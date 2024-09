Floki se torna parceiro oficial de criptomoeda do Nottingham Forest F.C.

MIAMI, Flórida, 15 de agosto de 2024, a Chainwire/Floki fez uma parceria com o clube de futebol Nottingham Forest, que atualmente joga a Premier League Inglesa (EPL).





Conforme anunciado na quinta-feira, o Floki será o parceiro oficial de criptomoedas do Nottingham Forest e terá amplos direitos de marketing e promoção.





“Estamos orgulhosos de nos juntar às fileiras da Premier League com um clube que é uma instituição no futebol mundial”, disse um representante de mídia do Floki.





“Assim como o Nottingham Forest está construindo um futuro como uma força dominante no futebol mundial, a Floki está na mesma jornada para se estabelecer como uma das marcas de maior sucesso em seu setor, desafiando e inovando constantemente com marcas como a Valhalla.”





Durante todos os jogos em casa, a marca Floki será exibida por três minutos em painéis de LED voltados para a câmera, do pontapé inicial ao apito final. Isso garante que a marca Floki seja vista tanto pelo público do estádio quanto pelos telespectadores.





O logotipo do Floki também será exibido com destaque. Ele aparecerá em quatro espaços nos cenários de entrevistas oficiais da Premier League em cada partida em casa e em quatro espaços nos cenários de conferências de imprensa usados ao longo da temporada.





Floki terá uma forte presença nos canais de mídia social do Nottingham Forest. A marca será mencionada em posts relacionados a pontuações em tempo integral para os times sênior masculino e feminino e em todos os anúncios de substituição.





Além disso, a Floki terá presença de página inteira nos programas de dias de jogo distribuídos em cada jogo em casa, e seu logotipo será exibido na capa frontal. Isso ajuda a conectar a Floki à experiência do dia de jogo e aos fãs.





Os fãs podem esperar ofertas emocionantes, como produtos assinados. No final da temporada, a Floki oferecerá aos fãs a chance de participar de uma experiência de "jogar no campo" no estádio.





Paul Bell, Chief Operating Officer (COO) do Nottingham Forest, disse: “Estamos muito felizes em receber a Floki como parceira oficial e ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com eles à medida que nos dirigimos para a temporada 2024/25. Como uma das empresas mais inovadoras neste setor, estamos animados para trabalhar em colaboração com a comunidade Floki.”





Popularidade da EPL

A English Premier League (EPL) é a liga esportiva mais popular do mundo. Ela tem mais espectadores do que a UEFA Champions League e a Bundesliga juntas. Na temporada 2022/23, a EPL teve uma audiência total de 3,23 bilhões de pessoas. Esses jogos foram transmitidos para 712 milhões de lares em 190 países.





De acordo com a Nielsen, 2,01 bilhões de espectadores assistiram a transmissões de partidas ao vivo durante a temporada. Além disso, 1,22 bilhão de espectadores assistiram a programas de destaque e outras programações relacionadas. Os clubes da Premier League inglesa também têm um grande número de seguidores nas mídias sociais, com mais de meio bilhão de seguidores espalhados pelo Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube.





História de Nottingham Forest

Fundado em 1865, o Nottingham Forest é um clube com uma história rica. É um dos oito clubes, incluindo Liverpool, Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a ter vencido campeonatos europeus consecutivos. O Nottingham Forest também tem uma forte presença online, com mais de 4,5 milhões de seguidores em várias plataformas de mídia social. Isso inclui um milhão de fãs no Facebook, 670.000 seguidores no X, um milhão de seguidores no Instagram, 1,2 milhão de seguidores no TikTok e 184.000 assinantes no YouTube.

Sobre Floki

Floki é a criptomoeda popular e o token de utilidade do Ecossistema Floki. O Floki tem como objetivo se tornar a criptomoeda mais conhecida e usada do mundo, com foco em utilidade, filantropia, comunidade e marketing. Atualmente, o Floki tem mais de 490.000 detentores e uma marca forte reconhecida globalmente graças a parcerias estratégicas de marketing.

