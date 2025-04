Èske boom Depans Defans Inyon Ewopeyen an pral mete pwogrè Crypto an risk?

Prezidan Trump dènyèman te anonse li planifye pou l fè yon chita pale ak Putin pou mete fen nan konfli Ikrèn lan. Dènye mouvman Trump yo te pran lidè Ewopeyen yo pa sipriz, ki kounye a gen krentif pou yo ka kontourne nan nenpòt ki chita pale lapè potansyèl yo. Anplis enkyetid sekirite yo, konfli Ikrèn lan gen yon gwo enpak ekonomik sou Ewòp. Nan atik sa a, nou pral diskite sou fason dènye mouvman Trump yo ta ka gen enpak sou ekonomi Ewòp la ki gen ladan politik taks kriptografik li yo epi fè revizyon taks sou benefis kapital Inyon Ewopeyen ki egziste deja pou moun.





De evènman ki pi enpòtan nan Konferans Minik la sete diskou Vis Prezidan Ameriken Vance ak Prezidan Komisyon Ewopeyen an, Ursula von der Leyen. Ak malgre tout diferans ki genyen nan pozisyon yo, tou de te di anpil sou depans sekirite Inyon Ewopeyen. An reyalite, Inyon Ewopeyen an ap bezwen peye benefis sosyal nan ane k ap vini yo, osi byen ke ogmante depans defans. Apre yon dènye retrè enfòmèl nan Brussels nan kòmansman mwa fevriye, lidè Inyon Ewopeyen yo te deside yo bezwen envesti alantou 500 milya dola ero nan pwochen deseni kap vini an pou defans.

Pozisyon Inyon Ewopeyen

Pandan dènye konferans Minik la, chèf Komisyon Ewopeyen an, Ursula von der Leyen, te deklare ke li ta pwopoze aktive yon kloz echapman pou règ fiskal Inyon Ewopeyen an pou ranfòse depans defans manm yo. Peyi Inyon Ewopeyen yo kolektivman depanse alantou 2% nan GDP nan defans, ak figi a ap monte a 320 milya dola nan 2024 konpare ak 200 milya dola anvan. Ursula te pwopoze pou ogmante figi sa a a 3%, ki ta mennen a dè santèn de milya plis sou depans defans, sa ki nesesè chanjman nan politik ekonomik manm Inyon Ewopeyen yo. Plizyè peyi te mande tou pou emisyon Eurobonds pou finanse ogmante depans defans.





An jeneral, nenpòt ogmantasyon nan depans defans ta gen anpil chans pou finanse dèt, ki ta vle di yon ogmantasyon sibstansyèl nan taks, ki afekte tout sektè finansye, ki gen ladan endistri a crypto.





Dapre Palman an Ewopeyen an, rekiperasyon ekonomik Inyon Ewopeyen an apre pandemi 2019 la te afekte negatif pa konfli Ikrèn lan. Nan 2022 sèlman, enpak bidjè a te yon lòt 175 milya dola ero, kontablite pou anviwon 1.1% a 1.4% nan GDP Inyon Ewopeyen an. Youn nan enpak imedya yo se te yon ogmantasyon nan pri enèji, ki te mennen nan ogmante enflasyon. Pou bese enflasyon an, eb la te kòmanse ogmante to enterè yo. Pandan ke te gen kèk rekiperasyon, ki gen ladan koupe pousantaj pa eb la, ekonomi Inyon Ewopeyen an toujou nan yon sitiyasyon difisil.





Avèk Ewòp ki planifye ogmante depans defans, gen yon gwo chans pou pi wo taks yo pral enpoze sou konpayi kripto Inyon Ewopeyen yo ak moun ki gen valè nèt. Anba la a se yon gwo plonje nan peyizaj taks kript Inyon Ewopeyen ki egziste deja.





Inyon Ewopeyen taks lanfè pou Crypto

Isit la se yon rezime kout sou kèk nan pi gwo taks crypto nan Inyon Ewopeyen an.

Netherlands

Nan Netherlands, gen yon taks 36% sou rannman sipoze soti nan kriptografik nan ane anvan an.

Denmark

Nan Denmark, revni kriptografik yo takse anba kat nivo, ki se taks sou revni nasyonal nan 12.1% a 15%, taks minisipal nan 24.982%, taks sou mache travay nan 8%, ak taks Legliz nan yon mwayèn de 0.7%. Konbine, to taks efikas la se 37%.

Fenlann

Fenlann gen règ konplèks taks kriptografik, ki gen ladan yon taks 30% sou tout lavant total ki pi wo a 1000 ero, ak anba a 30,000 ero. Pou nenpòt lavant adisyonèl, ou peye yon taks 32.4%.

Iland

Iland gen 33% taks sou benefis kapital (pousantaj plat).

Almay

Pou komès kript a kout tèm Almay gen 45% to taks.

Ki nivo mwayen taks kripto Inyon Ewopeyen an?

Pou gwo ekonomi Ewopeyen yo, tankou yon to taks se deja nan seri a ant 20-30%. An Frans gen yon taks sou pwofi 30% kapital sou kripto, Itali ak Espay gen 26% taks sou benefis kripto sou pwofi kripto. Epitou nan Otrich, li nan 27,5%, Bèljik - 25%.

