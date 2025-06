Memecoins son pruebas de estrés de la cultura - y es por eso que importan

Crypto fue construido para la resiliencia, pero memecoins prueba de estrés que la resiliencia es más difícil que cualquier otra cosa.

No se suponía que los constructores, ni los mineros, ni siquiera los proveedores de infraestructuras como nosotros tomaran en serio las memecoins.

Las ranas, los perros y los palomas pixelados están superando a las startups con fondos, equipos y años de planificación de productos. es absurdo. es ridículo.

Because hidden in that chaos is a signal — one we can't afford to ignore.

Welcome to Cultural Liquidity

Changpeng Zhao (CZ), CEO and founder of Binance:

“No estoy en contra de los memes, pero los memecoins se están volviendo un poco locos en este momento.

Memecoins no son herramientas financieras. Son detonadores culturales. Mueven el capital, la comunidad y la atención más rápido que casi cualquier otra cosa en criptografía.Y lo hacen sin un whitepaper, sin un mapa de ruta, y generalmente sin un plan real.

Cuando un memecoin golpea, no pide permiso. Simplemente aparece. Y de repente su backend, su interfaz de cartera, sus vías de liquidez - todo está bajo presión.

Ese es el producto real: no el token, sino la reacción.

Cada pico en el volumen de transacción, cada error bajo carga, cada camino de liquidez atrapado revela puntos débiles que no habrías notado en un ciclo de producto estándar.

Memecoins crean condiciones extremas - no porque estén optimizados para ello, sino porque no están optimizados para nada.Sólo existen.Y esa aleatoriedad es poderosa.Forza a los sistemas construidos para un crecimiento constante e incremental a afrontar el comportamiento de los usuarios caótico e impredecible -el tipo que no se puede modelar en una tabla blanca.

Una rana puede navegar más rápido de lo que usted puede recaudar fondos

Los ciclos de productos tradicionales se mueven lentamente. investigación. mockups. rondas de financiación. pruebas de usuarios. QA. Entonces tal vez - tal vez - un lanzamiento.

Alguien golpea a una rana en una página de flash, ejecuta una venta previa, y en el momento en que haya tenido su segundo café, se han desplegado en Solana, han sacudido un telegrama y han golpeado la página dos de la lista de tendencias de CoinGecko.

Por supuesto, la mayoría de ellos desaparecen tan rápido, pero un par de palos, y no se adhieren porque estén bien construidos, sino porque golpean un nervio cultural antes de que alcancen un hito técnico.

En ese proceso, superan algo de lo que todo equipo de producto serio debería preocuparse: la velocidad narrativa.

El memecoin no gana porque funciona; gana porque la gente quiere que exista.

Ese tipo de deseo no se puede fabricar, pero puede ser observado, medido y aprendido de él. Revela dónde fluye la atención sin fricción. Exponga lagunas emocionales que las estrategias de marketing tradicionales no pueden llenar.

Considere Turbo Token ($TURBO) - un memecoin generado íntegramente a través de ChatGPT - que aumentóUn mercado de 600 millones de dólares en mayo de 2024Inicialmente lanzado como un experimento con un presupuesto modesto de 69 dólares, el proyecto rápidamente ganó impulso, impulsado por su única historia de fondo generada por la IA y su modelo de gobernanza descentralizada.

Todo el mundo ama una buena historia de éxito, pero aquí está la dura realidad: el precio deDescripción de SQUID Token, inspirado por el éxito de Netflix "Squid Game" se estrelló a $ 2.861, sólo para colapsar a casi cero en momentos como sus creadores drenan toda la liquidez, causando a los inversores a perder colectivamente más de $ 3 millones.

The $HINU Moment

Uno de mis ejemplos favoritos recientes es $HINU - un memecoin de Solana que se lanzó en medio de un mercado de osos. sin grandes nombres, sin capital detrás de él, solo una venta previa y un pitch para "hacer divertirse de nuevo".

Construyeron un mecanismo de meme-to-earn dentro de una aplicación básica. Era crudo, apenas funcional por la mayoría de los estándares. Pero dio al token algo para orbitar. quemaron tokens. Publicaron capturas de pantalla. Se reunieron en Binance Square. Transformaron la creación de meme en participación.

En pocas semanas, $HINU recaudó más de $700K —en un clima donde el 90% de los proyectos legítimos no podían recaudar nada en absoluto. No ganaron construyendo el mejor producto. Ganaron creando la narración más convincente.

¿Es serio? no de forma remota.

¿Fue estúpido? en extremo.

$HINU funcionó porque era rápido, nativo de la cultura de Internet, y se ejecutó como si no tuviera nada que perder. De una manera extraña, me recordó a los primeros Bitcoin - no en tecnología, sino en energía.

