Die Tezos (XTZ) SWOT-Analyse

Hinweis: Eine SWOT-Analyse ist eine Bewertung der grundlegenden, betrieblichen, technischen, sozialen, wirtschaftlichen und in gewissem Maße sogar administrativen Elemente eines Projekts. Dies ist kein Modell, das für Handelszwecke verwendet werden sollte. ( NFA, DYOR )





Ein SWOT-Analyserahmen besteht aus den vier Elementen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und bietet hervorragende Erkenntnisse für die Etablierung eines umfassenden Verständnisses des Zustands des Wohlergehens eines Projekts aus der Vogelperspektive.





Es kann dabei helfen, Entscheidungen darüber zu formulieren, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern, Leistungsziele festzulegen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, wohin ein Projekt geht.

Diese zeitlose Bewertungsmethode, die in der Kryptowelt selten (wenn überhaupt) verwendet wird, ist jetzt an der Zeit, sie auf den Bereich digitaler Assets anzuwenden.





Heute wird Tezos ( XTZ ), ein Layer 1 der Projektgeneration 2017 mit einer glorreichen Geschichte und einigen wunderbaren On-Chain-Engineerings rund um den Konsens, einen SWOT erhalten.









💪 Stärken (intern) (hilfreich)

1. Außenseiterstatus

Bei Tezos steht in allen seinen Geschäftsabläufen Exzellenz im Vordergrund. Die Sauberkeit seiner sozialen Medien, das Markenimage, die Qualität der Inhalte, die Organisation der Einheiten innerhalb des Ökosystems und die relative Stille von ihnen. Es ist sehr ungewöhnlich (nahezu unmöglich), XTZ in den Echokammern von Bitcoin- und ETH-Maxis schweben zu sehen; Tezos wurde von den Mainstream-Medien nicht so heftig ins Visier genommen wie andere L1s; und XTZ scheint keine Verbindung zu FTX zu haben (was ein Hauch frischer Luft ist). In Bezug auf die Anzahl der Entwickler (~111 Vollzeit-Entwickler) schneidet Tezos bescheiden ab und scheint nicht unter der gleichen Art von Aufblähung zu leiden, die vielen anderen Layer-1-Entwicklern schadet. All dies schafft zusammen mit seiner längeren Geschichte als die meisten Projekte (die als eine Art OG eingestuft werden) ein Gefühl der Zuversicht, dass das Projekt in Zukunft gedeihen wird.





2. DEFI TVL wächst

TVL (oder Total Value Locked) ist zu einer entscheidenden Messgröße für die Feststellung der wirtschaftlichen Bedeutung eines Netzwerks oder Protokolls geworden. Je höher der TVL, desto wertvoller ist das Netzwerk (oder Protokoll). Angesichts der Tatsache, dass der gesamte Kryptomarkt in fast allen Bereichen zurückgegangen ist, vom Preis über das Volumen bis hin zu den Stablecoin-Reserven, ist es erstaunlich zu sehen, dass der TVL auf Tezos trotz gegenläufiger Kräfte tatsächlich gestiegen ist. Als Näherungswert für das Wachstum betrug der TVL in USD im Sommer 2022 etwa 50 Millionen US-Dollar; heute liegt es bei über 85 Millionen US-Dollar. Bezogen auf die XTZ-Sperre hat sich diese Zahl im gleichen Zeitraum von etwa 30 Millionen auf nun etwa 110 Millionen verschoben.





3. Mumbai-Upgrade

Tezos hat kürzlich ein transformatives technologisches Upgrade namens Mumbai durchlaufen. Am bemerkenswertesten war die Reduzierung der Blockzeiten von 30 Sekunden auf 15 Sekunden, was einen höheren Transaktionsdurchsatz und schnellere Endgültigkeitsgarantien ermöglicht. Architektonisch gesehen gibt es so genannte SCORUs (Smart Contract Optimistic Rollups), die die Skalierbarkeit von Dapps verbessern und neue Ausführungsumgebungen einführen. Das Ticketsystem verfügt jetzt über RPC-Punkte für eine bessere Sichtbarkeit und die Tickets selbst können jetzt zwischen Benutzern übertragen werden (Tickets sind immer noch seltsam, stellen aber effektiv eine Mischung aus einem seelengebundenen Token und einem NFT dar). Die Programmiersprache (genannt Michelson) hatte einige Opcode-Updates (neue Opcode-Einführungen und frühere wurden erweitert). Für das Spielen im Testnet wurden ZK/Validity-Rollups bereitgestellt.





