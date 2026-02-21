La llarga ombra d'un pare miserable

Astounding Stories of Super-Science febrer, 2026, per Astounding Stories és part de la sèrie de HackerNoon's Book Blog Post. Pots saltar a qualsevol capítol d'aquest llibre aquí. The Moors and the Fens, volum 1 (de 3) - Capítol XI: El primogènit del Baronet de J. H. Riddell Riddell Però com el mariner, tremolant sobre el pit de l’eterna, sempre traïdora, oceà, s’adhereix amb força i mà a l’enrenou, tot i que les tempestes altes l’envolten, i les tempestes s’enrenouen al seu voltant, mentre que a sota hi ha la tranquil·litat segura i certa de la tomba, així el miserable baronet va agafar resolument el volum de la vida, potser fins i tot amb un cop més ferm que podria haver fet, i les seves nombroses pàgines contenien la història d’una existència dedicada al bé i al benestar dels seus companys. Com l’esclau lluita per la llibertat, com el miserable ho fa per la pau, com el pinyó cansat per la pau, com l’ofegat cau Encara que la vida era per a ell una existència merament sordida, es va decidir a "treure el màxim profit d'ella", com ho va fer de tot: l'or era l'única cosa que li importava, i, per continuar adquirint-la, la vida era necessària; i així es va aferrar a la segona i va acumular la primera amb una perseverança que, si s'utilitzava en una causa millor, l'hauria convertit en un benefactor inefable per a la seva espècie. Les arrugues de la seva pròpia cara assecada creixien cada dia més profundes; les línies sota els seus ulls i al voltant de la seva boca es feien més marcades i fixes, com si s'hi haguessin esquitxat; les venes torçades del seu front tan alt i estret semblava, malgrat la pell salada que només parcialment les amagava, com els rèptils que vagaven a través de la seva carn; les seves mans semblava tornar-se més com els talons, les llargues ungles sense colors com els claus; el seu to creixia més cridaner i més dur; el seu pas era més incert i més ràpid que mai; el seu temperament era més insuportable; el seu estat d'ànim era més variable; el seu esperit era més litigiós; però la llum Com pocs homes serveixen a Déu Ell no va intentar mai la tasca impossible de servir dos amos; però, prenent Mammó per seu, va treballar i va esclavitzar i va treballar en la seva oferta amb cinquanta vegades més vigor i determinació que aquells que professen estar disposant tresors per a si mateixos en aquella terra “on ni la motlla ni l’arròs corrompen, i on els lladres no trenquen i roben”. El seu El seu Com els homes esperen els que desitgen allò de què no s’atreveixen a parlar, amb paciència exterior, amb intensa irritabilitat, amb set febril, i cor fosc, i reverències més fosques; salvat de la ruïna absoluta per un bon propòsit, per un objecte desinteressat que va tractar d’aconseguir, no per a ell mateix, sinó per a Henry. El dia que el seu germà se n'anà, havia format una resolució, sobre la qual mai no havia dit una síl·laba a ningú, la qual era recollir, per uns mitjans indefinits, una quantitat suficient per comprar Henry una comissió.Moltes persones amables, com se'ls anomena habitualment, constantment planifiquen projectes generosos i filantròpics, però mai no els realitzen; i altres, encantats per la seva benevolència verbal, prenen la voluntat per a l'acte, i pensen millor en tals parladors buits que en els seus companys silenciosos, que no parlen en absolut i actuen molt. No posseïa ni l'esperança ni els talents del seu germà; però tenia una mena d'insuperable obstinació, o adhesió, de disposició, que el va fer, cada vegada que s'havia fixat en qualsevol punt, adherir-s'hi amb una tenacitat inexorable. Per mantenir el seu ull sempre fixat en l'objecte que havia decidit un cop d'arribar, i mai per un moment per allunyar la mirada de la seva contemplació.Per a una naturalesa com aquesta, era una qüestió de poca importància el que va decidir que valia la pena esforçar-se o esperar en la vida. Que el que decideixen fer avui no significa en el mínim, com és ben cert que no es durà a terme demà: però, amb un home les resolucions del qual no han de ser sacsejades, esdevé gairebé una qüestió de benestar temporal i etern que ell resoldrà bé, o d'altra manera no en absolut; perquè, si el mal és triat, no pot, a les mans d'un beneït o maleït amb un tal temperament, treballar per a res més que el mal; i, si s'abraça el bé, mai no pot, fins i tot per una desgràcia, resultar completament malalt. En el seu caràcter Per conseqüència D'aquesta manera, l'esquiador de l'esforç d'un home va ser afortunat que, mentre que molt de mal va entrar a la ment d'Ernest, també havia obtingut part de la possessió de la seva ànima; per tant, l'un, guiat, i l'altre núvolat, la seva vida: el seu cor semblava un oceà dolç, ple de consol, ple d'asfixió amb pensaments insalubres i desitjos perillosos; però, l'afecte per a l'altre, mai s'ha barrejat amb una gota de sal: la brúixola de la muntanya ràpida no s'ha tornat mai fresca, ni la brúixola fresca a través de la inundació, el pilot viu una vida tan solitària i retirat, ni En aquell entremaliat dia de l’espera, fins i tot el mateix pare mortal, Ernest Ivraine, tot i que podria haver perdut alguna cosa, segurament hauria guanyat molt; però ell havia decidit assentar-se el drama de l’existència del seu pare fins que la cortina finalment va caure sobre l’últim acte de la peça interminable.I mentre ell es va cansar de l’escenari per l’escenari del que alguns consideren com una comèdia, i altres una tragèdia, la vida, va tractar de diversificar els incidents de la seva pròpia existència una mica, treballant seriosament en el pla que havia format per a l’avanç d’Henry aquell matí quan es van separar. La majoria de nosaltres se senten admirablement inclinats a creure en l'afirmació de "on hi ha una voluntat hi ha un camí", però ningú beneït per aquella digna senyora, a qui anomenem la nostra mare, la Natura, amb mitja onzena de la mercaderia inestimable, amb la qual rarament s'havia d'enfrontar, sempre per ser reverentment pregat, -cortat el sentit comú, pot negar que de la mateixa manera sovint prova una més desesperadament avorrida i rodona. Així que almenys Ernest Ivraine va trobar: no hi havia un dispositiu o un expedient que no pensava en guanyar diners; no va estalviar temps, ni va pensar, ni es va cansar, per convertir-se en el posseïdor de tants centenars de 203 Sobre una gran propietat, inútil com sigui, hi ha moltes oportunitats perfectament legítimes per a un fill de guanyar una mica del metall preciós, encara que el seu pare sigui senyor i senyor de la finca i tingui dret als ingressos derivables d'això. tan aviat com Ernest va adonar-se d'aquest fet, es va meravellar que mai abans no s'havia revelat a la seva comprensió, i va esdevenir, no com Nimrod, un poderós caçador, sinó un agricultor aficionat, que va créixer aprenent en tot tipus de misteris agrícoles, que va arribar a conèixer el valor d'una ovella, el pes d'aquell horror jueu - el porc, el valor de mercat d'una vaca, i, sobretot, la bellesa i el valor del No és, potser, molt desitjable que un cavaller es converteixi en “professional” en aquest últim punt, ja que el coneixement dels corredors i el coneixement d’aquella classe nombrosa i poc reconeguda, anomenada “jobers”, generalment porta a persones en companyia on, per dir-ho menys, millor no fos, i no sovint els condueix a aquesta final desagradable, la Cort de la Bancarrota. Però Ernest Ivraine també era orgullós i reservat a fer amics, o més aviat familiars, dels seus inferiors: ningú podia afirmar que els seus coneguts eren ostlers, que el seu armari era l’estable, els seus companys homes 204 que van a “Tatters do congregate”. No hi volien els dels seus vincles, que abans l'havien anomenat mercenari, encara que indolentment, penjador dels trossos que poguessin caure a la seva codiciosa mà de la taula de la mort, que ara l'anomenaven, en furiós menyspreu, "un cavall-jockey de cavall": però, si ell es posava en el més mínim grau obert a tal imputació, segurament l'acte, en aquest cas, justificava els mitjans; perquè res podria ser més noble que ajudar un germà lluitant; i si el comerç en negre, gris i marró i quadruped no és la professió més respectable del món, no és pitjor que molts altres, si es segueix justament i honestament. Sir Ernest va riure de la seva manera més diabòlica a aquells que representaven que el seu fill havia començat justament la cursa en aquell camí que universalment s'admet que