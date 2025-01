Warum das Onboarding von Entwicklern nicht funktioniert – und was sich ändern muss

Nach einem Marathon aus Interviews, Tests, Code-Herausforderungen und unangenehmem Smalltalk mit Leuten, die Sie wahrscheinlich nie wiedersehen werden, bekommen Sie endlich den Job. Sie sind aufgeregt und bereit, loszulegen und etwas zu bewirken. Doch dann holt Sie die Realität ein: Die Einarbeitung kommt Ihnen wie eine Nebensache vor.





Es ist, als ob Sie mit jemandem ausgehen, der Sie mit Aufmerksamkeit überschüttet – bis Sie zusammenziehen. Plötzlich sitzt er auf der Couch und isst Chips, und Sie fragen sich: „Wohin mit meinen Sachen? Ist das wirklich das, worauf ich mich eingelassen habe?“





Im technischen Bereich wird die Einarbeitung oft überstürzt durchgeführt – ein Kästchen, das abgehakt werden muss, bevor neue Mitarbeiter mit dem Programmieren beginnen. Aber eine schlechte Einarbeitung ist nicht nur frustrierend, sondern ein stiller Produktivitätskiller. Sie verlangsamt das gesamte Team, stört Entwicklungszyklen und treibt die Fluktuationskosten in die Höhe.

Je größer das Team, desto größer wird dieses Problem

…Und die Liste geht noch weiter. Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht an der Zeit, das Onboarding als entscheidenden Treiber für den Teamerfolg und die Produktdynamik zu betrachten?

Das Problem

Für viele Entwickler ist das Onboarding, als würden sie mit einer halbfertigen Karte in ein Labyrinth geworfen und hoffen, dass sie es schon herausfinden. Sie erhalten einen Laptop, Zugang zu ein paar Tools und vielleicht einen „Kumpel“, der Ihnen alles zeigt. Aber ohne klare Richtlinien, Erwartungen oder Struktur wird es schnell chaotisch – insbesondere in größeren Organisationen. Anstatt sofort loszulegen, müssen Sie sich durch ein Minenfeld aus Verwirrung und Engpässen navigieren.





Einer der größten Mythen? Dass die Zuweisung eines Partners alles löst. Sicher, eine Anlaufstelle zu haben, kann hilfreich sein, aber ohne klare Ziele und Struktur hinterlässt dieser Ansatz Lücken.

Warum die herkömmliche Checkliste nicht ausreicht

Viele Unternehmen behandeln Onboarding immer noch als Checkliste: Tool-Zugriff gewähren, E-Mails einrichten, ein paar Aufgaben zuweisen und fertig. Aber dieser „transaktionale“ Ansatz verfehlt das Ziel. Checklisten sind großartig, um die Grundlagen abzudecken – das „Wie“ einer Rolle –, aber sie behandeln selten das „Warum“. Neue Entwickler brauchen mehr als eine Einführung in die Tools; sie brauchen ein klares Verständnis der Mission, des Zwecks und der Auswirkungen ihrer Arbeit. Ohne das leidet das Engagement und neue Mitarbeiter fühlen sich schnell wie ein weiteres Rädchen im Getriebe.





Meiner Meinung nach müssen wir das Onboarding mit der gleichen Sorgfalt und Bedacht angehen, die wir auch bei der Einstellung neuer Mitarbeiter an den Tag legen. Anstatt die Orientierung und die Einrichtung von Tools zu überstürzen, sollten neue Entwickler beim Onboarding schrittweise durch rollenspezifische Workflows und klare Meilensteine integriert werden, die ihnen helfen, sowohl den technischen als auch den strategischen Kontext ihrer Arbeit zu erkennen.





Eine Checkliste ist der Ort, an dem die Leidenschaft stirbt. Das Onboarding muss dynamisch, zielgerichtet und bestärkend sein und Entwicklern vom ersten Tag an einen klaren Weg zu frühen Erfolgen und einem starken Sinn für Zielstrebigkeit bieten!

Wissenssilos aufbrechen

Eines der größten Probleme bei der Einarbeitung sind Wissenssilos. Entwickler benötigen ständig Informationen, die über verschiedene Teams, Tools und Dokumente verstreut sind. Jede Woche nach diesen Details suchen zu müssen, ist nicht nur ein Produktivitätsverlust, sondern auch frustrierend.





Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Prozess umdrehen, sodass es nicht nur dem Stakeholder überlassen bleibt, der den Onboarding-Prozess erstellt, relevantes Wissen zu vermitteln. Stattdessen könnte das System aktiv die richtigen Informationen für neue Entwickler zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen und so das Hin und Her reduzieren.





Das ist die Richtung, die ich mir vorstelle – beginnend mit dem Aufbau einer strukturierten Reise, der Integration wichtiger Apps, dem Anhängen relevanter Informationen und der Automatisierung ihrer Bereitstellung. Ich denke auch, dass von der Community erstellte Vorlagen eine großartige Idee sind – eine Bibliothek, die sich mit Input aus der Praxis weiterentwickelt und verbessert. Hier gibt es noch viel mehr zu entdecken und es ist ein spannender Weg vor uns!





Ich fragte Killian Dunne , CTO von Telepathic: „Wie könnten Vorlagen Ihrer Meinung nach die Effizienz und Konsistenz des Onboardings in verschiedenen Teams fördern?“ Seine Antwort:





Es ist ein riesiger Aufwand, ständig Ressourcen zu erstellen und dann jedes Mal den gleichen Onboarding-Prozess mit technischen Neueinstellungen zu durchlaufen. Wenn Sie in der Lage sind, diese Einrichtungs- und Schulungszeit deutlich zu verkürzen, wäre das großartig!

Onboarding und Bindung: Zwei Seiten derselben Medaille

Onboarding und Bindung sind untrennbar miteinander verbunden. Bei einem positiven Onboarding-Erlebnis fühlen sich Entwickler wertgeschätzt und unterstützt, was der Schlüssel zu langfristiger Zufriedenheit und Engagement ist. Ein schlechtes Onboarding hingegen kann ein Warnsignal sein, das darauf hinweist, dass es dem Unternehmen an Organisation mangelt, was Entwickler dazu veranlassen wird, sich anderswo nach Möglichkeiten umzusehen. Ich sehe immer wieder, dass eine Investition in das Onboarding eine Investition in die Bindung ist. Das Onboarding von Entwicklern ist nicht nur ein Schritt im Einstellungsprozess; es ist eine langfristige Investition in Ihr Team.





Vielen Dank, dass Sie meinen ersten HackerNoon-Artikel gelesen haben! 😊 Ich bin Rasmus Stjernström , Mitbegründer von Silo Team .