4. Bedeutung des NFT-Marktes

Interessanterweise wurde Tezos als Nebenprodukt des NFT-Booms im Jahr 2021 zu einer der Zielketten, bei denen diese Aktivität ernsthaft an Bedeutung gewonnen hat. Tatsächlich waren NFTs die größten Treiber der On-Chain-Aktivitäten im gesamten Netzwerk (größer als DEFI, Gaming und andere Unterkategorien). Selbst heute gemessen, nach dem Rückgang des NFT-Handels auf dem Makromarkt, liegen die XTZ-Marktplätze etwa rund 40 % unter ihrem Höchststand (in Bezug auf die vierteljährlichen Umsätze), was im Vergleich zu anderen Märkten auf ETH und SOL einen Rückgang von über 60 % verzeichnet %, gar nicht so schlecht. Immer wenn die Marktbedingungen wieder besser werden, könnte Tezos ein sehr gutes Maß an Aufmerksamkeit und Aktivität auf sich ziehen.





5. Hard-Fork-Resilienz

Tezos hat ein sich selbst änderndes On-Chain-Governance-Modul implementiert, das alle Aktualisierungen sofort bei allen Knotenbetreibern anwendet. Typischerweise erfordert die Implementierung eines Software-Upgrades/einer Software-Änderung eine extreme Koordination, da die Abstimmung außerhalb der Kette stattfindet und dann in die Kette portiert wird. Da alles in die Tezos-Technologie selbst integriert ist, wird die Änderung bei jedem Upgrade/einer Änderung einfach an alle Knoten weitergegeben. Es ist keine Koordination erforderlich. Hard Forks sind in der Regel umstritten, was bedeutet, dass Werte dupliziert und dann aus einem Ökosystem abgeschöpft werden, während gleichzeitig die Gemeinschaft um sie herum gespalten wird; Die Vermeidung von Hard Forks ist ein Nettovorteil für eine Wirtschaftstechnologie, die ein Höchstmaß an Konsistenz und Sicherheit erfordert.





6. Einsatzverhältnis

Tezos ist ein LPOS-System (Liquid Proof-of-Stake). Die Kapitalbindung in Form von dedizierten/aus dem Verkehr gezogenen digitalen Vermögenswerten ist ein direkter Maßstab für das wirtschaftliche Wohlergehen eines Projekts (oder das Vertrauen in dieses). Bei einem Gesamtangebot von rund 1 Milliarde Token, von denen derzeit etwa 700 Millionen abgesteckt sind, ist dies ein sehr starkes Zeichen dafür, dass die Token-Inhaber mit dem langfristigen Wachstum des Netzwerks übereinstimmen (~70 % des abgesteckten Angebots). Man kann sagen, dass die Quote im letzten Jahr tatsächlich von über 75 % gesunken ist, aber die Menge an eindeutigen Adressen in der Kette könnte ein Ausgleich sein. Erwähnenswert ist auch, dass Tezos im Vergleich zu anderen Anbietern mit Stolz zu den höchsten Einsatzquoten überhaupt zählt.









😞 Schwächen (intern) (schädlich)

1. Stablecoin-Reserven

Stablecoins haben sich zu einer der führenden Anwendungen in der Kryptowährung entwickelt. Die Anzahl der Stablecoins in einem Netzwerk ist ein Vertrauensbeweis in seine Sicherheit und Benutzerbasis. Netzwerke wie Ethereum, Solana und Tron verfügen alle über On-Chain-Stablecoin-Konten in Milliardenhöhe. Wenn man bedenkt, dass es sich bei Tezos um eine native Schicht 1 mit einer mehrjährigen Geschichte und angemessener Technologie handelt, ist es interessant, dass Tezos insgesamt über sehr bescheidene ~54 Millionen USD an Stablecoins in der Kette verfügt. Dies weist auf einige ungünstige Dinge hin, wie z. Misstrauen gegenüber Stablecoin-Unternehmen/Emittenten, enge Regierungsbeziehungen, die freies Denken behindern, und mangelnde Unterstützung durch wichtige Akteure der Branche.





2. Ewige Inflation

Die Inflation ist der Dieb der Ersparnisse. Tezos verfügt über ein unbegrenztes maximales Angebot und ein Token-Emissionsmodell, das etwa 42 Millionen XTZ pro Jahr in Umlauf bringen würde. Auf dem aktuellen Niveau von ~1 Milliarde Token entspricht das einer Inflationsrate von 4,4 %. Das ist nicht schrecklich. Da das Gesamtangebot wächst, die Emissionen jedoch konstant bleiben, dürften die Auswirkungen des Inflationsdrucks im Laufe einiger Jahre nachlassen. Dies wirkt sich geringfügig auf die Dynamik von XTZ als Wertaufbewahrungsmittel aus und wird in Zyklusspitzen der Markteuphorie zu einer Belastung der Preise führen.





