Traiter avec un manager agressif est plus simple que vous ne le pensez

Les managers agressifs ne sont pas faciles à gérer. Travailler avec eux peut vous laisser un sentiment d'accablement, vous faire douter de vous-même et diminuer votre estime de soi.





C'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais.





Des objectifs plus grands et meilleurs.

Plus de responsabilités.

Des attentes plus élevées.





Au moment où vous êtes sur le point de pousser un soupir de soulagement, un nouveau défi vous attend. Vous redoutez de venir au bureau avec l'inquiétude de ce qui vous attend et de la difficulté que vous aurez à passer la journée.





Jouer le jeu d’un manager agressif en cédant à ses exigences non seulement nuit à votre confiance, mais vous fait également détester le travail que vous aimiez au début.





La personne agressive se bat. La personne passive s'enfuit. Mais la personne assertive tient bon, évalue la situation, s'adapte et agit avec détermination et passion. Soyez cette personne. — Charles F Glassman





Même si les managers agressifs sont difficiles à gérer, ils ne sont pas impossibles à gérer. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez les renverser tout en tirant des leçons précieuses de ce processus.

Ne confondez pas agressivité et toxicité

Un manager agressif n’est pas une mauvaise nouvelle, car il peut vous aider à accélérer votre carrière en vous permettant d’acquérir des compétences qui vous seront utiles tout au long de votre carrière.





Ils peuvent vous apprendre à bien gérer les situations de forte pression, à rester résilient face aux défis et à transformer les obstacles en opportunités.





Mais il est important de faire la différence entre un manager qui se soucie de votre croissance et celui qui ne pense qu'à lui-même.





Vous mettent-ils au défi, attendent-ils de vous que vous repoussiez vos limites et que vous recherchiez l’excellence ou affichent-ils des comportements toxiques tels que des cris, des manipulations, de l’intimidation, l’exploitation des limites et d’autres comportements nuisibles qui nuisent à votre santé mentale et à votre bien-être personnel ?





L’agressivité peut parfois être confondue avec la toxicité, surtout si les attentes de votre manager vous poussent à sortir de votre zone de confort.





Même s’ils sont bien intentionnés, leur dynamisme, leur détermination et leur passion peuvent parfois être décourageants.





Les managers qui vous mettent au défi et vous poussent à viser l’excellence sont difficiles à trouver. Alors, arrêtez de blâmer, de vous plaindre et de pleurer, et trouvez des moyens de vous aligner sur eux sur des objectifs mutuellement acceptables.





Pour ce faire, commencez par comprendre ce qui les motive à être ainsi en creusant plus profondément et en prenant note de leurs signaux non verbaux (ton, voix, gestes de la main, expressions faciales) :





Ont-ils besoin d’avoir le contrôle ?

Ont-ils tendance à privilégier les résultats plutôt que les relations ?

Ont-ils généralement l’air affirmés, directs et prompts à prendre des décisions ?

Ont-ils tendance à ignorer les opinions des autres parce qu’ils veulent que les choses se fassent à leur manière ?

Fonctionnent-ils avec un sentiment d’urgence et s’attendent-ils à une efficacité dans chaque interaction ?





Comprendre la source de l'agressivité de votre manager ou les comportements spécifiques dont il fait preuve peut vous permettre de trouver des moyens de travailler avec lui au lieu de perdre du temps à lui en vouloir ou à vous apitoyer sur votre sort.

Gardez le contrôle

Travailler avec un manager agressif peut vous donner un sentiment d’impuissance, de désespoir et de perte de contrôle.





Le manque de contrôle peut vous amener à adopter un objectif contre-productif. Vous pouvez :





Répondez à leur agression par l’agression.

Tombez dans l’apitoiement sur vous-même en vous sentant désolé pour votre situation sans rien faire pour l’améliorer.

Refusez de faire des efforts en pensant que ce ne sera pas suffisant.

Abandonnez lorsque vous rencontrez un obstacle ou que vous êtes confronté à des situations inattendues.





Le désir d’avoir plus de contrôle au travail sans prendre les mesures nécessaires pour le reprendre peut être l’une des plus grandes causes cachées de épuisement professionnel au travail.





Le manque de contrôle crée un cycle d’évitement, d’impuissance et d’inconfort qui conduit à davantage d’inaction et à une prophétie auto-réalisatrice dans vos propres croyances.





Pour avoir le sentiment d’avoir le contrôle, passez du cercle de préoccupation au cercle d’influence.





Le cercle de préoccupation inclut les choses qui vous préoccupent mais sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Passer du temps et de l'énergie dans ce cercle peut entraîner des sentiments d'inadéquation, d'impuissance et d'augmentation du sentiment de victimisation.





