Canelo Álvarez bashkohet me 1win si ambasador global pas fitores historike të titullit

Willemstad, Curacao, 12 maj, 2025/Chainwire/-- 1Kënga.com me krenari njoftoi partneritetin e saj global me superstarin e boksit Canelo Álvarez. Lajmi vjen pas fitores historike të Alvarez në titullin e peshës së mesme të lartë të IBF. Më 3 maj 2025, Álvarez dha një performancë komandante, duke rikthyer rripin e IBF dhe duke forcuar statusin e tij si kampioni i padiskutueshëm i peshës së mesme.





Duke mbajtur tashmë titujt WBA, WBC dhe WBO, fitorja e Álvarez shënon një moment të rëndësishëm në historinë e boksit – një që 1win.com është i kënaqur të jetë pjesë e. Me këtë marrëveshje, 1win.com hyn në qoshen e Canelo jo vetëm si sponsor, por si partner afatgjatë.





“Kur flasim për kampionët, flasim për njerëz si Saul Álvarez! Një luftëtar që shkoi nga një fermë pranë Guadalajara në majën absolute të boksit botëror.Një legjendë brenda dhe jashtë unazës – dhe tani, ambasadori zyrtar i 1win.Jo vetëm sepse ai është një legjendë, por sepse mentaliteti i tij – fokusi, disiplina, drejtimi – është pikërisht ajo që ne besojmë”, tha pronari dhe CEO i 1win.com në deklaratën e tij të postuar në Telegram.

“Kur flasim për kampionët, flasim për njerëz si Saul Álvarez! Një luftëtar që shkoi nga një fermë pranë Guadalajara në majën absolute të boksit botëror.Një legjendë brenda dhe jashtë unazës – dhe tani, ambasadori zyrtar i 1win.Jo vetëm sepse ai është një legjendë, por sepse mentaliteti i tij – fokusi, disiplina, drejtimi – është pikërisht ajo që ne besojmë”, tha pronari dhe CEO i 1win.com në deklaratën e tij të postuar në Telegram.





“Canelo zgjedh fitoren, ndërsa 1win zgjedh më të mirën!”Alvarez vetë ndau entuziazmin e tij për bashkëpunimin e ri në mediat e tij sociale, duke thënë: “Jam krenar të njoftoj partneritetin tim zyrtar me 1win – një markë globale e themeluar për kampionët. Ashtu si në boks, suksesi merr fokus, strategji dhe pasion – dhe 1win sjell të njëjtën energji fituese. Gati për përmbajtje ekskluzive, sfida emocionuese dhe surpriza të mëdha.

“Canelo zgjedh fitoren, ndërsa 1win zgjedh më të mirën!”Alvarez vetë ndau entuziazmin e tij për bashkëpunimin e ri në mediat e tij sociale, duke thënë: “Jam krenar të njoftoj partneritetin tim zyrtar me 1win – një markë globale e themeluar për kampionët. Ashtu si në boks, suksesi merr fokus, strategji dhe pasion – dhe 1win sjell të njëjtën energji fituese. Gati për përmbajtje ekskluzive, sfida emocionuese dhe surpriza të mëdha.





Álvarez bashkohet me listën në rritje të ambasadorëve globalë të 1win.com, duke përfshirë yllin e kriketit David Warner dhe aktorin Johnny Sins. Më herët në prill të vitit 2025, marka bashkëpunoi me ikonën e MMA Conor McGregor, duke përsëritur angazhimin e saj për të angazhuar talentet më të mira në botë në sport dhe argëtim.





Themeluar në vitin 2016, 1win.com është i njohur për bastet sportive, lojrat online dhe ofertat e kazinosë, së bashku me mbështetjen aktive të aktiviteteve tradicionale sportive, eSports dhe bamirësie.





Këto ditë, 1win.com vazhdon të informojë në hapësirën e iGaming si një kazino krypto udhëheqëse. Platforma ofron depozita dhe tërheqje super të shpejta në sa më pak se 90 sekonda përmes USDT (trc 20), duke vendosur një standard të ri në lehtësi dhe shpejtësi. Kriptomonedhat e mbështetura përfshijnë Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Stellar, Ripple, dhe BNB, duke e bërë 1win një zgjedhje të lartë për lojtarët me njohuri kripto në mbarë botën. Për më shumë informacion, përdoruesit mund të vizitojnë www.1win.com në internet .

1 fitore

themeluar në vitin 2016, 1win është një lojtar i madh në industrinë globale iGaming. 1win është i licencuar në Curaçao dhe i përmbahet rregulloreve lokale në disa tregje kyçe. Operacion në të gjithë Azinë, Amerikën Latine dhe Afrikën, platforma ofron një gamë të gjerë shërbimesh të përshtatura për audiencat rajonale.





1win sigurisht dallon si një platformë miqësore me kripto, duke ofruar transaksione të sigurta me një përzgjedhje të gjerë të monedhave dixhitale. Në vitin 2024, 1win bashkëpunoi me legjendën e kriketit David Warner dhe aktori Johnny Sins si ambasadorë të markës së tij. Më herët në vitin 2025, boksieri meksikan Saúl (Canelo) Álvarez u bashkua me 1win si ambasador global.

Kontaktet

Zyra e shtypit 1

1Kënga.com

Përshkrimi i faqes 1win.pro

Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program.

Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Programi .