🧐 Chancen (extern) (hilfreich)

1. EVM-Kompatibilität Das EVM hat sich als eine der wichtigsten Innovationen im verteilten Computing, der Dezentralisierung und im gesamten digitalen Wirtschaftssektor erwiesen. Langsam aber sicher implementiert jedes Smart-Contract-fähige Netzwerk die EVM-Kompatibilität, um ein höheres Maß an Interoperabilität zwischen verschiedenen Umgebungen für Krypto zu gewährleisten. Tezos hat zugesagt, die EVM-Kompatibilität in seine Systeme zu integrieren, was wiederum zu Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für Entwickler, stärkeren Multi-Chain-Anwendungslösungen und Konnektivität zu anderen Netzwerken führen würde (was viel mehr potenzielle Liquidität freisetzt).





2. Stablecoin-Reserven

Wenn man bedenkt, wie gering die Gesamtmenge an Stablecoins ist, die derzeit in der Kette geprägt werden (~54 Millionen US-Dollar), beträgt der Spielraum für Wachstum (sogar bis zur Marke von nur 1 Milliarde US-Dollar) im Falle einer Blüte dieses Sektors das 20-fache; Unter der Annahme, dass die Stablecoin-Nachfrage organisch ist, würde dies zu einem Netzwerkwachstum in der Kette in Bezug auf TVL, Transaktionen, Gebühren und Smart-Contract-Aufrufe führen; All dies stellt gesündere und profitablere Netzwerkstaaten dar.









😳 Bedrohungen (extern) (schädlich)

1. Krieg der L1

Es gibt so viele Layer-1-Projekte mit überlegenen Fortschritten in allen Bereichen, wirtschaftlichen Anreizen, Technologie, Community, Entwicklungsteams, Beziehungen usw. Tezos ist nur ein weiterer Anwärter auf dieser Bühne. Es liegt in der Natur von Netzwerkstrukturen, dass Marktführer in der Regel mehr als 80 % des Marktanteils übernehmen (wir können darüber streiten, ob es sich dabei um ETH oder etwas anderes handelt), aber Tezos trägt die Branche einfach in keiner Weise. Fast alle Layer-1-Projekte der neueren Generation (wie Near, Mantle, Aptos, Sui und dergleichen) sind viel besser positioniert, um zu dominieren, ganz zu schweigen von Layer-Null-Projekten (Avalanche, Polkadot, Comsos), die viel stärkere Marken sind.





Wegbringen:

Tezos ist ein Liebling.





Ich habe versucht, so hart wie möglich zu sein und gleichzeitig eine bullische Tendenz beizubehalten.





Während ich immer auf der Suche nach Projekten bin, die eine ständige Inflation haben, hat Tezos offenbar gute Arbeit geleistet, um alle miteinander verflochtenen wirtschaftlichen Kräfte in Einklang zu bringen. Die Emissionen liegen bei 4,4 %, der Einsatz bei 6,4 % Ertrag, die Verbrennung führt zu einer Reduzierung der Zirkulation um etwa 1 %. Schaffung eines realen Renditeumfelds (in XTZ ausgedrückt) von etwa ~1,5–2,5 %.





Was in dieser Bewertung nicht thematisiert wurde, war die Geschichte von Tezos. Durch eine Reihe von juristischen Spielereien und internen Debakeln wurde XTZ so stark in die Politik gedrängt, dass allein die Tatsache, dass es heute floriert, Lob verdient.





Es wurden ernsthafte Anstrengungen unternommen, um dieses Projekt zu verwirklichen, und es wurden neue technische Aspekte gefunden (nämlich die Synthese von On-Chain-Governance und Liquid Staking), die Tezos eine starke Grundlage für den Kampf um eine Position in der Führungsspitze der Smart-Contract-Plattformen geben .

Für diejenigen, die gute Geschichten hinter den Projekten schätzen, an denen sie beteiligt sind, hat Tezos sicherlich eine der unterhaltsamsten Geschichten.





Abschluss:

Ich bin ein Fan von Tezos und möchte, dass sie gewinnen. zumindest eine Art Dauerhaftigkeit in der Branche zu erreichen.





Würde ich in XTZ investieren?

Ja.





Tezos hat das qualitative Potenzial, eine dominierende Kraft im Kryptobereich zu werden. Tezos ist nicht ganz für Einzelhandelsdegenerierte geeignet und hat eine anspruchsvollere Präsenz.





Irgendetwas an XTZ lässt mich das Gefühl haben, dass die Tätigkeit als Netzwerkvalidator (Baker genannt, für die mehr als 6.000 XTZ-Tokens erforderlich sind) letztendlich als ein wirklich wunderbares 80- oder 180-IQ-Spiel angesehen wird.

Wenn Sie etwas wissen, was ich nicht weiß, oder das Gefühl haben, dass ich etwas Bemerkenswertes übersehen habe, teilen Sie es mir bitte mit. Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen.





Vielen Dank fürs Lesen,

Ich hoffe, dass dies Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leistet.

Lebe lange und wohlhabend 🥂