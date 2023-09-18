SWOT-анализ Tezos (XTZ)





Примечание: SWOT-анализ — это оценка фундаментальных, операционных, технических, социальных, экономических и даже в некоторой степени административных элементов проекта. Эта модель не предназначена для использования в торговых целях. ( НФА, ДЬОР )





Система SWOT-анализа, состоящая из четырех элементов: сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, обеспечивает превосходную информацию для установления высокого уровня понимания состояния благосостояния проекта через призму птичьего полета.





Это может помочь сформулировать решения относительно того, какие области требуют большего внимания, установить цели производительности и организовать фундаментальное понимание того, в каком направлении движется проект.

Редко (если вообще когда-либо) используемый в криптографии, пришло время применить этот вечный метод оценки к пространству цифровых активов.





Сегодня Tezos ( XTZ ), первый уровень из поколения проектов 2017 года со славной историей и удивительными разработками в сети, основанными на консенсусе, получит SWOT.









💪 Сильные стороны (внутренние) (полезно)

1. Статус аутсайдера

Tezos демонстрирует превосходство во всех аспектах своей деятельности. Чистота социальных сетей, имидж бренда, качество контента, организация организаций внутри экосистемы и относительное молчание от их имени. Очень редко (почти невозможно) обнаружить XTZ, плавающим в эхо-камерах Биткойна и ETH maxis; Tezos не подвергся жестоким нападкам со стороны основных средств массовой информации, как другие L1; и XTZ, похоже, не имеет связей с FTX (что является глотком свежего воздуха). Имея скромный рейтинг по количеству разработчиков (около 111 штатных разработчиков), Tezos, похоже, не страдает от такого раздувания, которое бросает тень на многие другие уровни 1. Все это, в сочетании с его более длительной историей, чем у большинства проектов (причисляемых к полу-своего рода OG), создает чувство уверенности в том, что проект будет процветать и двигаться вперед.





2. DEFI TVL растет

TVL (или Total Value Locked) стал решающим показателем экономической значимости сети или протокола. Чем выше TVL, тем ценнее сеть (или протокол). Учитывая, что в целом рынок криптовалют снижается практически по всем показателям, от цены до объема и резервов стейблкоинов, поразительно видеть, что, несмотря на противодействующие силы, TVL на Tezos фактически увеличивается. Приблизительно рост: летом 2022 года ТВЛ в долларовом выражении составлял ~50 миллионов долларов; сегодня он превышает ~85 миллионов долларов. Что касается заблокированных XTZ, это число за тот же период увеличилось с примерно 30 миллионов до примерно 110 миллионов.





3. Обновление Мумбаи

Tezos недавно прошел революционную технологическую модернизацию под названием Mumbai. Наиболее примечательным было изменение времени блокировки с 30 секунд до 15 секунд, что обеспечило более высокую пропускную способность транзакций и более быстрые гарантии окончательности. С архитектурной точки зрения это нечто, называемое SCORU (оптимистические накопительные пакеты смарт-контрактов), которые повышают масштабируемость децентрализованных приложений и вводят новые среды выполнения. В систему билетов теперь добавлены очки RPC для большей наглядности, а сами билеты теперь можно передавать между пользователями (билеты по-прежнему странные, но по сути представляют собой что-то среднее между токеном, привязанным к душе, и NFT). Язык программирования (называемый Майкельсоном) претерпел некоторые обновления кодов операций (введены новые коды операций и расширены предыдущие). Для игры в Testnet были развернуты накопительные пакеты ZK/Validity.





4. Важность рынка NFT

Интересно, что в результате бума NFT, произошедшего в 2021 году, Tezos стал одной из сетей назначения, где эта деятельность приобрела серьезное значение. Фактически, NFT были крупнейшими драйверами онлайн-активности для всей сети (больше, чем DEFI, игры и другие подкатегории). Даже при сегодняшних измерениях, после спада торговли NFT на макрорынке, торговые площадки XTZ упали примерно на 40% по сравнению с их прогнозом (с точки зрения квартальных продаж), что соответствует другим рынкам ETH и SOL, демонстрируя снижение более чем на 60%. %, совсем неплохо. Всякий раз, когда ситуация на рынке вернется к лучшему, Tezos сможет привлечь к себе очень приличное внимание и активность.





5. Устойчивость к хард-форку

Tezos внедрил самонастраивающийся модуль управления в цепочке, который немедленно применяет все обновления ко всем операторам узлов. Как правило, реализация обновления/изменения программного обеспечения требует чрезвычайной координации, поскольку голосование происходит вне цепочки, а затем переносится в цепочку. Поскольку все встроено в саму технологию Tezos, всякий раз, когда происходит обновление/изменение, все узлы просто вносят изменения; никакая координация не требуется. Хард-форки обычно вызывают споры, а это означает, что ценность дублируется, а затем выкачивается из экосистемы, одновременно разделяя сообщество вокруг нее; Избегание хард-форков является положительным моментом для экономической технологии, которая требует сверхвысокой степени согласованности и безопасности.





6. Коэффициент ставок

Tezos — это система LPOS (Liquid Proof-of-Stake). Капиталовложение в виде цифровых активов, выделенных/выведенных из обращения, является прямым показателем экономического благополучия проекта (или доверия к нему). При общем количестве токенов, равном примерно 1 миллиарду, в настоящее время в ставке находится около 700 миллионов из них, что является очень сильным признаком соответствия держателей токенов долгосрочному росту сети (около 70% поставок). Можно сказать, что за последний год это соотношение фактически снизилось с более чем 75%, но количество уникальных адресов в цепочке может быть компенсировано. Также стоит отметить, что по сравнению с другими слоями Tezos имеет одни из самых высоких ставок среди всех.









