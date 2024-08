5 projets open source à donner via Kivach, épisode VII : jeux auxquels jouer gratuitement !

La communauté des développeurs open source regorge de bénévoles, il fallait donc s'attendre à ce que leurs créations soient également faites pour le plaisir. C'est ainsi que nous pouvons profiter de nombreux jeux gratuits et sans publicité sur mobile et sur ordinateur, tous conçus avec passion. Les équipes derrière ces titres couvrent elles-mêmes toutes les dépenses potentielles (domaines, matériel, distribution, etc.) et c'est pourquoi elles apprécieraient un pourboire si vous passiez un bon moment avec leur logiciel.





Les développeurs sur GitHub partagent généralement leurs comptes PayPal ou Patreon, mais ces plateformes facturent toujours des frais élevés, ne sont pas disponibles pour tout le monde et ne résistent pas à la censure. Si vous souhaitez faire un don à un projet open source disponible sur GitHub, vous pouvez utiliser Kivatch en tant qu'option décentralisée, disponible à l'échelle mondiale, imparable, ainsi que plus rapide et moins chère. Cette application basée sur Obyte demande uniquement le profil GitHub pour envoyer certaines crypto-monnaies, même si le destinataire n'a pas encore de portefeuille.





En outre, Kivach possède une fonctionnalité unique : les bénéficiaires peuvent distribuer automatiquement les fonds reçus entre d'autres référentiels, en tenant compte de leur contribution à leurs projets, créant ainsi des « dons en cascade ». De cette façon, vous pourriez aider plusieurs projets avec un seul don.





Dans cet épisode, nous explorerons cinq jeux intéressants que vous pouvez essayer gratuitement et, peut-être, faire don de pièces via Kivach. Allons-y!





SuperTux

Si vous avez apprécié le classique Super Mario Bros., vous pouvez également profiter de SuperTux. Il s'agit d'un jeu à défilement latéral en 2D inspiré de cette série, créé et publié par Bill Kendrick en 2004. Les joueurs contrôlent Tux, le pingouin Linux, alors qu'il navigue à travers différents niveaux, surmontant les obstacles et les ennemis pour sauver son ami kidnappé, Penny.





Les fonctionnalités clés incluent des graphismes colorés et attrayants, divers niveaux, des bonus et des combats de boss. SuperTux est actuellement développé par une communauté de contributeurs du monde entier, qui améliorent le logiciel et ajoutent continuellement de nouvelles fonctionnalités et niveaux. Outre l'histoire principale, il existe des niveaux contribués par la communauté, disponibles sous forme de modules complémentaires ou sur les forums, ainsi qu'un éditeur de niveaux intégré pour d'autres contributions.





Le financement du projet vient principalement des dons . Ils aident à payer les domaines, les serveurs et les salaires. En échange, les donateurs peuvent bénéficier de contenus exclusifs. L'équipe accepte les fonds via PayPal et les crypto-monnaies via Coinbase. De plus, vous pouvez leur envoyer des pièces via Kivach, où elles apparaissent comme supertux/supertux .





OuvertTTD

Pas un aventurier mais un homme d’affaires ? OpenTTD, basé sur le premier Transport Tycoon Deluxe, permet aux joueurs de construire et de gérer des réseaux de transport. Il a été initialement publié en 2004 par Ludvig Strigeus, également créateur d'uTorrent. Le jeu a été salué pour les améliorations apportées à la version originale, notamment la prise en charge multijoueur, les capacités de modding et une interface personnalisable.





Dans OpenTTD, les joueurs construisent des voies ferrées, des routes, des aéroports et des voies navigables pour relier les villes et les industries. Ils doivent transporter efficacement des passagers et des marchandises, naviguer sur des terrains complexes et rivaliser avec l'IA ou d'autres acteurs dans un environnement bac à sable. Avec sa simulation approfondie et ses défis stratégiques, le jeu offre une expérience immersive et enrichissante.





L'équipe actuelle derrière ce logiciel offre volontiers son temps libre pour le faire fonctionner, mais les coûts supplémentaires comme l'infrastructure du serveur et l'hébergement proviennent de dons. Ils acceptent les virements bancaires, LiberaPay, PayPal et les chèques. Cependant, toutes ces méthodes ont leurs propres frais (souvent élevés). Vous pouvez leur envoyer des pièces via Kivach pour beaucoup moins cher, simplement en cliquant sur « Faire un don ». ici.





GratuitOrion

Inspiré de la série commerciale Masters of Orion, il s'agit d'un jeu d'empire spatial et de conquête galactique se déroulant dans un vaste univers rempli d'espèces extraterrestres diverses, de ruines antiques et d'opportunités stratégiques. Les joueurs contrôlent leur propre empire personnalisable, gèrent les ressources, recherchent des technologies et s'engagent dans la diplomatie et la guerre avec des factions rivales. C'était initialement libéré en 2003 par une équipe dirigée par Zach Laine.





