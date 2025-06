Memecoins són proves d'estrès de la cultura - i això és per què tenen importància

Crypto va ser construït per a la resiliència, però memecoins prova l'estrès que la resiliència més difícil que qualsevol altra cosa.

No els constructors, ni els miners, ni tan sols els proveïdors d'infraestructures com nosaltres haurien de prendre els memecoins seriosament.

Les granotes, els gossos i els pallassos pixelats estan superant les startups amb finançament, equips i anys de planificació del producte.

Because hidden in that chaos is a signal — one we can't afford to ignore.

Welcome to Cultural Liquidity

Changpeng Zhao (CZ), CEO and founder of Binance:

"No estic en contra dels memes, però els memecoins s'estan tornant una mica massa bojos ara mateix.

Els memecoins no són eines financeres.Són detonadors culturals.Mouen capital, comunitat i atenció més ràpid que gairebé qualsevol altra cosa en criptografia.I ho fan sense un llibre blanc, sense un mapa de ruta, i generalment sense un pla real.

Quan un memecoin colpeja, no demana permís. Només apareix. I de sobte el seu backend, la seva interfície de cartera, els seus camins de liquiditat - tot està sota pressió.

Aquest és el producte real: no el token, sinó la reacció.

Cada pic en el volum de transacció, cada error sota càrrega, cada camí de liquiditat atrapat revela punts febles que no hauríeu notat en un cicle de producte estàndard.

Memecoins creen condicions extremes - no perquè estan optimitzats per a això, sinó perquè no estan optimitzats per a res. Només existeixen. I que l'atzar és poderós. Força sistemes construïts per al creixement constant, incremental per afrontar el comportament d'usuari caòtic i imprevisible - el tipus que no es pot modelar en una taula blanca.

Una granota pot navegar més ràpidament del que es pot recaptar

Els cicles de producte tradicionals es mouen lentament. investigació. mockups. rondes de finançament. proves d'usuari. QA. Llavors potser - només potser - un llançament.

Algú colpeja una granota en una pàgina de trencaclosques, executa una pre-venda, i en el moment que tinguis el teu segon cafè, s'han desplegat a Solana, s'enfonsa un telegrama i arriba a la pàgina dos de la llista de tendències de CoinGecko.

Per descomptat, la majoria d'ells desapareixen tan ràpidament, però un parell de pals.I no s'adhereixen perquè estiguin ben construïts, sinó perquè han colpejat un nervi cultural abans d'arribar a una fita tècnica.

En aquest procés, superposen una cosa que cada equip de producte seriós hauria de preocupar: la velocitat narrativa.

El memecoin no guanya perquè funciona, guanya perquè la gent vol que existeixi.

Aquest tipus de desig no es pot fabricar, però es pot observar, mesurar i aprendre d'ell. Revela on flueix l'atenció sense fricció. Exposa les bretxes emocionals que les estratègies de màrqueting tradicionals no poden omplir.

Considereu Turbo Token ($TURBO) - un memecoin generat íntegrament a través de ChatGPT - que va augmentarMés de 600 milions de dòlars de capital de mercat al maig de 2024Inicialment llançat com un experiment amb un pressupost modest de 69 dòlars, el projecte va guanyar ràpidament impuls, impulsat per la seva única història de fons generada per la IA i el model de govern descentralitzat.

A tothom li agrada una bona història d'èxit, però aquí hi ha la dura realitat: el preu deInfiltració SQUID token, inspirat per l'espectacle d'èxit de Netflix "Squid Game" va caure a $ 2.861, només per col·lapsar a gairebé zero en moments en què els seus creadors van drenar tota la liquiditat, fent que els inversors perdin col·lectivament més de $ 3 milions.

The $HINU Moment

Un dels meus exemples favorits recents és $HINU - una memecoin de Solana que es va llançar enmig d'un mercat d'ós. No hi ha grans noms, cap capital darrere d'això, només una pre-venda i un punt per "fer guanyar diversió de nou".

Van construir una mecànica de meme-to-earn dins d'una aplicació bàsica. Era crua, amb prou feines funcional per la majoria dels estàndards. Però va donar al token alguna cosa per orbitar. Van cremar tokens. Van publicar captures de pantalla. Es van reunir a Binance Square. Van convertir la creació de meme en participació.

En poques setmanes, $HINU va recaptar més de $700K - en un clima en què el 90% dels projectes legítims no podien recaptar res en absolut. No van guanyar construint el millor producte. Van guanyar creant la narració més convincent. Es van posicionar no només com una moneda, sinó com una rebel·lió contra l'avorriment i el cinisme.

És seriós? no a la distància.

Va ser estrictament estricte?

