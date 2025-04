Tractar amb un gestor agressiu és més senzill del que penses

Els directius agressius no són fàcils. Treballar amb ells pot deixar-te sentir aclaparat, omplir-te de dubtes i reduir la teva autoestima.





És com córrer en una cinta de córrer que no s'atura mai.





Objectius més grans, millors.

Més responsabilitats.

Majors expectatives.





Just quan estàs a punt de sospirar d'alleujament, es llança un nou repte. Tens por de venir a l'oficina amb la preocupació del que t'espera i de com amb prou feines superaràs el dia.





Jugar amb un directiu agressiu cedint a les seves demandes no només causa estralls en la teva confiança, sinó que et fa odiar la feina que estimaves al principi.





La persona agressiva lluita. El passiu fuig. Però la persona assertiva es manté, valora la situació, s'adapta i actua amb propòsit i passió. Sigues aquesta persona. - Charles F Glassman





Tot i que els directius agressius són difícils, no és impossible treballar amb ells. Amb les estratègies adequades, podeu canviar-les alhora que apreneu valuoses lliçons al llarg del camí.

No confongueu agressivitat amb toxicitat

Un directiu agressiu no és una mala notícia perquè pot ajudar a accelerar la vostra carrera, permetent-vos desenvolupar habilitats que us serviran al llarg de la vostra carrera.





Et poden ensenyar a manejar bé les situacions d'alta pressió, mantenir-te resistent davant dels reptes i convertir els obstacles en oportunitats.





Però és important diferenciar entre un gerent que es preocupa pel teu creixement d'aquell que només pensa en si mateix.





Us desafien, esperen que supereu els límits i lluiteu per l'excel·lència o mostren comportaments tòxics com els crits, la manipulació, l'assetjament escolar, l'explotació de límits i altres comportaments nocius que perjudiquen la vostra salut mental i el vostre benestar personal?





De vegades es pot confondre l'agressivitat amb la toxicitat, sobretot si les expectatives del vostre gerent us desafien a sortir de la vostra zona de confort.





Encara que tinguin bones intencions, la seva empenta, determinació i passió poden ser descoratjadores de vegades.





És difícil trobar gestors que us desafien i us empenyin a lluitar per l'excel·lència. Per tant, deixeu de culpar, queixar-vos i plorar, i trobar maneres d'alinear-vos amb ells en objectius mútuament acceptables.





Per fer-ho, comenceu per entendre què els motiva a ser així aprofundint i prenent nota dels seus senyals no verbals (to, veu, gestos amb les mans, expressions facials):





És la seva necessitat de tenir el control?

Acostumen a prioritzar els resultats sobre les relacions?

Solen ser assertius, directes i ràpids per prendre decisions?

Tenen tendència a anul·lar les opinions dels altres perquè volen que les coses es facin a la seva manera?

Funcionen amb un sentit d'urgència i esperen eficiència en cada interacció?





Comprendre l'origen de l'agressivitat del vostre gerent o dels comportaments específics que demostren us pot permetre trobar maneres de treballar amb ells en lloc de perdre el temps en ressentir-los o sentir-vos pena.

Mantingueu el control

Treballar amb un gerent agressiu pot deixar-te sentir indefens, desesperat i fora de control.





La manca de control pot fer-te adoptar un objectiu autodestructiu. Podeu:





Respon a la seva agressió amb agressivitat.

Gaudeix de l'autocompasió sentint pena per la teva situació sense fer res per millorar la teva situació.

Negar-se a esforçar-se amb la mentalitat que no serà prou bo.

Renuncieu quan trobeu un obstacle o us desafieu a afrontar situacions inesperades.





El desig de tenir més control a la feina sense prendre els passos per recuperar aquest control pot ser una de les principals causes ocultes de esgotament a la feina.





La manca de control crea un cicle d'evitació, impotència i incomoditat que condueix a una major inacció i una profecia autocomplerta en les vostres pròpies creences.





Per sentir-te en control, canvia del cercle de preocupació al cercle d'influència.





El cercle de preocupació inclou coses que us preocupen però que no teniu cap control. Passar temps i energia aquí pot provocar sentiments d'inadequació, impotència i un augment dels sentiments de victimització.





El cercle de control inclou coses sobre les quals teniu control directe i coses que potser no controleu completament, però que podeu influir de manera significativa. Invertir temps i energia aquí pot millorar la salut mental, augmentar la resiliència i promoure el benestar general.





