit jako „gentleman“. bankrotník se opět ocitl v pozici, aby vydělal peníze, radostně zkroutil své pískoviště, předal muže, které měl, v jednoduchých slovech, „kradl“, s vysokou hlavou a sebevědomým vzduchem, a mentálně mluvil: „Dříve jsem byl příliš rychlý, tentokrát budu pomalý a jistý,“ začal, Boj o existenci, ne jako příjemný experiment, ale jako důležitá realita. Zájem Předchozí Nově Roky ubíhaly: někteří nazývali Alfreda Westwooda uznávaným šmejdem, ale jiní tvrdili, že dobře věděl, o čem je: vždycky se dobře oblékal, neustále udržoval vzhled, zdánlivě se nepopíral o uspokojení, udržoval jednu situaci, dokud neviděl, že mu bude lépe vyhovovat jiná, ale ne o chvilku déle; stal se známým pro chytrost a dlouhověkost; opatrně nastoupil na žebřík štěstí pana Johna Merapieho, jakožto asistent hlavního úředníka, a v této schopnosti nikdy nevzal nohu z jednoho kroku, dokud si nebyl morálně jistý, že ji bude moci umístit na další, a udržel ji; nakonec tam vstoupil, 55 A tak, trpělivý čtenáři, stalo se, že pan Alfred Westwood, ve věku třiceti pěti let, který měl pohodlný příjem, trpěl bez námahy, v podobě invalidního otce, bezbranné matky, bláznivého bratra, citlivé sestry nebo unaveného dítěte, stál a vychutnával si luxus svých vlastních šťastných myšlenek, jak bylo předtím vyprávěno na začátku této kapitoly. „Westwood“ bylo slovo, které mu přineslo nohu dolů a hlavu vzpřímenou za sekundu – „Westwood“. „Pane,“ odpověděl tak adresovaný člověk; poté, co vyvolal znamení pozornosti, pan Merapie pokračoval: „Musím se dnes večer zúčastnit paní starostaovy hostiny, a proto bych se rád cítil, kdybyste mohl usnadnit setkání s mojí sestrou, paní Frazerovou, 56která, jak jste slyšeli, přichází ze severu a vidí ji bezpečně domů na náměstí.“ Pak pan Westwood, usměvavý svým nejsladším způsobem, prohlásil: „Nic mu nemůže dát větší potěšení.“ „Děkuji – nebyl by vám problém, kdybych se tomu mohl vyhnout,“ odpověděl pan Merapie, „ale nutnost, jste si vědomi─“ „Neznal žádný zákon,“ dodal jeho úředník deferenčním obloukem, který spravedlivě vzal pana Merapieho pryč z vnější kanceláře a zanechal pana Westwooda dočasným pánem vnitřní kanceláře, najednou se opravil na druhou, vytáhl dvě židle blízko k sobě naproti ohništi, naklonil hlavu proti zadní straně jedné a rozložil své končetiny v půvabném postoji na druhou, překročil své ruce majestátně nad hrudníkem, a zůstal tak přemýšlet a počítat šance, dokud nepřišel čas, aby šel a seznámil se s novými příchozími, paní Frazerovou a jejími dvěma dětmi. Stejně pečlivě, jako by mohl skenovat stránky knihy, ve které byl napsán jeho majetek, Alfred Westwood zkoumal tváře "vdov a sirotků", které tak potkal jako cizinec a pozdravil při jejich příjezdu na téměř neznámé místo. Viděl lenošnou, módně vypadající dámu, chlapce, v němž se zdála soustředit i její duše, a nakonec lehce bledé dítě, s ničím zvlášť pozoruhodným o ní, s výjimkou párů měkkých jemných očí, dokonalé divočiny tmavých kudrlin a zvláště rychlého inteligentního výrazu tváře. Alfred Westwood poznamenal každé gesto, rys, slovo, když vedl trio "domů"; a když je viděl a jejich zavazadla bezpečně uložená v domě pana Merapieho, nacházející se v tom, co ten gentleman nazýval "Platí", obrátil se, aby procházel svým vlastním ubytováním světlým plynovým světlem některými z nesčetných londýnských ulic, mluvil, jako by na závěr nějakého velmi zákeřného argumentu, který už dávno v sobě debatoval, "Mohli mi prokázat službu, možná; v každém případě, vyzývám je, abych postavil překážku na mé cestě." 