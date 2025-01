Dlaczego wdrażanie programistów jest niesprawne i co należy zmienić

Po maratonie rozmów kwalifikacyjnych, testów, wyzwań kodowych i niezręcznych pogawędek z ludźmi, których prawdopodobnie już nigdy nie zobaczysz, w końcu dostajesz pracę. Jesteś podekscytowany, gotowy, aby zanurzyć się i wywrzeć wpływ. Ale wtedy rzeczywistość uderza: onboarding wydaje się czymś drugorzędnym.





To tak, jakbyś spotykał się z kimś, kto obdarza cię uwagą — aż do momentu, gdy się wprowadzasz. Nagle siedzi na kanapie i je chipsy, a ty zastanawiasz się: „Gdzie mam położyć swoje rzeczy? Czy naprawdę się na to pisałem?”





W branży technologicznej onboarding jest często przeprowadzany w pośpiechu — to pole do sprawdzenia, zanim nowi pracownicy zaczną kodować. Ale słabe onboarding nie jest tylko frustrujące; to cichy zabójca produktywności. Spowalnia cały zespół, zakłóca cykle rozwoju i zwiększa koszty rotacji.

Im większy zespół, tym większy problem

Dłuższy czas rozruchu

Większa rotacja

Obniżona produktywność zespołu

Silosy wiedzy





…I lista jest długa. Przy tak dużej stawce, czy nie nadszedł czas, aby traktować onboarding jako kluczowy czynnik sukcesu zespołu i dynamiki produktu?

Problem

Dla wielu programistów onboarding jest jak wrzucenie do labiryntu z niedokończoną mapą i nadzieja, że sami ją rozgryzą. Dostajesz laptopa, dostęp do kilku narzędzi i może „kumpla”, który cię oprowadzi. Ale bez jasnych wytycznych, oczekiwań lub struktury, szybko robi się chaotycznie — szczególnie w większych organizacjach. Zamiast od razu ruszyć do przodu, zostajesz w polu minowym pełnym zamętu i wąskich gardeł.





Jeden z największych mitów? Że samo przydzielenie kumpla rozwiązuje wszystko. Jasne, posiadanie osoby, do której można się zwrócić, może pomóc, ale bez jasnych celów i struktury takie podejście pozostawia luki.

Dlaczego tradycyjna lista kontrolna nie wystarczy

Wiele firm nadal traktuje onboarding jako listę kontrolną: przyznaj dostęp do narzędzi, skonfiguruj e-maile, przypisz kilka zadań i na tym zakończ dzień. Jednak takie „transakcyjne” podejście nie spełnia oczekiwań. Listy kontrolne są świetne do omówienia podstaw — „jak” w danej roli — ale rzadko odnoszą się do „dlaczego”. Nowi programiści potrzebują czegoś więcej niż przeglądu narzędzi; potrzebują jasnego zrozumienia misji, celu i wpływu swojej pracy. Bez tego zaangażowanie cierpi, a nowi pracownicy szybko czują się jak kolejny trybik w maszynie.





Moim zdaniem musimy podchodzić do onboardingu z taką samą starannością i rozwagą, jaką wkładamy w zatrudnianie. Zamiast spieszyć się z orientacją i konfiguracją narzędzi, onboarding powinien stopniowo integrować nowych programistów poprzez specyficzne dla roli przepływy pracy i jasne kamienie milowe, które pomogą im dostrzec zarówno techniczny, jak i strategiczny kontekst ich pracy.





Lista kontrolna to miejsce, w którym pasja umiera. Onboarding musi być dynamiczny, celowy i inspirujący, dając deweloperom jasną ścieżkę do wczesnych zwycięstw i silne poczucie celu od pierwszego dnia!

Rozbijanie silosów wiedzy

Jednym z największych problemów onboardingu są silosy wiedzy. Deweloperzy nieustannie potrzebują informacji rozproszonych po zespołach, narzędziach i dokumentach. Cotygodniowe ściganie tych szczegółów nie tylko obniża produktywność; jest frustrujące.





Wyobraź sobie odwrócenie procesu, tak aby nie tylko interesariusz tworzący ścieżkę onboardingu musiał dołączyć odpowiednią wiedzę. Zamiast tego system mógłby aktywnie wyświetlać właściwe informacje dla nowych programistów we właściwym czasie, zmniejszając liczbę powtórzeń.





To jest kierunek, który sobie wyobrażam — zaczynając od zbudowania ustrukturyzowanej podróży, integrując niezbędne aplikacje, dołączając odpowiednią wiedzę i automatyzując jej dostarczanie. Myślę również, że szablony generowane przez społeczność to świetny pomysł — biblioteka, która ewoluuje i ulepsza się wraz z rzeczywistymi danymi wejściowymi. Jest tu jeszcze wiele do odkrycia i to ekscytująca droga przed nami!





Zapytałem Killiana Dunne'a , CTO Telepathic: „W jaki sposób Twoim zdaniem szablony mogą wspierać efektywność i spójność wdrażania w zespołach?” Jego odpowiedź:





To ogromny kłopot, aby ciągle tworzyć zasoby, a następnie przechodzić przez ten sam proces wdrażania za każdym razem z zatrudnianiem technicznym. Jeśli jesteś w stanie znacznie skrócić czas konfiguracji i szkolenia, to byłoby to ogromne!

Wdrażanie i retencja: dwie strony tej samej monety

Onboarding i retencja są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Pozytywne doświadczenie onboardingu sprawia, że programiści czują się doceniani i wspierani, co jest kluczowe dla długoterminowej satysfakcji i zaangażowania. Słabe onboarding może być natomiast czerwonym światłem, sygnalizującym, że firmie brakuje organizacji, co skłoni programistów do szukania możliwości gdzie indziej. Widzę wielokrotnie, że inwestycja w onboarding jest inwestycją w retencję. Onboarding programisty to nie tylko krok w procesie rekrutacji; to długoterminowa inwestycja w zespół.





Dziękuję bardzo za przeczytanie mojego pierwszego artykułu na HackerNoon! 😊 Nazywam się Rasmus Stjernström , jestem współzałożycielem Silo Team . Razem z moją siostrą i naszym małym, pełnym pasji zespołem, mamy misję, aby uczynić onboarding naprawdę bezproblemowym. Dlaczego? Ponieważ gdy programiści mogą od razu zabrać się do pracy, szybciej dostarczają produkty — a wszyscy na tym korzystają. Jeśli jesteś zainteresowany wymianą pomysłów lub wypróbowaniem naszej wersji beta, śmiało się z nami skontaktuj!