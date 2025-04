BANANA on livenä LINE:n Dapp-portaalissa, uraauurtava tekoälyllä toimiva datan itsemääräämisoikeus ja palkintoja

Santa Clara, Kalifornia, 14. helmikuuta 2025/Chainwire/--BANANA, CARV:n tehostama tekoälyyn perustuva tyhjäkäyntipeli, joka tunnetaan meemivaikutteisesta banaanien keräämisestä ja innovatiivisesta datan kaupallistamisesta, ilmoittaa ylpeänä virallisesta julkaisustaan LINE:n Dapp-portaalissa.





Nopeasti skaalaus 18 miljoonaan käyttäjään Telegram heinäkuusta 2024 lähtien – mukaan lukien 10 miljoonaa ensimmäisen kuukauden aikana – BANANA laajenee nyt tavoittaakseen entistä enemmän pelaajia tarjoten saumattoman yhdistelmän yksityisyyttä suojelevaa tekoälyä ja hauskaa pelattavuutta.

Nyt saatavilla LINEn Dapp-portaali BANANA ei ole vain yksi peli – se edustaa uutta paradigmaa, jossa käyttäjien omistama data ruokkii mukaansatempaavia kokemuksia ja läpinäkyviä palkintoja.





Vaikka perinteiset digitaaliset alustat hyödyntävät käyttäjätietoja, BANANA kääntää skriptin Trusted Execution Environments (TEE) ja Zero-Knowledge Proofs (ZKP) -ominaisuuksilla. Nämä huipputeknologiat varmistavat, että käyttäjien henkilökohtaiset tiedot pysyvät yksityisinä, kun taas yritykset saavat varmennettua, korkealaatuista tietoa markkinointia, tutkimusta ja muita tarpeita varten.





Pohjimmiltaan BANANA antaa käyttäjille mahdollisuuden vaatia tietojensa omistajuutta tavalla, joka tuntuu vaivattomalta. Pelaajat keräävät päivittäin tuoreita banaaneja, joista jokainen on suunniteltu trendaavien meemien ympärille, ja jakavat ne ystävien kanssa todella viraalissa kokemuksessa.





Samanaikaisesti BANANAN AI-pohjainen järjestelmä helpottaa tietojen kaupallistamista käyttäjien hyväksymien vuorovaikutusten, kuten suojattujen mainosnäkymien ja tilin linkittämisen, avulla. Tuloksena on sulava, pelillinen kokemus, joka osoittaa, kuinka tekoälyn ohjaama datan autonomia voi olla sekä kannattavaa että viihdyttävää.

Käyttäjät voivat odottaa BANANAlta seuraavaa:

Vahvistetut, tietosuojaa suojaavat käyttäjätiedot

Laadukkaat tiedot: BANANAN Trusted Execution Environments (TEE) ja Zero-Knowledge Proofs (ZKP) varmistavat, että käyttäjätiedot ovat aitoja, turvallisia ja täysin hyväksyttyjä, mikä antaa yrityksille luotettavaa tietoa rikkomatta tietosuojasääntöjä.

Käyttäjien luottamus ja vaatimustenmukaisuus: Yksityisyydensuojan ansiosta yritykset voivat sitouttaa käyttäjiä luottavaisesti GDPR:n ja muiden tietosuojastandardien mukaisesti.

AI-Enhanced Engagement & Automation

Hyperkohdistetut käyttäjätehtävät: AI luo dynaamisesti tehtäviä tai kampanjoita, jotka on kohdistettu yksittäisten käyttäjäprofiilien kanssa, mikä takaa korkeamman suoritusasteen ja syvemmän brändivuorovaikutuksen.

Automatisoidut työnkulut: Tekoälykumppanit suorittavat tiettyjä toimintoja (esim. sisäänkirjautumisia, palkkiovaatimuksia) käyttäjien puolesta ja edistävät johdonmukaista sitoutumista tuotteeseesi tai palveluusi.

Saumattomat pelilliset kokemukset

Lisääntynyt brändiuskollisuus: Pelimekaniikka – kehittyvät tekoälyagentit "lemmikkien" ja porrastettujen ominaisuuksien ja palkkioiden suhteen pitävät käyttäjät sitoutuneina pitkällä aikavälillä, kehittävät tapoja ja edistävät brändin edistämistä.

Suorituskykyyn perustuvat kannustimet: Palkkiot skaalautuvat käyttäjien panoksilla ja tietojen laadulla, yhdistävät bränditavoitteet käyttäjien motivaatioiden kanssa ja vahvistavat positiivista käyttäytymistä.





BANANA kutsuu kaikki keräämään banaaneja, kasvattamaan tekoälykumppaneita ja tutkimaan datan omistamisen tulevaisuutta.





Käyttäjät voivat liittyä BANANA's LINEn viralliselle tilille: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

Käyttäjät voivat pelata BANANAa LINE:n Mini Dappilla: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

Tietoja BANAANISTA

BANAANI on tekoälyllä toimiva sovellus, jossa on CARV:n pelikokemusta. BANANA yhdistää meemikulttuurin käyttäjien omistaman datan kaupallistamiseen ja käyttää kehittynyttä tietosuojateknologiaa varmistaakseen turvallisen, läpinäkyvän tiedon jakamisen ja palkita käyttäjiä heidän antamastaan datasta. BANANA on kerännyt Telegramissa jo yli 18 miljoonaa käyttäjää, ja se julkaistaan nyt LINE:n Dapp-portaalissa aloittaakseen tekoälyyn perustuvan sitoutumisen ja datasuvereniteetin uuden aikakauden.

Ota yhteyttä

CGO

Leo

BANAANI

[email protected]

Chainwire julkaisi tämän tarinan HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Lisätietoja ohjelmasta tässä