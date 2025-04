L'auge de la despesa en defensa de la UE posarà en risc els guanys criptogràfics?

El president Trump va anunciar recentment que planeja mantenir converses amb Putin per posar fi al conflicte d'Ucraïna. Els moviments recents de Trump han sorprès els líders europeus, que ara temen que es puguin evitar en qualsevol possible negociació de pau. A més de les preocupacions de seguretat, el conflicte d'Ucraïna té un impacte econòmic massiu a Europa. En aquest article, parlarem de com els recents moviments de Trump podrien afectar l'economia d'Europa, incloses les seves polítiques fiscals criptogràfiques, i revisarem l'impost de guanys de capital existent de la UE per a les persones.





Els dos actes més importants de la Conferència de Munic van ser els discursos del vicepresident nord-americà Vance i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. I malgrat totes les diferències en les seves posicions, tots dos van dir molt sobre la despesa en seguretat de la UE. De fet, la UE haurà de pagar les prestacions socials en els propers anys, així com augmentar la despesa de defensa. Després d'una recent retirada informal a Brussel·les a principis de febrer, els líders de la UE van decidir que havien d'invertir uns 500.000 milions d'euros en la propera dècada per a la defensa.

Posició de la UE

Durant la recent conferència de Munic, la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va declarar que proposaria l'activació d'una clàusula d'evasió per a la norma fiscal de la UE per augmentar la despesa en defensa dels membres. Els països de la UE gasten col·lectivament al voltant del 2% del PIB en defensa, amb una xifra que s'eleva a 320.000 milions d'euros el 2024 en comparació amb els 200.000 milions d'anteriors. Úrsula va proposar augmentar aquesta xifra al 3%, la qual cosa comportaria centenars de milers de milions més en despesa en defensa, la qual cosa requeriria un canvi en la política econòmica dels membres de la UE. Diversos països també han demanat l'emissió d'eurobons per finançar l'augment de la despesa en defensa.





En general, qualsevol augment de la despesa en defensa probablement es finançaria amb deute, cosa que suposaria un augment substancial dels impostos, que afectaria tots els sectors financers, inclosa la indústria criptogràfica.





Segons el Parlament Europeu, la recuperació econòmica de la UE després de la pandèmia del 2019 es va veure afectada negativament pel conflicte d'Ucraïna. Només l'any 2022, l'impacte pressupostari va ser de 175.000 milions d'euros addicionals, que representen al voltant de l'1,1% a l'1,4% del PIB de la UE. Un dels impactes immediats va ser l'augment dels preus de l'energia, que va provocar un augment de la inflació. Per reduir la inflació, el BCE va començar a apujar els tipus d'interès. Tot i que hi ha hagut una certa recuperació, incloses les retallades de tipus per part del BCE, l'economia de la UE encara es troba en una situació difícil.





Amb Europa que planeja augmentar la despesa en defensa, hi ha una gran probabilitat que s'imposen impostos més alts a les empreses criptogràfiques de la UE i als individus amb patrimoni net. A continuació es mostra una immersió profunda en el panorama fiscal actual de la criptografia de la UE.





Inferns fiscals de la UE per a Crypto

Aquí teniu un breu resum d'alguns dels impostos criptogràfics més alts de la UE.

Països Baixos

Als Països Baixos, hi ha un impost del 36% sobre el rendiment presumpt de les participacions criptogràfiques de l'any anterior.

Dinamarca

A Dinamarca, els ingressos criptogràfics es tributen en quatre nivells, que són l'impost nacional sobre la renda del 12,1% al 15%, l'impost municipal del 24,982%, l'impost del mercat laboral al 8% i l'impost de l'Església a una mitjana del 0,7%. En conjunt, el tipus impositiu efectiu és del 37%.

Finlàndia

Finlàndia té unes regles fiscals de criptografia complexes, que inclouen un impost del 30% sobre totes les vendes totals per sobre de 1.000 euros i per sota de 30.000 euros. Per a qualsevol venda addicional, pagueu un impost del 32,4%.

Irlanda

Irlanda té un impost sobre el benefici patrimonial del 33% (taxa plana).

Alemanya

Per al comerç de cripto a curt termini, Alemanya té un tipus impositiu del 45%.

Quin és el nivell mitjà de l'impost criptogràfic de la UE?

Per a les grans economies europees, aquest tipus impositiu ja se situa entre el 20 i el 30%. A França hi ha un impost de plusvàlua del 30% a la cripto, Itàlia i Espanya tenen un impost de plusvàlua del 26% als beneficis de la cripto. També a Àustria, és del 27,5%, Bèlgica - 25%.

