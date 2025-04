Xana Ku Andza Ka Ku Tirhisa Mali Ya Vusirheleri Ka EU Ku Ta Veka Ku Vuyeriwa Ka Crypto ekhombyeni?

President Trump sweswinyana u tivise leswaku u kunguhata ku khoma mimbulavurisano na Putin ku herisa mpfilumpfilu wa Ukraine. Maendlelo ya Trump ya sweswinyana ya khome varhangeri va le Yuropa hi ku hlamala, lava sweswi va chavaka leswaku va nga hundza eka mimbulavurisano yihi na yihi ya ku rhula leyi nga vaka kona. Handle ka swivilelo swa vuhlayiseki, mpfilumpfilu wa le Ukraine wu ni nkucetelo lowukulu wa ikhonomi eYuropa. Eka xitsalwana lexi, hi ta burisana hi ndlela leyi magoza ya sweswinyana ya Trump ya nga khumbaka ikhonomi ya Yuropa ku katsa na tipholisi ta yona ta xibalo xa crypto na ku endla nkambisiso wa xibalo xa vuvekisi bya xiphemu xa EU lexi nga kona eka vanhu.





Swiendlakalo swimbirhi swa nkoka swinene swa Nhlengeletano ya Munich a ku ri tinkulumo ta Xandla xa Phuresidente wa United States Vance na Presidente wa Khomixini ya Yuropa Ursula von der Leyen. Naswona ku nga khathariseki ku hambana hinkwako eka swiyimo swa vona, havambirhi va vule swo tala hi matirhiselo ya mali ya vuhlayiseki ya EU. Entiyisweni EU yi ta lava ku hakela swipfuno swa vaaki eka malembe lama taka, xikan’we na ku tlakusa matirhiselo ya mali ya vusirheleri. Endzhaku ka ku tlhelela endzhaku loku nga riki ka xivumbeko ka sweswinyana eBrussels eku sunguleni ka February, varhangeri va EU va teke xiboho xa leswaku va fanele ku vekisa kwalomu ka 500 wa tibiliyoni ta ti-euro eka khume ra malembe lama taka eka vusirheleri.

Xiyimo xa EU

Hi nkarhi wa nhlengeletano ya sweswinyana ya Munich, ndhuna ya Khomixini ya Yuropa Ursula von der Leyen u vule leswaku u ta ringanyeta ku tirhisiwa ka xiyenge xo baleka xa nawu wa timali wa EU ku tlakusa matirhiselo ya mali ya vusirheleri bya swirho. Matiko ya EU hi ku hlangana ya tirhisa kwalomu ka 2% wa GDP eka vusirheleri, laha nhlayo leyi yi tlakukeke ku ya eka 320 wa tibiliyoni ta ti-euro hi 2024 loko ku pimanisiwa na 200 wa tibiliyoni ta ti-euro khale. Ursula u ringanyete ku engetela nhlayo yoleyo ku ya eka 3%, leswi nga ta endla leswaku ku va na madzana ya tibiliyoni tin’wana eka matirhiselo ya mali ya vusirheleri, leswi nga ta lava ku cinca eka pholisi ya ikhonomi ya swirho swa EU. Matiko yo hlayanyana ya tlhele ya kombela ku humesiwa ka ti-Eurobonds ku seketela hi timali ku engeteleriwa ka matirhiselo ya mali ya vusirheleri.





Hi ku angarhela, ku tlakuka kwihi na kwihi ka matirhiselo ya mali ya vusirheleri swi nga ha endleka ku seketeriwa hi timali hi swikweleti, leswi nga ta vula ku tlakuka lokukulu ka swibalo, leswi khumbaka swiyenge hinkwaswo swa timali, ku katsa na indasitiri ya crypto.





Hi ku ya hi Palamende ya Yuropa, ku pfuxetiwa ka ikhonomi ya EU endzhaku ka ntungu wa 2019 ku khumbekile hi ndlela yo biha hi nyimpi ya le Ukraine. Hi 2022 ntsena, ku khumbeka ka mpimanyeto a ku ri ku engeteleriwa ka 175 wa tibiliyoni ta ti-euro, ku endla kwalomu ka 1.1% ku ya eka 1.4% wa GDP ya EU. Xin’wana xa switandzhaku swa xihatla a ku ri ku tlakuka ka minxavo ya eneji, leswi nga endla leswaku ku tlakuka ka inflexini. Leswaku yi hunguta inflexini, ECB yi sungule ku tlakusa ntswalo. Loko ku ri na ku pfuxetiwa ko karhi, ku katsa na ku hungutiwa ka mimpimo hi ECB, ikhonomi ya EU ya ha ri eka xiyimo xo tika.





Leswi Yuropa ri kunguhataka ku engetela matirhiselo ya mali ya vusirheleri, ku na nkarhi lowukulu wa leswaku swibalo swa le henhla swi ta vekiwa eka tikhamphani ta crypto ta EU na vanhu lava nga na rifuwo ra ntsengo. Laha hansi ku na ku nghena loku dzikeke eka xiyimo xa xibalo xa crypto xa EU lexi nga kona.





