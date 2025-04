Der Umgang mit einem aggressiven Manager ist einfacher als Sie denken

Aggressive Manager sind nicht einfach. Die Zusammenarbeit mit ihnen kann Sie überfordern, Sie mit Selbstzweifeln erfüllen und Ihr Selbstwertgefühl mindern.





Es ist, als würde man auf einem Laufband laufen, das nie anhält.





Größere, bessere Ziele.

Mehr Verantwortung.

Höhere Erwartungen.





Gerade als Sie erleichtert aufatmen wollen, steht Ihnen eine neue Herausforderung bevor. Sie haben Angst, ins Büro zu kommen, und machen sich Sorgen darüber, was Sie erwartet und wie Sie den Tag kaum überstehen sollen.





Wenn Sie auf die Forderungen eines aggressiven Chefs eingehen und mitspielen, schadet das nicht nur Ihrem Selbstvertrauen, sondern führt auch dazu, dass Sie die Arbeit hassen, die Sie anfangs geliebt haben.





Der aggressive Mensch kämpft. Der passive Mensch rennt weg. Aber der durchsetzungsfähige Mensch bleibt standhaft, schätzt die Situation ein, passt sich an und handelt zielstrebig und leidenschaftlich. Seien Sie diese Person. — Charles F. Glassman





Aggressive Manager sind zwar schwierig, aber es ist nicht unmöglich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mit den richtigen Strategien können Sie sie umstimmen und dabei auch noch wertvolle Lektionen lernen.

Verwechseln Sie Aggressivität nicht mit Toxizität

Ein aggressiver Manager ist keine schlechte Nachricht, denn er kann Ihre Karriere beschleunigen, indem er Ihnen ermöglicht, Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihnen im Laufe Ihrer Karriere von Nutzen sein werden.





Sie können Ihnen beibringen, mit Hochdrucksituationen gut umzugehen, angesichts von Herausforderungen belastbar zu bleiben und Hindernisse in Chancen zu verwandeln.





Allerdings ist es wichtig, zwischen einem Manager, dem Ihre Weiterentwicklung am Herzen liegt, und einem Manager zu unterscheiden, der nur an sich selbst denkt.





Fordern sie Sie heraus, erwarten sie von Ihnen, dass Sie Grenzen überschreiten und nach Spitzenleistungen streben, oder legen sie toxische Verhaltensweisen wie Schreien, Manipulation, Mobbing, Ausnutzen von Grenzen und andere schädliche Verhaltensweisen an den Tag, die Ihrer geistigen Gesundheit und Ihrem persönlichen Wohlbefinden schaden?





Aggression kann manchmal mit Giftigkeit verwechselt werden, insbesondere wenn die Erwartungen Ihres Vorgesetzten Sie dazu zwingen, Ihre Komfortzone zu verlassen.





Auch wenn sie es gut meinen, können ihr Tatendrang, ihre Entschlossenheit und ihre Leidenschaft manchmal entmutigend sein.





Manager, die Sie herausfordern und zu Höchstleistungen anspornen, sind schwer zu finden. Hören Sie also auf, anderen die Schuld zu geben, sich zu beschweren und zu schluchzen, und finden Sie Wege, sich mit ihnen auf für beide Seiten akzeptable Ziele zu einigen.





Um dies zu erreichen, müssen Sie zunächst verstehen, was sie dazu motiviert, so zu sein. Dazu müssen Sie tiefer graben und ihre nonverbalen Signale (Tonfall, Stimme, Handgesten, Gesichtsausdruck) beachten:





Ist es ihr Bedürfnis, die Kontrolle zu haben?

Neigen sie dazu, Ergebnisse über Beziehungen zu stellen?

Wirken sie normalerweise durchsetzungsfähig, direkt und entscheidungsschnell?

Neigen sie dazu, die Meinung anderer zu übergehen, weil sie möchten, dass die Dinge auf ihre Art erledigt werden?

Handeln sie mit einem Gefühl der Dringlichkeit und erwarten sie Effizienz bei jeder Interaktion?





Wenn Sie den Grund für die Aggression Ihres Vorgesetzten oder für sein spezifisches Verhalten verstehen, können Sie Wege finden, mit ihm zusammenzuarbeiten, statt Ihre Zeit mit Groll oder Selbstmitleid zu vergeuden.

Behalten Sie die Kontrolle

Die Zusammenarbeit mit einem aggressiven Manager kann bei Ihnen das Gefühl hinterlassen, hilflos, hoffnungslos und außer Kontrolle zu sein.





