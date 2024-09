MIAMI, Florida, 15. August 2024, Chainwire/Floki ist eine Partnerschaft mit dem Fußballverein Nottingham Forest eingegangen, der derzeit in der englischen Premier League (EPL) spielt.





Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, wird Floki der offizielle Kryptowährungspartner von Nottingham Forest und verfügt über umfassende Marketing- und Werberechte.





„Wir sind stolz, uns mit einem Verein in die Premier League einzureihen, der eine Institution im Weltfußball ist“, sagte ein Medienvertreter von Floki.





„So wie Nottingham Forest eine Zukunft als dominierende Kraft im Weltfußball aufbaut, ist Floki auf dem gleichen Weg, sich als eine der erfolgreichsten Marken in seinem Sektor zu etablieren, indem es mit Marken wie Valhalla ständig Herausforderungen stellt und Innovationen hervorbringt.“





https://www.youtube.com/embed/jwCh0CdGSE M





Bei allen Heimspielen wird das Floki-Markenzeichen vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff drei Minuten lang auf LED-Tafeln zu sehen sein, die auf die Kamera gerichtet sind. So wird sichergestellt, dass die Marke Floki sowohl vom Stadionpublikum als auch von den Fernsehzuschauern gesehen wird.





Auch das Floki-Logo wird prominent platziert. Es wird bei jedem Heimspiel an vier Stellen auf den offiziellen Interview-Hintergründen der Premier League und an vier Stellen auf den Pressekonferenz-Hintergründen erscheinen, die während der gesamten Saison verwendet werden.





Floki wird auf den Social-Media-Kanälen von Nottingham Forest stark vertreten sein. Die Marke wird in Posts zu Endergebnissen der Herren- und Damen-Nationalmannschaften sowie in allen Auswechslungsankündigungen erwähnt.





Darüber hinaus wird Floki in den Spieltagsprogrammen, die bei jedem Heimspiel verteilt werden, ganzseitig vertreten sein und sein Logo wird auf der Titelseite abgebildet sein. Dies trägt dazu bei, Floki mit dem Spieltagserlebnis und den Fans zu verbinden.





Fans können sich auf spannende Angebote wie signierte Fanartikel freuen. Am Ende der Saison bietet Floki den Fans die Möglichkeit, an einem „Play on the Pitch“-Erlebnis im Stadion teilzunehmen.





Paul Bell, Chief Operating Officer (COO) von Nottingham Forest, sagte: „Wir freuen uns, Floki als offiziellen Partner begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen in der Saison 2024/25. Als eines der innovativsten Unternehmen in diesem Sektor freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit der Floki-Community.“





Popularität von EPL

Die englische Premier League (EPL) ist die beliebteste Sportliga der Welt. Sie hat mehr Zuschauer als die UEFA Champions League und die Bundesliga zusammen. In der Saison 2022/23 hatte die EPL ein Gesamtpublikum von 3,23 Milliarden Menschen. Diese Spiele wurden in 712 Millionen Haushalte in 190 Ländern übertragen.





Laut Nielsen sahen sich im Verlauf der Saison 2,01 Milliarden Zuschauer die Live-Übertragungen der Spiele an. Darüber hinaus schalteten 1,22 Milliarden Zuschauer die Highlight-Shows und andere verwandte Programme ein. Die Vereine der englischen Premier League haben auch in den sozialen Medien eine riesige Fangemeinde mit über einer halben Milliarde Followern auf Facebook, Instagram, TikTok, X und YouTube.





Die Geschichte von Nottingham Forest

Nottingham Forest wurde 1865 gegründet und ist ein Verein mit einer reichen Geschichte. Er ist einer von nur acht Vereinen, darunter Liverpool, Ajax, Bayern München und Real Madrid, die hintereinander die Europameisterschaft gewonnen haben. Nottingham Forest ist auch online stark vertreten und hat über 4,5 Millionen Follower auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Dazu gehören eine Million Fans auf Facebook, 670.000 Follower auf X, eine Million Follower auf Instagram, 1,2 Millionen Follower auf TikTok und 184.000 Abonnenten auf YouTube.

Über Floki

Floki ist die Kryptowährung und der Utility-Token des Floki-Ökosystems. Floki hat das Ziel, die bekannteste und am häufigsten verwendete Kryptowährung der Welt zu werden, wobei der Schwerpunkt auf Nutzen, Philanthropie, Gemeinschaft und Marketing liegt. Floki hat derzeit über 490.000 Inhaber und ist dank strategischer Marketingpartnerschaften eine starke, weltweit anerkannte Marke.

Webseite | YouTube | Telegramm | Instagram | TikTok | Zwietracht | auf facebook. | Reddit | Zucken

Kontakt

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

Pedro Vidal

Floki

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.