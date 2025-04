MuskIt Yi Sungula Major 100M Token Buyback Ku Tiyisa Utility Na ku Fambisa Ku Kula

DUBAI, United Arab Emirates, hi ti 10 ta Hukuri 2025, Chainwire

10 Day Recap: Xipano xa MuskIt xi tsakile ku tivisa leswaku Musk Institute yi ta xava ku fika eka 100 Million $MuskIt tokens tanihi xiphemu xa kungu ra maqhinga yo ndlandlamuxa na ku tiyisisa vukorhokeri bya MuskIt ecosystem.$MuskIt Skyrockets to $500M Market Cap, Secures Official Backing from Errol Musk, and Unveils Pulani ya Nseketelo wa ku Xava ku Vuyela loku Tiyeke

Masiku ya khume lama hundzeke ya funghe nkarhi wa nkoka wa ku kula eka $MuskIt . Xikombiso xi tlakukile ku ya eka a $500 wa timiliyoni ta makete , yi ti semendhe tani hi yin’wana ya ti memecoins leti kulaka hi xihatla eka xibakabaka. Hi nkarhi lowu, vaaki va token leyi tshembiwaka va kurile ku ya eka 52,038 wa vakhomi; hambi ku ri ku kuma nseketelo ku suka eka Vini va Tesla Silicon Valley akhawunti eka X.





Ku engetela kwalaho, $MuskIt yi amukele mpfumelelo wa ximfumo ku suka eka Errol Musk eka a Xiyenge xa magazini wa Fortune leswi endlaka leswaku ku va na a 3,500% pompo ya nxavo hi timinete ti nga ri tingani ntsena.

Memecoin Ya Ndyangu Wa Musk Yi Tivisa Pulani Yo Tiya Yo Xava Na Mavonelo Eka Xivono Xa Malembe Ya 5:

Xipano xa MuskIt xi tsakile ku tivisa leswaku Musk Institute yi ta xava ku fika eka 100 Million $MuskIt tokens tanihi xiphemu xa kungu ra maqhinga ro ndlandlamuxa na ku tiyisisa vukorhokeri bya ikhosisteme ya MuskIt.





Hi pulani leyi ya matimba ya nseketelo wa ku xava, va tiyisisa ku tshamiseka ka nkarhi wo leha na ku tiyisisa matimba ya token eka makete. Goza leri ra maqhinga a hi ntsena ra goza ra nxavo—i mayelana na ku tiyisisa xivono xa MuskIt xa nkucetelo wa misava ya xiviri, vukorhokeri, na nsusumeto lowu nga yimisiwiki.





Tithokini leti ti ta averiwa eka nhluvukiso lowu yaka emahlweni wa Musk Institute na Musk Tower. Nhlangano wa Musk wu ta tirha tanihi ntsindza wa misava hinkwayo wa dyondzo, ndzavisiso, na ntirhisano, ku fambisa nhluvuko eka thekinoloji ya le ndzilakaneni, vutumbuluxi lebyi nga heriki, na ku hlanganisiwa ka blockchain—leswi fambisanaka na tiphuphu ta mune ta MuskIt ta sayense yo hundzula, ku tirhisana ka swa tidyondzo, ku tumbuluxiwa ka mabindzu, na swintshuxo leswi fambiwaka hi vurhumiwa.





Xihondzo xa Musk, phurojeke ya switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla, yi endleriwe ku nyika ndhawu leyi cinca-cincaka ya swiendlakalo, mabindzu ya mabindzu, na vukorhokeri lebyi hangalasiweke lebyi fambiwaka hi tithokini ta $MUSKIT.





Modele wa ku xava nakambe wu ta hleriwa no bohiwa eka swiendlakalo swa nkoka:





Ku Nghenelela ka Vaaki: Tipost tin’wana na tin’wana ta 1,000 ta organic eka X hi ku tirhisa #MuskIt kumbe @justmuskit swi hlohlotela ku xava ka 100,000 $MuskIt.

Ku Andzisiwa ka Ikhosisteme: Ntirhisano lowuntshwa wa nkoka kumbe ku hlanganisiwa swi endla leswaku ku va na ku xava nakambe ka 500,000 $MuskIt.

Swiendlakalo swa nkoka swa Makete: Ku tlula xiyimo lexintshwa xa le henhla xa nkarhi hinkwawo swi hlohlotela ku xava nakambe ka 5 Million $MuskIt.