La verdadera lección no es copiar las tácticas de $HINU. Se trata de entender cómo la velocidad, la relatividad y el impulso emocional pueden reemplazar las estrategias tradicionales de ir al mercado cuando la liquidez cultural es alta.

Lo que los Memecoins exponen (y los proyectos serios ignoran)

No tienes que creer en memecoins para aprender de ellos.En realidad, probablemente no deberías creer en ellos

Pero debes observar lo que sucede cuando chocan con la infraestructura que estás construyendo.

Cuando un memecoin sube, revela dónde sus vías de liquidez se ralentizan, dónde su UX de embarque confunde a nuevos usuarios, dónde su arquitectura de backend no puede manejar picos repentinos, dónde sus supuestos de seguridad interna se ponen a prueba en público, y dónde sus sistemas de gestión de la comunidad se vuelven abrumadores durante la noche.

Esto es importante porque los proyectos serios a menudo se diseñan para usuarios idealizados en condiciones idealizadas. pero la criptografía no funciona en condiciones ideales. Es un sistema abierto sin permiso, y en los sistemas abiertos, los bordes son tan importantes como el centro.

Cuando los sistemas se rompen bajo la presión de memecoin, no es una anomalía.Es un feedback.Es un vistazo a cómo se comportará su producto cuando la próxima ola impredecible golpee - ya sea que sea un cambio regulatorio, un repentino cambio narrativo o el próximo mercado de toros.

Memecoins, a pesar de su absurdo, simulan la realidad en su más caótica.Y si no está diseñando para eso, no está diseñando para la criptografía en absoluto.

El próximo ciclo será aún más raro

Lo que estamos viendo ahora - meme DAOs, monedas creadoras tokenizadas, generadores de prompt-to-token - es sólo el comienzo.

La próxima ola de memecoins no se construirá solo sobre el hype.Serán sistemas de lanzamiento semiautomáticos, aumentados por la IA y culturalmente ajustados.

Ellos no solo van a minar tokens.

Ellos no van a recaudar dinero.Ellos van a recaudar significado - meme-primero, monetización después.

Take Turbo Token ($TURBO) - construido con la ayuda de ChatGPT, recientemente aterrizó en la lista de futuros de Binance y saltó 20% casi de noche.

Ya estamos viendo proyectos lanzando infraestructuras nativas de meme: contratos inteligentes que aplican formatos de meme, piscinas de liquidez vinculadas a bromas internas, economías de token diseñadas en torno a rituales colectivos.

Las plataformas como Farcaster están mezclando las redes sociales con la propiedad descentralizada de maneras que hacen la coordinación de meme más rápida y fácil que nunca.

El memecoin del futuro no será una broma que accidentalmente se vuelva viral. Será un caos diseñado - diseñado deliberadamente para encender comunidades, generar eventos de liquidez y la infraestructura de prueba de estrés en el mando.

Y porque estos lanzamientos serán más accesibles, más automatizados y más culturalmente ajustados, ocurrirán más a menudo y golpearán más.

Los viejos ritmos de desarrollo de proyectos - años de clandestinidad, recaudación de fondos cuidadosa, despliegue cuidadoso - son incompatibles con este nuevo mundo de lanzamientos de tokens sincronizados culturalmente.

Si su sistema no puede sobrevivir a una explosión de meme, no sobrevivirá a la próxima evolución de la criptografía en absoluto.

The Deep Lesson: Permissionless Culture, Permissionless Failure

La belleza - y el terror - de las memecoins es que demuestran la promesa central de la criptografía: la innovación sin permiso.

Cualquiera, en cualquier lugar, puede escribir una narración, atarla a un token, e inyectarla en la sangre del sistema financiero global en horas, no en meses.

La mayoría fallan.Algunos tienen éxito.Pero todos se mueven más rápido de lo que cualquier entidad centralizada podría esperar controlar.

Para los constructores, esto es tanto una advertencia como una oportunidad.

Una advertencia, porque significa que su infraestructura está perpetuamente expuesta a los eventos del zorro negro generados no por las fuerzas del mercado, sino por los fenómenos culturales.

Una oportunidad, porque significa que si entiendes estos fenómenos -si puedes diseñar sistemas que se doblen sin romper, que a bordo sin fricción, que escala sin explotar- estarás construyendo para la verdadera realidad de la financiación descentralizada.

Memecoins nos muestran lo que sucede cuando los sistemas se encuentran con un comportamiento humano real, impredecible y impulsado por las emociones a escala.

Y en un mundo que se dirige hacia ciclos cada vez más rápidos de creación, coordinación y colapso, la resiliencia cultural puede ser el único foso que importa.

What’s the weirdest or most interesting memecoin you’ve come across lately? Drop a comment, tell us what caught your eye — and whether it was genius, chaos, or both.