اس نے سب کچھ کھو دیا، پھر اپنے آپ پر جوا

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter III: Introduces Mr. Alfred Westwood Super-Science کی حیرت انگیز کہانیاں فروری 2026: The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - فصل III Alfred Westwood کے مترادفات J. H. Riddell کی طرف سے Riddell انگریزی کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ایک سرد دن میں، نومبر میں، میریپے کے سربراہ ملازم نے باہر کے دفتر میں آگ سے پہلے ایک ہی وقت میں آسان اور خوشگوار طریقے سے کھڑے ہوئے۔ اس کے دائیں پاؤں کو ایک پرانی سڑک پر مضبوطی سے پھاڑ دیا گیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے کمرے پر اپنے لنک کو آرام کرنے کی اجازت دی، اور آخر میں اس کے چہرے کے نیچے ایک حیرت انگیز طور پر چمکدار مرد کی طرح ہاتھ ڈالنے کی اجازت دی، دو حلقوں کے ساتھ سجاوٹ، اور ایک وسیع لنک کی طرف سے زیادہ فائدہ اٹھایا، برف کے طور پر سفید، اور آئرلینڈ لنک کے طور پر خوبصورت. اس موڈ کے مطابق رہنے کے لئے انہوں نے اپنی صورت حال کی خصوصی ترجیحات میں سے ایک پر غور کیا، کسی بھی چھوٹے ملازم کو کبھی بھی اجازت نہیں تھی - کم از کم اس کی موجودگی میں کبھی نہیں - اس طرح ایک ساتھ سوچنے، گرمی، اور عزت کی لچک سے لطف اندوز کرنے کے لئے، ایک پاؤں 44 پاگل سڑک کی حمایت کرتا تھا، جو تقریبا ناممکن حد تک اس کی چابیاں چھوڑ رہا تھا. جب بھی وہ خاص طور پر اچھا، یا خاص طور پر برا، دماغ میں تھا، اس نے اوپر اشارہ کردہ پوزیشن پر قبضہ کیا، اور اپنے ساتھیوں کے لئے حوصلہ افزائی یا انتباہ کے الفاظ کے ساتھ بات چیت کی، جب انہوں نے اپنی جواڑوں کو دکھایا، اس کی چہرے کو چمک دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کتنا خوبصورت تھا. اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ یہ سب سے زیادہ غیر معمولی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مصنوعات میں سے کوئی بھی اس کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی مصنوعات کی اس وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ اس نے ایک بار والدین تھے، لیکن کوئی بھی اس کے اپنے علم کی ایک حقیقت کے طور پر اس کی صورت حال بیان نہیں کر سکتا تھا. بہنیں، بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں تھا؛ وہ صرف ایک گمراہ بیگ تھا، بہت سے ذاتی جذبات کے ساتھ، لندن کے معاشرے کے سمندر پر آسانی سے بھاگ رہا تھا، جو ضروری طور پر رابطے میں آیا تھا، اور 46 ایک طویل بندرگاہ سے کسی نامعلوم مقام پر جانے کے دوران اپنے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن جو کسی کا تعلق نہیں تھا، کسی کا اعتماد نہیں کیا، کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، کسی کی طرف سے محبت نہیں کیا گیا تھا - خود کو بچا. وہ وہی تھا جو اس مبارک