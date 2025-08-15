Mawari col·labora amb Caldera per llançar la xarxa Mawari per a la transmissió d'experiències alimentades per la IA

San Francisco, Califòrnia, 15 d'agost de 2025/Chainwire/-- Internet de Blockchains interconnectats i modulars, ha anunciat una associació amb Mawari, que està llançant la seva xarxa per alimentar la infraestructura global per a la transmissió en temps real de continguts 3D immersos. Caldera Caldera La col·laboració també posiciona Mawari Network per unir-se a la xarxa d'interoperabilitat metalayer de Caldera, millorant la capacitat de la plataforma per oferir experiències AR / VR d'alt rendiment i baixa latencia a tot el món. Revolucionar les infraestructures de computació espacial Mawari Network representa un avanç en les xarxes d'infraestructures físiques descentralitzades (DePIN), orquestrant l'emmagatzematge, l'amplada de banda i les capacitats de renderització a través d'una xarxa globalment distribuïda de nodes de GPU. La tecnologia de streaming 3D patentada de la plataforma redueix l'ús de l'ample de banda en un 80% alhora que assegura un lliurament sense problemes d'experiències de computació espacial interactives, immersives i contextualment rellevants.

"Caldera ens permet persistir en les mesures de qualitat de flux -latència, tremors, quadres caiguts i precisió de quadres- en cadena en temps gairebé real", va dir Luis Oscar Ramirez, fundador i CEO de Mawari.

"Guardian Nodes produeix certificacions de QoS signades que es batxen a la col·locació; aquests registres informen de la reputació del node, el rotatge i els càlculs de recompensa basats en el rendiment observat. "Estem increïblement entusiasmats per haver incorporat Mawari a l'ecosistema de Caldera", va dir Matthew Katz, CEO de Caldera. "Mawari està pioner en una aplicació completament nova de la tecnologia blockchain per al lliurament de contingut XR." Adopció del mercat La tecnologia de streaming XR de Mawari ja està sent utilitzada per dues de les principals agències VTuber del Japó: Brave Group i Virtual Avex. Junts, van presentar per primera vegada el producte vTubeXR de Mawari a l'Expo 2025 a Osaka, Kansai, Japó a finals de maig i cadascun forma part del Programa d'Accés Precoç de Mawari, dissenyat per donar als socis d'accés precoç accés prioritari a noves característiques, suport dedicat a l'embarcament i oportunitats de monetització personalitzables. Mawari planeja expandir vTubeXR a una gamma més àmplia d'empreses de producció de VTuber i titulars d'IP, donant suport a l'evolució de l'experiència de l'usuari i els models de negoci. La innovació tecnològica satisfà la demanda del mercat La xarxa Mawari utilitza dues tecnologies bàsiques: la tecnologia de streaming espacial patentada de Mawari que funciona amb Unity i Unreal Engine, i una xarxa estratègicament distribuïda de nodes de computació de punta ubicats a prop dels usuaris finals. Amb el mercat de la realitat augmentada que es preveu que superarà els 100 milions de dispositius en cinc anys, l'enfocament de DePIN de Mawari democratitza la participació permetent a qualsevol persona amb capacitat de GPU contribuir a la xarxa mentre guanya recompenses. Mirant cap endavant El model de rendiment basat en utilitats de Mawari Network, recolzat per infraestructures físiques i creixents associacions empresarials, posiciona la plataforma per al creixement sostenible a través dels cicles de mercat. Sobre Caldera Caldera permet a les empreses blockchain llançar les seves pròpies blockchain escalables i interactuar amb actius a través de centenars d'altres ecosistemes. Caldera assegura 400 milions de dòlars en valor total i ha processat 850 milions de transaccions a través de 27 milions d'adreces úniques. Sobre Caldera Caldera permet a les empreses blockchain llançar les seves pròpies blockchain escalables i interactuar amb actius a través de centenars d'altres ecosistemes. Caldera assegura 400 milions de dòlars en valor total i ha processat 850 milions de transaccions a través de 27 milions d'adreces úniques.

Sobre Mawari, la primera Immersive Compute Network del món, transmet experiències XR impulsades per la IA a tot el món en temps real amb una latència gairebé zero, fusionant sense problemes la intel·ligència digital amb la realitat física per oferir agents d'avatar en 3D.

Contacte El CEO Matèries Katz Constellation Labs, d/b/a Caldera mat@caldera.xyz