EU Tax Tihells ta Crypto

Hi lowu nkatsakanyo wo koma wa swin’wana swa swibalo swa le henhla swa crypto eEU.

Netherlands

E Netherlands, kuna xibalo xa 36% eka mbuyelo lowu ehleketiwaka kusuka eka ti crypto holdings kusuka eka lembe leri hundzeke.

Denmark

EDenmark, muholo wa crypto wu hakerisiwa xibalo ehansi ka swiyimo swa mune, leswi nga xibalo xa muholo wa Rixaka eka 12.1% ku ya eka 15%, xibalo xa Masipala eka 24.982%, xibalo xa makete wa Vatirhi eka 8%, na xibalo xa Kereke hi xiringaniso xa 0.7%. Loko swi hlanganisiwa, mpimo wa xibalo lowu tirhaka i 37%.

Finland

Finland yina milawu yo rharhangana ya xibalo xa crypto, leyi katsaka xibalo xa 30% eka ku xavisiwa hinkwako hinkwako ehenhla ka 1000 wa ti-euro, na le hansi ka 30,000 wa ti-euro. Eka ku xavisiwa kwihi na kwihi loku engetelekeke, u hakela xibalo xa 32.4%.

Ireland

Ireland ri na 33% сapital gain tax (flat rate).

Jarimani

Eka ku xaviselana ka nkarhi wo koma ka crypto Jarimani ri na 45% wa mpimo wa xibalo.

Xana i yini xiyimo xa le xikarhi xa xibalo xa crypto xa EU?

Eka ikhonomi leyikulu ya le Yuropa, mpimo wo tano wa xibalo se wu le xikarhi ka 20-30%. E France kuna 30% wa xibalo xa capital gains eka crypto, Italy na Spain tina 26% wa xibalo xa capital gain eka crypto profits. Nakambe eAustria, i 27,5%, Belgium - 25%.

Tindzhawu ta Xibalo ta Crypto ta EU

Nawumbisi wa xibalo xa crypto eka vanhu wu ntshunxekile swinene ematikweni man’wana ya EU, laha ku nga na swibalo swa le hansi swinene leswi vekiwaka eka ku xavisa crypto. Loko swi ta eka xibalo xa xiphemu xa mali, matiko ya mune ya EU ya humelela, kambe entiyisweni ku ni man’wana yo tala. Hi lowu nkatsakanyo wo koma wa tindhawu leti ta xibalo:

Kipra eKipra

Cyprus, leyi hi ndzhavuko yi tivekaka tani hi ndzhawu ya xibalo, yi kahle swinene eka indasitiri ya crypto eka mabindzu na vanhu. Tiko ri nyika nhlawulo eka vakhomi va nkarhi wo leha ha un’we ku hakela 0% wa xibalo na 20% eka matirhelo ya nkarhi wo koma.

Romania

Le Romania, ku na ku rivaleriwa ka xibalo ka xinkarhana eka vuvekisi hinkwabyo bya crypto ku fikela hi July 31, 2025.

Jarimani

EJarimani, a ku na xibalo xa mimbuyelo ya xiphemu xa mali eka vakhomi va nkarhi wo leha va crypto.

Riphabliki ra Czech

Eka Riphabliki ra Czech, a ku na xibalo xa mimbuyelo ya xiphemu xa mali eka vakhomi va malembe manharhu va crypto.





Vulawuri byin’wana

Poland hi ndlela ya yona leyinene eka crypto yi na 19% wa xibalo. Greece na Bulgaria ti na 15% wa xibalo xa muholo wa munhu hi xiyexe wa crypto. Nakambe Luxembourg na Portugal (1 year holding) ti ntshunxa vakhomi va nkarhi wo leha eka xibalo xa capital gain. Exikarhi ka matiko ya le Yuropa, Malta na Andorra na swona swi ni mimpimo ya le hansi ya xibalo xa xiphemu xa mali.





Vuhlayiselo bya Bitcoin bya EU

Hi nkarhi wa nhlengeletano ya vateki va mahungu hi January 30, 2025, muungameri wa ECB Christine Lagarde u nixed mianakanyo yo engetela Bitcoin eka vuhlayiselo bya EU. U xiyile leswaku Bitcoin a yi cinca-cinca ngopfu, naswona a yi ri na vuxaka lebyikulu na ku yiviwa ka mali. Hambi leswi xitatimende lexi, matiko man’wana ya EU ya vile ya ehleketa hi mianakanyo yo engetela Bitcoin eka vuhlayiselo bya wona, laha hansi ku na swin’wana swa swona.

Norway

Nkwama wa rifuwo ra mfumo wa Norway, lowu lawulaka ku tlula $1.5 wa tibiliyoni ta mali, wu na ku paluxiwa lokukulu ka Bitcoin loku nga kongomangiki. Vufambisi bya Vuvekisi bya Bangi ya Norges (NBIM) byi na swiave swa MicroStrategy swa ntsengo wo tlula $600 wa timiliyoni.