Il propose un gameplay engageant, des galaxies générées de manière procédurale, des conceptions de vaisseaux personnalisables et un univers riche axé sur les traditions. Les joueurs ont à leur disposition une multitude d’options et d’opportunités. Ils peuvent concevoir et personnaliser leurs vaisseaux pour les adapter à des rôles et des stratégies spécifiques, s'engager dans des batailles spatiales épiques contre des factions contrôlées par l'IA ou d'autres joueurs en mode multijoueur, explorer la galaxie pour découvrir d'anciennes reliques et artefacts offrant des bonus uniques, et terraformer des planètes pour créer les rendant plus habitables pour leur population.





L'équipe de développement est formée de bénévoles, mais ils acceptent des dons pour couvrir les coûts liés à l'hébergement, aux serveurs, au matériel, aux artistes et autres. Ils ont partagé leurs comptes PayPal et Flattr à cet effet, mais force est de constater que le dernier a fermé ses opérations fin 2023. Vous pouvez toujours leur envoyer des cryptos via Kivach, où ils sont disponibles sous forme de crypto-monnaie. libreorion/freeorion .



Cataclysme : des jours sombres à venir (CDDA)

Celui-ci pourrait être une excellente option pour les fans du genre post-apocalyptique. Dans un monde dévasté par les zombies, les robots et les créatures interdimensionnelles, les joueurs peuvent créer leur propre avatar avec un ensemble unique de traits et se consacrer à tout pour survivre ou aider les autres à le faire : fabriquer des objets comme des vêtements, des armes ou des produits chimiques, construire des maisons. ou des abris, cultivez la terre et cultivez de la nourriture, ou combattez directement une pléthore de créatures.

Le jeu propose un monde généré de manière procédurale et rempli de lieux divers, notamment des villes, des forêts et des bunkers souterrains, chacun offrant des défis et des opportunités uniques. Il n'y a pas d'objectif spécifique pour gagner la partie, ce qui compte c'est l'expérience et survivre un jour de plus. Le logiciel présente des graphiques ASCII, créant une esthétique rétro rappelant les jeux roguelike classiques, avec des descriptions environnementales détaillées améliorant l'immersion et la profondeur du gameplay.





CDDA a été initialement lancé par « Whales » en 2010, puis créé par la communauté début 2013. Ils acceptent les dons via Patreon, ou vous pouvez parrainer un développeur individuel via les sponsors GitHub. Bien entendu, il est également possible de leur envoyer des fonds via Kivach, où ils apparaissent comme Cleverraven/cataclysm-dda .





Énigme

Nous avons quelque chose de plus simple mais tout aussi difficile sur cette liste : Enigma. Il s'agit d'un jeu inspiré d'Oxyd (Atari, 1990), qui propose plus de 1 000 niveaux divers mêlant énigmes logiques et défis de dextérité. Les joueurs contrôlent les billes à travers les paysages, surmontent les obstacles, surmontent les dangers et visent une réalisation rapide pour battre des records personnels et mondiaux.









Sorti en 2002 par Daniel Heck et son équipe pour garder l'esprit d'Oxyd vivant après le départ de son éditeur, Enigma propose des paysages générés par Lua, un éditeur de niveau et une musique d'Andrew 'Necros' Sega (d'Iris). Salué comme un fidèle clone d'Oxyd, il a atteint une version stable en 2007 et offre des graphismes 2D haute résolution, une physique réaliste, 500 objets dans le jeu et une disponibilité sur plusieurs plates-formes.





Bien que le jeu soit gratuit, Enigma accueille les dons pour soutenir le développement continu, garantissant sa longévité et son amélioration continue. Comme ils le mentionnent sur le site officiel : "Le simple fait de donner une fraction du montant que vous seriez prêt à dépenser pour une publicité 'Enigma' dans un magasin nous aiderait à améliorer Enigma." Le projet est disponible sur Kivach sous Enigma-Jeu/Enigma .





Contribuez à plus de projets !

Il existe toutes sortes de logiciels open source disponibles sur GitHub que vous pouvez explorer et utiliser gratuitement. Cependant, la plupart des développeurs ne sont pas payés pour leur travail et de nombreux projets sont orphelins et perdent souvent leurs fonctionnalités. Après tout, chaque logiciel nécessite une maintenance. Si vous souhaitez que vos projets préférés continuent à fonctionner, pensez à faire un don ! Et n'oubliez pas de consulter nos chapitres précédents pour découvrir d'autres outils géniaux.





Image vectorielle en vedette par pikisuperstar / Freepik