Mangelnde Kontrolle kann dazu führen, dass Sie sich selbstzerstörerische Ziele setzen. Sie könnten:





Reagieren Sie auf ihre Aggression mit Aggression.

Suhlen Sie sich in Selbstmitleid, indem Sie Ihre Situation bedauern, ohne etwas zu tun, um sie zu verbessern.

Lehnen Sie die Anstrengung ab, weil Sie denken, dass es nicht gut genug sein wird.

Geben Sie auf, wenn Sie auf ein Hindernis stoßen oder mit unerwarteten Situationen konfrontiert werden.





Der Wunsch, mehr Kontrolle bei der Arbeit zu haben, ohne die Schritte zu unternehmen, diese Kontrolle wiederzuerlangen, kann eine der größten versteckten Ursachen für Burnout bei der Arbeit.





Mangelnde Kontrolle erzeugt einen Kreislauf aus Vermeidung, Hilflosigkeit und Unbehagen, der zu weiterer Untätigkeit und einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung Ihrer eigenen Überzeugungen führt.





Um das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu haben, wechseln Sie vom Kreis der Besorgnis in den Kreis der Einflussnahme.





Der Kreis der Sorgen umfasst Dinge, die Ihnen Sorgen bereiten, über die Sie aber keine Kontrolle haben. Wenn Sie hier Zeit und Energie aufwenden, kann dies zu Gefühlen der Unzulänglichkeit, Hilflosigkeit und verstärkten Gefühlen der Opferrolle führen.





Der Kontrollkreis umfasst Dinge, über die Sie direkte Kontrolle haben, und Dinge, die Sie vielleicht nicht vollständig kontrollieren, aber in erheblichem Maße beeinflussen können. Wenn Sie hier Zeit und Energie investieren, kann dies die psychische Gesundheit verbessern, die Widerstandsfähigkeit stärken und das allgemeine Wohlbefinden fördern.





Sie können beispielsweise nicht kontrollieren, was Ihr Vorgesetzter sagt oder tut, aber Sie können kontrollieren, wie Sie darauf reagieren.





„Proaktive Menschen konzentrieren ihre Bemühungen auf den Einflussbereich. Sie arbeiten an den Dingen, bei denen sie etwas tun können. Die Natur ihrer Energie ist positiv, sie vergrößert und steigert sich, wodurch ihr Einflussbereich zunimmt.

Reaktive Menschen konzentrieren ihre Bemühungen auf den Kreis der Besorgnis. Sie konzentrieren sich auf die Schwächen anderer Menschen, die Probleme in der Umgebung und Umstände, über die sie keine Kontrolle haben. Ihr Fokus führt zu anklagenden und beschuldigenden Haltungen, reaktiver Sprache und verstärkten Gefühlen der Viktimisierung. Die negative Energie, die durch diesen Fokus erzeugt wird, kombiniert mit der Vernachlässigung von Bereichen, in denen sie etwas tun könnten, führt dazu, dass ihr Einflusskreis schrumpft.“

— Stephen R. Covey





Werden Sie proaktiv. Hören Sie nie auf, an Ihre Fähigkeit zu glauben, das Ergebnis zu beeinflussen. Lassen Sie Dinge los, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, und konzentrieren Sie Ihre Energie auf Dinge, die Sie ändern oder beeinflussen können.

Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig

Wenn Sie mit einem aggressiven Vorgesetzten sprechen, spielt die Wortwahl eine entscheidende Rolle dabei, ob Ihr Vorgesetzter Ihnen zuhört oder Ihre Bedenken ignoriert.





Eine konfrontative Sprache oder Abwehrargumente können negative Gefühle auslösen, die die Aggressivität Ihres Gegenübers verstärken und dazu führen können, dass er sich gegen Sie wendet.





Wenn Sie Dinge auf eine Art und Weise sagen, die ihre Autorität in Frage stellt oder unhöflich und respektlos wirkt, ist es außerdem viel wahrscheinlicher, dass sie an ihrem ursprünglichen Argument festhalten, selbst wenn sie wissen, dass Sie Recht haben und sie Unrecht.





Achten Sie auf Ihre Sprache, um eine Eskalation der Spannung zu vermeiden. Folgendes sollten Sie nicht tun:





Verwenden Sie verallgemeinernde Wörter wie „immer“ und „nie“. Sie führen wahrscheinlich zu weiteren Konflikten. Verwenden Sie Wörter, die ihren Charakter in Frage stellen, wie „schlecht“, „fordernd“, „unhöflich“. Fällen Sie ein Urteil mit Worten wie „Fehler“, „Versagen“, „inakzeptabel“. Beschuldigen oder beschuldigen Sie sie mit Aussagen wie „Sie liegen falsch“ oder „Es ist Ihre Schuld.“ Verwenden Sie einen sarkastischen oder konfrontativen Ton. Geben Sie Erklärungen ab, die ihre Autorität untergraben. Verwenden Sie emotional aufgeladene Sprache wie lächerlich, absurd, erbärmlich, nutzlos.