Riphabliki ra Czech

Hambileswi Riphabliki ra Czech ri nga riki xiphemu xa ndhawu ya euro, i xiphemu xa Huvo-nkulu ya ECB. Holobye wa bangi ya le xikarhi, Aleš Michl u amukerile ku cinca-cinca ka Bitcoin loko a ri karhi a burisana hi ku engeteriwa ka yona loku nga vaka kona eka ku khoma ka bangi ya le xikarhi. Sweswinyana, bangi ya le xikarhi ya le Czech yi tiyisisile leswaku yi kambisisile ku engeteriwa ka titlilasi letintshwa ta nhundzu eka riserve ya yona. Hambiswiritano, a yi kunguhati ku teka goza ku kondza nxopaxopo wu hela.





Nsusumeto lowu wu ta exikarhi ka swibumabumelo swa ndzawulo ya Trump ku tumbuluxa vuhlayiselo bya Bitcoin. Yi hlamuserile leswaku vuhlayiselo byo tano byi ta tumbuluxiwa ku suka eka ku tekiwa ka nhundzu, naswona ku nga ri ku suka eka ku xava ka Bitcoin. Ku fikela sweswi, Texas na Utah va nghenise milawu yo katsa Bitcoin eka vuhlayiselo bya vona bya timali. Le Utah, ku pasisiwile vhoti yo seketela, kasi eTexas, ku na milawu yimbirhi leyi nga si endliwaka. \ .

Tibangi ta le xikarhi ta le Yuropa swi nga endleka ti engetela crypto eka ti holdings ta tona eka tinhweti leti taka, ngopfu ngopfu loko ndzawulo ya Trump yi ya emahlweni na makungu ya yona. Hambiswiritano, leswi a swi nge yisi eka ku hunguteka ka mpimo wa xibalo lowu tirhaka eka vavekisi va crypto. Ku tlakuka ka nkoka wa crypto hikwalaho ka goza leri swi nga endla leswaku ku va na swibalo swo tala tanihileswi tibangi ta le xikarhi ti lavaka ku engetela ku khoma ka tona.





Leswi Trump a lavaka ku tiyisisa swikwirikiri eka ku nga ringani ka mabindzu exikarhi ka EU na Amerika, swi nga dzikisa swiphiqo swa ikhonomi eYuropa, leswi nga ta endla leswaku ku tekeriwa enhlokweni tindlela tintshwa to hakela xibalo, ku katsa na crypto. Handle ka US, vuxaka bya ikhonomi na Russia, na China, byi nyanyile, leswi nga hundzuluxelaka eka ku tlakuka ka xibalo eka vaaki va EU. Vuyelo lebyi nga vaka kona byi ta va leswaku vavekisi va crypto va ta rhurhela ematikweni lama nga ni xinghana.

Xiyimo Lexi Nga Kotekaka

Hi nkarhi lowu fanaka, swibalo swa le henhla ematikweni ya swirho swa EU lama boxiweke laha henhla a swi nge tirhi loko ku hungutiwa ka xibalo ku hlayisiwa naswona loko matirhiselo ya mali ya masocha ya tlakuka, ku na ku koteka ka ku hlanganisiwa ka tipholisi ta xibalo ta matiko lama nga swirho. Kambe hambiloko leswi swi nga endleki, matiko lama nyikelaka mali-nkulu ya mpimanyeto wa masocha ya EU ma ta boheka ku lava swihlovo leswi engetelekeke swa mali.





Naswona ku tlakusa swibalo ku tlula mpimo. Hi ndlela leyi, ndzi nga vitana matiko ya le Yuropa yo tanihi Jarimani, Furwa, Poland, Italy, Spain na Netherlands lama langutekaka ma ri ni khombo ngopfu-ngopfu. Ku tlula kwalaho, magoza yo tano ya nga ndlandlamuxiwa eka mali leyi nghenaka ku suka eka mali ya xibalo na ku cincana ka timali hi ku angarhela. Naswona leswi swi nga ha endleka hakunene, tanihi leswi tihulumendhe ti nga riki na swihlovo swo tala swa mali. Hambi loko magoza yo tano ma nghenisiwa hakatsongo-tsongo, leswaku ma nga chavisi vavekisi ngopfu, ma ta ha vavisa ikhonomi ya Eurozone.





Ku suka eka mavonelo ya ku tsakela ka Nhlangano wa Yuropa, ku seketela vutumbuluxi na ku nghena ka xiphemu xa mali, ku katsa na indasitiri ya crypto, i vuyelo lebyi heleleke eka matiko ya swirho, kambe eka xiyimo xa xiphiqo na ku tlakuka ka matirhiselo ya mali ya masocha, matiko ya EU ya na ndhawu yitsongo yo hlawula.