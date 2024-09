Floki devient le partenaire officiel de crypto-monnaie du Nottingham Forest F.C.

MIAMI, Floride, 15 août 2024, Chainwire/Floki s'est associé au club de football de Nottingham Forest, qui évolue actuellement en Premier League anglaise (EPL).





Annoncé jeudi, Floki sera le partenaire officiel de crypto-monnaie de Nottingham Forest et disposera de droits marketing et promotionnels étendus.





« Nous sommes fiers de rejoindre les rangs de la Premier League avec un club qui est une institution dans le football mondial », a déclaré un représentant médiatique de Floki.





« Tout comme Nottingham Forest se construit un avenir en tant que force dominante dans le football mondial, Floki est sur le même chemin pour s'établir comme l'une des marques les plus performantes de son secteur, en remettant constamment en question et en innovant avec des marques comme Valhalla. »





Pendant tous les matchs à domicile, la marque Floki sera affichée pendant trois minutes sur des panneaux LED orientés vers les caméras, du coup d'envoi au coup de sifflet final. Cela garantit que la marque Floki soit visible à la fois par le public du stade et par les téléspectateurs.





Le logo Floki sera également bien visible. Il apparaîtra dans quatre emplacements sur les toiles de fond des interviews officielles de la Premier League lors de chaque match à domicile et dans quatre espaces sur les toiles de fond des conférences de presse utilisées tout au long de la saison.





Floki sera très présente sur les réseaux sociaux de Nottingham Forest. La marque sera mentionnée dans les publications liées aux scores à la fin du match des équipes seniors masculines et féminines et dans toutes les annonces de remplacement.





De plus, Floki occupera une page entière dans les programmes de match distribués lors de chaque match à domicile, et son logo sera affiché sur la couverture. Cela permet de connecter Floki à l'expérience du jour du match et aux fans.





Les fans pourront profiter de promotions intéressantes, comme des produits dérivés dédicacés. À la fin de la saison, Floki offrira aux fans la possibilité de participer à une expérience de « jeu sur le terrain » au stade.





Paul Bell, directeur de l'exploitation de Nottingham Forest, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Floki en tant que partenaire officiel et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux à l'approche de la saison 2024/25. En tant que l'une des entreprises les plus innovantes de ce secteur, nous sommes ravis de travailler en collaboration avec la communauté Floki. »





Popularité de l'EPL

La Premier League anglaise (EPL) est la ligue sportive la plus populaire au monde. Elle compte plus de téléspectateurs que l'UEFA Champions League et la Bundesliga réunies. Au cours de la saison 2022/23, l'EPL a réuni une audience totale de 3,23 milliards de personnes. Ces matchs ont été diffusés dans 712 millions de foyers dans 190 pays.





Selon Nielsen, 2,01 milliards de téléspectateurs ont suivi les retransmissions en direct des matchs au cours de la saison. En outre, 1,22 milliard de téléspectateurs ont suivi les émissions de moments forts et d'autres programmes connexes. Les clubs de Premier League anglaise ont également un énorme public sur les réseaux sociaux avec plus d'un demi-milliard d'abonnés répartis sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube.





L'histoire de la forêt de Nottingham

Fondé en 1865, Nottingham Forest est un club avec une riche histoire. C'est l'un des huit clubs, avec Liverpool, l'Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid, à avoir remporté deux championnats européens consécutifs. Nottingham Forest a également une forte présence en ligne, avec plus de 4,5 millions d'abonnés sur diverses plateformes de médias sociaux. Cela comprend un million de fans sur Facebook, 670 000 abonnés sur X, un million d'abonnés sur Instagram, 1,2 million d'abonnés sur TikTok et 184 000 abonnés sur YouTube.

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie populaire et le jeton utilitaire de l'écosystème Floki. Floki vise à devenir la cryptomonnaie la plus connue et la plus utilisée au monde, en se concentrant sur l'utilité, la philanthropie, la communauté et le marketing. Floki compte actuellement plus de 490 000 détenteurs et une marque forte reconnue mondialement grâce à des partenariats marketing stratégiques.

