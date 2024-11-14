为什么开发人员入职培训不完善以及需要做出哪些改变

经过一连串的面试、测试、代码挑战，以及与那些你可能再也不会见面的人尴尬的闲聊之后，你终于得到了这份工作。你很兴奋，准备一头扎进去，发挥影响力。但现实却让你措手不及：入职培训感觉像是事后才想到的。





这就像和一个对你无微不至的关心的人约会——直到你搬进来。突然间，他们坐在沙发上吃薯片，你开始想，“我该把东西放哪儿？这真的是我想要的吗？”





在科技行业，入职培训通常很匆忙——这是新员工开始编码前要检查的一个方面。但糟糕的入职培训不仅令人沮丧，还是生产力的隐形杀手。它拖慢了整个团队的进度，打乱了开发周期，并增加了人员流失成本。

团队越大，问题就越大

更长的启动时间

更高的营业额

团队生产力降低

知识孤岛





…清单还在继续。既然风险如此之大，难道现在不应该将入职培训视为团队成功和产品发展的关键驱动因素吗？

问题

对于许多开发人员来说，入职培训就像被扔进一个迷宫，手里拿着一张半成品地图，希望他们能找到答案。他们会给你一台笔记本电脑、一些工具，甚至可能还有一个“伙伴”带你四处逛逛。但如果没有明确的指导方针、期望或结构，很快就会变得混乱不堪——尤其是在大型组织中。你不是立即开始工作，而是被困在一片混乱和瓶颈之中。





最大的误解之一？简单地指定一个伙伴就能解决所有问题。当然，有一个可靠的人会有所帮助，但如果没有明确的目标和结构，这种方法就会留下漏洞。

为什么传统清单不够用

许多公司仍将入职培训视为一份清单：授予工具访问权限、设置电子邮件、分配一些任务，然后就结束了。但这种“事务性”方法没有达到预期效果。清单非常适合涵盖基础知识——角色的“如何”——但很少解决“为什么”。新开发人员需要的不仅仅是工具介绍；他们需要清楚地了解其工作使命、目的和影响。没有这些，员工敬业度就会受到影响，新员工很快就会觉得自己只是机器上的一个齿轮。





我认为，我们需要以招聘时同样的谨慎和周到的态度对待入职培训。入职培训不应匆忙完成入职培训和工具设置，而应通过特定于角色的工作流程和明确的里程碑逐步融入新开发人员，帮助他们了解其工作的技术和战略背景。





一份清单会扼杀热情。入职培训需要动态、有目的性和赋权性，为开发人员提供一条通往早期成功的清晰道路，并从第一天开始就让他们有强烈的目标感！

打破知识孤岛

知识孤岛是入职培训中最大的难题之一。开发人员不断需要分散在各个团队、工具和文档中的信息。每周追查这些细节不仅会降低工作效率，还会让人感到沮丧。





想象一下，将流程翻转过来，这样就不再只是由利益相关者来创建入职流程以附加相关知识。相反，系统可以在正确的时间为新开发人员主动展示正确的信息，从而减少反复往返。





这是我设想的方向——从构建结构化的旅程开始，集成必要的应用程序，附加相关知识，并自动交付。我还认为社区生成的模板是一个好主意——一个随着现实世界的输入而不断发展和改进的库。这里还有更多值得探索的地方，这是一条令人兴奋的道路！





我问 Telepathic 的 CTO Killian Dunne ：“您认为模板如何支持跨团队的入职效率和一致性？”他的回答是：





每次招聘技术人员时，不断制作资源并经历相同的入职流程是一件非常麻烦的事情。如果你能够大幅减少设置和培训时间，那么这将是巨大的！

入职和留任：同一枚硬币的两面

入职和留任本质上是联系在一起的。积极的入职体验让开发人员感到被重视和支持，这是长期满意度和参与度的关键。相比之下，糟糕的入职体验可能是一个危险信号，表明公司缺乏组织，这将导致开发人员在其他地方寻找机会。我一次又一次地看到，对入职的投资就是对留任的投资。开发人员入职不仅仅是招聘流程中的一个步骤；它是对团队的一项长期投资。





非常感谢您阅读我的第一篇 HackerNoon 文章！😊我是Rasmus Stjernström ， Silo Team的联合创始人。我和我的妹妹以及我们这个充满激情的小团队一起致力于让入职培训真正无缝衔接。为什么？因为当开发人员能够立即开始工作时，他们就能更快地交付产品——每个人都会受益。如果您有兴趣交流想法或试用我们的测试版，请随时联系我们！