Canelo Álvarez tritt als weltweiter Botschafter nach historischem Sieg bei 1win an

Willemstad, Curaçao, 12. Mai 2025/Chainwire/-- von 1win.com stolz seine globale Partnerschaft mit dem Box-Superstar Canelo Álvarez angekündigt. Die Nachricht kommt nach Álvarez hohen Einsätzen historischen IBF Super Mittelgewicht Titel Sieg. Am 3. Mai 2025, Álvarez lieferte eine beherrschende Leistung, die IBF Gürtel zurück und festigt seinen Status als die unbestreitbare Super Mittelgewicht-Champion.





Bereits mit den WBA-, WBC- und WBO-Titeln markiert Álvarezs Sieg einen wichtigen Moment in der Boxgeschichte – einen, von dem 1win.com begeistert ist.Mit diesem Deal tritt 1win.com nicht nur als Sponsor, sondern als langfristiger Partner in die Ecke von Canelo ein.





"Wenn wir über Meister sprechen, sprechen wir über Menschen wie Saul Álvarez!Ein Kämpfer, der von einer Farm in der Nähe von Guadalajara zur absoluten Spitze des Weltboxings ging.Eine Legende in und aus dem Ring - und jetzt der offizielle Botschafter von 1win.Nicht nur, weil er eine Legende ist, sondern weil seine Denkweise - Fokus, Disziplin, Fahrt - ist genau das, was wir glauben", sagte der Eigentümer und CEO von 1win.com in seiner Erklärung, die auf Telegram veröffentlicht wurde.

"Wenn wir über Meister sprechen, sprechen wir über Menschen wie Saul Álvarez!Ein Kämpfer, der von einer Farm in der Nähe von Guadalajara zur absoluten Spitze des Weltboxings ging.Eine Legende in und aus dem Ring - und jetzt der offizielle Botschafter von 1win.Nicht nur, weil er eine Legende ist, sondern weil seine Denkweise - Fokus, Disziplin, Fahrt - ist genau das, was wir glauben", sagte der Eigentümer und CEO von 1win.com in seiner Erklärung, die auf Telegram veröffentlicht wurde.





„Canelo wählt den Sieg, während 1win den Besten wählt!“Álvarez selbst teilte seine Aufregung über die neue Zusammenarbeit auf seinen sozialen Medien mit: „Ich bin stolz, meine offizielle Partnerschaft mit 1win – einer globalen Marke, die für Champions gegründet wurde. Wie im Boxing braucht Erfolg Fokus, Strategie und Leidenschaft – und 1win bringt dieselbe gewinnende Energie mit sich.

„Canelo wählt den Sieg, während 1win den Besten wählt!“Álvarez selbst teilte seine Aufregung über die neue Zusammenarbeit auf seinen sozialen Medien mit: „Ich bin stolz, meine offizielle Partnerschaft mit 1win – einer globalen Marke, die für Champions gegründet wurde. Wie im Boxing braucht Erfolg Fokus, Strategie und Leidenschaft – und 1win bringt dieselbe gewinnende Energie mit sich.





Álvarez schließt sich der wachsenden Liste der globalen Botschafter von 1win.com an, darunter der Cricketstar David Warner und der Schauspieler Johnny Sins. Anfang April 2025 arbeitete die Marke mit dem MMA-Icon Conor McGregor zusammen und bekräftigte ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Talenten im Bereich Sport und Unterhaltung.





Gegründet im Jahr 2016, 1win.com ist bekannt für seine Sportwetten, Online-Glücksspiele und Casino-Angebote, begleitet von der aktiven Unterstützung von traditionellen Sport, esports und Wohltätigkeitsinitiativen.





Heutzutage innoviert 1win.com weiterhin im iGaming-Raum als führendes Krypto-Casino. Die Plattform bietet super-schnelle Einzahlungen und Auszahlungen in nur 90 Sekunden über USDT (trc 20), die einen neuen Standard in Bequemlichkeit und Geschwindigkeit setzen. Unterstützte Kryptowährungen umfassen Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Stellar, Ripple und BNB, was 1win zu einer Top-Wahl für krypto-bewusste Spieler weltweit macht. auf www.1win.com .

Über 1Win

Gegründet im Jahr 2016, 1 Win ist ein wichtiger Spieler in der globalen iGaming-Industrie. 1win ist in Curaçao lizenziert und entspricht den lokalen Vorschriften in mehreren Schlüsselmärkten. Die Plattform, die in Asien, Lateinamerika und Afrika tätig ist, bietet eine breite Palette von Diensten, die auf regionale Zielgruppen zugeschnitten sind.





1win zeichnet sich sicherlich als kryptofreundliche Plattform aus, die sichere Transaktionen mit einer breiten Auswahl an digitalen Währungen liefert. Im Jahr 2024 partnerte 1win mit Cricket-Legende David Warner und Schauspieler Johnny Sins als seine Markenbotschafter.

Kontakt

1WIN Pressebüro

von 1win.com

Siehe 1win.pro

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.