$HINU va funcionar perquè era ràpid, nadiu a la cultura d'Internet, i executat com si no tingués res a perdre. d'una manera estranya, em va recordar el primer Bitcoin - no en tecnologia, sinó en energia.

La veritable lliçó no és copiar les tàctiques de $HINU. Es tracta d'entendre com la velocitat, la relativitat i l'impuls emocional poden reemplaçar les estratègies tradicionals d'anar al mercat quan la liquiditat cultural és alta.

El que els Memecoins exposen (i els projectes seriosos ignoren)

No cal creure en memecoins per aprendre d'ells. de fet, probablement no hauria de creure en ells

Però heu de mirar què passa quan col·lisionen amb la infraestructura que construïu.

Quan un memecoin augmenta, revela on els vostres camins de liquiditat es desacceleren, on el vostre UX d'entrada confon nous usuaris, on la vostra arquitectura de backend no pot fer front a pics sobtats, on les vostres suposicions de seguretat interna es posen a prova en públic, i on els vostres sistemes de gestió de la comunitat es tornen aclaparats durant la nit.

Això és important perquè els projectes seriosos sovint dissenyen per a usuaris idealitzats en condicions idealitzades, però la criptografia no funciona en condicions ideals.

Quan els sistemes es trenquen sota la pressió de memecoin, no és una anomalia. És un feedback. És un cop d'ull a com es comportarà el vostre producte quan la propera onada imprevisible colpeja - ja sigui un canvi regulador, un canvi narratiu sobtat o el proper mercat de bous.

Memecoins, per tota la seva absurditat, simulen la realitat en el seu més caòtic. i si no estàs dissenyant per a això, no estàs dissenyant per a la criptografia en absolut.

El següent cicle serà encara més estrany

El que estem veient ara - meme DAO, monedes creadores tokenitzades, generadors de prompt-to-token - és només el començament.

La propera onada de memecoins no es basarà només en l'hipe: seran sistemes de llançament semiautomàtics, augmentats per la IA i adaptats culturalment.

Ells no només muntaran tokens. Ells muntaran moviments.

Ells augmentaran el significat - meme-primer, monetarització després.

El 2025, ja estem veient memecoins creats amb IA prendre un gran impuls.Take Turbo Token ($TURBO) - construït amb l'ajuda de ChatGPT, recentment va arribar a la llista de futurs de Binance i va saltar un 20% gairebé en una nit. És un exemple perfecte de com la cultura d'IA i meme estan començant a barrejar de maneres que realment mouen els mercats.

Ja estem veient projectes llançant infraestructures natives de meme: contractes intel·ligents que imposen formats de meme, piscines de liquiditat lligades a bromes internes, economies de token dissenyades al voltant de rituals col·lectius.

Plataformes com Farcaster estan barrejant xarxes socials amb la propietat descentralitzada de maneres que fan la coordinació de meme més ràpida i fàcil que mai.

El memecoin del futur no serà una broma que accidentalment es vagi viral. Serà un caos enginyer - dissenyat deliberadament per encendre comunitats, generar esdeveniments de liquiditat i infraestructures de prova d'estrès sota comandament.

I perquè aquests llançaments seran més accessibles, més automatitzats i més adaptats culturalment, succeiran més sovint i colpejaran més durament.

Els vells ritmes del desenvolupament del projecte - anys de dissimulació, recaptació cautelosa de fons, desplegament acurat - són incompatibles amb aquest nou món de llançaments de token guiats per la narració, sincronitzats culturalment.

Si el vostre sistema no pot sobreviure a una explosió de meme, no sobreviurà a la següent evolució de la criptografia en absolut.

The Deep Lesson: Permissionless Culture, Permissionless Failure

La bellesa - i el terror - de les memcoins és que demostren la promesa bàsica de la criptografia: la innovació sense permís.

Qualsevol persona, en qualsevol lloc, pot crear una narració, lligar-la a un token i injectar-la en el flux sanguini del sistema financer global en hores, no en mesos.

Alguns tenen èxit, però tots es mouen més ràpidament del que qualsevol entitat centralitzada podria esperar controlar.

Per als constructors, això és tant un advertiment com una oportunitat.

Una advertència, perquè vol dir que la vostra infraestructura està permanentment exposada a esdeveniments negres generats no per les forces del mercat, sinó per fenòmens culturals.

Una oportunitat, perquè vol dir que si entens aquests fenòmens -si pots dissenyar sistemes que es doblin sense trencar, que a bord sense fricció, que a escala sense explotar- estàs construint per a la veritable realitat de la finança descentralitzada.

Els memecoins ens mostren què passa quan els sistemes es troben amb un comportament humà real, imprevisible i impulsat emocionalment a escala.

I en un món que avança cap a cicles cada vegada més ràpids de creació, coordinació i col·lapse, la resiliència cultural pot ser l’única bretxa que importa.

