Memecoins සංස්කෘතික පීඩන පරීක්ෂණ - ඒ නිසා ඔවුන් වැදගත්

ක් රිප්ටෝ ප්රතිරෝධය සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී, නමුත් memecoins ප්රතිරෝධය වෙනත් ඕනෑම දෙයක් වඩා දුෂ්කර බව ප්රතිරෝධය පරීක්ෂා කරයි.

අපි වගේ ඉදිකිරීම්කරුවන්, ගබඩාකරුවන්, පද්ධති සැපයුම්කරුවන් පවා memecoins බරපතල ලෙස ගන්නේ නැත.

කුරුල්ලෝ, බල්ලෝ, හා පික්සලට් කුරුල්ලෝ මූල්ය, කණ්ඩායම්, සහ වසර ගණනාවක් නිෂ්පාදන සැලැස්ම සමග ආරම්භක ව්යාපාර වඩාත් ප්රයෝජනවත් වේ.

Because hidden in that chaos is a signal — one we can't afford to ignore.

Welcome to Cultural Liquidity

Changpeng Zhao (CZ), CEO and founder of Binance:

"මම මමන්ට විරුද්ධ නැහැ, නමුත් memecoins දැන් ටිකක් වැඩියෙන්ම පිස්සුවෙනවා.අපි වෙනුවට සැබෑ, ප්රයෝජනවත් blockchain යෙදුම් ගොඩනැගීමට අවධානය යොමු කරමු."

Memecoins මූල්ය මෙවලම් නොවේ. ඔවුන් සංස්කෘතික ප්රතික්රියාකාරී වේ. ඔවුන් ක්රෙප්ටෝනයේ ඕනෑම දෙයක් වඩා ඉක්මනින් මූල්ය, සමාජය සහ අවධානය යොමු කරයි.

memecoin ආක් රමණය කරන විට, එය අවසරයක් ඉල්ලන්නේ නැත. එය නිකම් එළිදරව් වේ.ඔබේ backend, ඔබගේ wallet interface, ඔබගේ liquidity pathways - එය සියල්ල පීඩනය යටතේ වේ.

එය සැබෑ නිෂ්පාදනයක් නොවේ: ටෝකන්, නමුත් ප්රතික්රියා.

ගනුදෙනු ප්රමාණයේ සෑම ප්රගතියක්, සෑම අවුල්කමක්ම, සෑම වත්කම් මාර්ගයක්ම අනාවරණය කරන්නේ සාමාන් ය නිෂ්පාදන චක්රය තුළ ඔබ නොපෙනෙනු ඇති දුර්වලතා.

Memecoins භයානක කොන්දේසි නිර්මාණය - ඔවුන් ඒ සඳහා පරිශීලක කර ඇති නිසා නොවේ, නමුත් ඔවුන් කිසිවක් සඳහා පරිශීලක නොවන නිසා. ඔවුන් සැබවින්ම පවතී. සහ එම අසාමාන්යත්වය ශක්තිමත් වේ. එය ස්ථාවර, වර්ධනීය වර්ධනය සඳහා ගොඩනැගූ පද්ධති තෘප්තිමත්, අනාවැකිය නොහැකි පරිශීලක හැසිරීම් මුහුණ දෙන්න - ඔබ whiteboard මත ආකෘති කළ නොහැකි ආකාරය.

කුරුල්ලෙක් ඔබට මුදල් රැගෙන යා හැකි වේගයෙන් නැව් ගත හැකිය

Traditional product cycles move slowly. Research. Mockups. Funding rounds. User testing. QA. Then maybe – just maybe – a launch.

Memecoins එය සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර යන්නේය.කවුරුහරි පිපිරුමක් පිටුවකට පහර දෙයි, ප්රසාද විකිණීම සිදු කරයි, සහ ඔබ ඔබේ දෙවන කෝපි ඇති වන විට, ඔවුන් Solana වෙත ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ටැග්රෑම් තැබූ අතර, CoinGecko හි ප්රගති ලැයිස්තුවේ දෙවන පිටුවකට පහර දුන්නා.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් බොහෝමයක් ඉක්මනින් අතුරුදහන් වේ.ඒත් කිහිපයක් තල්ලු.ඒත් ඔවුන් හොඳින් ගොඩනැගූ නිසා නොවේ - නමුත් ඔවුන් තාක්ෂණික ප්රතිලාභයක් ඉටු කිරීමට පෙර සංස්කෘතික සර්පයට පහර දුන් නිසා.

මෙම ක්රියාවලිය තුළ, ඔවුන් සෑම බරපතල නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක් ප්රකාශ කරයි: කතාවේ වේගය.

Memecoin දිනන්නේ එය ක්රියා කරන නිසා නොවේ - එය සැබෑව සිටීමට අවශ්ය නිසා එය දිනයි.

එවැනි ආශාවක් නිෂ්පාදනය කළ නොහැක.ඒත් එය නිරීක්ෂණය කළ හැකි, ප්රමාණවත් කළ හැකි, සහ ඉගෙන ගත හැකි. එය අවධානය වළක්වා ගැනීමකින් තොරව ගලවා ගන්නේ කොතැනදැයි හෙළි කරයි. එය සම්ප්රදායික අලෙවිකරණ උපායමාර්ගයන් සපුරාලිය නොහැකි හැඟීම් හිඟා තබයි.

Turbo Token ($TURBO) - ChatGPT හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරන ලද memecoin -මැයි 2024 දී ඩොලර් මිලියන 600ක වෙළෙඳ ප්රමාණයආරම්භයේ දී ඩොලර් 69 ක වියදමකින් පර්යේෂණයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්යාපෘතිය වේගයෙන් ධාවනය කර ඇත, එහි සුවිශේෂී AI විසින් නිර්මාණය කරන ලද පසුබිම සහ අමුද්රව්ය කළමනාකරණ ආකෘතිය විසින් ධාවනය කරන ලදී.

හැමෝම හොඳ සාර්ථක කතාවට ආදරෙයි.ඒත් මෙන්න දුෂ්කර යථාර්ථය:SQUID ටෝකන්Netflix හි ප්රසිද්ධ සංදර්ශනය "Squid Game" විසින් ආකර්ෂණය කරන ලද, ඩොලර් 2,861 දක්වා කඩා වැටුණු අතර, එහි නිර්මාණකරුවන් සියලුම වත්කම් වසා දැමූ අතර, ආයෝජකයින් මිලියන 3 කට වැඩි මුදලක් අහිමි කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම memecoins වටා ඇති ඉහළ අවදානමක් ඇති පරිසරය සහ ඔවුන්ගේ වෛරසීය ආකර්ෂණය යටතේ සැඟවුණු අවදානම අවධාරණය කරයි.

The $HINU Moment

මගේ ප්රියතම මෑත උදාහරණයක් වන්නේ $HINU - හාවා වෙළෙඳපොළ මැදදී ආරම්භ කරන ලද Solana memecoin.No big names, no capital behind it, just a presale and a pitch to “make earning fun again.”

ඔවුන් මූලික යෙදුම තුළ meme-to-earn යන්ත්රයක් ගොඩනැගුවා. එය රසායනික විය, බොහෝ ප්රමිතීන් අනුව ක්රියාකාරී නොවන බව. නමුත් එය ටෝකන් වෙත යමක් ලබා දුන්නා. ඔවුන් ටෝකන් ගිනි තැබුවා. ඔවුන් ස්කෑන්සොට් ප්රකාශ කළා. ඔවුන් Binance Square මත රැස් වුණා. ඔවුන් meme නිර්මාණය සහභාගීත්වයට පත් කළා.

සති කිහිපයක් ඇතුළත, $HINU ඩොලර් 700,000 කට වඩා වැඩි මුදලක් එකතු කර ඇත - නීත්යානුකූල ව්යාපෘති වලින් 90% ක් කිසිවක් ගොඩනඟා ගැනීමට නොහැකි වන පරිසරය තුළ. ඔවුන් හොඳම නිෂ්පාදන ගොඩනඟා ගැනීමෙන් ජයග් රහණය කළේ නැත. ඔවුන් වඩාත් ආකර්ෂණීය කථාව නිර්මාණය කිරීමෙන් ජයග් රහණය කළේය.

එය බරපතලද?එය දුරස්ථ නොවේ.

එය සෑහෙන්න සෑහෙන්න සෑහෙන්න?

$HINU ක්රියා කරන නිසා එය වේගවත් විය, අන්තර්ජාල සංස්කෘතියට උපන්, සහ එය අහිමි කිරීමට කිසිවක් නොමැති ලෙස ක්රියාත්මක විය.

සැබෑ පාඩම $HINU හි උපාය මාර්ග අනුකූල කිරීම ගැන නොවේ.එය වේගය, සම්බන්ධතාවය සහ හැඟීම් ආකර්ෂණීය ආකර්ෂණීය බලපෑම සංස්කෘතික වත්කම් ඉහළ යන විට සම්ප් රදායික වෙළෙඳපොළට යන්න උපාය මාර්ග මාරු කළ හැකි ආකාරය තේරුම් ගැනීම ගැනය.

Memecoins ප්රකාශ කරන දේ (එත් බරපතල ව්යාපෘති නොසලකා)

ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට memecoins විශ්වාස කිරීමට අවශ්ය නැහැ.ඇත්තටම, ඔබ සමහර විට ඔවුන් විශ්වාස නොකළ යුතුය

නමුත් ඔබ ගොඩනඟන මූලික පද්ධතිය සමඟ ඔවුන් බිඳ වැටෙන විට සිදුවන දේ බලන්න.

memecoin ඉහළ යන විට, එය ඔබේ වත්කාලීන මාර්ගය වේගවත් වන ස්ථානය, ඔබගේ ඔන්බෝඩ් UX නව පරිශීලකයන් අවුල් කරන ස්ථානය, ඔබගේ backend ආකෘතිය හදිසි ඉහළට මුහුණ දීමට නොහැකි වන ස්ථානය, ඔබගේ අභ්යන්තර ආරක්ෂක අනුමාන ප්රකාශයෙන් පරීක්ෂා කරන ස්ථානය, සහ ඔබගේ සමාජය කළමනාකරණ පද්ධති රාත් රී කාලයේදී ප්රමාණවත් වනු ඇත.

එය වැදගත් නිසා බරපතල ව්යාපෘති බොහෝ විට පරිපූර්ණ පරිශීලකයන් සඳහා සැලසුම් කරන ලදී.ඒත් ක්රෙප්ටොප්ටෝස් පරිපූර්ණ තත්ත්වයන් යටතේ ක්රියාත්මක නොවේ.එය අවසරයක් නොමැති, විවෘත පද්ධතියකි - සහ විවෘත පද්ධතිවල දී, සීමාවන් මධ්යම ලෙස වැදගත් වේ.

memecoin පීඩනය යටතේ පද්ධති බිඳ වැටෙන විට, එය අසාමාන්යතාවක් නොවේ.එය ප්රතිපත්තියකි.එය ඊළඟ අනාවැකි නොලැබෙන ආලෝකය වැටෙන විට ඔබේ නිෂ්පාදනයේ හැසිරීම කෙසේද යන්න පිළිබඳ දර්ශනයකි - එය නීතිමය වෙනස්වීමක්, හදිසි කථාව වෙනස්වීමක් හෝ ඊළඟ බිම් වෙළෙඳපොළ.

Memecoins, ඔවුන්ගේ සියලු අසාමාන්යතාවය නිසා, එහි වඩාත් අවුල් යථාර්ථය අනුකූල කරයි.ඔබ ඒ සඳහා සැලසුම් නොකරන්නේ නම්, ඔබ cryptocurrency සඳහා සැලසුම් කරන්නේ නැහැ.

ඊළඟ චක් රය තවමත් අමුතු වෙයි

අපි දැන් දකින දේ - meme DAOs, tokenized creator coins, prompt-to-token generators - ආරම්භය පමණයි.

ඊළඟ මාලාවක් memecoins පමණක් මත ගොඩනැගිලි නොකරනු ඇත.එවිට ඒවා අර්ධ වාණිජ, AI-ප්රමාණවත්, හා සංස්කෘතික මත ගැලපෙන ආරම්භක පද්ධති වනු ඇත.

ඔවුන් නිකම් ටොක්ස් මිශ් ර කරන්නේ නැහැ.ඔවුන් ක්රියාකාරකම් මිශ් ර කරයි.

ඔවුන් මුදල් රැගෙන යන්නේ නැහැ.ඔවුන් අදහස් රැගෙන යන්නේ - මුලින්ම meme, පසුව මුදල් රැගෙන යන්නේය.

2025 දී, අපි දැනටමත් AI සමඟ නිර්මාණය වූ memecoins බරපතල වේගයක් ලබා ගනිමින් සිටිමු.Take Turbo Token ($TURBO) - ChatGPT සහයෝගය සමඟ ගොඩනැගූ අතර, එය මෑතකදී Binance හි අනාගත ලැයිස්තුවේ ලැයිස්තුවේ ලඟා වී ඇති අතර, රාත්රියේදී 20% ක් පමණ ඉහළ ගොස් ඇත.එය AI සහ meme සංස්කෘතිය සැබවින්ම වෙළඳපොළ ක්රියාත්මක කරන ආකාරයෙන් මිශ්ර කිරීම ආරම්භ කරන ආකාරයේ පරිපූර්ණ උදාහරණයකි.

දැනටමත්, අපි ව්යාපෘති meme-native ව්යාපෘති ප්රවර්ධනය දකිනවා: meme ආකෘති බලපාන ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුව, අභ්යන්තර විහිළු වලට සම්බන්ධ liquidity pools, කොන්ත්රාත්තුව ආකෘති වටා නිර්මාණ කරන ලද ටෝකන් ආර්ථිකය.

Pump.fun වැනි මෙවලම් සංස්කෘතික වේගවත්කරුවන් බවට පත් වෙමින් පවතී.Farcaster වැනි වේදිකාවන් සමාජ ජාලය සහ අමුද්රව්ය අයිතිවාසිකම් සමඟ මිශ්ර කර ඇති අතර, මෙතෙක් වඩා වේගවත් හා පහසු meme සකස් කිරීම සිදු කරයි.

අනාගතයේ memecoin අසාමාන් යයෙන් වෛරසයට පත් වන විහිළුවක් නොවනු ඇත.එය ව්යාපෘතිගත කැසිනෝ බවට පත් වනු ඇත - සාධාරණව සමාජයක් ආලෝකනය කිරීම, වත්කම් සිදුවීම් නිර්මාණය කිරීම සහ අධිවේගී පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

මෙම නිකුත් කිරීම් වඩාත් ප්රවේශවත්, වඩාත් ස්වයංක්රීය සහ වඩාත් සංස්කෘතික ලෙස සකස් කරන නිසා, ඔවුන් බොහෝ විට සිදු වනු ඇත - සහ වඩාත් ශක්තිමත් වේ.

මෙම ව්යාපෘති සංවර්ධනයේ පැරණි රයිට්ස් - වසර ගණනාවක් සැඟවුණු, පරිස්සම් මූල්ය රැස්වීම, පරිස්සම් ප්රවේශය - මෙම නව ලෝකය සමඟ අමුද්රව්ය පදනම්ව, සංස්කෘතිකව සකස් කරන ලද ටෝකන් ප්රදර්ශන සමග අතුරුදහන් වේ.

ඔබගේ පද්ධතිය meme පිපිරීම බේරා ගත නොහැකි නම්, එය මුළුමනින්ම ක් රිප්ටෝ සංවර්ධනය බේරා ගත නොහැක.

The Deep Lesson: Permissionless Culture, Permissionless Failure

memecoins හි සුන්දරත්වය - සහ භයානකත්වය - එය crypto හි මූලික පොරොන්දුව සාක්ෂාත් කිරීමයි: අවසර නොලැබෙන නවකතා.

ඕනෑම කෙනෙකුට, ඕනෑම තැනක, කථාවක් හුවමාරු කළ හැකි අතර, එය ටොක්කට සම්බන්ධ කළ හැකි අතර, එය පැය ගණනාවක් නොව මාස ගණනාවක් තුළ ගෝලීය මූල්ය පද්ධතියේ රුධිරය ඇතුළත් කළ හැකිය.

සමහරු සාර්ථක වේ.ඒත් ඔවුන් සියල්ලන්ම ඕනෑම මධ් යම සංවිධානයක් පාලනය කිරීමට බලාපොරොත්තු විය හැකි වේගයෙන් ගමන් කරයි.

ඉදිකිරීම් සඳහා, මෙය අනතුරු ඇඟවීමක් සහ අවස්ථාවක් වේ.

අනතුරු ඇඟවීමක් නිසා, එය ඔබේ පද්ධතිය දිගින් දිගටම වෙළෙඳ බලයන් විසින් නොව සංස්කෘතික ප්රභේදයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කළු කුරුල්ලන් සිදුවීම් වලට විෂය වේ.

අවස්ථාවක්, මොකද එය අදහස් කරන්නේ ඔබ මෙම ප්රතිඵල තේරුම් ගන්නේ නම් - ඔබ බිඳ වැටීමෙන් තොරව බිඳ වැටෙන පද්ධති නිර්මාණය කළ හැක්කේ නම්, අල්ලස් නොමැතිව එම පද්ධති නිර්මාණය කළ හැක්කේ නම්, එම ප්රමාණය පිපිරීමෙන් තොරව - ඔබ විනිශ්චයගත මූල්යයේ සැබෑ සැබෑ සැබෑ සැබෑත්වය වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙනු ඇත.

Memecoins අපට පෙන්වයි, පද්ධති සැබෑ, අනාවැකි නොලැබෙන, හැඟීම් ආකර්ෂණය කරන මිනිස් හැසිරීම් ප්රමාණයෙන් සපුරාලන විට සිදු වන දේ.

නිර්මාණ, සකස් කිරීම සහ කඩා වැටීම පිළිබඳ වේගවත් චක් රයන් වෙත ගමන් කරන ලෝකය තුළ, සංස්කෘතික ප්රතිරෝධය වැදගත් වන එකම ප්රශ්නය විය හැකිය.