ذہن کی بادشاہی، ایلیز، شاید، ایک "صحیح اونچائی" کے طور پر کہا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ نہ ایک ناپسندیدہ طور پر بلند تھا، اور نہ ہی حیرت انگیز طور پر مختصر تھا؛ تھوڑا سا چھوٹا سا شکل میں، لیکن بہت اچھی طرح سے نسبتا تھا؛ ایک مناسب شکل میں، برتن آنکھوں، بال اور چمچوں کے مقابلے میں روشنی کے مقابلے میں سیاہ، اور دانتوں کے طور پر سفید اور مستحکم، کہ ایک اچھا خواہش نہیں ہے کہ عام طور پر ایک مخصوص خوشی کی طرف سے، وہ ہمیشہ اس طرح مسکراہٹ کر رہا تھا کہ اگرچہ کچھ ناپسندیدہ لوگوں نے اسے مصنوعی سمجھا، اس نے خود کو مکمل طور پر جادو لگایا. لیکن اگر فخر تمام انسانی کمزوریوں اور دیوانگیوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور غیر قابل تحمل ہے تو، یہ بھی کسی کے لئے سب سے کم واقعی نقصان دہ ہے، اس شخص کے سوا، جس کے مداخلت کے ذریعے، مسلسل خود کی مبارکباد کے ماحول میں رہتا ہے؛ اور، اگر Mr. Westwood کا واحد خصوصیت اپنے آپ کے لئے ایک لامحدود حوصلہ افزائی تھا تو، وہ آسانی سے زندگی، شہر، اور اس کے پیارے West End کے ذریعے چلا گیا ہو سکتا ہے، ناخوشگوار، میری طرف سے ناخوشگوار. وہ نہ صرف تعجب، بلکہ مقام کی خواہش تھی، وہ تجارت کرنا چاہتا تھا، ثروت جمع کرنا چاہتا تھا، پناہ مانگنا چاہتا تھا، ایک شہر کی رہائش اور ایک گاؤں کی نشست حاصل کرنا چاہتا تھا، سپاہیوں، سپاہیوں، وینریئرز، گرین ہاؤسز، پینٹنگ، عظیم معاشرے؛ اور ان چھوٹے چھوٹے خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے، وہ سات اور بیس سال کی عمر میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے، "ہمارا حساب" شروع کر دیا تھا، ایک دستیاب رقم کے ساتھ، دس پونڈ تین اور نینپینس، اور ایک اسٹوریج کے ساتھ، جو، اگر یہ صرف سونے کے طور پر کر سکتے تھے، سالوں کے لئے تیار کیا جا سکتا تھا. ، ایک مثبت یقین کے ساتھ کہ بادشاہت میں کسی بھی بینکر چیک کا احترام کرے گا. لیبیا میں لیکن بدبختی، بدبختی کے کسی بھی عمل کے ذریعہ حکمرانوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسا کرتا ہے، ان کو حاصل کرنے کے طریقوں کو ثابت کرنے کے لئے؛ اور دس پونڈ تین اور نو پونڈ، موجودہ موڈل سوئچ کے برعکس، غیر معمولی سائز تک نہیں بڑھائے گا، اور خوشگوار مالک کے سر کو پانی کے اوپر ہمیشہ کے لئے رکھیں گے؛ اور اس کے علاوہ، لوگ کبھی کبھی اعتراف کرنے کے لئے تھک جاتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے لئے درخواست کرنے کے لئے شروع کریں گے. اس کے نتیجے میں، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں، آلفرڈ ویسٹوڈ، دو مختصر سالوں کے اختتام پر، اپنے آپ کو "انسان نہیں پایا" - لہذا انہوں نے ان سب کو بتایا جس کو یہ ممکن ہو سکتا ہے اس کے درمیان، وہ ایک مالک کے طور پر رہتا تھا، ایک کبوتر رکھتا تھا، ایک ویلیٹ ملا، اور سینٹ جیمز