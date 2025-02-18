欧盟国防开支激增是否会危及加密货币收益？

特朗普总统最近宣布，他计划与普京举行会谈，以结束乌克兰冲突。特朗普最近的举动让欧洲领导人措手不及，他们现在担心自己可能会在任何潜在的和平谈判中被绕过。除了安全问题外，乌克兰冲突还对欧洲产生了巨大的经济影响。在本文中，我们将讨论特朗普最近的举动如何影响欧洲经济，包括其加密税收政策，并对现有的欧盟个人资本利得税进行审查。





慕尼黑会议最重要的两件事是美国副总统万斯和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的演讲。尽管两人的立场存在很大差异，但他们都对欧盟安全支出发表了大量看法。事实上，欧盟未来几年将需要支付社会福利，并增加国防开支。在 2 月初布鲁塞尔举行的非正式会议后，欧盟领导人决定，他们需要在未来十年投资约 5000 亿欧元用于国防。

欧盟立场

欧盟委员会主席冯德莱恩在前不久的慕尼黑会议上表示，她将提议启动欧盟财政规则的豁免条款，以增加成员国的国防开支。欧盟国家国防开支占国内生产总值的2%左右，到2024年将由之前的2000亿欧元上升至3200亿欧元。冯德莱恩建议将这一比例提高到3%，这将导致国防开支增加数千亿欧元，迫使欧盟成员国改变经济政策。一些国家还呼吁发行欧元债券，为增加的国防开支提供资金。





总体而言，国防开支的任何增加都可能通过债务融资，这意味着税收大幅增加，影响包括加密行业在内的所有金融部门。





欧洲议会表示，2019 年疫情过后，欧盟经济复苏受到了乌克兰冲突的负面影响。仅在 2022 年，预算影响就增加了 1750 亿欧元，约占欧盟 GDP 的 1.1% 至 1.4%。直接影响之一是能源价格上涨，导致通胀上升。为了降低通胀，欧洲央行开始加息。尽管经济有所复苏，包括欧洲央行降息，但欧盟经济仍处于困境。





随着欧洲计划增加国防开支，欧盟加密货币公司和净资产个人很有可能被征收更高的税。以下是对现有欧盟加密货币税收格局的深入分析。





加密货币的欧盟税收地狱

以下是欧盟部分最高加密税的简要概述。

荷兰

在荷兰，对前一年加密货币持有的假定收益征收 36% 的税。

丹麦

在丹麦，加密货币收入的征税分为四个等级，分别为 12.1% 至 15% 的国家所得税、24.982% 的市政税、8% 的劳动力市场税和平均 0.7% 的教会税。综合起来，实际税率为 37%。

芬兰

芬兰的加密税规则很复杂，包括对总销售额超过 1000 欧元、低于 30,000 欧元的所有商品征收 30% 的税。对于任何额外的销售额，您需要支付 32.4% 的税。

爱尔兰

爱尔兰的资本利得税为 33%（统一税率）。

德国

对于短期加密货币交易，德国的税率为 45%。

欧盟加密税的中等水平是多少？

对于欧洲大型经济体来说，这样的税率已经在 20-30% 之间。法国对加密货币征收 30% 的资本利得税，意大利和西班牙对加密货币利润征收 26% 的资本利得税。奥地利的税率为 27.5%，比利时为 25%。

欧盟加密避税天堂

一些欧盟国家对个人的加密货币税收监管相当宽松，出售加密货币的税率最低。在资本税方面，四个欧盟国家脱颖而出，但实际上还有很多。以下是这些避税天堂的简要概述：

塞浦路斯

塞浦路斯传统上被称为避税天堂，对企业和个人的加密货币行业来说都非常好。该国为个人长期持有者提供 0% 的税收选择，短期持有者则需缴纳 20% 的税款。

罗马尼亚

在罗马尼亚，所有加密货币投资都享有临时税收赦免，有效期至 2025 年 7 月 31 日。

德国

在德国，长期持有加密货币无需缴纳资本利得税。

捷克共和国

在捷克共和国，持有加密货币三年无需缴纳资本利得税。





其他司法管辖区

波兰对加密货币持积极态度，税率为 19%。希腊和保加利亚对个人加密货币收入的税率为 15%。卢森堡和葡萄牙（持有 1 年）还免除长期持有者的资本利得税。在欧洲国家中，马耳他和安道尔的资本税率也很低。





欧盟比特币储备

在 2025 年 1 月 30 日的新闻发布会上，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德否决了将比特币添加到欧盟储备中的想法。她指出，比特币波动性太大，并且与洗钱密切相关。尽管有这样的声明，但一些欧盟国家仍在考虑将比特币添加到其储备中，以下是其中一些国家。

挪威

挪威主权财富基金管理着超过 1.5 万亿美元的资金，在比特币方面拥有巨大的间接敞口。挪威银行投资管理公司 (NBIM) 拥有价值超过 6 亿美元的 MicroStrategy 股份。

捷克共和国

捷克共和国虽然不属于欧元区，但它是欧洲央行总理事会的一部分。央行行长阿莱什·米歇尔 (Aleš Michl) 在讨论比特币可能被纳入央行资产时承认了比特币的波动性。最近，捷克央行证实，它已经分析了将新资产类别纳入其储备的问题。然而，在分析完成之前，它不打算采取行动。





这一举措正值特朗普政府提议建立比特币储备之际。特朗普政府已澄清，这种储备将通过扣押资产而不是购买比特币来建立。迄今为止，德克萨斯州和犹他州已提出立法，将比特币纳入其国库。犹他州的一项投票通过了赞成票，而德克萨斯州有两项法案尚待通过。 \

欧洲央行可能会在未来几个月增加加密货币持有量，尤其是如果特朗普政府继续推进其计划的话。然而，这不会导致加密货币投资者的有效税率下降。由于各国央行寻求增加持有量，此举导致的加密货币价值上涨可能会导致更多的税收。





随着特朗普寻求收紧欧盟与美国之间的贸易不平衡，这可能会加深欧洲的经济困难，导致人们考虑新的征税途径，包括加密货币。除了美国之外，与俄罗斯和中国的经济关系也恶化了，这可能导致欧盟公民的税收增加。潜在的结果是加密货币投资者将转向更友好的国家。

可能的情况

同时，如果维持税收优惠政策，上述欧盟成员国的高税收将失去效果，如果军费开支增加，成员国的税收政策有可能统一。但即使这种情况不发生，欧盟军费预算的主要捐助国也将被迫寻找额外的收入来源。





并进一步提高税收。从这个意义上讲，我认为德国、法国、波兰、意大利、西班牙和荷兰等欧洲国家的风险特别大。此外，此类措施可能会扩展到资本收入和一般金融交易。这确实有可能，因为政府的收入来源并不多。即使这些措施是逐步实施的，以免让投资者感到过度恐慌，它们仍将损害欧元区经济。





从欧盟的利益角度来看，支持包括加密行业在内的创新和资本流入，对成员国来说是绝对的利好，但在危机和军费开支增加的情况下，欧盟国家的选择空间就较小。