condueix a la ruïna. "Hi ha més en aquell home del que jo mai vaig pensar", va dir; "està fent el Paradís de valor real: em dóna tot el benefici, i li deixo, ara i ara, tenir un animal per criar i obtenir el que pugui d'ell. Ell vol una petita quantitat de diners, diu, per alguna cosa; i, mentre millora la meva propietat, m'agrada el seu caputxí: afegeix, ell és "més feliç" ocupat al voltant del lloc, veient després els treballadors, i així successivament, que en fer res; i com, encara que no sembla més f I, de fet, a mesura que passaven els anys, pareixia que el pare i el fill s’havien posat d’acord de manera tan admirable, i es van fer tan comunicatius, segons la seva extraordinària manera, que els parents, lluny i a prop, tremolaven pels seus respectius interessos en la voluntat de l’ancià, i silenciosament van colpejar una gran quantitat de la suma que havien esperat una vegada afectuosament que els deixés; mentre que Ernest primer va guanyar milers de dòlars, i vint milers de dòlars, i vint-cents de dòlars, i va reunir silenciosament el necessari per fer d’Enric un tinent, i va començar a sentir que la seva esperança d’una bèstia favorable s’enfortia, i per alegrar-se que Mentrestant, les cartes arribaven d'Enric, a llargs intervals i períodes incerts, com sempre ho fan dels orgullosos però sense èxit; eren curtes, encara que afectuoses; el to de confiança elevat aviat va desaparèixer de la fulla.És veritat que, de tant en tant, tenia uns petits trets de bona sort i una nota d'aprovació per explicar: era un corporal, havia guanyat una tira, dues ratlles, tres -era un sergent: el seu oficial, un heroi de Waterloo dur i dur, havia dit que era un home tan valent com mai havia viscut, i va profetitzar grans coses per a ell; però Enric va escriure tot això d'una manera que parlava tant de mortificació com de plaer; d'un cor que desesperava, com d'un "Ell estava pujant", va dir una vegada breument. "sí", va pensar Ernest, "però és com la tortuga que puja el turó cansat cap a la fama; tan lentament que la vida s'acabarà abans d'arribar al cim, o fins i tot un agradable lloc d'aturada a mig camí." El terrible abisme que separa les files de la taula de la confusió, que el naixement, sense l’ajuda de la influència, no pot creuar; que els diners només poden passar amb un pont d’or; que el valor es colora amb la seva millor sang en els seus fràgils esforços per mantenir-se, —va girar entre Henry i l’èxit.No semblava tan ample ni impracticable a una distància; però ara, quan l’impetuós jove es trobava a la vora, va veure com era gairebé impossible arribar a l’altre costat, sense una mà d’ajuda estesa per ajudar el seu esforç. “Excepte a Déu i a mi mateix”, va respondre llavors ben aviat Henry; i el qui, enmig de les depressives banyes del Paradís, tenia una fe ferma en el poder de Déu i una confiança humil en les capacitats i les energies que el seu Creador li havia donat, dubtava ara? Ah! és fàcil per als homes ser sempre valents en acció; però qui, a la superfície d’aquesta àmplia terra, està constantment així en pensament? no Henry Ivraine, que creixia malalt, feble i sense esperança, fins i tot mentre presentava un rostre alegre davant de les circumstàncies adverses, i el preparava estrictament, dia a dia, per afrontar la fatigosa lluita que els homes anomenen vida. Va dir que mai no es va penedir; i era veritat, perquè el seu motiu ara per a l'esforç era honest; mentre que el primer, parlat com la raó de la perseverança, semblava al seu bon cor masculí, mitjà i pecador.Però va quedar decebut, com altres tenen 208beens, i d'altres han de ser, -com sembla ser la voluntat del Dispositor Universal de tots els esdeveniments que, en algun moment o altre de la seva carrera, la majoria seran. Ernest es va lamentar per la desgràcia que havia vist que havia caigut sobre l'esperit una vegada esperançat; però es va consolar pensant com orgullosament, després d'aquesta dura prova, el seu germà portaria les seves epauletes; com noblement havia merescut allò que el seu mèrit semblava impotent de guanyar: se sentia feliç de pensar que en Henry seria feliç per ell, i desitjava dir al seu pare que el "soldat vagabund" era a la llarga un oficial respectat. Més estimat a ell, oh, molt més estimat, era en Henry el