😞 Слабости (Внутренние) (Вредные)

1. Резервы стейблкоинов

Стейблкоины стали одним из ведущих приложений в криптовалюте. Мерой стейблкоинов в сети является вотум доверия к ее безопасности и пользовательской базе. Сети, включая Ethereum, Solana и Tron, могут похвастаться счетами стейблкоинов в цепочке на миллиарды долларов. Учитывая, что Tezos является родным слоем, с многолетней историей и адекватными технологиями, интересно, что Tezos имеет очень скромные ~54 миллиона долларов США в общей сложности в стейблкоинах в цепочке. Это указывает на несколько неблагоприятных вещей, таких как; недоверие со стороны компаний/эмитентов стейблкоинов, тесные отношения с правительством, которые препятствуют свободному мышлению, а также отсутствие поддержки со стороны ключевых игроков отрасли.





2. Вечная инфляция

Инфляция – похититель сбережений. Tezos имеет неограниченный максимальный объем выпуска и модель эмиссии токенов, которая будет вводить в обращение около 42 миллионов XTZ в год. При текущем уровне ~1 миллиарда токенов это уровень инфляции 4,4%. Это не ужасно. Учитывая, что общий объем предложения растет, а выбросы остаются постоянными, влияние инфляционного давления должно ослабнуть в течение нескольких лет. Это незначительно повлияет на динамику XTZ как средства сбережения и создаст тормоз для цен во время циклических пиков рыночной эйфории.





🧐 Возможности (Внешние) (Полезно)

1. Совместимость с EVM. EVM оказалась одной из наиболее важных инноваций в области распределенных вычислений, децентрализации и всего сектора цифровой экономики. Медленно, но верно каждая сеть, поддерживающая смарт-контракты, реализует совместимость EVM как средство, с помощью которого обеспечивается более высокая степень взаимодействия между различными средами для криптографии. Tezos пообещал, что будет интегрировать совместимость EVM в свои системы, что, в свою очередь, приведет к повышению удобства использования разработчиками, более сильным решениям для многоцепных приложений и возможности подключения к другим сетям (что открывает гораздо больше потенциальной ликвидности).





2. Резервы стейблкоинов

Учитывая, насколько мала общая сумма стейблкоинов, отчеканенных в сети в настоящее время (около 54 миллионов долларов США), в случае, если этот сектор процветает, возможности для роста (даже до отметки в 1 миллиард долларов США) будут 20x; что, если предположить, что спрос на стейблкоины является органическим, это приведет к росту внутрисетевой сети с точки зрения TVL, транзакций, комиссий и вызовов смарт-контрактов; все они представляют собой более здоровые и прибыльные сетевые состояния.









😳 Угрозы (Внешние) (Вредные)

1. Война L1

Существует так много проектов первого уровня с превосходными достижениями по каждому вектору, экономическим стимулам, технологиям, сообществу, командам разработчиков, отношениям и т. д. Tezos — всего лишь еще один претендент на этом этапе. По природе сетевых структур лидеры обычно поглощают свыше 80% доли рынка (мы можем спорить, будет ли это ETH или что-то еще), но Tezos просто никак не несет отрасль. Практически любой новый уровень первого уровня (например, Near, Mantle, Aptos, Sui и т. д.) гораздо лучше доминирует, не говоря уже о проектах нулевого уровня (Avalanche, Polkadot, Comsos) являются гораздо более сильными брендами.





Еда на вынос:

Тезос милый.





Я старался быть как можно более резким, сохраняя при этом бычий уклон.





Хотя я всегда выслеживаю проекты с постоянной инфляцией, Tezos, похоже, проделал хорошую работу, уравновешивая все переплетенные экономические силы; выбросы на уровне 4,4%, ставка на доходность 6,4%, сжигание добавляет примерно 1% сокращения обращения. Создание реальной среды доходности (выраженной в XTZ) примерно в ~1,5–2,5%.





Что-то, что не было затронуто в этой оценке, — это история Tezos. Благодаря череде юридических махинаций и внутренних развалин XTZ подвергся такому большому политизированию, что простой факт его процветания сегодня достоин похвалы.





Для реализации этого проекта были приложены серьезные усилия и найдены новые технические аспекты (а именно, синтез ончейн-управления и ликвидного размещения ставок), которые дают Tezos прочную основу для борьбы за позицию в руководящем круге платформ смарт-контрактов. .

Для тех, кто ценит хорошие истории проектов, в которых они участвуют, у Tezos наверняка есть одна из самых интересных историй.





Заключение:

Я фанат Tezos и хочу, чтобы они победили; по крайней мере, чтобы добиться какого-то постоянства в отрасли.





Буду ли я инвестировать в XTZ?

Да.





Tezos обладает качественным потенциалом, чтобы стать доминирующей силой в криптовалюте. Tezos, не совсем подходящий для дегенератов розничной торговли, имеет более изысканное присутствие.





Что-то в XTZ заставляет меня чувствовать, что работа сетевым валидатором (называемым Бейкером, для которого требуется> 6000 токенов XTZ) в конечном итоге будет восприниматься как поистине чудесная игра с IQ 80 или 180.

Если вы знаете что-то, чего не знаю я, или чувствуете, что я упустил что-то стоящее внимания, поделитесь, пожалуйста, я буду очень признателен за обратную связь.





Большое спасибо за чтение,

Надеюсь, это сослужит вам добрую службу в вашем путешествии.

Живите долго и процветайте 🥂