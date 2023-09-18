Tezos (XTZ) SWOT Analizi





Not: SWOT analizi, bir projenin temel, operasyonel, teknik, sosyal, ekonomik ve hatta bir dereceye kadar idari unsurlarının değerlendirilmesidir. Bu, ticari amaçla kullanılacak bir model değildir. ( NFA, DYOR )





Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir fikir sağlar.





Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi.





Bugün, 2017 nesil projelerden görkemli bir geçmişe ve fikir birliği etrafında bazı muhteşem zincir içi mühendisliğe sahip bir katman olan Tezos ( XTZ ), bir SWOT alacak.









💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı)

1. Zavallı Durumu

Tezos'un tüm operasyonlarında mükemmellik yazılıdır. Sosyal medyanın temizliği, marka imajı, içerik kalitesi, ekosistem içindeki kurumların organizasyonu ve onlar adına göreceli sessizlik. XTZ'nin Bitcoin ve ETH maxis'in yankı odaları etrafında yüzdüğünü görmek çok nadirdir (neredeyse imkansızdır); Tezos, diğer L1'ler gibi ana akım medya tarafından vahşice hedef alınmadı; ve XTZ'nin FTX (bu yeni bir soluk) ile bağlantısı yok gibi görünüyor. Geliştirici sayısı (~111 tam zamanlı geliştirici) açısından mütevazı bir sıralamaya sahip olan Tezos, diğer birçok Katman 1'i lekeleyen aynı türde bir şişkinlikten muzdarip görünmüyor. Bütün bunlar, çoğu projeden daha uzun bir geçmişe sahip olması (yarı tür OG olarak sıralanması) ile birlikte, projenin ilerleyerek gelişeceğine dair bir güven duygusu yaratıyor.





2. DEFI TVL Büyüyor

TVL (veya Kilitli Toplam Değer), bir ağın veya protokolün ekonomik öneminin belirlenmesinde çok önemli bir ölçüm haline geldi. TVL ne kadar yüksek olursa ağ (veya protokol) o kadar değerli olur. Genel kripto piyasasının fiyattan hacme, stabilcoin rezervlerine kadar neredeyse her önlemi geri çektiği göz önüne alındığında, dengeleyici güçlere rağmen Tezos'taki TVL'nin aslında arttığını görmek şaşırtıcı. Büyümenin yaklaşık bir tahmini olarak, 2022 yazında ABD doları cinsinden TVL ~50 milyon dolardı; bugün ~85 milyon doların üzerindedir. XTZ kilitlenmesi açısından bu sayı aynı zaman diliminde ~30 milyondan şu ana kadar yaklaşık 110 milyona kaydı.





3. Mumbai Yükseltmesi

Tezos yakın zamanda Mumbai adında dönüştürücü bir teknolojik yükseltme sürecinden geçti. En dikkate değer olanı, blok sürelerinin 30 saniyeden 15 saniyeye düşürülmesiydi; böylece daha yüksek işlem verimi ve daha hızlı kesinlik garantileri sağlandı. Mimari olarak, dapp'lerin ölçeklenebilirliğini artıran ve yeni yürütme ortamları sunan SCORU'lar (Akıllı Sözleşme İyimser Toplamaları) adı verilen bir şey. Bilet sistemi artık daha fazla görünürlük için RPC puanları ekledi ve biletlerin kendisi de artık kullanıcılar arasında aktarılabiliyor (biletler hala garip ama aslında ruha bağlı bir token ile NFT arasında bir şey). Programlama dili (Michelson olarak adlandırılır) bazı işlem kodu güncellemelerine sahipti (yeni işlem kodu tanıtıldı ve öncekiler genişletildi). Testnet'te oynamak için ZK/Validity toplamaları dağıtıldı.





4. NFT Pazarının Önemi

İlginçtir ki 2021 yılında yaşanan NFT patlamasının bir yan ürünü olarak Tezos, bu aktivitenin ciddi anlamda ön plana çıktığı destinasyon zincirlerinden biri oldu. Aslına bakılırsa NFT'ler, tüm ağ için (DEFI, oyun ve diğer alt kategorilerden daha büyük) zincir içi aktivitenin en büyük itici güçleri olmuştur. Bugün ölçüldüğünde bile, NFT ticaretindeki makro pazar düşüşünün ardından, XTZ pazaryerleri, ETH ve SOL'deki diğer pazarlara göre (üç aylık satışlar açısından) başlangıç noktasına göre yaklaşık %40 oranında düşüş yaşıyor ve 60'ın üzerinde düşüş gösteriyor. %, hiç de fena değil. Daha iyi piyasa koşulları geri geldiğinde, Tezos çok iyi miktarda ilgi ve aktivite yakalayabilir.