میں رہتا تھا: اور جب اس نے مناسب طریقے سے باقاعدگی سے باقاعدگی سے باقاعدگی سے کمشنر کو بتایا کہ اس کے اخراجات سب سے زیادہ مستحکم تھے - سالانہ چھ سو روپے، اور ایک بہت ہی غریب آواز میں اس کے قرضکاروں کی ایک غیر آزاد اور ذلت کی درخواست کے خلاف غریب احتجاج میں داخل ہوا (جس وقت انہوں نے ان کے خواہش کے مطابق ان کے سوالات کا جواب دینے اور ان کی طاقت میں تمام مدد فراہم کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کی) کہ وہ ان کے فائدے کے لئے اپنی گھڑی، زنجیر، حلقے، اور آنکھوں کے عینک چھوڑ دیں، جن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پھینک دیا تھا، اس لئے کہ وہ، بھی تباہی میں، ایک شہزادہ کی طرح دیکھ سکتا تھا. صرف لیکن غصے کی تصدیق کرتے ہوئے، وہ ان خوشگوار دنوں کے ان ناپسندیدہ یادگاروں کو چھوڑ دیا، اپنے معاملے کی ایک مکمل بیان کیا، اس نے حوصلہ افزائی کے قابل پارٹی ثابت کیا، اور اس کی رضامندی کے لئے ثابت کیا، اگرچہ واضح طور پر اس کی رضامندی کے لئے نہیں، کہ، وہ جو بھی ہو سکتا ہے - کھویا، سادہ، دھوکہ دہی، خفیہ، یا دھوکہ دہی - کسی بھی چیز کی شکل میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، آزاد یا قیدی، کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھے جو "اس کے ساتھ کھڑے" ہوں گے، یا، دوسرے الفاظ میں، ان کو ادائیگی کریں گے؛ کہ ایک رحم کرنے والا مقدمہ اسے تھوڑا نقصان پہنچائے گا، اور ممکنہ طور پر متاثرین کو کم از کم فائدہ نہیں دے سکتا اگرچہ انہوں نے اس موضوع پر ایک بہت بڑا معاہدہ سوچا، انہوں نے "کچھ بھی نہیں کہا" جب انہوں نے سنا کہ ان کے قرض دہندگان اس کی زندگی کی ضمانت کرنے کے لئے تیار تھے، اگر ممکن ہو تو، مکمل نقصان کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے؛ لیکن واضح طور پر ناراض، خراب روح، اور خراب دل، انہوں نے اس سے کیا جو اس کی ضرورت تھی، ہلکے طور پر ضروری دستاویزات کو مکمل کیا اور دستخط کیا، حکومتی طاقتوں کے سامنے سکون سے چلا گیا، اور اس کی موت کے امکان پر بحث کی اور اس کے نتیجے میں پریمیم کی شرح پر فیصلہ کیا؛ صبر سے ایک مدت کے لئے اس کے آرام کو برقرار رکھا، اور ان لوگوں کی اجازت دی جس کو انہوں نے اتنا عمدہ طور پر دھوکہ دیا تھا کہ اس کے کاروبار کو مکمل کرنے کے لئے اس سے پہلے کہ انہوں نے، ان کے حقیقی پریشانی، تھوڑا سا ناراضگی، اور دو یا تین بے خواب راتوں کے ساتھ، اس نے اپنے منصوبے کو کامیابی کے امکانات کے ساتھ کام کرنے کے لئے کافی بیمار پایا؛ اور اس کے نتیجے میں، تمام غیر مفید چمچوں کو چھوڑ کر، ایک بہت خراب کپڑے، بال نہ ہی چمکدار اور اچھی طرح سے ترتیب دیا گیا، اور ایک ہیچ جس نے اس موقع کے لئے تھوڑا سا چمک دیا تھا، اس نے ایک کاروباری دفتر میں تعمیر کیا، جہاں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی زندگی کچھ اہمیت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اہم معاملات پر حکمرانوں سے بات کرنا چاہتا تھا، اور اس قول کی طاقت پر، انہوں نے فوری طور پر "ملک کیمرے" میں داخل کیا گیا تھا. ’’مجھے لگتا ہے کہ تم میرے طویل عمر میں دلچسپی رکھتے ہو، میں آلفڈ ویسٹوڈ ہوں، پہلے ایک خریدار تھا، اب ایک طلبگار ہے، جس کے قرض دہندگان نے میری زندگی تمہارے دفتر میں ضمانت دی ہے۔