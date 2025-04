BANANA er live på LINEs Dapp-portal, banebrydende AI-drevet datasuverænitet og belønninger

Santa Clara, Californien, 14. februar 2025/Chainwire/--BANANA, det AI-drevne inaktive spil drevet af CARV kendt for sin meme-inspirerede bananindsamling og innovative dataindtægtsgenerering, er stolte af at kunne annoncere sin officielle lancering på LINEs Dapp Portal.





Efter hurtig skalering til 18 millioner brugere på Telegram siden juli 2024 – inklusive 10 mio i sin første måned udvider BANANA nu for at nå ud til endnu flere spillere og tilbyder en sømløs blanding af privatlivsbevarende AI og sjovt gameplay.

Nu tilgængelig på LINEs Dapp-portal , BANANA er ikke bare endnu et spil – det repræsenterer et nyt paradigme, hvor brugerejede data giver næring til engagerende oplevelser og gennemsigtige belønninger.





Mens traditionelle digitale platforme udnytter brugerdata, vender BANANA scriptet med Trusted Execution Environments (TEE) og Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Disse banebrydende teknologier sikrer, at brugernes personlige data forbliver private, mens virksomheder får verificeret indsigt af høj kvalitet til markedsføring, forskning og mere.





I sin kerne giver BANANA brugere mulighed for at kræve ejerskab af deres data på en måde, der føles ubesværet. Spillere indsamler dagligt friske bananer, hver designet omkring trendende memes, og deler dem med venner i en virkelig viral oplevelse.





Samtidig letter BANANAs AI-drevne system dataindtægtsgenerering gennem brugergodkendte interaktioner såsom sikre annoncevisninger og kontolinks. Resultatet er en flydende, gamified oplevelse, der viser, hvordan AI-drevet dataautonomi kan være både rentabelt og underholdende.

Her er, hvad brugere kan forvente af BANANA:

Verificeret, privatlivsbevarende brugerindsigt

Data af høj kvalitet: BANANAs Trusted Execution Environments (TEE) og Zero-Knowledge Proofs (ZKP) sikrer, at brugerdata er ægte, sikre og fuldt samtykkede, hvilket giver virksomheder pålidelig indsigt uden at løbe i strid med reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brugertillid og overholdelse: Takket være privacy-by-design kan virksomheder trygt engagere brugere, mens de opfylder GDPR og andre databeskyttelsesstandarder.

AI-Enhanced Engagement & Automation

Hyper-Targeted User Quests: AI genererer dynamisk opgaver eller kampagner tilpasset individuelle brugerprofiler, hvilket garanterer højere fuldførelsesrater og dybere brandinteraktion.

Automatiserede arbejdsgange: AI-ledsagere udfører visse handlinger (f.eks. check-ins, belønningskrav) på vegne af brugere, hvilket fremmer konsekvent engagement med dit produkt eller din tjeneste.

Sømløse Gamified-oplevelser

Øget varemærkeloyalitet: Gamification-mekanik – de udviklende AI-agenter i form af "kæledyr" og trindelte muligheder og belønninger vil holde brugerne engageret på lang sigt, opbygge vanedannelse og brandfortalervirksomhed.

Præstationsbaserede incitamenter: Belønningsskala med brugerbidrag og datakvalitet, justering af brandmål med brugermotivation og styrkelse af positiv adfærd.





BANANA inviterer alle til at indsamle bananer, pleje AI-kammerater og udforske fremtiden for dataejerskab.





Brugere kan tilmelde sig BANANA's LINE officielle konto: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

Brugere kan spille BANANA på LINEs Mini Dapp: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

Om BANAN

BANAN er en AI-drevet applikation med gamification-oplevelse af CARV. BANANA blander memekultur med brugerejet dataindtægtsgenerering og bruger avanceret privatlivsteknologi til at sikre sikker, gennemsigtig datadeling, mens brugerne belønnes for deres databidrag. Efter allerede at have fået over 18 millioner brugere på Telegram, lancerer BANANA nu på LINEs Dapp-portal for at indvarsle en ny æra med AI-drevet engagement og datasuverænitet.

