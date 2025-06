Canelo Álvarez vin 1win kòm Global Ambassador apre istorik tit victory

Willemstad, Curaçao, Me 12th, 2025/Chainwire/-- 1Win.com nan se fièlman te anonse patnè li yo mondyal ak bokse superstar Canelo Álvarez. nouvèl la vini apre Álvarez a segondè parayj istorik IBF super midweight tit genyen. Sou 3 Me, 2025, Álvarez te livrezon yon pèfòmans komandant, rekòmande jaden an IBF ak konsolide pozisyon li kòm sansib super midweight Champion.





Epitou posede WBA, WBC, ak WBO tit yo, Álvarez se yon moman enpòtan nan istwa bokse - yon moman ki 1win.com se plezi yo dwe yon pati nan. Avèk tranzaksyon sa a, 1win.com antre nan kòt la nan Canelo pa sèlman kòm yon sponsor, men kòm yon patnè long tèm. Tou de pati di patnè a se bati sou valè pataje tankou disiplin, pèfòmans, ak pouse limit nan espò.





"Quand we talk about champions, we talk about people like Saul Álvarez! A fighter who went from a farm near Guadalajara to the absolute top of world boxing. A legend in and out of the ring — and now, the official ambassador of 1win. Not only because he is a legend, but because his mindset—focus, discipline, drive—is exactly what we believe in," te di pwopriyete a ak CEO nan 1win.com nan deklarasyon li te pibliye nan Telegram.

"Canelo chwazi genyen, pandan y ap 1win chwazi pi bon an!"Álvarez tèt li te pataje enteresan sou kolaborasyon an nouvo sou medya sosyal li yo, di, "Mwen kontan anonse patnè a ofisyèl mwen ak 1win - yon mak mondyal etabli pou champions. Kòm nan bokse, siksè pran konsantre, estrateji, ak pasyon - ak 1win pote menm energi a genyen. Prepare pou kontni eksklizif, retounen enteresan, ak surprises gwo. Lè nou pran jwèt la ultim nan nivo a pwochen - ansanm ak 1win! "

Álvarez vin nan lis la ogmante nan ambasadè mondyal yo nan 1win.com, ki gen ladan gwosè a krikèt David Warner ak akteur Johnny Sins. Anvan nan mwa avril 2025, mak la kolabore ak icon MMA Conor McGregor, reafirmant angajman li nan angaje ak talent yo pi gwo nan mond lan nan espò ak amizman.





Te fonde an 2016, 1win.com se rekonèt pou parayj espò, jwèt sou entènèt, ak kazino ofri li yo, ak sipò aktif nan espò tradisyonèl, esports, ak inisyativ charite.





Nan jou sa yo, 1win.com kontinye inovasyon nan espas la iGaming kòm yon kazino kriptografik dirijan. Platfòm la ofri depo ak retire super vit nan mwens pase 90 segonn atravè USDT (trc 20), mete yon estanda nouvo nan konpetans ak vitès. Cryptocurrencies sipòte gen ladan Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Stellar, Ripple, ak BNB, fè 1win yon chwa tèt pou jwè kriptografik-sanble atravè lemond. Pou plis enfòmasyon, itilizatè yo ka vizite www.1win.com nan .

Te fonde nan 2016, 1 nan se yon jwè enpòtan nan endistri a iGaming mondyal. 1win se lisans nan Curaçao ak respekte règleman lokal nan plizyè mache enpòtan. Opere nan Azi, Amerik Latin, ak Lafrik, platfòm la ofri yon pakèt lajè nan sèvis adapte a odyans rejyonal yo.





1win asire w ke li se yon platfòm kriptografik-zanmitay, livrezon tranzaksyon sekirite ak yon seleksyon lajè nan lajan dijital. Nan 2024, 1win te patnè ak legendar la nan krikèt David Warner ak aktrèt Johnny Sins kòm ambasadè mak li yo. Anvan nan 2025, Mexican pwofesyonèl boksier Saúl (Canelo) Álvarez te rantre nan 1win kòm ambasadè mondyal la.

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program.