Per exemple, no podeu controlar el que diu o fa el vostre gestor, però podeu controlar com reaccioneu davant d'ells.





"Les persones proactives centren els seus esforços en el Cercle d'Influència. Treballen en les coses sobre les quals poden fer alguna cosa. La naturalesa de la seva energia és positiva, s'amplia i s'amplia, fent que el seu Cercle d'influència augmenti.

Les persones reactives centren els seus esforços al Cercle de Preocupació. Se centren en la debilitat d'altres persones, els problemes del medi ambient i les circumstàncies sobre les quals no tenen control. El seu enfocament té com a resultat actituds de culpa i acusació, llenguatge reactiu i augment dels sentiments de victimització. L'energia negativa generada per aquest focus, combinada amb la negligència en àrees sobre les quals podrien fer alguna cosa, fa que el seu cercle d'influència es redueixi".

— Stephen R. Covey





Ser proactiu. Mai deixis de creure en la teva capacitat per influir en el resultat. Deixa anar les coses fora del teu control, canvia la teva energia a coses que pots canviar o influir.

Trieu les paraules amb cura

Quan parleu amb un gerent agressiu, les paraules que trieu juguen un paper crucial per determinar si el vostre gerent us escolta o no té en compte les vostres preocupacions.





L'ús d'un llenguatge de confrontació o arguments defensius pot provocar sentiments negatius que poden intensificar la seva agressió i fer que es tornin en contra teu.





A més, dir les coses d'una manera que desafia la seva autoritat o que els sembla groller i irrespectuós fa que siguin molt més propensos a seguir el seu argument original fins i tot quan saben que tens raó i que estan equivocats.





Tingueu en compte el vostre idioma per evitar una escalada de tensió. No:





Utilitzeu paraules generalitzadores com "sempre" i "mai". És probable que causen més conflictes. Utilitzeu paraules que desafien el seu caràcter com a dolent, exigent, groller. Judici amb paraules com error, fracàs, inacceptable. Acuseu-los o culpeu-los amb coses com "Esteu equivocat" o "És culpa vostra". Utilitzeu un to sarcàstic o de confrontació. Passeu declaracions que mincin la seva autoritat. Utilitzeu un llenguatge carregat d'emocions com a ridícul, absurd, patètic, inútil.





Qualsevol intent d'atacar, defensar o retirar-se funcionarà en contra vostre. En canvi, heu de frenar aquestes tendències reactives, trobar el coratge per mantenir-vos ferms i després fer un pas endavant davant d'aquesta oposició decidida.

—Rick Brinkman





Utilitzeu un llenguatge tranquil i neutral. Mostra't amb un to de veu confiat i un llenguatge corporal positiu. Parla sense presses. Expliqueu lentament i clarament les vostres inquietuds, opinions o el que vulgueu dir.





En lloc de: És impossible fer-ho en aquest període de temps.





Digues: tinc preocupacions sobre els terminis suggerits per acabar aquest projecte. Tot i que entenc la necessitat d'avançar ràpidament, el motiu pel qual no ens hem de comprometre és perquè...





En lloc de: mai funcionarà.





Digues: entenc per què t'inclines cap a aquesta opció. Sens dubte, és molt beneficiós per a les empreses. Tanmateix, també hem d'avaluar el risc i l'impacte en el negoci si no funciona. Per això crec que implementar això podria ser un repte...

Quan et trobes tranquil i confiat amb els altres, responen de la mateixa manera. També garanteix que el vostre missatge sigui ben rebut i no s'ignori tan bon punt surti de la vostra boca.

Busqueu el seu consell

La majoria dels directius agressius lideren amb una opinió forta, la qual cosa significa que no només tenen una gran estima per les seves idees, sinó que també aprecien aquells que les busquen.





Quan no estiguis d'acord amb un directiu agressiu o comparteixis les teves preocupacions, en comptes d'acabar amb els teus pensaments, busca la seva opinió.





Demanar el seu consell canvia el seu estat d'ànim del problema a la solució. Quan se'ls posa al moment per respondre una pregunta difícil o prendre una decisió difícil, és més probable que siguin racionals, menys esbiaixats i fins i tot poden estar d'acord amb la vostra opinió.





No cal agradar-los per agradar-los o per obtenir alguna cosa d'ells. Sigueu genuïns quan demaneu consell, perquè poden distingir quan sou autèntics i quan els manipuleu per fer-ho a la vostra manera.





