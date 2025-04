MuskIt lancerer Major 100M Token-tilbagekøb for at styrke nytte og drive vækst

DUBAI, Forenede Arabiske Emirater, 10. februar 2025, Chainwire

De seneste ti dage har markeret en betydelig vækstperiode for $MuskIt . Tokenet er steget til en Markedsværdi på 500 millioner dollar , der cementerer sig selv som en af de hurtigst voksende memecoins i rummet. I løbet af denne tid er det betroede tokens fællesskab vokset til 52.038 indehavere; selv får støtte fra Tesla Owners Silicon Valley konto på X.





Derudover modtog $MuskIt en officiel påtegning fra Errol Musk i en Fortune magazine feature resulterer i en 3.500% pris pumpe på få minutter.

Musk Family's Memecoin annoncerer en stærk tilbagekøbsplan og kommentarer til den 5-årige vision:

MuskIt-teamet er glade for at kunne meddele, at MuskIt-instituttet vil købe op til 100 millioner $MuskIt-tokens som en del af et strategisk initiativ til at forbedre og styrke nytten af MuskIt-økosystemet.





Med denne kraftfulde tilbagekøbsstøtteplan sikrer de langsigtet stabilitet og styrker tokenets styrke på markedet. Dette strategiske træk handler ikke kun om prishandling – det handler om at styrke MuskIts vision for virkning fra den virkelige verden, nytteværdi og ustoppelig momentum.





Disse tokens vil blive tildelt til den igangværende udvikling af Musk Institute og Musk Tower. Musk Institute vil fungere som et globalt knudepunkt for uddannelse, forskning og samarbejde, der driver fremskridt inden for grænseoverskridende teknologi, bæredygtig innovation og blockchain-integration – på linje med MuskIts fire søjler af transformativ videnskab, akademisk synergi, ventureinkubation og missionsdrevne løsninger.





Musk Tower, et flagskibsinfrastrukturprojekt, er designet til at give et dynamisk rum til begivenheder, forretningsforetagender og decentraliserede tjenester drevet af $MUSKIT-tokens.





Tilbagekøbsmodellen vil være struktureret og knyttet til vigtige milepæle:





Samfundsengagement: Hvert 1.000 organiske indlæg på X ved hjælp af #MuskIt eller @justmuskit udløser et tilbagekøb på 100.000 $MuskIt.

Økosystemudvidelse: Betydelige nye partnerskaber eller integrationer resulterer i et tilbagekøb på 500.000 $ MuskIt.

Markedsmilepæle: At overgå et nyt rekordhøjdepunkt udløser et tilbagekøb på 5 millioner $MuskIt.





Dette initiativ forstærker MuskIts langsigtede vision og forpligtelse til bæredygtig vækst.





"Opkøbet af 100 millioner $MuskIt tokens markerer et afgørende skridt i vores femårige vision om at etablere Musk Institute og Musk Tower som globale epicentre for teknologisk innovation og bæredygtige fremskridt. Ved at integrere $MuskIt i vores økosystem styrker vi et decentraliseret fællesskab, fremmer banebrydende forskning, og driver applikationen af den virkelige verden til teknologien og nydefinerer denne teknologi, som vil redefinere denne nye verden. vores forpligtelse til at opbygge et levende økosystem, hvor blockchain og decentral finansiering giver varig effekt, innovation og fællesskabsstyrkelse." sagde Errol Musk.

Introduktion til Musk Instituttet

Musk Institute er ikke blot endnu et initiativ – det repræsenterer en bredere vision for innovation. Designet til at være et globalt knudepunkt for banebrydende teknologi, bæredygtig innovation og blockchain-integration, vil instituttet fokusere på transformativ videnskab, akademisk samarbejde, venture-inkubation og missionsdrevne løsninger, alt sammen inden for et samlet økosystem.

Afsløring af Moskustårnet

Gør dig klar til Musk Tower – et flagskibskraftcenter designet til at være det ultimative rum til begivenheder, forretningsforetagender og decentraliserede tjenester, alt sammen opladet af $MuskIt-tokens.





Dette er ikke kun et symbolsk køb; det er et modigt udtryk for vores vision om at:





Amplify Token Utility: Løft $MuskIts rolle på tværs af uddannelsesmæssige, kommercielle og sociale platforme inden for Musk Institute og Musk Tower.

Ignite Community Engagement: Lås op for eksklusive frynsegoder for vores token-indehavere, lige fra VIP-begivenhedsadgang til banebrydende forskningssamarbejder.

Fremskynd ekspansion af økosystem: Fremskynd projekter og partnerskaber, der katapulterer MuskIts globale indflydelse.

Musk det er mere end bare en mememønt – det er en bevægelse. En tankegang, der inkarnerer at tage modige handlinger, bryde barrierer og opnå storhed. Inspireret af den revolutionerende ånd af innovation og effektivitet repræsenterer MuskIt drivkraften til at gøre tingene bedre, udfordre status quo og omdefinere succes. Med over 50.000 ejere, der allerede ejer MuskIt, afspejler dets ekspanderende fællesskab dets voksende tilstedeværelse.





I modsætning til andre traditionelle mememønter, som kun er beregnet til at legemliggøre en idé, er MuskIt støttet af Musk-familien og vil fungere som den officielle mønt for Errol Musk's Institute.

MuskIt: mønten til dem, der ikke lader noget stå i vejen. Musk-familien godkendt og godkendt.

Kontakte

CMO

COGNITIO STRATEGIER

Metaverse 7 FZE

[email protected]