Jeder Versuch, anzugreifen, sich zu verteidigen oder sich zurückzuziehen, wird sich gegen Sie auswirken. Stattdessen müssen Sie diese reaktiven Tendenzen unterdrücken, den Mut finden, Ihren Standpunkt zu vertreten und dann angesichts dieser entschlossenen Opposition vortreten.

— Rick Brinkman





Verwenden Sie eine ruhige, neutrale Sprache. Treten Sie mit einem selbstbewussten Tonfall und einer positiven Körpersprache auf. Sprechen Sie ohne Eile. Bringen Sie Ihre Bedenken, Meinungen oder was auch immer Sie sagen möchten, langsam und deutlich zum Ausdruck.





Anstatt von: Das ist in diesem Zeitrahmen nicht möglich.





Sagen Sie: Ich habe Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Zeitvorgaben für die Fertigstellung dieses Projekts. Ich verstehe zwar, dass wir schnell vorankommen müssen, aber der Grund, warum wir uns nicht an sie halten sollten, ist …





Anstatt von: Das wird nie klappen.





Sagen Sie: Ich verstehe, warum Sie zu dieser Option tendieren. Sie ist definitiv sehr geschäftsfördernd. Wir müssen jedoch auch das Risiko und die Auswirkungen auf das Geschäft bewerten, wenn sie nicht funktioniert. Aus diesem Grund denke ich, dass die Umsetzung eine Herausforderung sein könnte …

Wenn Sie auf andere ruhig und selbstbewusst wirken, reagieren sie Ihnen entsprechend. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass Ihre Botschaft gut ankommt und nicht ignoriert wird, sobald sie aus Ihrem Mund kommt.

Holen Sie sich ihren Rat ein

Die meisten aggressiven Manager führen mit einer starken Meinung, was bedeutet, dass sie nicht nur ihre Ideen hoch schätzen, sondern auch diejenigen wertschätzen, die sich darum bemühen.





Wenn Sie mit einem aggressiven Vorgesetzten nicht übereinstimmen oder ihm Ihre Bedenken mitteilen, hören Sie nicht mit Ihren Gedanken auf, sondern fragen Sie ihn nach seiner Meinung.





Wenn Sie sie um Rat fragen, ändert sich ihre Denkweise vom Problem zur Lösung. Wenn sie vor die Aufgabe gestellt werden, eine schwierige Frage zu beantworten oder eine schwierige Entscheidung zu treffen, reagieren sie eher rational, sind weniger voreingenommen und stimmen möglicherweise sogar Ihrer Meinung zu.





Du musst ihnen nicht gefallen, um gemocht zu werden oder etwas von ihnen zu bekommen. Sei ehrlich, wenn du um Rat fragst, denn sie können erkennen, wann du authentisch bist und wann du sie manipulierst, um deinen Willen durchzusetzen.





Nett zu sein hindert Sie daran, für sich selbst einzustehen, ehrlich zu anderen zu sein, tiefere Beziehungen aufzubauen oder sich mutig in der Welt auszudrücken.

— Aziz Gazipura





Formulieren Sie Ihre Bedenken oder Fragen so, dass sie die Teilnehmer dazu einladen, ihre Ideen mitzuteilen, ohne in die Defensive zu gehen.





Wie ist Ihre Perspektive zu …?

Wie würden Sie mit … umgehen?

Was würden Sie in dieser Situation tun…?

Was ist Ihr Vorschlag?





Den Rat Ihres Vorgesetzten einzuholen ist eine großartige Möglichkeit, seine Gedanken in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken. Selbst wenn er nur kurz über Ihre Frage nachdenkt, ist es wahrscheinlicher, dass er Ihren Vorschlägen oder den von Ihnen gewünschten Ergebnissen zuneigt.

Kommunizieren Sie Ihre Grenzen

Aggressive Manager genießen grenzenlose Freiheit, weil sie dadurch Ihre Zeit und Energie nach ihren Wünschen manipulieren können.





Zu Ihren persönlichen Grenzen gehört es, Beschränkungen festzulegen und Erwartungen darüber zu definieren, was Sie tolerieren und was nicht.





