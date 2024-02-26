通过 Kivach 捐赠的 5 个开源项目，第七集：免费玩游戏！





开源开发者社区充满了志愿者，因此，可以预料他们的创作也是为了好玩。这就是我们如何在移动和桌面上享受大量免费且无广告的游戏，所有这些游戏都是经过热情设计的。这些游戏背后的团队自己承担了所有潜在的费用（域名、硬件、发行等）——这就是为什么如果您在他们的软件中度过了一段愉快的时光，他们会很感激您的小费。





GitHub 上的开发者通常会共享他们的 PayPal 或 Patreon 帐户，但这些平台总是收取高额费用，并非所有人都可以使用，而且无法抵御审查。如果您想向 GitHub 上的开源项目捐款，您可以使用 基瓦奇 作为一种去中心化、全球可用、势不可挡、更快、更便宜的选择。这个基于 Obyte 的应用程序仅要求 GitHub 配置文件发送一些加密货币，即使收件人还没有钱包。





此外，Kivach 还有一个独特的功能：接收者可以根据他们对项目的贡献，在其他存储库中自动分配收到的资金 - 创建“级联捐赠”。这样，您只需一笔捐款就可以帮助多个项目。





在本集中，我们将探索五种有趣的游戏，您可以免费尝试这些游戏，也许还可以通过 Kivach 捐赠一些硬币。我们走吧！





超级燕尾服

如果您喜欢经典的《超级马里奥兄弟》，您也可以喜欢 SuperTux。这是一款受该系列启发的 2D 跳跃与奔跑横版卷轴游戏，由 Bill Kendrick 于 2004 年创作并发行。玩家控制 Linux 企鹅 Tux，穿越各个关卡，克服障碍和敌人，营救他被绑架的朋友。一分钱。





主要功能包括色彩缤纷、引人入胜的图形、不同的关卡、能力提升和 Boss 战。 SuperTux 目前由世界各地的贡献者社区开发，他们正在不断改进软件并添加新功能和级别。除了主要故事之外，还有社区贡献的关卡可作为附加组件或在论坛中使用，以及用于进一步贡献的集成关卡编辑器。





项目资金主要来自 来自捐款 。他们帮助支付域名、服务器和工资的费用。作为交换，捐赠者可以享受独家内容。该团队通过 PayPal 接受资金，通过 Coinbase 接受加密货币。此外，您可以通过 Kivach 向他们发送硬币，它们在其中显示为 超级无尾礼服 。





开放TTD

不是冒险家而是商人？ OpenTTD 基于原版《运输大亨豪华版》，允许玩家建立和管理运输网络。它最初由 Ludvig Strigeus（同时也是 uTorrent 的创建者）于 2004 年发布。该游戏因对原始版本的改进而受到好评，包括多人支持、模组功能和可定制的界面。





在 OpenTTD 中，玩家建造铁路、公路、机场和水道来连接城市和工业。他们必须高效地运输乘客和货物，在复杂的地形中航行，并在沙盒环境中与人工智能或其他玩家竞争。凭借其深度模拟和战略挑战，该游戏提供了身临其境且有益的体验。





该软件背后的当前团队愿意提供空闲时间来保持其运行，但服务器基础设施和托管等额外成本来自捐赠。他们接受银行转账、LiberaPay、PayPal 和支票。然而，所有这些方法都有自己的费用（通常很高）。您可以通过 Kivach 向他们发送一些硬币，只需点击“捐赠”即可，费用要低得多 这里。





自由猎户座

受到商业系列《猎户座大师》的启发，这是一款太空帝国和银河征服游戏，背景设定在广阔的宇宙中，充满了各种外星物种、古代遗迹和战略机会。玩家控制自己的可定制帝国，管理资源，研究技术，并与敌对派系进行外交和战争。最初是 释放 2003 年，由扎克·莱恩 (Zach Laine) 领导的团队提出。





它具有引人入胜的游戏玩法、程序生成的星系、可定制的飞船设计以及丰富的故事驱动的宇宙。玩家有多种选择和机会可供选择。他们可以设计和定制自己的飞船以适应特定的角色和策略，在多人游戏模式中与人工智能控制的派系或其他玩家进行史诗般的太空战斗，探索银河系以发现提供独特奖励的古代遗迹和文物，以及改造行星它们更适合其人口居住。





开发团队由志愿者组成，但他们接受捐赠来支付托管、服务器、硬件、艺术家和其他方面的费用。为此，他们共享了 PayPal 和 Flattr 账户，但我们必须注意，最后一个账户已于 2023 年末关闭。您仍然可以通过 Kivach 向他们发送加密货币，在那里可以使用 弗里奥里恩 。



大灾变：黑暗的日子（CDDA）

对于后世界末日类型的粉丝来说，这可能是一个不错的选择。在一个被僵尸、机器人和跨维度生物蹂躏的世界中，玩家可以创建自己的具有独特特征的化身，并致力于任何事情来生存或帮助他人：制作衣服、武器或化学品等物品，建造房屋或避难所，耕种土地并种植食物，或直接与过多的生物作战。

游戏的特点是程序生成的世界充满了不同的地点，包括城镇、森林和地下掩体，每个地点都提供独特的挑战和机遇。没有特定的目标来赢得比赛，重要的是体验，并多活一天。该软件采用 ASCII 图形，营造出经典 Roguelike 游戏的复古美感，详细的环境描述增强了沉浸感和游戏深度。





CDDA 最初由“Whales”于 2010 年发起，随后于 2013 年初由社区分叉。他们通过 Patreon 接受捐赠，或者您可以通过 GitHub Sponsors 赞助个人开发者。当然，也可以通过 Kivach 向他们发送资金，资金显示为 smartraven/大灾变-dda 。





谜

我们在此列表中还有一些更简单但同样具有挑战性的东西：Enigma。这是一款受 Oxyd（Atari，1990）启发的游戏，它提供了 1,000 多个不同的关卡，将逻辑谜题与灵活性挑战融为一体。玩家控制弹珠穿过风景，克服障碍，穿越危险，并力争快速完成任务，打破个人和世界纪录。









Enigma 由 Daniel Heck 及其团队于 2002 年发布，目的是在发行商离开后保持 Oxyd 的精神。Enigma 具有 Lua 生成的景观、关卡编辑器以及 Andrew 'Necros' Sega（来自 Iris）的音乐。它被誉为忠实的 Oxyd 克隆，于 2007 年达到稳定版本，并拥有高分辨率 2-D 图形、逼真的物理效果、500 个游戏内对象以及跨多个平台的可用性。





虽然是免费游戏，但 Enigma 欢迎捐款来支持持续的开发，确保其寿命和持续改进。正如他们提到的 官方网站 ：“只需捐赠您愿意为商店中的商业‘Enigma’花费的一小部分，就可以帮助我们改进 Enigma。”该项目可在 Kivach 上找到 谜题游戏/谜题 。





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GitHub上有各种开源软件可供您免费探索和使用。不过，大多数开发人员的工作都没有报酬，而且许多项目都是孤立的，并且经常失去其功能。毕竟，每个软件都需要维护。如果您希望您喜爱的项目继续运行，请考虑捐赠！并且不要忘记查看我们之前的章节以发现更多很棒的工具。





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