Kungu leri ri tiyisisa xivono xa nkarhi wo leha xa MuskIt na ku tinyiketela eka ku kula loku nga heriki.





"Ku xaviwa ka 100 wa timiliyoni ta tithokini ta $MuskIt swi fungha goza ra nkoka eka xivono xa hina xa malembe ya ntlhanu ku simeka Musk Institute na Musk Tower tanihi tisenthara ta misava hinkwayo ta vutumbuluxi bya thekinoloji na nhluvukiso lowu nga heriki. Hi ku hlanganisa $MuskIt eka ikhosisteme ya hina, hi nyika matimba eka vaaki lava hangalasiweke, hi kurisa ndzavisiso lowu pfulekeke, na ku fambisa switirhisiwa swa misava ya xiviri." leswi nga ta hlamusela hi vuntshwa vumundzuku bya thekinoloji na ndhavuko. Kungu leri ri tiyisisa ku tinyiketela ka hina ku aka ikhosisteme leyi hanyaka laha blockchain na timali leti hangalasiweke ti hlohlotelaka nkucetelo lowu nga heriki, vutumbuluxi, na ku nyikiwa matimba ka vaaki." ku vula Errol Musk.

Ku tivisa Nhlangano wa Musk

Musk Institute a hi kungu rin’wana ntsena—yi yimela xivono xo anama xa vutumbuluxi. Yi endleriwe ku va ndhawu ya misava hinkwayo ya thekinoloji ya xiyimo xa le henhla, vutumbuluxi lebyi nga heriki, na ku hlanganisiwa ka blockchain, nhlangano wu ta kongomisa eka sayense yo hundzula, ntirhisano wa swa tidyondzo, ku tswariwa ka mabindzu, na swintshuxo leswi fambiwaka hi vurhumiwa, hinkwaswo endzeni ka ikhosisteme leyi hlanganeke.

Ku pfuriwa ka Xihondzo xa Musk

Tilunghiselele Musk Tower—xihondzo xa matimba xa xiyimo xa le henhla lexi endleriweke ku va ndhawu yo hetelela ya swiendlakalo, mabindzu ya mabindzu, na vukorhokeri lebyi hangalasiweke, hinkwaswo swi supercharged hi tithokini ta $MuskIt.





Leswi a hi ku xava xikombiso ntsena; i xitatimende xa xivindzi xa xivono xa hina ku:





Amplify Token Utility: Tlakusa $MuskXiave xa yona eka tipulatifomo ta dyondzo, mabindzu, na ta swa ntshamiseko endzeni ka Musk Institute na Musk Tower.

Ignite Community Engagement: Pfula ti perks to hlawuleka eka vakhomi va hina va tithokini, ku suka eka mfikelelo wa swiendlakalo swa VIP ku ya eka ntirhisano wa ndzavisiso lowu pfulaka ndlela.

Hatlisisa ku Andzisiwa ka Ikhosisteme: Tiphurojeke to hatlisa na vutirhisani lebyi catapult MuskIt’s global influence.

Musk It a hi mali ya nsimbi ya meme ntsena—i ku famba-famba. Miehleketo leyi katsaka ku teka goza hi xivindzi, ku tshova swihinga, na ku fikelela vukulu. Hi ku hlohloteriwa hi moya wa nhluvukiso wa vutumbuluxi na vukorhokeri, MuskIt yi yimela nsusumeto wo endla swilo ku antswa, ku tlhontlha xiyimo xa xiyimo, na ku hlamusela hi vuntshwa ku humelela. Hi ku tlula 50,000 wa vakhomi lava se va nga na MuskIt, vaaki va yona lava andzaka va kombisa vukona bya yona lebyi kulaka.





Kuhambana na ti coins tin’wana ta ndhavuko ta meme, leti endleriweke ntsena ku hlanganisa miehleketo, MuskIt yi seketeriwa hi Ndyangu wa Musk naswona yita tirha tani hi mali ya ximfumo ya Errol Musk’s Institute.

MuskIt: mali ya nsimbi ya lava va nga pfumeleli nchumu wu yima endleleni ya vona. Ndyangu wa Musk wu seketeriwile no pfumeleriwa.

Hlanganisa

CMO

MAENDLELO YA COGNITIO

Xivumbeko xa Metaverse 7 FZE

[email protected]

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Chainwire ehansi ka HackerNoon’s Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha