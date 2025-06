Memecoins се тестови за стрес на културата - и тоа е зошто тие се важни

Крипто беше изграден за отпорност, но memecoins стрес-тест дека отпорност потешко од било што друго.

Не требаше градежниците, рударите, па дури и провајдерите на инфраструктура како нас сериозно да ги сфатат мемиконите.

Жаби, кучиња и пикселирани кловнови ги надминуваат стартапите со финансирање, тимови и години на планирање на производот.

Because hidden in that chaos is a signal — one we can't afford to ignore.

Welcome to Cultural Liquidity

Changpeng Zhao (CZ), CEO and founder of Binance:

"Јас не сум против меми, но memecoins се малку премногу луди во моментов. ајде да се фокусираме наместо на градење на вистински, корисни blockchain апликации."

Memecoins не се финансиски алатки. Тие се културни детонатори. Тие го движат капиталот, заедницата и вниманието побрзо од речиси сè друго во крипто.

Кога мемекоин удари, тоа не бара дозвола. Тоа само се појавува. И одеднаш вашиот backend, вашиот паричник интерфејс, вашите патишта на ликвидност - сето тоа е под притисок.

Тоа е вистинскиот производ: не токенот, туку реакцијата.

Секој врв во обемот на трансакции, секој недостаток под оптоварување, секој заглавен пат на ликвидност открива слаби точки што не би ги забележале во стандарден циклус на производ.

Memecoins создаваат екстремни услови – не затоа што се оптимизирани за тоа, туку затоа што не се оптимизирани за ништо. Тие едноставно постојат. И дека случајноста е моќна. Тоа ги присилува системите изградени за стабилен, концентричен раст да се соочат со хаотично, непредвидливо однесување на корисниците – вид што не можете да го моделирате на бела табла.

Фрагата може да плови побрзо отколку што можете да собирате средства

Традиционалните циклуси на производи се движат бавно. Истражување. Мокапи. Финансирање рунди. Тестирање на корисниците. QA. Тогаш можеби - само можеби - лансирање.

Некој фрла жаба на страница, работи претпродажба, и до времето кога ќе го имате вашето второ кафе, тие се распоредени на Солана, се фрли Telegram, и го погоди страница две на листата на трендови на CoinGecko.

Се разбира, повеќето од нив исчезнуваат исто толку брзо. но неколку стапчиња.И тие се држат не затоа што се добро изградени - туку затоа што го погодиле културниот нерв пред да погодиле техничка мерка.

Во тој процес, тие поврзуваат нешто што секој сериозен производ тим треба да се грижи за: раскажувачка брзина.

Мемекоин не победува затоа што работи – победува затоа што луѓето сакаат да постои.

Таков тип на желба не може да се произведе, но може да се набљудува, мери и учи од. Тоа открива каде вниманието тече без триење. Тоа ги открива емоционалните празнини кои традиционалните стратегии за маркетинг не можат да ги пополнат. Тоа ви покажува што луѓето ќе се собираат околу кога тие не се рационални.

Размислете за Turbo Token ($TURBO) - мемекоин генериран целосно преку ChatGPT - кој се зголемиПазарен капитал од 600 милиони долари во мај 2024 годинаПрвично лансиран како експеримент со скромен буџет од 69 долари, проектот брзо стекнал импулс, поттикнат од неговата уникатна позадина генерирана од АИ и моделот на децентрализирано управување.

Секој сака добра успешна приказна, но тука е суровата реалност: цената наНепознат SQUID токен, инспириран од хит-шоуто на Netflix "Squid Game" се искачи на 2.861 долари, само за да се сруши на речиси нула во моменти како нејзините креатори исцеди сета ликвидност, предизвикувајќи инвеститори колективно да изгубат повеќе од 3 милиони долари.

The $HINU Moment

Еден од моите омилени неодамнешни примери е $HINU - Solana memecoin кој беше лансиран во средината на пазарот на мечки. Нема големи имиња, нема капитал зад него, само претпродажба и пич за "да се забавуваат повторно".

Тие изградија меме-да заработи механика во внатрешноста на основната апликација. Тоа беше сурова, едвај функционален од страна на повеќето стандарди. Но, тоа даде на токенот нешто да се орбитира. Тие изгореа токени. Тие објавија слики од екранот. Тие се собраа на Binance Square. Тие го претворија создавањето на меми во учество.

Во рок од неколку недели, $HINU собра над $700K – во клима каде што 90% од легитимните проекти не можеа да подигнат ништо воопшто. Тие не победија со градење на најдобриот производ. Тие победија со создавање на најпривлечното раскажување. Тие се позиционираа не само како монета, туку како бунт против досадата и цинизмот.

Дали е тоа сериозно?Не на далечина.

Дали е тоа екстремно?

$HINU работеше затоа што беше брз, роден во интернет културата, и се изврши како да немаше што да изгуби. На чуден начин, ме потсети на раните Биткоин - не во технологија, туку во енергија.