Paradisos fiscals criptogràfics de la UE

La regulació d'impostos de cripto per a persones físiques és força liberal en alguns països de la UE, amb els impostos més baixos imposats a la venda de cripto. Pel que fa a l'impost sobre el capital, destaquen quatre països de la UE, però en realitat n'hi ha molts més. Aquí teniu una breu descripció d'aquests paradisos fiscals:

Xipre

Xipre, que tradicionalment és conegut per ser un paradís fiscal, és ideal per a la indústria criptogràfica per a empreses i particulars. El país ofereix una opció per als titulars individuals a llarg termini de pagar un 0% d'impostos i un 20% per a operacions a curt termini.

Romania

A Romania, hi ha una amnistia fiscal temporal per a totes les inversions criptogràfiques fins al 31 de juliol de 2025.

Alemanya

A Alemanya, no hi ha impost sobre guanys de capital per als titulars de cripto a llarg termini.

República Txeca

A la República Txeca, no hi ha cap impost sobre guanys de capital per als titulars de criptografia de tres anys.





Altres jurisdiccions

Polònia, amb el seu enfocament positiu de la criptografia, té un 19% d'impostos. Grècia i Bulgària tenen una taxa impositiva del 15% per als ingressos criptogràfics individuals. També Luxemburg i Portugal (un any de participació) eximeixen els titulars a llarg termini de l'impost sobre la plusvàlua. Entre els països europeus, Malta i Andorra també tenen tipus d'impost sobre el capital baix.





Reserva de Bitcoin de la UE

Durant una conferència de premsa el 30 de gener de 2025, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va rebutjar la idea d'afegir Bitcoin a les reserves de la UE. Va assenyalar que Bitcoin era massa volàtil i tenia una estreta associació amb el blanqueig de diners. Malgrat aquesta afirmació, alguns països de la UE han estat considerant la idea d'afegir Bitcoin a les seves reserves, a continuació es mostren alguns d'ells.

Noruega

El fons sobirà de Noruega, que gestiona més d'1,5 bilions de dòlars en fons, té una gran exposició indirecta a Bitcoin. El Norges Bank Investment Management (NBIM) posseeix accions de MicroStrategy per valor de més de 600 milions de dòlars.

República Txeca

Tot i que la República Txeca no forma part de la zona euro, sí que forma part del Consell General del BCE. El governador del banc central, Aleš Michl, ha reconegut la volatilitat de Bitcoin mentre parlava de la seva possible incorporació a les participacions del banc central. Recentment, el banc central txec va confirmar que havia analitzat l'addició de noves classes d'actius a la seva reserva. No obstant això, no té previst prendre mesures fins que no finalitzi l'anàlisi.





L'empenta arriba enmig de les propostes de l'administració de Trump per crear una reserva de Bitcoin. Ha aclarit que aquesta reserva es crearia a partir de confiscacions d'actius, i no de compres de Bitcoin. Fins ara, Texas i Utah han introduït legislació per incloure Bitcoin en els seus tresors. A Utah es va votar a favor, mentre que a Texas hi ha dos projectes de llei pendents. \

Els bancs centrals europeus probablement afegiran criptomoneda a les seves participacions en els propers mesos, sobretot si l'administració de Trump segueix endavant amb els seus plans. Tanmateix, això no comportarà una caiguda de la taxa fiscal efectiva per als inversors criptogràfics. L'augment del valor de la criptografia a causa d'aquest moviment podria comportar més impostos, ja que els bancs centrals busquen augmentar les seves participacions.





Amb Trump buscant estrènyer els cargols al desequilibri comercial entre la UE i Amèrica, podria aprofundir les dificultats econòmiques a Europa, la qual cosa portarà a considerar noves vies per a la fiscalitat, inclosa la cripto. A més dels EUA, els llaços econòmics amb Rússia i la Xina s'han empitjorat, cosa que podria traduir-se en un augment de la fiscalitat per als ciutadans de la UE. El resultat potencial seria que els inversors criptogràfics es traslladessin a països més amigables.

Possible escenari

Al mateix temps, els elevats impostos als països membres de la UE esmentats anteriorment seran ineficaços si es mantenen les exempcions fiscals i si augmenta la despesa militar, hi ha la possibilitat d'unificar les polítiques fiscals dels països membres. Però fins i tot si això no passa, els principals països donants del pressupost militar de la UE es veuran obligats a buscar fonts addicionals d'ingressos.





I pujar encara més els impostos. En aquest sentit, diria que països europeus com Alemanya, França, Polònia, Itàlia, Espanya i Holanda es veuen especialment arriscats. A més, aquestes mesures es poden estendre als ingressos de capital i a les transaccions financeres en general. I això sí que és probable, ja que els governs no tenen moltes fonts d'ingressos. Encara que aquestes mesures s'introdueixin gradualment, per no espantar massa els inversors, encara perjudicaran l'economia de la zona euro.





Des del punt de vista dels interessos de la Unió Europea, donar suport a la innovació i l'entrada de capital, inclosa la indústria criptogràfica, és un benefici absolut per als països membres, però en una situació de crisi i augment de la despesa militar, els països de la UE tenen menys marge per triar.