Unausgesprochene Grenzen sind oft unsichtbar und leicht zu verletzen, da sie auf den individuellen Lebenserfahrungen jedes Einzelnen beruhen. Wenn Ihr Vorgesetzter aggressiv ist, ist es ein Rezept für eine Katastrophe, wenn Sie keine Grenzen setzen.





Es ist wichtig, diese Grenzen klar festzulegen, denn Ihr Vorgesetzter kann Ihnen nicht das geben, was Sie brauchen, wenn Sie nicht die Initiative ergreifen und Ihre Prioritäten und Erwartungen klar kommunizieren.





Kommunizieren Sie dazu Ihre Bedürfnisse, indem Sie gesunde Grenzen setzen und diese mit Ihrem Vorgesetzten besprechen:

Was nicht verhandelbar ist – Dinge, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen. Wenn Sie diese nicht erfüllen, wird sich dies erheblich auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Bei welchen Dingen sind Sie flexibel und bereit zu ändern, wenn die Situation es erfordert? Welche Art von Verantwortung können Sie bewältigen und welche Art von Aufgaben entsprechen nicht Ihren Zielen? Was sind Ihre Grenzen – Dinge, die Sie realistisch erreichen können?





Grenzen zu setzen bedeutet unweigerlich, Verantwortung für Ihre Entscheidungen zu übernehmen. Sie sind derjenige, der sie trifft. Sie sind derjenige, der mit den Konsequenzen leben muss. Und Sie sind derjenige, der sich möglicherweise selbst davon abhält, Entscheidungen zu treffen, mit denen Sie glücklich sein könnten.

— Henry Cloud





Durch das Setzen von Grenzen geben Sie Ihrem Vorgesetzten ein klares Signal, was Sie tolerieren und was nicht. Wenn Ihr Vorgesetzter sich weigert, diese Grenzen zu respektieren, ist es vielleicht an der Zeit, zu kündigen. Alles, was Ihr geistiges Wohlbefinden beeinträchtigt, ist es nicht wert.

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit mit einem aggressiven Manager hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann er Ihnen wertvolle Fähigkeiten (Belastbarkeit, Verhandlungsgeschick, Exzellenz) beibringen, die Ihnen dabei helfen können, in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein. Andererseits kann das Nachgeben all seiner Forderungen Sie erschöpft und verärgert machen und sogar zu einem Burnout führen. Es ist wichtig, die Absichten Ihres Vorgesetzten zu verstehen, denn dadurch können Sie erkennen, ob die Aggressivität Ihres Vorgesetzten mit dem Wunsch einhergeht, Ihnen beim Lernen, Wachsen und Übertreffen zu helfen, oder ob es ihm nur um das Erreichen von Ergebnissen geht, ohne die Auswirkungen auf Ihre Karriere zu berücksichtigen. Das wahrscheinlichste Gefühl, das Sie entwickeln, wenn Sie mit einem aggressiven Manager zusammenarbeiten, ist ein Gefühl des Kontrollverlusts. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Sie nur zwei Möglichkeiten haben – entweder ihren Forderungen nachzukommen oder zu kündigen. Dieses Denken hindert Sie daran, produktive Wege zu finden, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Um in schwierigen Situationen ein Gefühl der Kontrolle zu entwickeln, wechseln Sie vom Kontrollkreis zum Einflusskreis. Finden Sie heraus, was Sie tun können, um ihre Entscheidung zu beeinflussen, und was Sie loslassen müssen. Wenn Sie Ihre Meinungsverschiedenheit mitteilen oder Ihre Bedenken äußern, achten Sie besonders auf Ihre Worte. Wie Sie mit ihnen sprechen, spielt eine entscheidende Rolle dabei, ob Ihre Botschaft konstruktiv aufgenommen oder missverstanden und dann negativ gegen Sie verwendet wird. Eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit Ihres Vorgesetzten zu gewinnen, besteht darin, ihn um Rat zu fragen. Dadurch ist es wahrscheinlicher, dass er sich Ihre Ideen, Bedenken oder Vorschläge anhört und einer Lösung zustimmt, die Ihren Zielen entspricht. Geben Sie Ihrem aggressiven Vorgesetzten nicht die Schuld, wenn er Ihre Grenzen nicht respektiert, wenn Sie diese nicht explizit kommuniziert haben. Wenn Sie mit ihm Grenzen definieren, stellen Sie sicher, dass er auf Ihre Bedürfnisse achtet, anstatt standardmäßig das zu tun, was er für richtig hält oder davon ausgeht, dass es gut für Ihre Entwicklung ist.





Diese Geschichte wurde zuvor hier veröffentlicht. Folgen Sie mir auf LinkedIn oder hier für weitere Geschichten.