Вистинската лекција не е за копирање на тактиката на $HINU. Тоа е за разбирање како брзината, релативноста и емоционалниот импулс можат да ги заменат традиционалните стратегии за одење на пазарот кога културната ликвидност е висока.

Што Memecoins изложуваат (и сериозни проекти игнорираат)

Вие не треба да верувате во memecoins за да научите од нив.

Но, треба да гледате што се случува кога тие ќе се судрат со инфраструктурата што ја градите.

Кога memecoin се зголемува, тоа открива каде вашите патишта на ликвидност се забавуваат, каде што вашиот Onboarding UX ги збунува новите корисници, каде што вашата архитектонска позадина не може да се справи со ненадејни врвови, каде што вашите внатрешни безбедносни претпоставки се тестираат јавно, и каде што вашите системи за управување со заедницата стануваат преоптоварени во текот на ноќта.

Ова е важно затоа што сериозните проекти често се дизајнирани за идеализирани корисници под идеализирани услови. но крипто не работи под идеални услови.

Кога системите се скршат под притисок на memecoin, тоа не е аномалија. Тоа е повратна информација. Тоа е увид во тоа како вашиот производ ќе се однесува кога следниот непредвидлив бран ќе го погоди - без разлика дали тоа е регулаторна промена, ненадејна промена на приказната или следниот пазар на бикови.

Memecoins, и покрај нивната апсурдност, симулираат реалноста во својата најхаотична.И ако не сте дизајнирање за тоа, вие не сте дизајнирање за крипто воопшто.

Следниот циклус ќе биде уште чуден

Она што сега го гледаме - meme DAO, токенизирани креаторски монети, генератори за пропишани токени - е само почеток.

Следниот бран на memecoins нема да биде изграден само на хип, тие ќе бидат полуавтоматизирани, AI-агресивни и културно прилагодени системи за лансирање.

Тие нема само да мента токени. Тие ќе мента движења.

Тие нема да подигнат пари. Тие ќе подигнат значење - меме-прво, монетизација подоцна.

Во 2025 година, веќе гледаме memecoins создадени со АИ добиваат сериозен импулс. Take Turbo Token ($TURBO) - изграден со помош на ChatGPT, неодамна слета на листата на фјучерси на Binance и скокна 20% речиси преку ноќ.

Веќе, гледаме проекти лансирање на меме-национална инфраструктура: паметни договори кои ги спроведуваат меме формати, ликвидни базени поврзани со внатрешни шеги, токен економии дизајнирани околу колективни ритуали.

Платформи како Farcaster се меша социјални мрежи со децентрализирана сопственост на начини кои го прават меме координација побрзо и полесно од било кога.

Мемикоин на иднината нема да биде шега која случајно ќе стане вирусна.Тоа ќе биде инженериран хаос - намерно дизајниран да ги запали заедниците, да генерира настани за ликвидност и да ја тестира инфраструктурата за стрес на команда.

И бидејќи овие лансирања ќе бидат попристапни, поавтоматизирани и покултурно прилагодени, тие ќе се случуваат почесто – и ќе погодат потешко.

Старите ритми на развој на проекти - години на скриеност, внимателно собирање на средства, внимателно лансирање - се некомпатибилни со овој нов свет на раскажувачки, културно синхронизирано лансирање на токени.

Ако вашиот систем не може да преживее експлозија на меми, тој воопшто нема да ја преживее следната еволуција на крипто.

The Deep Lesson: Permissionless Culture, Permissionless Failure

Убавината - и ужасот - на memecoins е тоа што тие го докажуваат клучното ветување на крипто: иновации без дозвола.

Секој, каде и да е, може да направи приказна, да ја врзува со токен и да ја инјектира во крвотокот на глобалниот финансиски систем за неколку часа, а не за неколку месеци.

Некои успеваат, но сите тие се движат побрзо отколку што може да се надева кој било централизиран ентитет.

За градежниците, ова е и предупредување и можност.

Предупредување, бидејќи тоа значи дека вашата инфраструктура е постојано изложена на настани кои не се предизвикани од пазарни сили, туку од културни феномени.

Шанса, бидејќи тоа значи дека ако ги разберете овие феномени – ако можете да дизајнирате системи кои се свиткуваат без да се скршат, кои се на бродот без триење, кои се шират без да експлодираат – ќе ја градите вистинската реалност на децентрализираните финансии.

Memecoins ни покажуваат што се случува кога системите се соочуваат со реално, непредвидливо, емоционално управувано човечко однесување на скала.

И во светот кој се движи кон сè побрзи циклуси на создавање, координација и колапс, културната отпорност може да биде единствената грешка што има значење.

What’s the weirdest or most interesting memecoin you’ve come across lately? Drop a comment, tell us what caught your eye — and whether it was genius, chaos, or both.