‘‘ اس واقعے کو درست طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، اس طرح افراد نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اس نے اسے سر سے پاؤں تک چیک کیا، اور ذہنی طور پر شمار کیا کہ وہ کتنے پریمیوں کے لئے "بہت اچھا" تھا، جبکہ انہوں نے آگے بڑھایا: "میں اس وجہ سے آپ کو مطلع کرنے کے لئے آیا ہوں، گہری افسوس کے احساسات کے ساتھ - افسوس، یقینی طور پر، آپ کے مقابلے میں اپنے حساب سے زیادہ - کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اس معاملے میں کئے گئے مختلف پالیسیوں کی ادائیگی کرنے کے لئے بہت جلد بلایا جائے گا." یہ یقینی طور پر ایک تھوڑا سا حیرت انگیز اعلان تھا، اور دو پرانے اور ایک وسطی عمر کے مہمان، جن کو وہ اتنا آرام سے اس کی موت کا امکان بتاتا تھا، ایک سانس میں پکارا، ’’اچھا آسمان، یہ ممکن نہیں ہے۔‘‘ "بہت احترام کے ساتھ،" Mr. Westwood نے جواب دیا، "مجھے اس بات کا ذکر کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ صرف ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن ہے؛ میری موت "مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے پیش آتا ہے، جیسا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہیں، حقیقت میں، کسی بھی بیماری سے جو ادویات یا مہارت علاج کرسکتے ہیں، لیکن ایک بیماری کی وجہ سے، جس کے تقریبا موتناک اثرات سے آپ، اور صرف آپ، مجھے بچا سکتے ہیں." موڈ ’’ہم!‘‘ ٹریو نے ایک بار پھر اکیلے اکیلے اُٹھایا۔ ’’تم لوگو‘‘ ان کے زائرین نے حوصلہ افزائی سے جواب دیا۔ ’’اور یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے اور ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟‘‘ انہوں نے پوچھا۔ "آپ کے لئے یہ سب سے چھوٹا سا گناہ ہے" اس نے جواب دیا، "مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے لئے گناہ ہے، اگرچہ یہ سب سے چھوٹا سا گناہ ہے،" اس نے جواب دیا، اس سے پہلے کے لئے ایک بہت ناپسندیدہ کوشش، ہنسی کے لئے ایک تقریبا ناپسندیدہ ہنسی، "آپ کے لئے پیسے یا ایک فائدہ مند کام میری زندگی اور آپ کے جیبوں کو بچائے گا. تمام میری دنیاوی اشیاء، سب کچھ، مختصر طور پر، میں نے کسی بھی صورتحال حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کتنا کمزور تھا، میں نے ایک آرام دہ دانت کے علاوہ، اور کپڑے جو میں اب پہنتا ہوں، ہاتھوں کے کام کے لئے، میں نے اپنے کریڈٹروں کو دے دیا ہے. 52مجھے اس طرح کے لئے بھی پیش