decebut, que en Henry el Sanguí. En primer lloc, l'Henri va tenir el seu propòsit, i en segon lloc va tenir el seu propòsit; en primer lloc, l'Henri va tenir el seu propòsit, i en segon lloc va tenir el seu propòsit, de tal manera que no va desitjar que els dos s'haguessin acabat; des d'aquella nit en què, en el moment de l'incendi, l'Henri li va dir la seva última resolució al seu germà; des d'aquella nit en què, en el moment de l'escalfament, el seu germà va tenir el seu propòsit; des d'aquella nit en què, en el moment de l'escalfament, l'Henri va tenir el seu propòsit; des de la nit en què, en el moment de l'escalfament, amb els Anys de preocupació, de cansament, d'ansietat, de tristesa havien passat sobre els caps dels dos homes, —per als homes que eren en cada pensament i sentiment ara,— i els van alterar en la ment, l'aparença, l'esperança, l'expectativa, en gairebé tot, excepte les velles sensacions, l'odi i l'amor; perquè aquestes dues passions de l'ànima fan que el cor que ha estat provat en el mal o el bon foc de l'aversió o de l'afecte, invulnerable per canviar. I així, després de tots aquells anys, Ernest va ser capaç de lliurar a Enric la quantitat necessària per aixecar-lo de les files; i havent llançat, com esperava afectuosament, després d'una immensa dificultat, la primera gran pedra que conduïa a la riquesa, li va fer mirar amb més zel i interès que mai el progrés que ell mateix feia pel camí cap a la riquesa. Perquè ara tenia una mena de doble premi a la vista; tenia dos de què complaure en comptes d'un: no només tenia un pare avarici, sinó una tia viuda, per l'humor. Cada vegada que l'últim alè lluitava lentament a través de les dues-centes llavis del miserable baró i de la seva germana encara més sordida, que havent casat de noia a un home ric com alguns d'aquesta poderosa Anglaterra, s'havia salvat i acumulat i va fer una bossa privada per a ella mateixa durant la seva vida, i finalment el va induir a la mort per deixar tot el que podia des del seu proïsme a la seva vídua sense fills; després, fugint, d'una banda, de la ira dels seus parents i de les importunitats necessàries de moltes de les seves pròpies, es va refugiar al Paradís, on ella i Sir Ernest es vigilaven l'un a l'altre, com dos gossos amb una peça de guàrdia, perquè, Alguns un La casa que abans només havia estat assetjada per un vell alt, lleuger, feble i ridícul, ara era també la residència d'una dona petita, aguda, venjativa, inquieta, que roba a la punta i va agafar tot el que el seu germà va oblidar, i va empènyer l'establiment limitat més que mai, i va mirar a les mossegades de carn i fragments de pa i àtoms de fusta i petits trossos de sabó amb l'ull d'una dona que tenia només un propòsit i objectiu en la vida, per estalviar i emmagatzemar diners com el seu germà va fer, amb només 213 dobles ganes, amb un doble zest, si fos possible. "Tancat" era el nom amb el qual el cel, en la persona del seu marit, havia decretat que se la conegués; i segurament no era un nom completament inadequat, perquè estava tan a prop de la seva mà i del seu cor que el Paradís creixia cada dia més trist després de la seva arribada.I Ernest sentia com era insuportable que aquesta segona cadena hagués fet casa, si no hagués estat tan bellament ornada.No esperava ara que tots dos morissin, però tampoc no se sentia inclinat a fer-ho en la seva oferta; de vegades es va cansar del retard sense fi, però el premi s'havia fet tan gran que valia la pena esforçar-se per sempre; a més, després de tant de temps, no va renunciar ara: i, més enllà de les portes del Perquè el seu pare era ara el més confidencial i comunicatiu: el consultà sobre inversions, casos legals, punts disputats, qüestions disputades; li va fer ocasionalment transaccionar per a ell un negoci que no requeria diners per passar per les mans del seu primogènit, que havia arribat a ser considerat per gairebé tothom com el seu hereu. Li agradava per els seus pecats i defectes; el seu pare mai no havia tingut cap consideració especial per ell, però últimament havia començat a sentir que era útil per a ell, i a creure que mantindria les guinees i els acres del Paradís i el residu de la seva terra i possessions "més bé junts" que qualsevol altre parent que tingués la sort de posseir. 