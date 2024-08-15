Floki 成为诺丁汉森林足球俱乐部官方加密货币合作伙伴

佛罗里达州迈阿密，2024 年 8 月 15 日，Chainwire/Floki 与目前正在参加英超联赛 (EPL) 的诺丁汉森林足球俱乐部合作。





周四宣布，Floki 将成为诺丁汉森林的官方加密货币合作伙伴，并拥有广泛的营销和推广权。





弗洛基的一位媒体代表表示：“我们很荣幸能与世界足坛的一家俱乐部一起加入英超联赛的行列。”





“正如诺丁汉森林队正在打造未来成为世界足坛的主导力量一样，Floki 也在努力成为其领域中最成功的品牌之一，并不断与 Valhalla 等品牌进行挑战和创新。”





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在所有主场比赛期间，从开球到终场哨声响起，Floki 品牌标志将在面向摄像机的 LED 板上显示三分钟。这确保体育场观众和电视观众都能看到 Floki 品牌。





Floki 标志也将在显著位置展示。它将出现在英超联赛每场主场比赛的官方采访背景板上的四个位置，以及整个赛季使用的新闻发布会背景板上的四个位置。





Floki 将在诺丁汉森林的社交媒体频道上占据重要地位。该品牌将在男子和女子高级球队全场得分相关的帖子以及所有换人公告中被提及。





此外，Floki 将在每场主场比赛分发的比赛日节目单上占据整页，其标志也将出现在封面上。这有助于将 Floki 与比赛日体验和球迷联系起来。





球迷们可以期待激动人心的礼物，例如签名商品。赛季结束时，Floki 将为球迷提供在体育场参加“球场上比赛”体验的机会。





诺丁汉森林首席运营官保罗·贝尔 (Paul Bell) 表示：“我们很高兴欢迎 Floki 成为官方合作伙伴，并期待在 2024/25 赛季到来之际与他们密切合作。作为该领域最具创新精神的公司之一，我们很高兴能与 Floki 社区合作。”





英超联赛受欢迎程度

英超联赛（EPL）是世界上最受欢迎的体育联赛。它的观众人数比欧洲冠军联赛和德甲联赛的总观众人数还多。在 2022/23 赛季，英超联赛的总观众人数达到 32.3 亿人。这些比赛在 190 个国家/地区的 7.12 亿家庭中播出。





根据尼尔森的数据，本赛季共有 20.1 亿观众观看了比赛直播。此外，还有 12.2 亿观众收看了精彩节目和其他相关节目。英超联赛俱乐部在社交媒体上也拥有大量粉丝，Facebook、Instagram、TikTok、X 和 YouTube 上的粉丝超过 5 亿。





诺丁汉森林的历史

诺丁汉森林成立于 1865 年，是一家历史悠久的俱乐部。它是仅有的八家连续赢得欧洲冠军的俱乐部之一，其他四家俱乐部包括利物浦、阿贾克斯、拜仁慕尼黑和皇家马德里。诺丁汉森林还拥有强大的网络影响力，在各种社交媒体平台上拥有超过 450 万粉丝。其中包括 Facebook 上的 100 万粉丝、X 上的 67 万粉丝、Instagram 上的 100 万粉丝、TikTok 上的 120 万粉丝和 YouTube 上的 18.4 万订阅者。

关于Floki

弗洛基 是 Floki 生态系统的人民加密货币和实用代币。Floki 的目标是成为世界上最知名和使用最广泛的加密货币，专注于实用性、慈善事业、社区和营销。Floki 目前拥有超过 490,000 名持有者，并且凭借战略营销合作伙伴关系，其强大的品牌在全球范围内广受认可。

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