Ser amable t'impedeix defensar-te, ser honest amb els altres, crear relacions més profundes o expressar-te amb valentia al món.

— Aziz Gazipura





Emmarca les teves inquietuds o preguntes de manera que els convidi a compartir les seves idees sense posar-te a la defensiva.





Quina és la teva perspectiva sobre...?

Com tractaries amb...?

Què faries en aquesta situació...?

Quin és el teu suggeriment?





Obtenir el consell del vostre gerent és una bona manera de redirigir els seus pensaments en la direcció que vulgueu. Fins i tot pensar momentàniament en la vostra pregunta fa que sigui més probable que s'inclinin cap als vostres suggeriments o els resultats que voleu.

Comunica els teus límits

Els directius agressius gaudeixen de llibertat sense límits perquè els permet manipular el vostre temps i energia de la manera que els convingui.





Els teus límits personals impliquen establir límits i definir expectatives sobre allò que toleraràs i no toleraràs.





Els límits tàcits solen ser invisibles, fàcils de violar, ja que es basen en la pròpia experiència vital de cada persona. Si el vostre gerent és agressiu, no posar límits és una recepta per al desastre.





Establir clarament aquests límits és important perquè el vostre gerent no us pot donar el que necessiteu tret que preneu la iniciativa i comuniqueu clarament les vostres prioritats i expectatives.





Per fer-ho, comuniqueu les vostres necessitats establint límits saludables i discutint-los amb el vostre gestor:

El que no és negociable, coses amb què no comprometreu. Si no es compleixen, afectaran significativament el vostre benestar. Quines són algunes de les coses sobre les quals ets flexible i estàs disposat a canviar si la situació ho requereix? Quin tipus de responsabilitats pots assumir i quin tipus de tasques no s'alineen amb els teus objectius? Quins són els vostres límits: coses que podeu aconseguir de manera realista.





Establir límits implica inevitablement assumir la responsabilitat de les vostres eleccions. Tu ets qui els fa. Tu ets qui ha de viure amb les seves conseqüències. I tu ets qui pot estar impedint de prendre les eleccions amb les quals podria ser feliç.

—Henry Cloud





Establir límits enviarà un senyal clar al vostre gestor sobre el que tolerareu i no tolerareu. Si el vostre responsable es nega a respectar-los, pot ser que sigui el moment de deixar-lo. Qualsevol cosa que comprometi el vostre benestar mental no val la pena.

Resum

Treballar amb un gestor agressiu té pros i contres. D'una banda, et poden ensenyar habilitats valuoses (resiliència, negociació, excel·lència) que et poden ajudar a destacar en la teva carrera. D'altra banda, cedir a totes les seves demandes pot fer-te esgotar, ressentir-te i fins i tot pot provocar l'esgotament. Entendre la intenció del vostre gerent és important perquè us ajuda a identificar si l'agressivitat del vostre gerent està alineada amb el desig d'ajudar-vos a aprendre, créixer i sobresortir o només els importa aconseguir resultats sense tenir en compte el seu impacte en la vostra carrera. La sensació més probable que desenvolupeu quan treballeu amb un directiu agressiu és la sensació de manca de control. És possible que sentiu que només teniu dues opcions: acceptar les seves demandes o renunciar. Aquest pensament impedeix trobar maneres productives de treballar amb ells. Per desenvolupar un sentit de control en situacions difícils, canvieu del cercle de control al cercle d'influència. Descobriu què podeu fer per influir en la seva decisió i què heu de deixar anar. Quan comuniqueu el vostre desacord o expresseu la vostra preocupació, presteu especial atenció a les vostres paraules. La manera com els parles té un paper crucial a l'hora de determinar si el teu missatge es pren de manera constructiva o si s'interpreta malament i després s'utilitza de manera negativa cap a tu. Una bona manera de captar l'atenció del vostre gerent és demanar-li consell. Els fa més propensos a escoltar les vostres idees, preocupacions o suggeriments i acordar una solució que s'ajusti als vostres objectius. No culpis el teu gerent agressiu per no respectar els teus límits si no els has comunicat explícitament. Definir límits amb ells garanteix que prestin atenció a les vostres necessitats en lloc d'incomplir allò que consideren correcte o assumeixen que és bo per al vostre creixement.





Aquesta història es va publicar anteriorment aquí .