Le cercle de contrôle comprend les éléments sur lesquels vous avez un contrôle direct et ceux que vous ne contrôlez peut-être pas complètement, mais que vous pouvez influencer de manière significative. Passer du temps et de l'énergie ici peut améliorer la santé mentale, renforcer la résilience et favoriser le bien-être général.





Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler ce que dit ou fait votre manager, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à son égard.





« Les personnes proactives concentrent leurs efforts dans le Cercle d'Influence. Elles travaillent sur les choses pour lesquelles elles peuvent faire quelque chose. La nature de leur énergie est positive, elle s'élargit et se magnifie, ce qui fait augmenter leur Cercle d'Influence.

Les personnes réactives concentrent leurs efforts dans le cercle de préoccupation. Elles se concentrent sur la faiblesse des autres, les problèmes de l’environnement et les circonstances sur lesquelles elles n’ont aucun contrôle. Leur concentration se traduit par des attitudes de blâme et d’accusation, un langage réactif et un sentiment accru de victimisation. L’énergie négative générée par cette focalisation, combinée à la négligence des domaines sur lesquels elles pourraient faire quelque chose, fait rétrécir leur cercle d’influence.

— Stephen R. Covey





Devenez proactif. Ne cessez jamais de croire en votre capacité à influencer le résultat. Laissez tomber les choses qui échappent à votre contrôle, concentrez votre énergie sur les choses que vous pouvez changer ou influencer.

Choisissez vos mots avec soin

Lorsque vous parlez à un manager agressif, les mots que vous choisissez jouent un rôle crucial pour déterminer si votre manager vous écoute ou ignore vos préoccupations.





Utiliser un langage conflictuel ou des arguments défensifs peut déclencher des sentiments négatifs qui peuvent intensifier leur agressivité et les amener à se retourner contre vous.





De plus, dire des choses d’une manière qui défie leur autorité ou qui semble impoli et irrespectueux les rend beaucoup plus susceptibles de s’en tenir à leur argument initial, même lorsqu’ils savent que vous avez raison et qu’ils ont tort.





Soyez attentif à votre langage pour éviter d'aggraver la tension. Ne faites pas :





Utilisez des termes généralisants comme « toujours » et « jamais ». Ils risquent de provoquer davantage de conflits. Utilisez des mots qui défient leur caractère comme mauvais, exigeant, grossier. Portez un jugement avec des mots comme erreur, échec, inacceptable. Accusez-les ou blâmez-les avec des choses comme « Tu as tort » ou « C’est de ta faute ». Utilisez un ton sarcastique ou conflictuel. Faire des déclarations qui portent atteinte à leur autorité. Utilisez un langage chargé d’émotion comme ridicule, absurde, pathétique, inutile.





Toute tentative d’attaque, de défense ou de retrait se retournera contre vous. Vous devez plutôt maîtriser ces tendances réactives, trouver le courage de tenir bon, puis faire un pas en avant face à cette opposition déterminée.

—Rick Brinkman





Utilisez un langage calme et neutre. Adoptez un ton de voix confiant et un langage corporel positif. Parlez sans précipitation. Exprimez lentement et clairement vos préoccupations, vos opinions ou tout ce que vous avez à dire.





Au lieu de : C'est impossible à faire dans ce délai.





Dites : J'ai des inquiétudes concernant les délais suggérés pour terminer ce projet. Bien que je comprenne la nécessité d'agir vite, la raison pour laquelle nous ne devrions pas nous y engager est que...





Au lieu de : ça ne marchera jamais.





Dites : Je comprends pourquoi vous penchez vers cette option. Elle est sans aucun doute très bénéfique pour les entreprises. Cependant, nous devons également évaluer le risque et l'impact sur les entreprises si elle ne fonctionne pas. Voici pourquoi je pense que la mise en œuvre de cette solution pourrait être un défi…

Lorsque vous vous montrez calme et confiant aux yeux des autres, ils vous répondent de la même manière. Cela garantit également que votre message est bien reçu et qu'il n'est pas ignoré dès qu'il sort de votre bouche.

Demandez leur conseil

La plupart des managers agressifs ont une opinion tranchée, ce qui signifie qu’ils ont non seulement un grand respect pour leurs idées, mais qu’ils apprécient également ceux qui les recherchent.





Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec un manager agressif ou que vous partagez vos inquiétudes, au lieu de terminer par vos réflexions, demandez son avis.





Leur demander conseil permet de passer du problème à la solution. Lorsqu'ils sont mis sur la sellette pour répondre à une question difficile ou prendre une décision difficile, ils sont plus susceptibles d'être rationnels, moins biaisés et peuvent même être d'accord avec votre opinion.





