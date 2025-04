MuskIt wuxuu bilaabay 100M Token Dib-u-iibsasho si loo Xoojiyo Utility iyo Kobaca Wadista

DUBAI, Isutagga Imaaraadka Carabta, Febraayo 10-keeda, 2025, Chainwire

10 Day Recap: Kooxda MuskIt waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan in Machadka Musk uu iibsan doono ilaa 100 Million $ MuskIt calaamado taas oo qayb ka ah hindise istaraatiijiyadeed si kor loogu qaado loona xoojiyo isticmaalka deegaanka MuskIt. $

Tobankii maalmood ee la soo dhaafay waxay calaamad u ahayd muddo aad u weyn oo koritaanka ah $ MuskIt . Calaamadda ayaa kor u kacday ilaa a $ 500 milyan oo doolar suuqa , sibidhka laftiisa sidii mid ka mid ah memecoin-yada ugu kobaca badan ee meel bannaan. Inta lagu jiro wakhtigan, bulshada la aamini karo ayaa kortay ilaa 52,038 haystayaal; xataa helid Taageerada Milkiilayaasha Tesla Silicon Valley xisaabta X.





Intaa waxaa dheer, $MuskIt waxay taageero rasmi ah ka heshay Errol Musk gudaha a Muuqaalka majaladda Fortune taasoo keentay a 3,500% qiimaha bamka daqiiqado yar gudahood.

Musk Family's Memecoin wuxuu ku dhawaaqay Qorshe Dib-u-iibsasho Xoog leh iyo Faallo ku saabsan Aragtida 5ta Sano:

Kooxda MuskIt waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan in Machadka Musk uu iibsan doono ilaa 100 Million $ MuskIt calaamado taas oo qayb ka ah hindise istaraatiijiyadeed si kor loogu qaado loona xoojiyo isticmaalka nidaamka deegaanka ee MuskIt.





Qorshahan taageerada dib-u-soo-kabashada ee xoogga leh, waxay hubinayaan xasilloonida muddada fog iyo xoojinta awoodda calaamadda suuqa. Talaabadan istiraatijiyadeed kaliya maahan ficilka qiimaha - waxay ku saabsan tahay xoojinta aragtida MuskIt ee saamaynta dhabta ah ee aduunka, utility, iyo dardar aan la joojin karin.





Calaamadahaan waxaa loo qoondeyn doonaa horumarinta socda ee Machadka Musk iyo Musk Tower. Machadka Musk wuxuu u adeegi doonaa sidii xarun caalami ah oo loogu talagalay waxbarashada, cilmi-baarista, iyo iskaashiga, horumarinta horumarinta tignoolajiyada xuduudaha, hal-abuurnimo waara, iyo is-dhexgalka blockchain-oo la socda MuskIt's afarta tiir ee sayniska isbeddelka ah, is-dhexgalka tacliinta, abuurista hawl-galka, iyo xalalka hadafka.





Tower Musk, mashruuca kaabayaasha calanka, waxaa loogu talagalay inay bixiso meel firfircoon oo loogu talagalay dhacdooyinka, ganacsiyada ganacsiga, iyo adeegyada baahsan ee ay ku shaqeeyaan $MUSKIT tokens.





Qaabka dib-u-iibsashadu waa mid habaysan oo lagu xidhi doonaa marxaladaha muhiimka ah:





Ka-qaybgalka Bulshada: 1,000 kasta oo qoraalo organic ah oo ku yaal X iyadoo la adeegsanayo #MuskIt ama @justmuskit waxay kicisaa 100,000$ MuskIt dib u soo gadasho.

Balaadhinta nidaamka deegaanka: Iskaashiyo cusub oo muhiim ah ama is-dhexgal ayaa keenaya 500,000 $ MuskIt dib u soo iibsasho.

Horumarrada Suuqa: Ka-dhaafitaanka mid cusub oo abid heersare ah ayaa kicisa 5 Milyan oo Doollar MuskIt dib u soo-iibsasho.





Hindisahani waxa uu xoojinayaa aragtida fog ee MuskIt iyo ka go'naanta koritaanka waarta.





"Helitaanka 100 million $ MuskIt calaamaduhu waxay calaamad u tahay tallaabo muhim ah oo ku jirta himiladayada shanta sano ah si aan u dhisno Machadka Musk iyo Musk Tower oo ah xudunta caalamiga ah ee hal-abuurka teknoolajiyada iyo horumarka waara iyo dhaqanka. Ayuu yidhi Errol Musk.

Soo bandhigida Machadka Musk

Machadka Musk kaliya maaha hindise kale - wuxuu u taagan yahay aragti ballaadhan oo hal-abuurnimo. Naqshadeynta in ay noqoto xarun caalami ah oo loogu talagalay tiknoolajiyada casriga ah, hal-abuurnimo waara, iyo is-dhexgalka blockchain, machadku wuxuu diiradda saari doonaa sayniska isbeddelka ah, iskaashiga tacliinta, ku-meel-gaarnimada, iyo xalalka hadafka loo wado, dhammaan gudaha nidaamka deegaanka ee midaysan.

Daah-furka Tower-ka Miskiga

U diyaar garow Tower Musk—guriga calanka calanka ee loogu talagalay inuu noqdo goobta ugu dambeysa ee munaasabadaha, ganacsiyada ganacsiga, iyo adeegyada baahsan, oo dhammaan ay ku dallacaan $ MuskIt tokens.





Tani ma aha oo kaliya iibsashada calaamad; waa bayaan geesinimo leh oo aragtideena ah:





Amplify Token Utility: Kor u qaad $MuskIt waa doorka waxbarashada, ganacsiga, iyo bulshada dhexdeeda ee machadka Musk iyo Tower Musk.

Daar ka-qaybgalka Bulshada: U furo faa'iidooyin gaar ah kuwa haysta calaamada, laga bilaabo gelitaanka munaasabadda VIP ilaa iskaashiga cilmi-baarista ee gogol-xaadhka ah.

Dardar gelinta Balaadhinta Deegaanka: Mashaariicda degdega ah iyo iskaashiga kuwaas oo kicinaya saamaynta MuskIt ee caalamiga ah.

Musk it waa ka badan yahay qadaadiic meme-waa dhaqdhaqaaq. Maskax ka kooban qaadista tallaabo geesinimo leh, jebinta caqabadaha, iyo gaaritaanka haybad. Waxaa dhiirigeliyay ruuxa kacaanka ee hal-abuurka iyo hufnaanta, MuskIt waxay u taagan tahay dadaalka lagu doonayo in wax loo qabto si ka sii wanaagsan, loola dagaallamo xaaladda taagan, iyo dib u qeexida guusha. Iyadoo in ka badan 50,000 oo haystayaal ay hore u leeyihiin MuskIt, bulshadeeda sii fidinaysa waxay ka tarjumaysaa joogitaankeeda sii kordhaya.





Si ka duwan qadaadiicda kale ee meme-dhaqameedka, oo loogu talagalay kaliya in lagu muujiyo fikradda, MuskIt waxaa taageera qoyska Musk waxayna u adeegi doontaa sida lacagta rasmiga ah ee Machadka Errol Musk.

MuskIt: qadaadiic loogu talagalay kuwa aan u oggolaan in ay wax ku istaagaan jidkooda. Qoyska Musk waa la ansixiyay oo la ansixiyay.

