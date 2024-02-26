Kivach aracılığıyla Bağış Yapılabilecek 5 Açık Kaynak Projesi, Bölüm VII: Ücretsiz Oynanacak Oyunlar!





Açık kaynak geliştirici topluluğu gönüllülerle doludur, dolayısıyla onların yaratımlarının da eğlence amaçlı yapılmış olması beklenirdi. Mobil ve masaüstü cihazlarda tamamı tutkuyla tasarlanmış birçok ücretsiz ve reklamsız oyunun keyfini bu şekilde çıkarabiliriz. Bu oyunların arkasındaki ekipler tüm olası masrafları (alan adları, donanım, dağıtım vb.) kendileri karşılar ve bu nedenle, yazılımlarıyla iyi vakit geçirmeniz durumunda size bir ipucu vermekten memnuniyet duyarlar.





GitHub'daki geliştiriciler genellikle PayPal veya Patreon hesaplarını paylaşırlar ancak bu platformlar her zaman yüksek ücretler alır, herkes tarafından kullanılamaz ve sansüre dayanıklı değildir. GitHub'da bulunan açık kaynaklı bir projeye bağış yapmak istiyorsanız şunu kullanabilirsiniz: Kivaç merkezi olmayan, küresel olarak erişilebilir, durdurulamaz, aynı zamanda daha hızlı ve daha ucuz bir seçenek olarak. Obyte tabanlı bu uygulama, alıcının henüz bir cüzdanı olmasa bile yalnızca GitHub profilinden bazı kripto para birimleri göndermesini istiyor.





Ayrıca Kivach'ın benzersiz bir özelliği var: alıcılar, projelerine yaptıkları katkıyı göz önünde bulundurarak, aldıkları fonları diğer depolar arasında otomatik olarak dağıtabilir ve 'kademeli bağışlar' oluşturabilirler. Bu şekilde tek bir bağışla birden fazla projeye katkıda bulunabilirsiniz.





Bu bölümde, ücretsiz olarak deneyebileceğiniz ve belki de Kivach aracılığıyla biraz para bağışlayabileceğiniz beş ilginç oyunu inceleyeceğiz. Hadi gidelim!





Süper Tux

Klasik Super Mario Bros.'u beğendiyseniz SuperTux'un da keyfini çıkarabilirsiniz. Bu, Bill Kendrick tarafından 2004 yılında yaratılıp piyasaya sürülen, bu seriden ilham alan 2 boyutlu bir zıpla ve koş yan kaydırma oyunudur . Oyuncular, kaçırılan arkadaşını kurtarmak için çeşitli seviyelerde gezinirken engelleri ve düşmanları aşan Linux pengueni Tux'u kontrol eder. Kuruş.





Temel özellikler arasında renkli ve ilgi çekici grafikler, çeşitli seviyeler, güçlendirmeler ve bölüm sonu canavarı savaşları yer alır. SuperTux şu anda yazılımı geliştiren ve sürekli olarak yeni özellikler ve seviyeler ekleyen, dünya çapında katkıda bulunanlardan oluşan bir topluluk tarafından geliştirilmektedir. Ana hikayenin yanı sıra, eklenti olarak veya forumlarda topluluğun katkıda bulunduğu seviyeler ve daha fazla katkı için entegre bir seviye editörü bulunmaktadır.





Projenin finansmanı öncelikli olarak geliyor bağışlardan . Alan adları, sunucular ve maaşlar için ödeme yapılmasına yardımcı olurlar. Bunun karşılığında bağışçılar özel içeriğin keyfini çıkarabilirler. Ekip, parayı PayPal aracılığıyla ve kripto para birimlerini Coinbase aracılığıyla kabul ediyor. Ayrıca onlara Kivach aracılığıyla para gönderebilirsiniz; burada şu şekilde görünürler: süper tux/super tux .





OpenTTD

Maceracı değil de iş adamı mı? Orijinal Transport Tycoon Deluxe'ü temel alan OpenTTD, oyuncuların ulaşım ağları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. İlk olarak 2004 yılında uTorrent'in yaratıcısı Ludvig Strigeus tarafından piyasaya sürüldü. Oyun, çok oyunculu destek, modlama yetenekleri ve özelleştirilebilir bir arayüz dahil olmak üzere orijinal sürüme uygulanan iyileştirmelerden ötürü övgüyle karşılandı.





OpenTTD'de oyuncular şehirleri ve endüstrileri birbirine bağlamak için demiryolları, yollar, havaalanları ve su yolları inşa ediyor. Yolcuları ve kargoyu verimli bir şekilde taşımalı, karmaşık arazide gezinmeli ve sanal alan ortamında yapay zeka veya diğer oyuncularla rekabet etmelidirler. Derin simülasyonu ve stratejik zorluklarıyla oyun, sürükleyici ve ödüllendirici bir deneyim sunuyor.





Bu yazılımın arkasındaki mevcut ekip, yazılımın çalışır durumda kalması için boş zamanlarını gönüllü olarak sunuyor ancak sunucu altyapısı ve barındırma gibi ek maliyetler bağışlardan geliyor. Banka havalelerini, LiberaPay, PayPal ve çeki kabul ediyorlar. Ancak tüm bu yöntemlerin kendilerine ait (genellikle yüksek) ücretleri vardır. Sadece "Bağış Yap"a tıklayarak onlara Kivach aracılığıyla çok daha ucuza para gönderebilirsiniz. Burada.