Inyon Ewopeyen Crypto Tax Havens

Règleman taks Crypto pou moun se byen liberal nan kèk peyi Inyon Ewopeyen, ak taks ki pi ba yo enpoze sou vann crypto. Lè li rive taks sou kapital, kat peyi Inyon Ewopeyen yo kanpe deyò, men an reyalite gen anpil plis. Men yon ti apèsi sou paradis fiskal sa yo:

lil Chip

Lil Chip, ki tradisyonèlman konnen yo dwe yon paradis taks, se gwo pou endistri a crypto pou biznis ak moun. Peyi a ofri yon opsyon pou moun ki gen yon tan ki long pou peye taks 0% ak 20% pou operasyon kout tèm.

Woumani

Nan Woumani, gen yon amnisti taks tanporè pou tout envestisman kriptografik jiska 31 jiyè 2025.

Almay

Nan Almay, pa gen okenn taks sou pwofi kapital pou moun ki gen kripto alontèm.

Repiblik Tchekoslovaki

Nan Repiblik Tchekoslovaki, pa gen okenn taks sou kapital pou moun ki gen kripto pou twa ane.





Lòt Jiridiksyon

Polòy ak apwòch pozitif li nan kriptografik gen 19% taks. Lagrès ak Bilgari gen 15% to taks pou revni endividyèl kriptografik. Epitou Liksanbou ak Pòtigal (1 ane kenbe) egzante moun ki gen alontèm de taks sou benefis kapital. Pami peyi Ewopeyen yo, Malta ak Andorra tou gen to kapital ki ba.





Rezèv Bitcoin Inyon Ewopeyen an

Pandan yon konferans pou laprès ki te 30 janvye 2025, prezidan ECB Christine Lagarde te refize lide pou ajoute Bitcoin nan rezèv Inyon Ewopeyen an. Li te note ke Bitcoin te twò temèt, e li te gen yon asosyasyon sere ak blanchi lajan. Malgre deklarasyon sa a, kèk peyi Inyon Ewopeyen yo te konsidere lide pou ajoute Bitcoin nan rezèv yo, anba a se kèk nan yo.

Nòvèj

Fon richès souveren Nòvèj la, ki jere plis pase $ 1.5 billions nan fon, gen yon gwo ekspoze endirèk Bitcoin. Jesyon Envestisman Norges Bank (NBIM) posede aksyon MicroStrategy ki gen plis pase $600 milyon dola.

Repiblik Tchekoslovaki

Pandan ke Repiblik Tchekoslovaki pa fè pati eurozone a, li fè pati Konsèy Jeneral eb la. Gouvènè bank santral la, Aleš Michl, te rekonèt volatilité Bitcoin pandan l ap diskite sou adisyon potansyèl li genyen nan afè bank santral la. Dènyèman, bank santral Tchekoslovaki te konfime ke li te analize adisyon nan nouvo klas byen nan rezèv li yo. Sepandan, li pa planifye pou pran aksyon jiskaske analiz la fini.





Pouse a vini nan mitan ouvèti administrasyon Trump la nan kreye yon rezèv Bitcoin. Li te klarifye ke yon rezèv sa a ta dwe kreye nan sezi byen, epi yo pa soti nan acha nan Bitcoin. Jiskaprezan, Texas ak Utah te prezante lejislasyon pou mete Bitcoin nan trezò yo. Nan Utah, yon vòt te pase an favè, pandan ke nan Texas, gen de bòdwo annatant. \

Bank santral Ewopeyen an ap gen chans pou ajoute kriptografik nan HOLDINGS yo nan mwa kap vini yo, espesyalman si administrasyon Trump la ale pi devan ak plan li yo. Sepandan, sa a pa pral mennen nan yon gout nan to taks la efikas pou envestisè crypto. Ogmantasyon nan valè kript akòz mouvman sa a ta ka mennen nan plis taks kòm bank santral ap chèche ogmante HOLDINGS yo.





Avèk Trump k ap chèche sere boulon vis yo sou dezekilib komès ant Inyon Ewopeyen an ak Amerik, li ta ka apwofondi difikilte ekonomik yo nan Ewòp, ki mennen ale nan nouvo avni yo te konsidere pou taksasyon, ki gen ladan kripto. Anplis US la, lyen ekonomik ak Larisi, ak Lachin, te vin pi mal, ki ta ka tradwi nan ogmante taksasyon pou sitwayen Inyon Ewopeyen yo. Rezilta potansyèl la ta ke envestisè kript yo ta deplase nan peyi ki pi zanmitay.

Senaryo posib

An menm tan an, gwo taks nan peyi manm Inyon Ewopeyen mansyone anwo yo pral efikas si yo kenbe alokasyon taks yo epi si depans militè yo ogmante, gen yon posibilite pou inifikasyon politik taks yo nan peyi manm yo. Men, menm si sa pa rive, peyi donatè prensipal yo nan bidjè militè Inyon Ewopeyen an pral fòse yo gade pou sous adisyonèl nan revni.





Epi ogmante taks plis toujou. Nan sans sa a, mwen ta rele tankou peyi Ewopeyen tankou Almay, Lafrans, Polòy, Itali, Espay ak Oland kap espesyalman riske. Anplis, mezi sa yo ka pwolonje nan revni nan kapital ak tranzaksyon finansye an jeneral. Ak sa a se vre posib, depi gouvènman yo pa gen anpil sous revni. Menm si mezi sa yo prezante piti piti, pou yo pa fè envestisè yo pè twòp, yo ap toujou fè mal ekonomi an Eurozone.





Soti nan pwen de vi enterè yo nan Inyon Ewopeyen an, sipòte inovasyon ak flo kapital, ki gen ladan endistri a crypto, se yon benefis absoli pou peyi manm, men nan yon sitiyasyon nan kriz ak ogmante depans militè, peyi Inyon Ewopeyen yo gen mwens plas pou chwa.