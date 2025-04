BANANA is regstreeks op LINE se Dapp-portaal, baanbrekende KI-aangedrewe data-soewereiniteit en belonings

Santa Clara, Kalifornië, 14 Februarie 2025/Chainwire/--BANANA, die KI-gedrewe ledige speletjie aangedryf deur CARV wat bekend is vir sy meme-geïnspireerde piesangversameling en innoverende data-monetisering, is trots om sy amptelike bekendstelling op LINE se Dapp-portaal aan te kondig.





Na vinnig skaal tot 18 miljoen gebruikers op Telegram sedert Julie 2024—insluitend 10 miljoen in sy eerste maand—brei BANANA nou uit om nog meer spelers te bereik, en bied 'n naatlose mengsel van privaatheidbewarende KI en prettige spel.

Nou beskikbaar op LINE se Dapp-portaal , BANANA is nie net nog 'n speletjie nie - dit verteenwoordig 'n nuwe paradigma waar data wat deur gebruikers besit word, boeiende ervarings en deursigtige belonings aanwakker.





Terwyl tradisionele digitale platforms voordeel trek uit gebruikersdata, draai BANANA die skrif om met Trusted Execution Environments (TEE) en Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Hierdie voorpunt-tegnologie verseker dat gebruikers se persoonlike data privaat bly terwyl besighede geverifieerde insigte van hoë gehalte vir bemarking, navorsing en meer kry.





In sy kern bemagtig BANANA gebruikers om eienaarskap van hul data te eis op 'n manier wat moeiteloos voel. Spelers versamel daagliks vars piesangs, elkeen ontwerp rondom trending memes, en deel dit met vriende in 'n ware virale ervaring.





Terselfdertyd fasiliteer BANANA se KI-aangedrewe stelsel data-monetisering deur gebruiker-goedgekeurde interaksies soos veilige advertensie-aansigte en rekeningkoppeling. Die resultaat is 'n vloeiende, speletjie-ervaring wat demonstreer hoe KI-gedrewe data-outonomie beide winsgewend en vermaaklik kan wees.

Hier is wat gebruikers van BANANA kan verwag:

Geverifieerde gebruikersinsigte wat privaatheid behou

Hoë-gehalte data: BANANA se Trusted Execution Environments (TEE) en Zero-Knowledge Proofs (ZKP) verseker dat gebruikersdata eg, veilig en ten volle ingestem is, wat besighede betroubare insigte gee sonder om teen privaatheidsregulasies te loop.

Gebruikersvertroue en -nakoming: Danksy privaatheid-deur-ontwerp kan besighede gebruikers met selfvertroue betrek terwyl hulle aan GDPR en ander databeskermingstandaarde voldoen.

KI-verbeterde betrokkenheid en outomatisering

Hipergerigte gebruikeropdragte: KI genereer take of veldtogte dinamies wat in lyn is met individuele gebruikerprofiele, wat hoër voltooiingsyfers en dieper handelsmerkinteraksie waarborg.

Outomatiese werkvloeie: KI-metgeselle voer sekere aksies uit (bv. aanmeldings, beloning-eise) namens gebruikers, wat konsekwente betrokkenheid by jou produk of diens bevorder.

Naatlose Gamified-ervarings

Verhoogde handelsmerklojaliteit: Gamifikasie-meganika - die ontwikkelende KI-agente in terme van "troeteldiere" en gelaagde vermoëns en belonings sal gebruikers oor die lang termyn betrokke hou, gewoontevorming en handelsmerkvoorspraak opbou.

Prestasiegebaseerde aansporings: Beloningsskaal met gebruikersbydraes en datakwaliteit, wat handelsmerkdoelwitte met gebruikersmotiverings belyn en positiewe gedrag versterk.





BANANA nooi almal uit om piesangs te versamel, KI-metgeselle te koester en die toekoms van data-eienaarskap te verken.





Gebruikers kan by BANANA se LINE Amptelike rekening aansluit: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

Gebruikers kan BANANA op LINE se Mini Dapp speel: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

Oor PIESANG

PIESANG is 'n AI-aangedrewe toepassing met gamification-ervaring deur CARV. BANANA meng meme-kultuur met data-monetisering wat deur gebruikers besit word en gebruik gevorderde privaatheidstegnologie om veilige, deursigtige datadeling te verseker terwyl gebruikers beloon word vir hul databydraes. Nadat hy reeds meer as 18 miljoen gebruikers op Telegram gekry het, word BANANA nou op LINE se Dapp-portaal bekendgestel om 'n nuwe era van KI-gedrewe betrokkenheid en data-soewereiniteit in te lei.

