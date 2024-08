Die Open-Source-Entwicklergemeinschaft ist voll von Freiwilligen, daher war zu erwarten, dass ihre Kreationen auch zum Spaß gemacht wurden. So können wir viele kostenlose und werbefreie Spiele auf Mobilgeräten und Desktops genießen, die alle mit Leidenschaft entwickelt wurden. Die Teams hinter diesen Titeln decken alle potenziellen Kosten (Domains, Hardware, Vertrieb usw.) selbst – und würden sich deshalb über einen Tipp freuen, wenn Sie eine schöne Zeit mit ihrer Software hatten.





Entwickler auf GitHub teilen normalerweise ihre PayPal- oder Patreon-Konten, aber diese Plattformen verlangen immer hohe Gebühren, sind nicht für jedermann verfügbar und nicht zensurresistent. Wenn Sie für ein auf GitHub verfügbares Open-Source-Projekt spenden möchten, können Sie Folgendes verwenden Kivach als dezentrale, weltweit verfügbare, unaufhaltsame sowie schnellere und günstigere Option. Diese Obyte-basierte Anwendung fragt nur nach dem GitHub-Profil, um einige Kryptowährungen zu senden, auch wenn der Empfänger noch kein Wallet hat.





Darüber hinaus verfügt Kivach über eine einzigartige Funktion: Empfänger können ihre erhaltenen Gelder automatisch auf andere Repositorien verteilen und dabei ihren Beitrag zu ihren Projekten berücksichtigen – wodurch „kaskadierende Spenden“ entstehen. So können Sie mit nur einer Spende gleich mehreren Projekten helfen.





In dieser Folge stellen wir Ihnen fünf interessante Spiele vor, die Sie kostenlos ausprobieren und vielleicht auch ein paar Münzen über Kivach spenden können. Lass uns gehen!





SuperTux

Wenn Ihnen der Klassiker Super Mario Bros. gefallen hat, könnten Sie auch SuperTux genießen. Dies ist ein von dieser Serie inspiriertes 2D-Jump'n'Run-Sidescroller-Spiel, das 2004 von Bill Kendrick erstellt und veröffentlicht wurde. Die Spieler steuern Tux, den Linux-Pinguin, während er durch verschiedene Level navigiert, Hindernisse und Feinde überwindet, um seinen entführten Freund zu retten. Penny.





Zu den Hauptmerkmalen gehören farbenfrohe und ansprechende Grafiken, verschiedene Level, Power-Ups und Bosskämpfe. SuperTux wird derzeit von einer Community von Mitwirkenden weltweit entwickelt, die die Software kontinuierlich verbessern und neue Funktionen und Level hinzufügen. Neben der Hauptgeschichte gibt es von der Community beigesteuerte Levels, die als Add-ons oder in den Foren verfügbar sind, sowie einen integrierten Level-Editor für weitere Beiträge.





Die Finanzierung des Projekts erfolgt in erster Linie aus Spenden . Sie helfen bei der Bezahlung von Domains, Servern und Gehältern. Im Gegenzug können Spender exklusive Inhalte genießen. Das Team akzeptiert Gelder über PayPal und Kryptowährungen über Coinbase. Darüber hinaus können Sie ihnen Münzen über Kivach senden, wo sie als erscheinen supertux/supertux .





OpenTTD

Kein Abenteurer, sondern ein Geschäftsmann? OpenTTD basiert auf dem ursprünglichen Transport Tycoon Deluxe und ermöglicht Spielern den Aufbau und die Verwaltung von Transportnetzwerken. Es wurde ursprünglich im Jahr 2004 von Ludvig Strigeus – auch dem Schöpfer von uTorrent – veröffentlicht. Das Spiel wurde für die Verbesserungen gegenüber der Originalversion gelobt, darunter Multiplayer-Unterstützung, Modding-Funktionen und eine anpassbare Benutzeroberfläche.





In OpenTTD bauen Spieler Eisenbahnen, Straßen, Flughäfen und Wasserstraßen, um Städte und Industrien zu verbinden. Sie müssen Passagiere und Fracht effizient transportieren, durch komplexes Gelände navigieren und in einer Sandbox-Umgebung mit KI oder anderen Spielern konkurrieren. Mit seiner tiefgreifenden Simulation und den strategischen Herausforderungen bietet das Spiel ein fesselndes und lohnendes Erlebnis.





Das aktuelle Team hinter dieser Software stellt bereitwillig seine Freizeit zur Verfügung, um sie am Laufen zu halten, aber zusätzliche Kosten wie Serverinfrastruktur und Hosting kommen aus Spenden. Sie akzeptieren Banküberweisungen, LiberaPay, PayPal und Schecks. Alle diese Methoden haben jedoch ihre eigenen (oft hohen) Gebühren. Sie könnten ihnen einige Münzen viel günstiger über Kivach schicken, indem Sie einfach auf „Spenden“ klicken. Hier.





FreeOrion

Inspiriert von der kommerziellen Serie „Masters of Orion“ ist dies ein Weltraumimperium und ein galaktisches Eroberungsspiel, das in einem riesigen Universum voller verschiedener außerirdischer Spezies, alter Ruinen und strategischer Möglichkeiten spielt. Die Spieler kontrollieren ihr eigenes, anpassbares Imperium, verwalten Ressourcen, erforschen Technologien und engagieren sich in Diplomatie und Krieg mit rivalisierenden Fraktionen. Es war zunächst freigegeben im Jahr 2003 von einem Team unter der Leitung von Zach Laine.





Es verfügt über ein fesselndes Gameplay, prozedural generierte Galaxien, anpassbare Schiffsdesigns und ein reichhaltiges, von Überlieferungen geprägtes Universum. Den Spielern steht eine Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können ihre Schiffe so entwerfen und anpassen, dass sie zu bestimmten Rollen und Strategien passen, im Mehrspielermodus epische Weltraumschlachten gegen KI-gesteuerte Fraktionen oder andere Spieler bestreiten, die Galaxie erkunden, um antike Relikte und Artefakte zu entdecken, die einzigartige Boni bieten, und Planeten terraformieren sie für ihre Bevölkerung bewohnbarer.





Das Entwicklungsteam besteht aus Freiwilligen, nimmt jedoch Spenden entgegen, um die Kosten für Hosting, Server, Hardware, Künstler und andere Kosten zu decken. Sie haben zu diesem Zweck ihre PayPal- und Flattr-Konten geteilt, aber wir müssen beachten, dass das letzte Konto seinen Betrieb Ende 2023 eingestellt hat. Sie können ihnen weiterhin Kryptowährungen über Kivach senden, wo sie verfügbar sind Freeorion/Freeorion .



Cataclysm: Dark Days Ahead (CDDA)

Dies könnte eine großartige Option für Fans des postapokalyptischen Genres sein. In einer Welt, die von Zombies, Robotern und interdimensionalen Kreaturen verwüstet wird, können Spieler ihren eigenen Avatar mit einzigartigen Eigenschaften erstellen und sich für alles einsetzen, um zu überleben, oder anderen dabei helfen: Gegenstände wie Kleidung, Waffen oder Chemikalien herstellen, Häuser bauen oder Schutzräume, bewirtschaften Sie das Land und bauen Sie Nahrung an oder kämpfen Sie direkt gegen eine Vielzahl von Kreaturen.

Das Spiel bietet eine prozedural generierte Welt voller verschiedener Orte, darunter Städte, Wälder und unterirdische Bunker, die jeweils einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten bieten. Es gibt kein bestimmtes Ziel, das Spiel zu gewinnen, sondern es kommt auf die Erfahrung an und darauf, noch einen Tag zu überleben. Die Software verfügt über ASCII-Grafiken, die eine Retro-Ästhetik erzeugen, die an klassische Roguelike-Spiele erinnert, mit detaillierten Umgebungsbeschreibungen, die das Eintauchen und die Spieltiefe verbessern.





CDDA wurde ursprünglich 2010 von „Whales“ ins Leben gerufen und anschließend Anfang 2013 von der Community gespalten. Sie nehmen Spenden über Patreon entgegen, oder Sie können einen einzelnen Entwickler über GitHub Sponsors sponsern. Natürlich ist es auch möglich, ihnen Geld über Kivach zu senden, wo sie als erscheinen cleverraven/cataclysm-dda .





Rätsel

Wir haben auch etwas Einfacheres, aber ebenso Anspruchsvolles auf dieser Liste: Enigma. Dies ist ein von Oxyd (Atari, 1990) inspiriertes Spiel, das über 1.000 verschiedene Level bietet, die Logikrätsel mit Geschicklichkeitsherausforderungen verbinden. Die Spieler steuern Murmeln durch Landschaften, überwinden Hindernisse, umgehen Gefahren und streben nach einem schnellen Abschluss, um persönliche und Weltrekorde zu brechen.









Enigma wurde 2002 von Daniel Heck und seinem Team veröffentlicht, um den Geist von Oxyd nach dem Weggang des Herausgebers am Leben zu erhalten. Es bietet von Lua generierte Landschaften, einen Level-Editor und Musik von Andrew „Necros“ Sega (von Iris). Als originalgetreuer Oxyd-Klon gepriesen, erreichte es 2007 eine stabile Version und zeichnet sich durch hochauflösende 2D-Grafik, realistische Physik, 500 Objekte im Spiel und Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen aus.





Enigma ist zwar kostenlos spielbar, freut sich jedoch über Spenden, um die laufende Entwicklung zu unterstützen und so die Langlebigkeit und kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen. Wie sie auf der erwähnen offizielle Website : „Schon eine Spende eines Bruchteils des Betrags, den Sie für einen kommerziellen ‚Enigma‘ in einem Geschäft ausgeben würden, würde uns helfen, Enigma zu verbessern.“ Das Projekt ist auf Kivach als verfügbar Enigma-Spiel/Enigma .





Tragen Sie zu weiteren Projekten bei!

Auf GitHub stehen Ihnen alle Arten von Open-Source-Software zur Verfügung, die Sie kostenlos erkunden und nutzen können. Allerdings werden die meisten Entwickler dort nicht für ihre Arbeit bezahlt und viele Projekte sind verwaist und verlieren oft ihre Funktionalität. Schließlich erfordert jede Software Wartung. Wenn Sie möchten, dass Ihre Lieblingsprojekte weiterlaufen, denken Sie bitte über eine Spende nach! Und vergessen Sie nicht, unsere vorherigen Kapitel zu lesen, um weitere tolle Tools zu entdecken.