ÜcretsizOrion

Masters of Orion ticari serisinden ilham alan bu oyun, çeşitli uzaylı türleri, antik kalıntılar ve stratejik fırsatlarla dolu geniş bir evrende geçen bir uzay imparatorluğu ve galaktik fetih oyunudur. Oyuncular kendi özelleştirilebilir imparatorluklarını kontrol ediyor, kaynakları yönetiyor, teknolojileri araştırıyor ve rakip gruplarla diplomasi ve savaşa giriyor. Başlangıçta öyleydi piyasaya sürülmüş 2003 yılında Zach Laine liderliğindeki bir ekip tarafından.





İlgi çekici bir oynanışa, usule uygun olarak oluşturulmuş galaksilere, özelleştirilebilir gemi tasarımlarına ve zengin bir irfan odaklı evrene sahiptir. Oyuncuların elinde çok sayıda seçenek ve fırsat var. Gemilerini belirli rollere ve stratejilere uyacak şekilde tasarlayabilir ve özelleştirebilir, çok oyunculu modda yapay zeka kontrollü gruplara veya diğer oyunculara karşı destansı uzay savaşlarına katılabilir, benzersiz bonuslar sağlayan antik kalıntıları ve eserleri keşfetmek için galaksiyi keşfedebilir ve gezegenleri şekillendirebilirler. nüfuslarına göre daha yaşanabilir hale geliyorlar.





Geliştirme ekibi gönüllülerden oluşur ancak barındırma, sunucular, donanım, sanatçılar ve diğerlerinden kaynaklanan maliyetleri karşılamak için bağış kabul ederler. Bu amaçla PayPal ve Flattr hesaplarını paylaştılar, ancak sonuncusunun 2023'ün sonlarında faaliyetlerini kapattığını da belirtmemiz gerekiyor. Onlara hâlâ Kivach aracılığıyla kripto gönderebilirsiniz. freeorion/freeorion .



Felaket: Önümüzdeki Karanlık Günler (CDDA)

Bu, kıyamet sonrası türün hayranları için harika bir seçenek olabilir. Zombilerin, robotların ve boyutlararası yaratıkların harap ettiği bir dünyada oyuncular benzersiz özelliklere sahip kendi avatarlarını yaratabilir ve hayatta kalmak için her şeye adayabilir veya başkalarının bunu yapmasına yardım edebilir: kıyafet, silah veya kimyasal madde gibi nesneler üretebilir, evler inşa edebilirler. ya da barınaklar, toprağı ekip ve yiyecek yetiştirin ya da çok sayıda yaratığa karşı doğrudan savaşın.

Oyun, her biri benzersiz zorluklar ve fırsatlar sunan kasabalar, ormanlar ve yer altı sığınakları dahil olmak üzere çeşitli konumlarla dolu, prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyaya sahiptir. Oyunu kazanmanın belirli bir amacı yok, önemli olan deneyim ve bir gün daha hayatta kalmak. Yazılım, klasik rogue benzeri oyunları hatırlatan retro bir estetik yaratan, sürükleyiciliği ve oyun derinliğini artıran ayrıntılı çevresel açıklamalarla birlikte ASCII grafiklere sahiptir.





CDDA, ilk olarak 2010 yılında "Whales" tarafından başlatıldı ve daha sonra 2013'ün başlarında topluluk tarafından çatallandı. Patreon aracılığıyla bağış kabul ediyorlar veya GitHub Sponsorları aracılığıyla bireysel bir geliştiriciye sponsor olabilirsiniz. Tabii ki, onlara Kivach yoluyla da para göndermek mümkündür; burada şu şekilde görünürler: akıllıkuzgun/kataclysm-dda .





Gizem

Bu listede daha basit ama bir o kadar da zorlayıcı bir şeyimiz var: Enigma. Bu , mantık bulmacalarını el becerisi gerektiren zorluklarla harmanlayan 1000'den fazla farklı seviye sunan, Oxyd'den (Atari, 1990) ilham alan bir oyundur. Oyuncular manzaralar boyunca misketleri kontrol eder, engelleri aşar, tehlikeleri yönlendirir ve kişisel rekorları ve dünya rekorlarını kırmak için hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefler.









Yayıncının ayrılmasının ardından Oxyd'in ruhunu canlı tutmak için 2002 yılında Daniel Heck ve ekibi tarafından piyasaya sürülen Enigma, Lua tarafından oluşturulan manzaralar, bir seviye editörü ve Andrew 'Necros' Sega'nın (Iris'ten) müziğini içeriyor. Sadık bir Oxyd klonu olarak övülen bu oyun, 2007'de kararlı bir sürüme ulaştı ve yüksek çözünürlüklü 2 boyutlu grafiklere, gerçekçi fiziğe, 500 oyun içi nesneye ve birden fazla platformda kullanılabilirliğe sahip.





Oynaması ücretsiz olsa da Enigma, devam eden gelişimi desteklemek, uzun ömürlü olmasını ve sürekli gelişimini sağlamak için bağışları memnuniyetle karşılıyor. Bahsettikleri gibi resmi internet sitesi : "Bir mağazada ticari bir 'Enigma' için harcamak istediğiniz miktarın sadece küçük bir kısmını bağışlamak bile Enigma'yı geliştirmemize yardımcı olacaktır." Proje Kivach'ta şu şekilde mevcuttur: Enigma-Oyun/Enigma .





Daha fazla projeye katkıda bulunun!

GitHub'da ücretsiz olarak keşfetmeniz ve kullanmanız için her türlü açık kaynaklı yazılım mevcuttur. Buradaki geliştiricilerin çoğuna çalışmalarının karşılığında ödeme yapılmıyor ve birçok proje sahipsiz kalıyor ve çoğu zaman işlevselliğini kaybediyor. Sonuçta her yazılım bakım gerektirir. Favori projelerinizin yayınlanmaya devam etmesini istiyorsanız lütfen bağış yapmayı düşünün! Daha fazla harika araç keşfetmek için önceki bölümlerimize göz atmayı unutmayın.





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