کیا گیا تھا: 53 ویسٹوڈ ٹھیک تھا؛ وہ انسانی فطرت کے بدترین حصے کو سختی سے مطالعہ کیا تھا، اور اسے درست فیصلہ کیا تھا. اگر وہ ایک ڈیموسٹینس کی بات چیت کا مالک تھا، تو وہ اپنے آڈیوٹرز کے دلوں میں احساسات کو زیادہ تیزی سے متاثر نہیں کر سکتا تھا، جسے وہ پہنچنے کے لئے چاہتا تھا، اس سے اس طرح سکوت سے بیان کرتے ہوئے کہ، اگر وہ ایک بار میں ایک چھوٹا سا رقم، یا وقت یا پیسہ، اس کی زندگی کو بچانے کے لئے، وہ سب سے زیادہ ممکنہ طور پر ان کی موت کے نتیجے میں، ایک بہت بڑا رقم ادا کرنا پڑے گا. اس کی کہانی ایک کافی ممکنہ تھا؛ اس کے ہگگگارڈ نظر نے اس بیان کی تصدیق کی؛ سونے، وہ خوش تھے کہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا؛ یہ تقریبا درست ہوسکتا ہے اس کی خدمت کرنے کے لئے، اور اس کے مطابق، جیسا کہ وہ ذہین، ذہین، اور قابل اعتماد تھا، انہوں نے فوری طور پر ایسا کیا تھا. اس کارپوریشن کے سربراہ، جس کے لئے قرض دہندگان نے اجرت ادا کی تھی، ایک طرح کے ایک حیرت انگیز کانفرنس کو جمع کیا، جس کا خاتمہ تھا، کہ ایک صورت حال، واقعی 54 بہت فائدہ مند نہیں تھا، لیکن اب بھی ایک "پہلے آغاز" تھا، جناب آلفرڈ ویسٹوڈ کے لئے فراہم کیا گیا تھا. انہوں نے ضروریات کو جلدی کرنے کے لئے پانچ اور بیس پونڈ دیا، اس کے کپڑے کو تھوڑا سا مکمل کرنے کے لئے اور اسے ایک بار پھر ایک "جنت" کے طور پر ظاہر کرنے کے لئے. بیچنے والے نے خود کو ایک بار پھر پیسہ کمانے کے موقع پر پایا، اس نے خوشگوار طور پر اپنے بوسوں کو پھینک دیا، مردوں کو آگے بڑھایا جس نے، واضح طور پر، "بھٹایا" تھا، ایک بلند سر اور مطمئن ہوا کے ساتھ، اور ذہنی طور پر مسکرا دیا، "میں پہلے بہت تیزی سے تھا، میں اس وقت آہستہ آہستہ اور یقینی ہوں گے،" شروع کیا، موجودگی کی لڑائی، ایک خوشگوار تجربہ کے طور پر نہیں، لیکن ایک اہم حقیقت کے طور پر. دلچسپی آگے دوبارہ سال گزر گئے: بعض نے آلفرڈ ویسٹوڈ کو ایک مشہور فپ کہا، لیکن دوسروں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا: وہ ہمیشہ اچھی طرح سے کپڑے ڈالتا تھا، ہمیشہ نظر آتے رہتا تھا، واضح طور پر اپنے آپ کو کسی بھی رضامندی سے انکار نہیں کرتا، ایک صورت حال کو اس وقت تک برقرار رکھتا تھا جب تک کہ وہ ایک اور کو دیکھتا تھا جو اس کے لئے بہتر ہوسکتا تھا، لیکن ایک لمحے زیادہ نہیں تھا؛ اس کے لئے ناممکن تھا، دو سو سال کی ایک سال کی ادائیگی اور طویل عرصے کے لئے؛ جان Merapie کے فاتح کے کمرے کو احتیاط سے چڑھایا، اور اس کے سابق ناپسندیدہ قبر کے ساتھ، اس سے پہلے ایک قدم سے زیادہ قدم نہیں لیا، جب تک کہ وہ اخلاقی طور پر یقین نہیں تھا کہ اور اس طرح، صبر کرنے والے قارئین، یہ واقع ہوا کہ، تیس سے پانچ سال کی عمر میں، مائیکروڈ ویسٹوڈ، ایک آرام دہ آمدنی کے مالک، بغیر کسی کام کے تکلیف کے، غیر فعال باپ، بے مددگار ماں، پاگل بھائی، حساس بہن، یا تھکا ہوا بچہ کی شکل میں، اس کے اپنے خوشگوار خیالات کی لچک سے لطف اندوز تھے، جیسا کہ اس باب کے آغاز میں پہلے بیان کیا گیا تھا. "Westwood" وہ لفظ تھا جو ایک سیکنڈ میں اس کے پاؤں کو نیچے اور اس کے سر کو بلند کر دیا - "Westwood". ''صاحب۔'' اس شخص نے جواب دیا، جس نے اس کی توجہ کا نشان اٹھایا، مرپئی صاحب نے آگے بڑھایا: "میں آج رات شہزادہ کے بانٹ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے خوش ہونا چاہئے اگر آپ میری بہن، میڈم Frazer، 56، جو آپ نے سنا ہے کہ شمالی سے آ رہا ہے، اور اس کو اس کی جگہ پر محفوظ طور پر گھر دیکھنے کے لئے آسان بنا سکتے ہیں." اس کے بعد، Mr. Westwood، اس کی سب سے خوبصورت طرح سے مسکراہٹ، اعلان کیا، "کچھ بھی اس سے زیادہ خوشی دے سکتا ہے." ''تمہارا شکریہ۔ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو تمہیں کوئی مشکل نہیں پڑے گا۔'' مرپئی صاحب نے جواب دیا، ''لیکن ضروری ہے، تم جانتے ہو۔'' "نہیں، کوئی قانون نہیں ہے،" اس کے کارخانہ دار نے ایک حوصلہ افزائی بوجھ کی فراہمی کی، جس نے مروپے کو بیرونی دفتر سے دور کر دیا، اور اس کے اندر اندر کے وقت کے مالک کے لئے مروپے ویسٹوڈ کو چھوڑ کر، وہ فوری طور پر اس کے ساتھ ٹھیک کر دیا، آگ کے کنارے کے مقابلے میں دو صندلیوں کو ایک دوسرے کے قریب نکال دیا، ایک کے پیچھے اس کے سر کو ڈھونڈ دیا اور دوسرے پر اپنی گھڑیوں کو لطف اندوز کر دیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے پیٹ پر مہنگے طور پر چڑھایا، اور اس طرح سوچنے اور اس کے دو بچوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے وقت تک انتظار کر رہا تھا. احتیاط سے جیسا کہ وہ ایک کتاب کے صفحوں کو سکرین کر سکتا تھا جس میں اس کی قسمت لکھا گیا تھا، آلفڈ ویسٹوڈ نے "جنتوں اور یتیموں" کے چہروں کو چیک کیا، جنہیں وہ، ایک غریب، اس طرح سے ملاقات کی اور ان کی آمد پر ایک تقریبا نامعلوم جگہ میں خوش آمدید. 57 اس نے ایک چمکدار، موڈل نظر رکھنے والی عورت کو دیکھا، ایک لڑکا، جس میں اس کی روح کا مرکز لگتا تھا، اور آخر میں، ایک تھوڑا سفید بچہ، جس میں اس کے بارے میں کچھ خاص طور پر قابل ذکر نہیں تھا، ایک جوڑے نرم چمک آنکھوں، سیاہ کوروں کی ایک کامل جنگلی، اور ایک خاص طور پر تیزی سے ذہین چہرے کا اظہار. اور جب، جب، ان کو اور ان کے بیگ محفوظ طور پر میریپے کے گھر میں ذخیرہ کیا گیا تھا جب، جس کے بارے میں اس مہمان نے کہا تھا کہ "شریعت" میں واقع تھا، انہوں نے ان کو دیکھ کر، " گھر" کے تینوں سڑکوں میں سے کچھ کے ذریعے روشنی کی روشنی کے ساتھ ان کے اپنے گھروں میں چلنے کے لئے رجوع کیا، وہ کہنے لگتا تھا، جیسا کہ ایک بہت مشکل بات کے اختتام کے طور پر، وہ طویل عرصے سے اپنے اندر بحث کر رہا تھا، "یہ میرے لئے خدمت کا ثبوت ہوسکتا ہے، شاید، ہر صورت میں، میں ان سے جھگڑا کرنے کے لئے میری راہ میں ایک ہتھیار اٹھانے کے لئے." 