Vous n'avez pas besoin de leur faire plaisir pour être apprécié ou pour obtenir quelque chose d'eux. Soyez sincère lorsque vous demandez des conseils, car ils peuvent voir quand vous êtes authentique et quand vous les manipulez pour obtenir ce que vous voulez.





Être gentil vous empêche de vous défendre, d’être honnête avec les autres, de créer des relations plus profondes ou de vous exprimer avec audace dans le monde.

— Aziz Gazipura





Formulez vos préoccupations ou vos questions de manière à les inviter à partager leurs idées sans se mettre sur la défensive.





Quel est votre point de vue sur…?

Comment géreriez-vous la situation… ?

Que feriez-vous dans cette situation…?

Quelle est votre suggestion ?





Demander l'avis de votre responsable est un excellent moyen de réorienter ses pensées dans la direction que vous souhaitez. Même le fait de réfléchir momentanément à votre question augmente ses chances d'être enclin à suivre vos suggestions ou les résultats que vous souhaitez.

Communiquez vos limites

Les managers agressifs jouissent d’une liberté illimitée car cela leur permet de manipuler votre temps et votre énergie de la manière qui leur convient.





Vos limites personnelles impliquent de fixer des limites et de définir des attentes sur ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas.





Les limites tacites sont souvent invisibles et faciles à transgresser car elles sont basées sur l'expérience personnelle de chacun. Si votre manager est agressif, ne pas fixer de limites est une recette pour un désastre.





Il est important de définir clairement ces limites, car votre responsable ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin si vous ne prenez pas l’initiative et ne communiquez pas clairement vos priorités et vos attentes.





Pour ce faire, communiquez vos besoins en fixant des limites saines et en en discutant avec votre manager :

Ce qui n'est pas négociable : les choses sur lesquelles vous ne ferez aucun compromis. Si vous ne les respectez pas, elles auront un impact considérable sur votre bien-être. Quelles sont les choses sur lesquelles vous êtes flexible et prêt à changer si la situation l'exige ? Quel type de responsabilités pouvez-vous assumer et quel type de tâches ne correspondent pas à vos objectifs ? Quelles sont vos limites ? Ce que vous pouvez réellement accomplir.





Fixer des limites implique inévitablement d’assumer la responsabilité de vos choix. C’est vous qui les faites. C’est vous qui devez vivre avec leurs conséquences. Et c’est vous qui vous empêchez peut-être de faire les choix qui pourraient vous rendre heureux.

—Henri Nuage





En fixant des limites, vous enverrez un signal clair à votre responsable sur ce que vous tolérerez ou non. Si votre responsable refuse de les respecter, il est peut-être temps de démissionner. Tout ce qui compromet votre bien-être mental n'en vaut pas la peine.

Résumé

Travailler avec un manager agressif comporte des avantages et des inconvénients. D’un côté, il peut vous enseigner des compétences précieuses (résilience, négociation, excellence) qui peuvent vous aider à exceller dans votre carrière. De l’autre, céder à toutes ses exigences peut vous épuiser, vous rendre rancunier et même vous conduire au burnout. Il est important de comprendre l’intention de votre manager, car cela vous aide à identifier si l’agressivité de votre manager est alignée avec le désir de vous aider à apprendre, à grandir et à exceller ou s’il ne se soucie que d’atteindre des résultats sans se soucier de son impact sur votre carrière. Le sentiment le plus souvent ressenti lorsque vous travaillez avec un manager agressif est un sentiment de manque de contrôle. Vous pouvez avoir l’impression de n’avoir que deux choix : soit accepter ses exigences, soit démissionner. Ce raisonnement vous empêche de trouver des moyens productifs de travailler avec lui. Pour développer un sentiment de contrôle dans les situations difficiles, passez du cercle de contrôle au cercle d’influence. Découvrez ce que vous pouvez faire pour influencer sa décision et ce que vous devez laisser de côté. Lorsque vous exprimez votre désaccord ou vos inquiétudes, faites particulièrement attention à vos mots. La manière dont vous vous adressez à eux joue un rôle crucial pour déterminer si votre message est pris de manière constructive ou s'il est mal interprété et utilisé de manière négative à votre égard. Une bonne façon d'attirer l'attention de votre responsable est de lui demander conseil. Cela l'incitera à entendre vos idées, vos préoccupations ou vos suggestions et à accepter une solution qui correspond à vos objectifs. Ne reprochez pas à votre manager agressif de ne pas respecter vos limites si vous ne les avez pas explicitement communiquées. En définissant des limites avec lui, vous lui assurez de prêter attention à vos besoins au lieu de se contenter de ce qu'il juge juste ou qu'il considère comme bon pour votre développement.