5. Sert Çatal Direnci

Tezos, tüm güncellemeleri düğüm operatörleri genelinde anında uygulayan, kendi kendini değiştiren, zincir üstü bir yönetişim modülünü uygulamaya koydu. Tipik olarak, bir yazılım yükseltmesinin/değişiminin uygulanması aşırı koordinasyon gerektirir çünkü oylama zincir dışında gerçekleşir ve daha sonra zincire taşınır. Her şey Tezos teknolojisinin kendisinde yer aldığından, ne zaman bir yükseltme/değişim meydana gelse, tüm düğümler değişime zorlanır; herhangi bir koordinasyona gerek yoktur. Sert çatallar genellikle tartışmalıdır; bu, değerin kopyalandığı ve daha sonra ekosistemin etrafındaki topluluğu bölerken ekosistemden çekildiği anlamına gelir; Sert çatallardan kaçınmak, ultra yüksek derecede tutarlılık ve güvenlik gerektiren ekonomik bir teknoloji için net bir olumludur.





6. Bahis Oranı

Tezos bir LPOS (Liquid Proof-of-Stake) sistemidir. Tahsis edilmiş/dolaşım dışı bırakılmış dijital varlıklar şeklindeki sermaye taahhüdü, bir projenin ekonomik refahının (veya ona olan güvenin) doğrudan bir ölçüsüdür. Toplam yaklaşık 1 Milyar token arzının şu anda 700 milyon kadarının stake edilmiş olması, token sahiplerinin ağın uzun vadeli büyümesiyle uyumunun çok güçlü bir işaretidir (~%70 arz stake edilmiş). Geçen yıl bu oranın aslında %75'in üzerine düştüğü söylenebilecek bir şey var, ancak zincirdeki benzersiz adreslerin miktarı bir dengeleyici olabilir. Ayrıca, diğer katmanlara kıyasla Tezos'un gururla en yüksek stake oranları arasında yer aldığını da belirtmekte fayda var.









😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı)

1. Stablecoin Rezervleri

Stabilcoinler, kripto para biriminin önde gelen uygulamalarından biri olarak ortaya çıktı. Bir ağdaki Stablecoin'lerin ölçüsü, o ağdaki güvenlik ve kullanıcı tabanına duyulan güvenin oyu anlamına gelir. Ethereum, Solana ve Tron gibi ağların hepsi milyarlarca dolarlık zincir içi stabilcoin hesaplarına sahip. Tezos'un çok yıllık bir geçmişe ve yeterli teknolojiye sahip yerel bir katman olduğu göz önüne alındığında, Tezos'un toplam zincir içi stabilcoinlerin ~54 milyon ABD doları kadar mütevazı bir miktara sahip olması ilginçtir. Bu, aşağıdaki gibi birkaç olumsuz şeye işaret eder; Stabilcoin şirketlerine/ihraççılarına duyulan güvensizlik, özgür düşünmeyi engelleyen yakın hükümet ilişkileri ve sektördeki kilit oyuncuların destek eksikliği.





2. Sürekli Enflasyon

Enflasyon tasarruf hırsızıdır. Tezos, sınırsız bir maksimum arza ve yılda yaklaşık 42 milyon XTZ'yi dolaşıma enjekte edecek bir token emisyon modeline sahip. Mevcut ~1 Milyar token seviyesinde, bu %4,4'lük bir enflasyon oranına karşılık geliyor. Bu korkunç değil. Toplam arzın arttığı ancak emisyonun sabit kaldığı göz önüne alındığında, enflasyonist baskıların etkisinin birkaç yıl içinde hafiflemesi bekleniyor. Bu, bir değer deposu olarak XTZ açısından dinamikleri biraz etkileyecek ve piyasa coşkusunun döngüsel zirveleri sırasında fiyatlar üzerinde bir baskı yaratacaktır.





🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı)

1. EVM Uyumluluğu EVM'nin dağıtılmış bilgi işlem, merkezi olmayan yönetim ve genel dijital ekonomi sektöründeki en önemli yeniliklerden biri olduğu kanıtlanmıştır. Yavaş ama emin adımlarla, akıllı sözleşme özellikli her ağ, kripto için farklı ortamlar arasında daha yüksek derecede birlikte çalışabilirlik sağlamanın bir yolu olarak EVM uyumluluğunu uyguluyor. Tezos, EVM uyumluluğunu sistemlerine entegre edeceğinin sözünü verdi; bu da geliştiricilerin kullanılabilirliğinde iyileşmeler, daha güçlü çok zincirli uygulama çözümleri ve diğer ağlara bağlantı (bu da çok daha fazla potansiyel likiditenin kilidini açar) anlamına gelecektir.





2. Stablecoin Rezervleri

Şu anda zincirde basılan toplam stablecoin miktarının ne kadar düşük olduğu (~54 milyon ABD Doları) göz önüne alındığında, bu sektörün gelişmesi durumunda büyüme alanı (sadece 1 milyar ABD Dolarına kadar) 20 kat olacaktır; Stablecoin talebinin organik olduğunu varsayarsak TVL, işlemler, ücretler ve akıllı sözleşme çağrıları açısından zincir içi ağ büyümesi anlamına gelecektir; bunların hepsi daha sağlıklı, daha karlı ağ durumlarını oluşturur.









😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı)

1. L1'lerin Savaşı

Her vektörde, ekonomik teşviklerde, teknolojide, toplulukta, geliştirme ekiplerinde, ilişkilerde vb. üstün ilerlemeler sağlayan çok sayıda birinci katman proje var. Tezos bu aşamadaki yarışmacılardan sadece biri. Ağ yapılarının doğası gereği, liderler genellikle %80'den fazla pazar payına sahip olurlar (bunun ETH mi yoksa başka bir şey mi olacağını tartışabiliriz), ancak Tezos sektörü hiçbir şekilde taşımıyor. Neredeyse tüm yeni nesil birinci katman projeleri (Near, Mantle, Aptos, Sui ve benzeri) hakim olmak için çok daha iyi bir konumdadır; bırakın sıfır katman projelerinin (Avalanche, Polkadot, Comsos) çok daha güçlü markalar olması bir yana.





Götürmek:

Tezos bir sevgilimdir.





Yükseliş eğilimini korurken mümkün olduğunca sert olmaya çalıştım.





Ben her zaman sürekli enflasyona sahip projelerin peşindeyken Tezos, iç içe geçmiş tüm ekonomik güçleri dengeleyerek iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor; Emisyonlar %4,4, verim %6,4, yanma ise dolaşımda yaklaşık %1 oranında azalma anlamına geliyor. Yaklaşık ~%1,5–2,5 oranında gerçek bir getiri ortamı (XTZ cinsinden) oluşturmak.





Bu değerlendirmede gündeme gelmeyen bir konu da Tezos'un tarihiydi. Bir dizi yasal saçmalık ve iç fiyasko nedeniyle XTZ o kadar çok politikaya maruz kaldı ki, bugün başarılı olması bile övgüye değer.





Bu projeyi gerçekleştirmek için ciddi çaba sarf edildi ve Tezos'a akıllı sözleşme platformlarının liderlik çemberinde bir pozisyon için mücadele etmesi için güçlü bir temel sağlayan yeni teknik açılar (yani zincir üstü yönetim ve likit staking sentezi) bulundu. .

Dahil oldukları projelerin arkasındaki güzel hikayeleri takdir edenler için Tezos'ta kesinlikle en eğlenceli hikayelerden biri var.





Çözüm:

Ben Tezos hayranıyım ve onların kazanmasını istiyorum; en azından sektörde bir tür kalıcılık sağlamak için.





XTZ'ye yatırım yapar mıyım?

Evet.





Tezos, kriptoda hakim bir güç haline gelebilecek niteliksel potansiyele sahip. Perakende yozlaşmışları için pek uygun olmayan Tezos, daha sofistike bir varlığa sahip.





XTZ ile ilgili bir şey bana, bir ağ doğrulayıcısı olmanın (6.000'den fazla XTZ tokeni gerektiren Baker olarak anılır) sonuçta geriye dönüp bakıldığında gerçekten muhteşem bir 80 veya 180 IQ oyunu olarak değerlendirileceğini hissettiriyor.

Bilmediğim bir şey biliyorsanız veya kayda değer bir şeyi kaçırmış olabileceğimi düşünüyorsanız, lütfen paylaşın, geri bildirimlerinizden çok memnun olurum.





Okuduğunuz için çok teşekkür ederim

Umarım bu yolculuğunuzda size iyi hizmet eder.

Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